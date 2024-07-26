Восстание левых эсеров Выступление левых эсеров 6-7 июля 1918 г. в Москве – попытка части руководства партии левых эсеров вооружённым путём разорвать Брестский мир с Германией. Выступлению предшествовало убийство Я. Г. Блюмкиным германского посла графа В.Мирбаха. Отряды левых эсеров захватили Центральный телеграф, но были рассеяны частями Латышской стрелковой дивизии и курсантами. На чтение: 5 минут

ЭСЕРОВСКАЯ ОППОЗИЦИЯ БОЛЬШЕВИКАМ

III съезд ПЛСР, завершившийся в первые дни июля и засвидетельствовавший быстрый рост партийных рядов (были представлены 85 тыс. членов партии, однако, по подсчетам мандатной комиссии. всего их было не менее 300 тыс.), прошел под знаком острой конфронтации с коммунистами. В резолюции по текущему моменту политика РКП(б), подверглась резкой критике: “Повышенная централизация, увенчивающая систему бюрократических органов диктатурой, применение реквизиционных отрядов, действующих вне контроля и руководства местных Советов, культивирование комитетов бедноты – все эти меры создают поход на Советы крестьянских депутатов, дезорганизуют рабочее Советы, вносят путаницу классовых отношений в деревне, создавая гибельный фронт города и деревни”.

В заключительном слове Камков призвал “вновь поднять революционное восстание для восстановления попранных завоеваний революции. В этой борьбе мы левые эсеры, сыграем главную и решающую роль. Мировая революция придет путем нашего восстания против германского империализма”.

Съезд дал директиву ЦК “всемерно способствовать расторжению Брестского договора, не предрешая ни одной формы такого расторжения”.

Политические партии России: история и современность /Под ред. проф. А.И. Зевелева, проф. Ю.П. Свириденко, проф. В.В. Шелохаева.

http://www.read.virmk.ru/p/paty_rus/17.htm

ХРОНОЛОГИЯ ВОССТАНИЯ

24 июня 1918 на заседании ЦК ПЛСР было принято решение «в интересах русской и мировой революции» положить конец «мирной передышке». Планировалось совершить серию террористических актов в отношении «виднейших представителей германского империализма». На открывшемся 4 июля 1918 в Москве в Большом театре 5-м Всероссийском съезде Советов лидеры левых эсеров М.А. Спиридонова и Б.Д. Камков не сумели изменить позицию большинства депутатов, поддержавших линию СНК после заключения Брестского мира. После этого левый эсер Я.Г. Блюмкин (начальник отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии — ВЧК) предложил себя в качестве исполнителя террористического акта против германского посла В. Мирбаха. 6 июля около 3 часов дня Блюмкин и левый эсер Н.А. Андреев убили в германском посольстве (Денежный переулок) Мирбаха, использовав для этого бомбу, и скрылись в штабе отряда ВЧК, которым командовал левый эсер Д.И. Попов (особняк Морозова в Трёхсвятительском переулке). Под контролем левоэсеровского руководства, по оценкам исследователей, находились от 600 до 1300 человек и 2 броневика.

Правительственные силы имели значительный перевес: Образцовый советский полк, латышская дивизия, отряд Московского революционного трибунала, курсанты-пулемётчики, инструкторская рота, караульный полк коменданта Москвы (всего около 5 тыс. человек; непосредственно в подавлении выступления участвовало около 1 тыс. человек, 12 орудий, 4 броневика). Около 5 часов дня в германское посольство прибыл председатель СНК В.И. Ленин.

Узнав о местонахождении Блюмкина, Ленин направил в отряд Попова председателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского. К моменту прибытия Дзержинского в отряд там уже находились Спиридонова, Камков, Ю.В. Саблин, В.А. Карелин, П.П. Пршьян, заместитель председателя ВЧК В.А. Александрович и другие руководители левых эсеров. Дзержинский потребовал выдать убийц Мирбаха, но вместе со своими спутниками был арестован. Были арестованы также некоторые другие большевистские функционеры (в том числе председатель Моссовета П.Г. Смидович; всего 28 человек). Однако заняв Центральный телеграф, левые эсеры не предпринимали дальнейших активных действий.

На вечернем заседании съезда Советов Спиридонова и Л.Б. Голубовский заявили о принятии партией левых эсеров ответственности за убийство Мирбаха, после чего вся левоэсеровская фракция была задержана. Ликвидация вооружённого выступления была поручена председателю Высшей военной инспекции Н.И. Подвойскому, начальнику латышской стрелковой дивизии И.И. Вацетису и командующему Московским военным округом Н.И. Муралову. 1-й латышский и Образцовый советский полки располагались в районе храма Христа Спасителя, 2-й латышский полк и курсанты-пулемётчики — у Страстного монастыря, 3-й латышский полк — на Таганке, полк коменданта Москвы — на Арбатской площади, 9-й латышский полк — в Кремле. К 2 часам ночи позиции левых эсеров были окружены.

К 6 часам утра началось наступление, утром был освобождён телеграф, начался обстрел штаба Попова (было выпущено около 60 снарядов). Вскоре левые эсеры сдались. К 16 часам 8 июля было арестовано более 400 человек, выступавших на стороне левых эсеров; Александрович, член коллегии ВЧК М.Ф. Емельянов расстреляны. По некоторым данным, потери сторон составили несколько десятков человек. Разгром вооруженного выступления левых эсеров привёл к установлению в Советской России однопартийного политического режима.

Энциклопедический справочник «Москва»

http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/1604/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5

ТРОЦКИЙ О ПОДАВЛЕНИИ ВОССТАНИЯ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ

Товарищи, в заседании V Всероссийского Съезда Советов произошел непредвиденный перерыв, который был обусловлен последними событиями в Москве, эхо которых еще не заглохло окончательно. Я сказал: непредвиденными событиями, хотя, в известной мере, симптомы их были налицо уже накануне этого Съезда. Если вы помните, - а вы, разумеется, это помните, - первый политический вопрос, которым был открыт настоящий Съезд, касался именно провокации отдельных групп и лиц в области наших международных отношений. V Съезд вынес первой резолюцию, сурово осуждающую те группы, которые считают возможным за спиной Советской власти, в данный момент - за спиной Всероссийского Съезда Советов, решать политические вопросы по собственному разумению и, в частности, пытаться решать, и притом практически, вопрос о том, с кем сегодня Российская Республика должна быть в мире, с кем воевать. Тогда, когда голосовали этот вопрос, фракция левых с.-р. удалилась из зала заседания, и это удаление было уже, само по себе, глубоко симптоматичным. Оно означало, что, при решении главного, наиболее острого вопроса в области внешней политики, от разрешения которого в ту или иную сторону зависят судьбы жителей Российской Республики и судьба всей революции, партия с.-р., так называемая левая, считает вынужденным выходить, как бы вычеркивая себя из советского списка. Это первое предостережение тогда не было учтено полностью.

6 июля, в 3 часа дня, или около того, этот политический ребус, эта политическая полузагадка нашла свое более ясное и отчетливое выражение в провокационном убийстве германского посла гр. Мирбаха. Это убийство явилось бессмысленным и бесчестным насилием над той политикой, которую проводит всероссийская Советская власть. Самое убийство было совершено путем использования аппарата Советской власти. Мы имели акт, не похожий на старые террористические акты лучших борцов партии с.-р. Вы знаете все, что мы в прошлом относились к террору отрицательно. Но в то же время мы относились с моральным уважением к тем неподдельным героям, которые в эпоху царизма жертвовали своей жизнью за жизнь палачей царского режима.

В данном акте факты не только с политической, но и с нравственной стороны представляют собой полную противоположность тому, на что я только что ссылался.

С.-р. объявили себя советской партией. Я говорю о так называемых "левых". Они входили в советские учреждения и пользовались Советской властью, как таковой, и для совершения террористического акта они использовали не свой партийный аппарат, не свои личные силы. Проводя партийные мероприятия, они бесчестно действовали из недр советской организации, имея своей задачей, ради обеспечения своих планов, использовать советские учреждения, или учреждения, стоящие на охране советского режима. И, в частности, чтобы проникнуть в здание германского посольства, они выкрали документы, подделывая подписи лиц, в подчинении у которых они были. И вот, опираясь на выкраденные и поддельные документы, они проникают к германскому послу и производят свой террористический акт. Для чего?.. Для того чтобы путем убийства германского посла бросить тяжелый аргумент на ту чашу весов, которая гласит: война.

Таким образом, чтобы вызвать войну, эта группа не считается с мнением Всероссийского Съезда Советов, выраженным вашим голосованием 4 июля. Для того чтобы сорвать политику Советской власти, эта группа пользуется учреждениями этой власти, входит в них, как советская партия, владея, через правящие руководящие органы ее, Советской властью. Это есть вероломство, подобного которому не знает история, по крайней мере, революционная.

Это - акт вероломства, который могли совершить только Азефы революции. Предварительно они перед вами здесь развили свою точку зрения, точку зрения войны, но когда вы ее отклонили, они с тем полномочием, которое вы не успели у них отнять и которое осталось у них на руках, пришли в ваше учреждение, использовали ваше оружие, чтобы парализовать вашу волю. Вот почему, я повторяю, это преступление есть неслыханное во всей революционной истории вероломство.

Вместе с тем, повинуясь логике положения, в которое она убийством гр. Мирбаха себя поставила, эта группа, действуя, насколько мы можем судить, за спиной девяти десятых своей партии, оказалась вынужденной немедленно развернуть прямое восстание против Советской власти.

Из доклада Л.Д. Троцкого на V Всероссийском Съезде Советов Р, С, К и Кр Д 9 июля 1918 г.

http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl696.htm

ТЕЛЕГРАФНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О МЯТЕЖЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ КРАСНОЙ АРМИИ, ЛЕВОГО ЭСЕРА М.А. МУРАВЬЁВА

Всем, всем, всем.

Главнокомандующий армией против чехословаков Муравьев прибыл в Симбирск, оцепил Совет, объявил о своем объявлении войны Германии и потребовал поддержки совдепа. Совдеп, ознакомившись с действиями Муравьева, распорядившегося снять войска и двинуть на Вятку, Саратов, Балашов, даже Москву через Пензу, единодушно отказал ему в поддержке, после чего Муравьев тут же застрелился. Все его войска, по приказанию командира [?] Тухачевского, возвращены на прежние места для продолжения наступления на прежних позициях против чехословацких банд.

Войска, охранявшие Муравьева, беспрекословно подчинились Совету, сознав свое заблуждение. Кровопролитии не было. Наступило успокоение.

Работают единодушно коммунисты с левыми эсэрамм, не принимавшими участия в авантюре Муравьева. 12 июля 1918 г.

Цитируется по сборнику «Рабочая Революция на Урале». Госиздат. Екатеринбург, 1921 г.

http://scepsis.net/library/id_2870.html

РАЗГРОМ МЯТЕЖА И СМЕРТЬ МУРАВЬЕВА

Вечером Муравьев собрал своих симбирских единомышленников и изложил программу дальнейших действий: мир — с чехословаками, война — с Германией. Но так как Германия далеко, а большевики близко, то воевать придется с большевиками...

Для осуществления этой программы изменник предложил образовать «независимое» Поволжское правительство с руководящей ролью левых эсеров.

Несмотря на произведенные Муравьевым аресты и явное превосходство сил мятежников, симбирские коммунисты не растерялись и приняли ряд чрезвычайных мер для того, чтобы ликвидировать мятеж. В команду броневого дивизиона и в другие «муравьевские» части были посланы опытные агитаторы. В зал, расположенный рядом с комнатой, где по требованию Муравьева должно было состояться совместное с ним заседание губисполкома, ввели несколько десятков красноармейцев — латышей из Московского отряда. Против двери поставили пулемет. И пулемет и пулеметчики были тщательно замаскированы. Счастливо, избежавший ареста председатель губкома Варейкис приказал пулеметчикам:

— Если Муравьев окажет сопротивление при аресте и будет заметен перевес на стороне главкома и его сообщниках, то стрелять прямо в комнату и косить направо и налево, не разбирая, кто там, — свои или чужие.

Сам он должен был также находиться среди этих обреченных «своих».

К одиннадцати часам вечера все приготовления закончились. Дала положительные результаты и проведенная коммунистами разъяснительная работа; команда броневого дивизиона, на которую Муравьев особенно рассчитывал, постановила ему не подчиняться.

Ровно в полночь, закончив свое совещание с левыми эсерами, Муравьев в сопровождении адъютанта губвоенкома Иванова и нескольких эсеров явился в губисполком. Главкома окружали его телохранители — увешанные бомбами матросы и вооруженные до зубов черкесы.

Когда Муравьев прошел в комнату, в которой было назначено заседание, два матроса встали в коридоре по обеим сторонам двери. Их без шума обезоружили и увели.

Председательствовавший на заседании Варейкис дал слово главкому, и тот надменно изложил свою «программу». Коммунисты тотчас же дали изменнику жестокий отпор.

Сам Варейкис так описывает дальнейшие события:

«Я объявляю перерыв. Муравьев встал. Молчание. Все взоры направлены на Муравьева. Я смотрю на него в упор. Чувствовалось, что он прочитал что-то неладное в моих глазах или ему совестно своей трусости, что заставило его сказать:

— Я пойду успокою отряды.

Медведев наблюдал в стекла двери и ждал сигнала. Муравьев шел к выходной двери. Ему осталось сделать шаг, чтобы взяться за ручку двери. Я махнул рукой. Медведев скрылся. Через несколько секунд дверь перед Муравьевым растворилась, из зала блестят штыки.

— Вы арестованы.

— Как? Провокация! — крикнул Муравьев и схватился за маузер, который висел на поясе. Медведев схватил его за руку. Муравьев выхватил браунинг и начал стрелять. Увидев вооруженное сопротивление, отряд тоже начал стрелять. После шести — семи выстрелов с той и другой стороны в дверь исполкома Муравьев свалился убитым».

Вслед за смертью изменника вся его свита была арестована, а на фронт пошла телеграмма, разоблачающая предательство Муравьева.

Несмотря на быструю ликвидацию, мятеж Муравьева обошелся нам очень дорого: Советские войска оставили Бугульму, Мелекес, Сенгилей, Симбирск и, наконец, Казань, и все это было расплатой за измену пристроившегося к революции авантюриста.

Обложка: плакат 1917г. Партия социал-революционеров. В борьбе обретешь ты право свое. Земля и Воля.

Источник: https://artchive.ru