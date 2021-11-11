Война в Корее Вооруженный конфликт (без официального объявления войны) между Северной Кореей и Южной Кореей длился с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года. Часто этот конфликт рассматривается как опосредованная война между США с их союзниками и силами КНР и СССР. На чтение: 5 минут

РАСКОЛ КОРЕИ

В Каирской декларации 1943 г., принятой США, Китаем и Британией, было намечено, что Корея получит независимость «в должное время», что подразумевало ее постепенный переход от состояния части Японской империи к независимому существованию. На Ялтинской конференции в феврале 1945 г. с участием СССР было установлено, что советские войска будут принимать капитуляцию японских вооруженных сил в Корее на севере страны, а США – на юге. На Потсдамской конференции в июле 1945 г. было уточнено, что линия разграничения советской и американской зон оккупации пройдет по 38-й параллели – по географической середине полуострова. Это было решение в духе европейской дипломатии XVI-XIX вв., когда при разделе территорий внимание уделялось равноценности приобретений каждой из сторон.

Сами корейские национальные силы желали немедленного создания независимого государства. Но возникали вопрос о внешнеполитической ориентации новой Кореи и опасность спровоцировать соперничество СССР и США за влияние на нее. Поэтому обе державы были осторожны в отношении к корейским националистам левого и правого толка. Советская сторона поддерживала коммунистов под руководством Ким Ир Сена, но не безусловно. США, подозритель-{?}но относясь к коммунистам, не доверяли и воинственному лидеру корейского правительства в изгнании Ли Сын Ману. По существу, СССР и США были близки друг другу в том, что уклонялись от признания прав той или иной из корейских сил представлять весь корейский народ. Поэтому московское совещание министров иностранных дел союзных стран в декабре 1945 г. приняло решение учредить над Кореей международную опеку (США, СССР, Британия и Китай). Его реализация могла привести к превращению Кореи в буферную зону между интересами СССР и США и, в перспективе, к ее становлению в качестве нейтрального государства типа Австрии.

Но внутренние факторы – давление национальных фракций в обеих частях страны – не позволили этим планам осуществиться. СССР и США были вынуждены отказаться от идеи опеки как неприемлемой для самих корейцев. После 20 месяцев переговоров в 1946-1947 гг. Москва и Вашингтон не смогли договориться об условиях создания единого правительства Кореи. В октябре 1947 г. удалось условиться только о согласованном выводе советских и американских войск из обеих частей страны начиная с 1948 г.

План разграничения интересов СССР и США был реалистичен. Но обстановка для его осуществления была неблагоприятной. План противоречил объединительным устремлениям взаимно антагонистических «элит» на Севере и Юге. Кроме того, в 1947 г. между Москвой и Вашингтоном наметились расхождения в Европе в связи с «планом Маршалла». Наконец, весной 1948 г. начался первый берлинский кризис, который заставил размышлять о возможности столкновения СССР и США.

Европейские трения проецировались на дальневосточные дела. Не стоит упрощать характер их влияния. Вспышки советско-американских противоречий в Европе в 1947 и 1948 гг. указывали на глубину расхождений. Но руководящие слои в СССР и в США не стремились повышать вероятность общего конфликта. Тем сильнее был стимул для каждой стороны, не уступая приобретенного, уменьшить риск схватки из-за второстепенного, в том числе из-за несогласий по корейским делам. Раскол страны создавал проблемы для стабильности в долгосрочном плане. В краткосрочном – он мог служить ограничению конфликтности. Поэтому нарастание напряженности в Европе не только не блокировало, но даже стимулировало шаги СССР и США по закреплению статус-кво в Корее. Он был оформлен созданием двух корейских государств – Республики Корея на юге (июль 1948 г.) и КНДР на севере (сентябрь 1948 г.). Северокорейское правительство возглавил лидер корейской компартии Ким Ир Сен. Президентом Республики Кореи (Южной Кореи) стал Ли Сын Ман, представитель одной из группировок корейских эмигрантов в США. Следуя разграничительной логике, Москва и Вашингтон фактически осуществили в Корее развод войск: к концу 1948 г. из Кореи ушли советские части, а к июню 1949 г. – американские.

История международных отношений (1918-2003) / под ред. А.Д. Богатурова.

http://www.diphis.ru/raskol_korei-a891.html

ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Войска северокорейской Народной армии (КНА) по приказу Ким Ир Сена 25 июня 1950 года атаковали позиции противника по всему фронту. Два дня спустя Совет Безопасности ООН принял резолюцию об оказании срочной военной помощи Юж. Корее (представитель СССР на заседании отсутствовал, поэтому Советский Союз не воспользовался правом вето). Президент США Г. Трумэн отдал приказ американским войскам, находящимся на Дальнем Востоке, вступить в боевые действия против КНДР.

Кроме вооруженных сил США в состав многонациональных сил (МНС) вошли воинские контингенты 15 государств – всего около 45 тысяч человек, 600 орудий и миномётов, 200 танков, 150 самолётов и 50 кораблей. Главнокомандующим МНС в Корее был назначен американский генерал Д. Макартур (с 11.4.1951 – генерал М. Риджуэй). КНР, СССР и другие социалистические государства оказывали всестороннюю помощь КНДР. КНР направила в КНДР 2 пехотные дивизии добровольцев (70 тысяч человек), СССР – большое количество вооружения, боеприпасов и других материальных средств.

В Корейской войне на стороне КНДР участвовали сов. 64-й особый истребительно-авиационный корпус (26 тысяч человек, около 240 самолётов), о деятельности которого не объявлялось, и значительные контингенты вооруженных КНР, официально именовавшиеся «китайскими народными добровольцами». В течение июня – сентября 1950 г. войска КНА развернули наступление от 38-й параллели до реки Нактонган, разгромили основные силы противника, продвинулись на 250–350 км, заняли свыше 90% территории Южной Кореи и прижали к морю в районе Пусана американо-южнокорейскую группировку.

В середине сентября 1950 г. МНС перехватили стратегическую инициативу и перешли с Пусанского плацдарма в контрнаступление основными силами американской 8-й армии и двух южнокорейских армейских корпусов (всего окол 150 тысяч человек, 500 танков, свыше 1,6 тысяч орудий и миномётов, свыше 1 тысячи самолётов). 15–16 сентября МНС высадили морской десант (американский 10-й армейский корпус) в районе Инчхона, нанесли удар по Сеулу и к 28 сентября овладели городом. Развивая наступление, они стремились окружить основные силы КНА, но значительной части её войск удалось отойти на север.

20 октября войска МНС захватили Пхеньян, 24 октября форсировали реку Чхончхонган и 26 октября силами одной дивизии вышли в районе Чхосан на корейско-китайскую границу. Однако 25 октября в Корейскую войну вступили 2 армейские группы войск КНР (30 пехотных и 4 артиллерийских дивизии), которые совместно с соединениями КНА под общим командованием китайского генерал-полковника Пэн Дэ Хуая нанесли мощный удар по войскам МНС, освободили Пхеньян, отбросили противника к 37-й параллели, овладели Сеулом и рядом других южнокорейских городов. В конце января 1951 г. войска МНС предприняли новое контрнаступление, в результате которого к началу июля вышли к 38-й параллели.

10 июля 1951 г. в г. Кэсон начались переговоры о перемирии, которые неоднократно прерывались, возобновлялись бои местного значения, авиация МНС интенсивно бомбила тыловые объекты кит. войск, КНА и населённые пункты КНДР. 27 июля 1953 г. в Пханмунджоме было подписано соглашение о прекращении огня. В результате Корейской войны стороны не достигли политических целей, 38-я параллель вновь разделила страну на 2 конфликтующие стороны.

По материалам Большой Российской энциклопедии.

ИТОГИ ВОЙНЫ

Корейская война явилась первым локальным вооруженным конфликтом западного и социалистического блоков в ядерную эпоху, в котором участие сверхдержав носило ограниченный характер (распространялось на ограниченную территорию и не сопровождалось использованием оружия массового уничтожения).

Хотя кофликт закончился перемирием и ни одна из сторон не добилась победы, война имела важные политические последствия как для самой Кореи, так и для всего остального мира. Она закрепила раскол Корейского полуострова и усилила политические позиции как режима Ким Ир Сена на севере, так и режима Ли Сын Мана на юге. Ким Ир Сену удалось в 1952–1957 ликвидировать все оппозиционные фракции («внутреннюю», советскую и китайскую) в составе правящей Трудовой Партии Кореи и установить полный контроль над страной. В результате Пханмунджомского перемирия территория Республики Корея увеличилась, в ней усилился авторитарный характер режима Ли Сын Мана, опиравшегося на постоянно возраставшую военную и финансовую поддержку США.

Корейская война привела к распространению «холодной войны» не только на Дальний Восток, но и на другие регионы. США сохранили значительный военный контингент в Южной Корее, направили войска для защиты Тайваня, отказались от прежней политики нейтралитета в Индокитае и расширили свое военное присутствие в Европе и на Ближнем Востоке. Военный бюджет США достиг 50 млрд. долларов, вдвое увеличилась численность американских вооруженных сил; особый акцент был сделан на развитие авиации. Военно-промышленный комплекс США, переживавший глубокий спад после окончания Второй мировой войны, восстановил свои экономические позиции.

Роль, сыгранная Китаем в Корейской войне, вернула ему статус великой азиатской державы, утраченный во второй половине 19 в. Однако отношения китайских коммунистов с Западом и прежде всего с Соединенными Штатами обострились, что не позволило им решить главную политическую задачу – объединить под своей властью весь Китай. Корейский конфликт привел также к возникновению трещины в советско-китайских отношениях: часть руководства КНР считала помощь СССР недостаточной, кроме того, высказывалось недовольство и качеством поставляемой советской военной техники.

В особом выигрыше от Корейской войны оказалась Япония, которая из бывшего противника превратилась в главного союзника США на Дальнем Востоке. Уже в 1951 западные державы пошли на заключение с ней Сан-Францисского мирного договора; в том же году по Договору безопасности США получили право неограниченное время держать свои войска на японской территории. В Японии была размещена значительная часть американских военных заказов. Это спровоцировало экономический бум; в 1955 по объему валового национального продукта и промышленного производства страна превзошла довоенный уровень.

Энциклопедия “Кругосвет”

http://krugosvet.ru/enc/istoriya/KORESKAYA_VONA.html?page=0,3

СОВЕТСКИЕ АСЫ В КОРЕЕ

Летать приходилось с корейскими опознавательными знаками и в китайской форме. Кожедуб лично отбирал летчиков, имевших или фронтовой опыт, или хорошо освоивших самый совершенный по тем временам реактивный истребитель МиГ-15. Советских пилотов, участвовавших в боях, переодевали в униформу китайских народных добровольцев, в документы вписывали китайские имена и фамилии типа Си-Ни-Цын или Ли-Си-Цын, а на "МиГах" красовались корейские опознавательные знаки. Такие меры принимались, чтобы не вызвать осуждения советского вмешательства в дела Кореи со стороны ООН и мировой общественности.

Из воспоминаний Героя Советского Союза Е.Г. Пепеляева

http://world.lib.ru/n/nazarow_m_w/koreanwar.shtml

СОВЕТСКИЙ ДИПЛОМАТ В КОРЕЕ

Как-то посол сказал мне, что дает "важное дипломатическое поручение": в составе делегации дипкорпуса выехать на военные заводы и во время посещения обратить внимание представителей других стран (а выезжали руководители посольств Чехословакии, Венгрии, Польши, Румынии, Монголии) на то, что почти все оборудование там советского производства. И далее пояснить, что корейцами подготовлено подземное помещение для нового завода, но не хватает станков для налаживания производства, и корейцы нуждаются в помощи. Имелось в виду, что эти вопросы могут быть поставлены в информации послов о посещении заводов.

Удалась мне эта миссия или нет, судить не могу, но впечатление от посещения завода, расположенного в огромных подземных штольнях свинцово-цинковых рудников, и нового завода в подземных туннелеобразных залах сохранилось и поныне. Там, действительно, было в основном советское оборудование, японские станки, и нашелся один чехословацкий пресс для штамповки, но главное - там работали мужественные люди.

Молодые корейские рабочие воспринимали нас как близких по духу посланцев жизни, за которую они борются. Ощущение единого порыва, когда они поднятием рук и скандированием приветствовали выступление румынского посла - дуайена дипкорпуса, позволило мне как-то понять неизвестные пружины, позволявшие корейцам с необыкновенным упорством выдерживать яростное военное давление американцев.

Были у членов дипкорпуса встречи на рисовых чеках и с крестьянками, собиравшими до тринадцати тонн риса с гектара вместо обычных в Корее трех-четырех тонн. И посол Монголии, где культивируется суходольный малоурожайный рис, никак не мог прервать поток своих вопросов к молодым кореянкам, не спешил уезжать, не реагируя на приближавшиеся разрывы бомб.

Руководство МИД КНДР, которое находилось в деревеньке вблизи долины Сопхо, старалось обеспечить по возможности безопасность посольств. Охрану всего района нес корейский армейский батальон. посты наблюдения находились в небольших каменных укрытиях возле рабочих и некоторых жилых помещений. Солдаты не покидали их во время налетов авиации, и поэтому батальон нес значительные потери. Яростные налеты американской авиации носили почти непрерывный характер. Проводились и специальные массированные обстрелы и бомбежки с целью разрушения всех сооружений и поражения всего живого.

Обложка: Картина Пабло Пикассо «Бойня в Корее». 1951.

Источник: https://ru.wikipedia.org