Военно-исторический вестник. 1909, №№1-2

Военно-исторический вестник. 1909, май-июнь, №№1-2. Киев. Типография окружного штаба. Содержаніе первой и второй книги «Военно-Историческаго Вѣстника». I Отъ редакціи Задачи Кіевскаго Отдѣла. Проф. В. С. Иконниковъ 1. Военное дѣло у русскихъ славянъ въ эпоху ихъ выступленія на историческую арену. Проф. В. 3. Завитнеаичъ 11. Походъ Карла XII въ 1708—9 г.г. въ предѣлы Россіи (со схемой). Проф. В. Г. Ляскоронскій 29. Участіе Палія въ Полтавскомъ бою. И. Камаиннъ 79. Надгробные стихи Кочубею и Искрѣ (по М. Максимовичу) 81. Военно-историческіе матеріалы: Крѣпости (по Н. Закревскому и Фуидуклею) 83. Крымскіе татары (по Гильому Левассеру де-Боплану) 89. Изъ архивныхъ дѣлъ. Д. II. Менмиовъ...

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