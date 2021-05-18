Военно-исторический вестник. 1909, №№1-2
Военно-исторический вестник. 1909, май-июнь, №№1-2. Киев. Типография окружного штаба. Содержаніе первой и второй книги «Военно-Историческаго Вѣстника». I Отъ редакціи Задачи Кіевскаго Отдѣла. Проф. В. С. Иконниковъ 1. Военное дѣло у русскихъ славянъ въ эпоху ихъ выступленія на историческую арену. Проф. В. 3. Завитнеаичъ 11. Походъ Карла XII въ 1708—9 г.г. въ предѣлы Россіи (со схемой). Проф. В. Г. Ляскоронскій 29. Участіе Палія въ Полтавскомъ бою. И. Камаиннъ 79. Надгробные стихи Кочубею и Искрѣ (по М. Максимовичу) 81. Военно-историческіе матеріалы: Крѣпости (по Н. Закревскому и Фуидуклею) 83. Крымскіе татары (по Гильому Левассеру де-Боплану) 89. Изъ архивныхъ дѣлъ. Д. II. Менмиовъ...
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Военно-исторический вестник. 1909, май-июнь, №№1-2. Киев. Типография окружного штаба.
Содержаніе первой и второй книги «Военно-Историческаго Вѣстника».
I
Отъ редакціи
Задачи Кіевскаго Отдѣла. Проф. В. С. Иконниковъ 1.
Военное дѣло у русскихъ славянъ въ эпоху ихъ выступленія на историческую арену. Проф. В. 3. Завитнеаичъ 11.
Походъ Карла XII въ 1708—9 г.г. въ предѣлы Россіи (со схемой). Проф. В. Г. Ляскоронскій 29.
Участіе Палія въ Полтавскомъ бою. И. Камаиннъ 79.
Надгробные стихи Кочубею и Искрѣ (по М. Максимовичу) 81.
Военно-историческіе матеріалы:
Крѣпости (по Н. Закревскому и Фуидуклею) 83.
Крымскіе татары (по Гильому Левассеру де-Боплану) 89.
Изъ архивныхъ дѣлъ. Д. II. Менмиовъ 100.
Работы по съемкамъ и снимкамъ историческихъ мѣстъ. II. И. Акимовъ . 108,
II.
Дѣятельность Отдѣла:
Телеграмма ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА по случаю открытія Отдѣла 3.
Журналъ организаціоннаго засѣданія Кіевскаго Отдѣла. 14 іюня 1908 г.
Журналъ 1-го общаго Собранія Кіевскаго Отдѣла. 12 октября 1908 г 11.
Постановленія Совѣта Кіевскаго Отдѣла.
Торжественное открытіе Кіевскаго Отдѣла
Журналы засѣданій Распорядительного комитета, №№ 1-8.
Журналъ засѣданія Согласительной комиссіи. 20 мая 1909 г.
Журналы собраній Музейной комиссіи, №№ 1-4.
Постановленіе Архивной и Библіотечной комиссіи.
Объявленія.