Воевода Михаил Шеин: от героя до “изменника” Воевода Михаил Шеин прославился в годы Смуты, обороняя Смоленск от польско-литовских интервентов. На чтение: 3 минуты

Воевода Михаил Шеин прославился в годы Смуты, обороняя Смоленск от польско-литовских интервентов. После долгих лет плена он вернулся в Россию, стал одним из влиятельных государственных деятелей, однако новая война с Польшей перечеркнула не только его карьерные достижения, но и жизнь. Роковую роль в этом вновь сыграл Смоленск.

«…Когда на Москве Шеина и Измайлова казнили, и за то учинилась в людях рознь великая, да на Москве же были пожары большие, выгорела Москва мало не вся; в Можайске ратные люди так же погорели и разъехались…» - описывал событий апреля 1634 года очевидец событий. Реакция народа не кажется удивительной – воевода Михаил Шеин, герой Смуты и обороны Смоленска, пользовавшийся уважением Михаила Федоровича, из-за неудачи в очередной войне с Польшей попал в опалу и был обвинён в государственной измене. Смоленск, ставший зенитом славы военачальника, быстро превратился в причину его гибели.

Отпрыск потомственной военной фамилии

Боярский роде Шеиных вёл своё начало от полулегендарного уроженца Пруссии Михайла Прашинича, прибывшего в Новгородские земли ещё в XII веке. Его потомки спустя 7 поколений обосновались в Москве, а родоначальником «московских» Шеиных стал Василий Морозов – фамилия произошла от его прозвища «Шея».

Точная дата рождения нашего героя неизвестна. Историки выдвигают разные предположения, которые, сходятся в том, что Михаил Шеин появился на свет в 70-е годы XVI века. Его отцом был окольничий Борис Васильевич, принимавший участие в Ливонской войне. В 1579 году он погиб при штурме польско-литовскими войсками крепости Сокол.

О ранних годах Михаила почти ничего неизвестно. Впервые в письменных источниках его имя появляется лишь в 1598 году – подпись будущего воеводы, который в то время являлся стольником, фигурирует в грамоте, посвящённой избранию Бориса Годунова на царство. Тогда же начинается и военная карьера Михаила. Он принимает участие в походе против крымского хана Газы-Гирея в качестве рынды (оруженосца). Позднее он назначался на достаточно мелкие должности в разных городах и подавлял крестьянские беспорядки.

Начало серьёзной военной карьеры Михаила Шеина началось в эпоху Смуты. В декабре 1604 года он в составе войска Фёдора Мстиславского сразился с силами Лжедмитрия I у Новгорода-Сиверского. Столкновение окончилось в пользу правительственных войск, а сам будущий воевода во время одной из стычек спас жизнь своего командира. В награду за это ему было приказано лично прибыть в Москву и сообщить о победе. Годунов пожаловал Михаилу Борисовичу титул окольничего – с этого момента на молодого человека и его таланты обратили внимание и карьера Шеина стремительно пошла в гору.

Оказавшись воеводой Новгорода-Сиверского, после смерти Бориса Годунова он был вынужден присягнуть на верность самозванцу, поскольку помощи в выступлении против него ждать было неоткуда. Лжедмитрий отослал Шеина воеводой в Ливны. После падения самозванца в регионе начались народные волнения, переросшие затем в крупномасштабное восстание под предводительством Ивана Болотникова. Шеин был вынужден бежать в Москву, где присягнул на верность новому царю, Василию Шуйскому. После успехов в борьбе против повстанцев Михаил Борисович был удостоен звания боярина. Он сопровождал царя во время похода на Тулу – Шуйский приблизил к себе молодого и талантливого военного. Будущее крупное назначение было лишь делом времени.

Оно не заставило себя долго ждать – в октябре 1607 года Михаил Шеин отправляется служить на западные рубежи России, в крепость Смоленск.

Шеин-герой

На тот момент Смоленская каменная крепость только-только была сдана в эксплуатацию. Шеину достались новые, передовые для своего времени укрепления, расположенные на одном из самых ответственных стратегических направлений. Ситуация, сложившаяся в стране в 1607 году, поставила Шеина в непростую ситуацию: с одной стороны, границу тревожили постоянные нападения польско-литовских отрядов. С другой – силу набирали сторонники Лжедмитрия II, «тушинского вора», который стремился склонить воеводу на свою сторону.

Шеин пользовался доверием посадских людей, которые также отвергли предложения Лжедмитрия II присягнуть ему на верность. В тяжелейших условиях воевода смог отбить у повстанцев Дорогобуж в 1608 году, а также послать 2 тысячи человек на помощь Василию Шуйскому, осаждённому в Москве силами самозванца. Одновременно до Шеина доходили сведения о возможном походе Сигизмунда III, из-за чего он спешно стал готовить Смоленск к возможной осаде, а также налаживать агентурную сеть на границе, дабы быть в курсе передвижений противника.

В 1609 году Шеин начинает набор солдат в гарнизон из числа посадских людей, что позволило увеличить численность защитников города до 5,5 тысяч человек. Нападение, по его данным, ожидалось в августе, однако передовые польские отряды подошли к Смоленску только в сентябре. К этому времени город уже был переведён на осадное положение – Шеин готовился встретить захватчиков во всеоружии.

Осада Смоленска шла чуть меньше двух лет. На протяжении этого времени Михаил Шеин и гарнизон под его командованием сдерживали армию численностью в 25 тысяч человек, не нарушив своей клятвы. Пока воевода и гарнизон противостояли полякам, в России разворачивались поистине драматические события: несмотря на разгром Лжедмитрия II Василий Шуйский был низложен, а пришедшая ко власти ему на смену «Семибоярщина» пригласила королевича Владислава занять престол. Москва потребовала от Шеина сдать город, но он, несмотря на большие потери среди гарнизона, отказался капитулировать, что встретило одобрение местного населения.

Помощи было ждать неоткуда, но смоляне во главе с воеводой продолжали стойко сопротивляться захватчикам, отбивая бесконечные штурмы. Однако один из них всё же привёл к падению крепости. 3 июня 1611 года поляки смогли ворваться в пределы крепости и учинили настоящую резню смолян. Шеин до последнего сопротивлялся в одной из башен, однако по настоянию семьи, боявшейся за его жизнь, решил сдаться. В ставке короля воеводу долго пытали, несмотря на устоявшийся кодекс ведения войны, согласно которому командиры, взятые в плен, им не подвергались. После этого Михаила Борисовича увезли в кандалах в Польшу, где он проведёт долгие 8 лет в плену.

Шеин-предатель

Шеин смог вернуться на родину лишь в 1619 году, после заключения Деулинского перемирия. В плену он подружился с Филаретом, будущим патриархом и соправителем Михаила Романова, своего сына – эта протекция позволит воеводе занять высокое место в Российском царстве. Он был частым гостем царских обедов, несколько раз в отсутствии царя «приглядывал» за Москвой. Неудивительно, что именно Шеин занялся восстановлением и модернизацией вооружённых сил страны, потрёпанных после Смутного времени. В качестве главы Пушкарского приказа именно он стал инициатором создания полков «иноземного строя», формировавшихся по подобию европейских боевых единиц.

Страна готовилась к будущему реваншу, ведь по перемирию с Речью Посполитой к последней перешли пограничные земли, в том числе и Смоленск, в защите которого Шеин проливал свою кровь. Новая война началась в 1632 году. Во главе русского войска численностью чуть больше 20 тысяч человек, должны были встать Шеин и другой герой Смуты, князь Дмитрий Пожарский, однако последний из-за болезни был заменён на Артемия Измайлова. В декабре 1632 года армия подошла к крепости и начала её осаду.

Но Смоленск оказался крепким орешком. Усугубляли ситуацию и нападения крымцев, из-за чего многие дворяне покидали войска чтобы защитить свои поместья. Подкрепления не могли компенсировать потери. Шеину удалось огнём нанести ущерб стенам, но они были недостаточными для того, чтобы проводить успешные штурмы – польский гарнизон успешно отражал атаки.

Осада шла уже полгода, когда к городу подошли польские подкрепления – армия короляВладислава численностью в 30 тысяч человек. В этих условиях дальнейшие попытки овладеть Смоленском были бессмысленными. Несмотря на это, царь потребовал от Шеина продолжать осаду, пообещав выслать подкрепления, которые не успели к развязке событий. Польская армия, действовавшая в координации с гарнизоном Смоленска, смогла блокировать силы Михаила Шеина. В феврале 1634 года воевода капитулировал на максимально благоприятных для армии условиях: солдаты (8,5 тысяч боеспособных) смогли уйти на восток, оставляя противнику лишь осадную артиллерию.

Однако в Москве не оценили усилия Шеина по сохранению войска. Специальная боярская комиссия, расследовавшая причины неудачи компании, обвинила воеводу в некомпетентности, попутно вспомнив времена его польского пленения: якобы, он тогда перешёл на службу к Сигизмунду и Владиславу, поэтому сознательно привёл осаду к неудачной развязке. Некому было вступиться за Шеина – его покровитель, патриарх Филарет, к этому времени уже скончался.

В апреле 1634 года Михаил Борисович Шеин был казнён за государственную измену. Известие о расправе над героем Смутного времени стало причиной большого числа отставок, а простой народ, среди которого воевода был популярен, ответил на это известие масштабными погромами в столице. По мнению многих историков, Шеин пал жертвой боярских интриг – не все могли простить военачальнику возвышения по итогам Смуты. Одновременно он стал и «козлом отпущения» за неудачи под Смоленском, дабы отвести удар от царя Михаила Романова. Несмотря на это, история расставила «точки над и»: ратные подвиги Михаила Шеина не забыты до сих пор.

Обложка: https://commons.wikimedia.org/