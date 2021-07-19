Водка и таблица. Мифы о Менделееве 110 лет назад скончался один из самых известных в мире русских учёных Дмитрий Иванович Менделеев. В каждой школе в кабинете химии висит открытая им периодическая таблица. В каждом магазине, торгующем крепкими напитками, имеется в наличии другое приписываемое ему изобретение – 40-градусная водка. Гений из Сибири водку не изобретал Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907) происходил из семьи тобольского директора гимназии. В той гимназии он и учился, поступив затем и окончив с золотой медалью физико-математический факультет Главного педагогического института в Санкт-Петербурге. В 1856 году он защитил магистерскую диссертацию и стал читать лекции по органической химии в Санкт-Петербургском университете. В 1861 году, по возвращении... На чтение: 2 минуты

110 лет назад скончался один из самых известных в мире русских учёных Дмитрий Иванович Менделеев. В каждой школе в кабинете химии висит открытая им периодическая таблица. В каждом магазине, торгующем крепкими напитками, имеется в наличии другое приписываемое ему изобретение – 40-градусная водка.

Гений из Сибири водку не изобретал

Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907) происходил из семьи тобольского директора гимназии. В той гимназии он и учился, поступив затем и окончив с золотой медалью физико-математический факультет Главного педагогического института в Санкт-Петербурге. В 1856 году он защитил магистерскую диссертацию и стал читать лекции по органической химии в Санкт-Петербургском университете. В 1861 году, по возвращении из Германии, Менделеев опубликовал свой учебник по органической химии. За него учёный получил Демидовскую премию.

В 1865 году Дмитрий Иванович защитил уже докторскую диссертацию «Рассуждение о соединении спирта с водою». С ней связана известная легенда о «менделеевской водке». На самом деле в этой научной работе были заложены основы скучной даже по названию гидратной теории растворов. Об оптимальных свойствах сорокаградусной там не было и речи – вопреки тому, что писал о Менделееве как об изобретателе водки писатель Вильям Похлёбкин в книге «История водки» (1991). В диссертации лишь указывалось на специфические свойства смеси из одной части спирта и трёх частей воды.

Вернулся к своей гидратной теории Менделеев лишь в 1884 году. В 1887 он выступил с докладом о существовании гидратов определённого состава в растворе спирта с водой, но опять же не упоминал водку.

Но опосредованное отношение к огненной воде великий учёный всё же имел: в том же 1887 году в своём «Исследовании водных растворов по удельному весу» Дмитрий Иванович привёл сводную таблицу значений удельных весов водных растворов спирта при различных температурах. Она до сих пор служит основой алкоголеметрических таблиц производителей водки. Также Менделеев был председателем комиссии по виноградному вину в 1895–1896 годах. Тем дело и ограничивается. Нет никаких подтверждений тому, что великий химик стал реформатором водки или хотел им стать.

Всё важное в таблице

Чем действительно прославился русский учёный, так это своей знаменитой периодической таблицей химических элементов , ставшей одним из величайших открытий в мировой науке.

Ещё в XVII веке ирландский химик, физик и богослов Роберт Бойль опубликовал книгу, в которой рассуждал о необходимости поиска разложимых химических элементов. Сам он вывел 15 элементов, но признавал, что их может быть больше. Уже в XVIII столетии французский учёный Антуан Лавуазье создал свой список из 35 элементов. Поиск же новых элементов продолжался. Решающий вклад в него внёс Менделеев, который впервые выдвинул гипотезу о том, что между атомной массой элементов и их расположением в системе может существовать взаимосвязь.

Дмитрий Иванович также пришёл к выводу, что свойства элементов не есть что-то случайное, наоборот, они представляют собой периодически повторяющуюся закономерность. В феврале 1869 года Менделеев сформулировал первый периодический закон, в марте его доклад «Соотношение свойств с атомным весом элементов» был представлен на рассмотрение Русского химического общества. В том же году была опубликована статья об открытии химика в немецком журнале Zeitschrift für Chemie. Ещё одна, более обширная публикация увидела свет в 1871 году.

Помимо водки, о Менделееве распространён ещё один устойчивый миф, согласно которому таблица просто приснилась учёному. Этот миф получил распространение благодаря соратнику Менделеева геологу Александру Иностранцеву, рассказывавшему студентам, что во сне химик чётко увидел таблицу, в которой все химические элементы были расставлены по порядку. Сам Менделеев всю эту историю опровергал: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг... готово».

С 1869 по 1871 год Дмитрий Иванович пришёл к пониманию того, что любой элемент в системе нужно располагать исходя из совокупности его свойств в сравнении со свойствами других элементов. Основываясь на этом, учёному удалось внести поправки в значения атомных масс некоторых элементов, таких как уран, индий и бериллий.

Первооткрыватель

В периодической таблице оставались незанятые клетки. В 1870 году Менделеев предсказал открытие неизвестных ранее науке химических элементов, атомные массы и свойства которых он сумел вычислить. Первыми из них стали галлий (открыт в 1875 году), скандий (1879) и германий (1885). Последователи великого химика вскоре открыли ещё восемь элементов, среди которых полоний (1898), рений (1925), технеций (1937), франций (1939) и астат (1942–1943). В 1900 году сам Менделеев вместе с шотландским химиком Уильямом Рамзаем включил в таблицу и так называемые элементы нулевой группы, больше известные как инертные газы. Открытие новых элементов периодической системы продолжается и в наши дни.

Помимо своих научных открытий, Менделеев был и прекраснейшим педагогом. Много сил Дмитрий Иванович отдавал преподаванию – в Санкт-Петербургском университете, профессором которого он являлся, а также в других учебных заведениях. В конце жизни химик отмечал: «Из тысяч моих учеников много теперь повсюду видных деятелей, профессоров, администраторов, и, встречая их, всегда слышал, что доброе в них семя полагал, а не простую отбывал повинность».

С начальством, в отличие от студентов, он сходился не всегда. В 1890 году учёный в знак протеста против притеснения студенчества покинул столичный университет. После этого Менделеев несколько лет проработал в Морском министерстве, а с 1892 года и до конца жизни возглавлял Главную палату мер и весов.

До сих пор великого русского химика знают во всём мире. Это та часть русской науки и русского мира, которая была и остаётся неоспоримым поводом для гордости.