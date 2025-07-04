Владимир Мединский: «Сегодня можно сказать, что ты в Гражданскую воевал за Ярополка – молодежь все воспримет» В Музее современной истории России представили данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о том, как россияне относятся к Гражданской войне. Увы, мало кто помнит об этом важнейшем событии отечественной истории ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ГРАЖДАНСКАЯ - СОБЫТИЕ ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ Как отметил на презентации исследования ВЦИОМ министр культуры Владимир Мединский, в Интернете шутят: - Можно сказать своему сыну, что ты был в детстве пионером или, что в Гражданскую воевал за Ярополка – все воспримется одинаково. Если про революцию молодое поколение (люди в возрасте от 18 до 32 лет) еще что-то слышало в школе, то о Гражданской войне не знает ничего.... На чтение: 4 минуты

В Музее современной истории России представили данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о том, как россияне относятся к Гражданской войне. Увы, мало кто помнит об этом важнейшем событии отечественной истории

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ГРАЖДАНСКАЯ - СОБЫТИЕ ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

Как отметил на презентации исследования ВЦИОМ министр культуры Владимир Мединский, в Интернете шутят:

- Можно сказать своему сыну, что ты был в детстве пионером или, что в Гражданскую воевал за Ярополка – все воспримется одинаково. Если про революцию молодое поколение (люди в возрасте от 18 до 32 лет) еще что-то слышало в школе, то о Гражданской войне не знает ничего.

Именно такие результаты дало всероссийское исследование, которое только что привел ВЦИОМ.

Данные сравнивались с другими опросами, посвященными этой теме, которые проводились в 2005-2008 гг. Респондентов нынешнего исследования разбили на три группы: «советское» поколение (от 43 лет и старше). Это люди, воспитанные на установках о том, что Гражданская война была неизбежной и правильной, победила Красная армия. Поколение «девяностых» (от 33 до 43 лет). На этих людей пришелся главный удар в плане трансформации ценностей, они оканчивали школу, когда хаотично менялись учебные программы и взгляды на историческое прошлое. Наконец, поколение 2000-х (от 18 до 32 лет). Они росли в более стабильной атмосфере, но сильно подвержены влиянию глобализации и изменениям в области потребления информации. Почти половина представителей этого поколения считают, что события Гражданской войны – это дела давно минувших дней, которые их никак не касаются.

Медальон с текстом "Красной присяги" утвержденной Президиумом ЦИК СССР 14 сентября 1923 года. Памятный подарок красноармейцу Л.А. Докуцкому от военного комиссара Луганской отдельной роты. Фото: Екатерина Баранова

МОЖНО ЛИ БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ БРАТОУБИЙСТВА?

Мнения при ответе на этот вопрос разделились: 35% полагают, что главной причиной войны стало иностранное вмешательство, еще 34% винят политику большевиков (41% среди людей в возрасте от 18 до 32 лет).

Большинство (58%) считает, что Гражданской войны нельзя было избежать, обратного мнения придерживаются 36% опрошенных, утверждая, что можно было обойтись без кровопролития и решить все мирным путем. По мнению половины россиян (54%), большая часть населения была вынуждена вступить в войну, развязанную представителями отдельных политических сил.

КТО ПОБЕДИЛ?

Главным победителем в войне россияне называют Красную армию (красных, большевиков) – так считают 43%. Люди старше 43 лет чаще других говорят о победе красных – 47%. О том, что в этой войне не было победителей, утверждают 16% респондентов. Половина россиян (53%) полагает, что Ленин и большевики победили в Гражданской войне благодаря поддержке многомиллионных народных масс, союзу рабочих и крестьян, поднявшихся на борьбу против капиталистов и помещиков.

КОГО ИЗ ЛИЧНОСТЕЙ ВЫДЕЛЯЮТ?

Тачанка. Была взята как трофей у казаков бойцами 1-й Конной армии, участвовала во многих боях на Северном Кавказе, в Польше, в штурме Перекопа. Фото: Екатерина Баранова

В ТОП-3 рейтинга деятелей начала ХХ века, вошли: Николай II (54%), Сталин (51%), Ленин (49%). Негативные эмоции они вызывают у 23%, 28%, 29%, соответственно. В остальном явных героев и антигероев того времени не сформировано. Многие опрошенные затруднились с ответом на вопрос о чувствах, вызываемых Милюковым (70%), Бухариным (56%), Деникиным (47%) и Керенским (43%). О Махно и Троцком россияне склонны думать скорее отрицательно – о негативном отношении к ним заявили 58% и 46%, соответственно, о симпатии – 12% и 20%.

43% представителя поколения «нулевых» не выразили симпатий никому, так как считают события Гражданской войны далеким прошлым. Тем не менее, люди в возрасте от 18 до 33 лет чаще симпатизировали белым (11% от всех), в советском поколении поменьше – 5% от всех.

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ВАШИ ПРЕДКИ?

Данные 2018 года сравнили с исследованиями 2005-го. Оказалось, что результаты резко отличаются. В 2005 году только 9 % опрошенных затруднились ответить, за кого воевали их предки, сегодня их доля выросла в 4 раза – до 40%. Это говорит о том, что Гражданская война вытесняется из нашего сознания. Директор Музея современной истории России Ирина Великанов назвала эти цифры «тревожной тенденцией». «Они говорит о том, что мы не знаем истории своих семей. Поэтому спустя 100 лет необходимы крупные выставочные проекты», - отметила Великанова.

Лампа в 1000 свечей с нитью накаливанияв виде силуэта В.И. Ленина. Подарок XII съезду РКП (Б) от рабочих первой и второй объединенных фабрик электрических ламп, как одно из первых достижений советской промышленности, РСФСР, 1923 г. Фото: Екатерина Баранова

ИДЕМ СМОТРЕТЬ «ЧАПАЕВА»?

- Необходимо заниматься воспитанием, образованием и просвещением, - сказал в интервью «КП» министр культуры РФ Владимир Мединский. - Поэтому последние 6 лет музеям предъявляются жесткие требования: они должны были не только и не столько быть хранилищем артефактов, сколько местом популяризации исторических, культурологических знаний. Они должны быть местом просвещения подрастающего поколения. Выставки, посвященные 100-ю Гражданской войны проходят сейчас не только в федеральных, но и в региональных музеях. Субъектам федерации рекомендуется в 2018 году значительную часть выставочной деятельности посвятить анализу событий вековой давности. Также заказывается множество телевизионных фильмов, докудрам».

Историк Михаил Мягков посоветовал молодому поколению посмотреть не только современные фильмы, но и советский фильм «Чапаев». В интервью «КП» Мягков добавил:

- У молодого поколения сегодня нет никаких знаний о событиях 100-ей давности: «белый лист». Это опасно тем, что могут возникнуть различные трактовки событий. Любой, кто захочет нами манипулировать, сможет «вогнать» в сознание нынешних молодых людей любую идею, способную даже развалить целое государство.

А ВЫ ЗА КОГО БЫЛИ БЫ, ОКАЖИСЬ В ТОЙ ЭПОХЕ?

25% вообще затруднились ответить на этот вопрос, 5% уехали бы в эмиграцию, 7% переждали бы время, не занимая ничью сторону, 2 % поддержали отдельные национальные структуры, а 10% - третью силу (Махно, антоновщину, отстаивали интересы локальных сообществ). Каждый пятый представитель поколения 2000-х выступал бы на стороне белых. Но все же пока симпатий больше на стороне красных, правда за счет старшего поколения.

ГДЕ ЧЕРПАТЬ ИНОФОРМАЦИЮ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ?

Согласно результатам опроса, основными источниками информации об истории Гражданской войны являются школы и вузы – этот вариант ответа выбрали 79% респондентов. Реже читают исторические книги и романы (48%), смотрят фильмы и сериалы (30%).

Для тех, кому та переломная эпоха в истории нашей страны действительно интересна, рекомендуем посетить выставку «Три цвета правды», которая проходит в Музее современной истории России (Тверская ул., 21). Она рассказывает о главных тогдашних полюсах противостояния – Красном, Белом и Зелёном движениях.

Выставка будет работать до 9 сентября 2018 г.

© Комсомольская правда

Фото обложки: Элемент экспозиции выставки: Стенд "Зеленых" с частушками против "красных" и "белых". Екатерина Баранова