Владимир Мединский: мы пишем в наших учебниках только правду на полях Петербургского международного экономического форума обсудили роль единых учебников истории и обществознания в школьном образовании и воспитании На чтение: 1 минута

Дискуссия «Историческая госполитика РФ на примере единых учебников истории и обществознания»

Помощник Президента Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов и ректор Московского государственного института (университета) международных отношений МИД РФ Анатолий Торкунов обсудили роль единых учебников истории и обществознания в школьном образовании и воспитании.

Встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума в мультимедийной студии Российского общества «Знание» и Российского военно-исторического общества «Знание.Лекторий». Модератором выступил журналист Трофим Татаренков

В своем выступлении Владимир Мединский в первую очередь указал на недопустимость искажения исторических фактов:

- Мы пишем в наших учебниках только правду. Костомаров, Соловьев, Ключевский могли придерживаться разных точек зрения на исторические факты, но они вели дискуссии в научном ключе, не ставя под сомнение правдивость исторических вех и событий.

Эксперты сошлись во мнении, что школьные учебники по истории должны быть не только правдивыми, проверенными научными рецензентами, но и обязательно интересными, увлекательными и содержащими информацию, полезную для каждого российского гражданина.

- Ранее в различных регионах Российской Федерации история преподавалась по-разному. С момента внедрения единого учебника для 10-11 классов, соответствующего единым образовательным программам, прошел уже год, и можно смело утверждать, что это интересная, содержательная книга, которая является как инструментом воспитательной и образовательной работы для педагогов, так и источником полезных знаний для детей. По ссылкам из учебника они могут перейти на сайт Президентской исторической библиотеки с огромным массивом данных, и уже было зафиксировано большое количество таких переходов», – отметил Денис Грибов.

Сейчас готовятся к изданию учебники для 5-9 классов, их авторы – доктора исторических наук, рецензент – академик РАН, президент исторического факультета МГУ Сергей Карпов. Впервые каждый учебник проходит рецензирование в Российской академии наук.

Комментируя критику из-за рубежа, участники дискуссии отметили, что еще никому не удалось найти фактологические ошибки в учебнике для 10-11 классов. Кроме того, обсудили достоверность данных в интернете в целом. Анатолий Торкунов указал, что невозможно проверить весь интернет, где публикуется множество статей и видео с неверными данными, но следует отличать художественный вымысел от злонамеренного искажения фактов.

- Мы не в состоянии проверить весь интернет. Но если это художественный вымысел, ничего страшного, ведь мы с удовольствием смотрим фильмы с несуществующими историческими героями. Задача школьного курса как раз в том, чтобы выдумки не затеняли историю, а учебник по истории становился окном в окружающий мир, - подчеркнул Анатолий Торкунов.

Владимир Мединский порекомендовал обращаться за проверенными данными главный исторический портал страны История.рф .

В свою очередь Денис Грибов привел в пример ресурс ГИС «Моя школа» – верифицированный государством массив данных.

Трофим Татаренков выступил от имени родителей школьников и обратился к Роскомнадзору с просьбой:

- У меня есть одно пожелание к Роскомнадзору: чтобы в поисковиках, когда набирают запрос по нашим историческим деятелям, первой строкой выскакивала не Википедия, а авторизованные Академией наук и специалистами сайты. Это будет огромное подспорье для наших детей. «Википедические» знания у них становятся проблемой.

Видеозапись дискуссии можно посмотреть в официальном сообществе РВИО ВКонтакте.