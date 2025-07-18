Владимир Мединский: «Человеком, который знает историю, сложно манипулировать» Владимир Мединский дал интервью "Комсомольской правде"

Помощник Президента РФ, глава РВИО и 1-й секретарь Союза писателей России рассказал «Комсомольской правде», что его поразило в старых учебниках истории, как об СВО напишут в учебниках будущего и спорит ли он с Владимиром Путиным по историческим вопросам

Беседовал Иван ГРАЧЕВ. Материалы электронного издания «Комсомольская правда»: kp.ru/daily/27726/5115691

ВСЕ СТАЛО ПОНЯТНЕЕ

- Владимир Ростиславович, как созрело решение о том, что пора заканчивать с хаосом в школьных учебниках и создать наконец единую версию истории России и мира для всех юных граждан страны? Натолкнул какой-то вопиющий случай? Или копилось-копилось и выплеснулось?

- Это решение - выражусь пафосно - следствие возросшей зрелости нашего общества. Есть исторический опыт - дореволюционный, советский. Мировой, наконец. Зачем его игнорировать?

Удивительно, что на исполнение поручения президента - оно, напомню, вышло в 2013-м - потребовалось столько времени. Долго запрягали. Мы подключились два года назад. Результат - единый госучебник для школы 5 - 11-й класс (13 книг) и училищ (3) готов, школьники могут по нему заниматься.

- Академик Чубарьян рассказал «Комсомолке», что до сих пор школьники учились по 54 разным учебникам истории. Получается, кого-то из них учили, что Сталин - кровавый невежа и спасибо второму фронту за победу, другим закладывали в голову, что лишь гений вождя сломал хребет Гитлеру? Одни считали, что лишь революция сделала Россию великой, а другие - что Колчак и Врангель герои, а Ленин и Дзержинский - палачи? И с таким раскардашем в мозгах выходили из школ граждане одной страны? Как они ее могли вместе любить и строить, если одним закладывали к ней презрение, а другим - восхищение?

- То, о чем говорил А. Чубарьян, - это скорее из 90-х. В 2013-м РАН разработала стандарт для учебников. Тем не менее многообразие оставалось.

Понятно, там про первопричины СВО, нарастание глобального давления на Россию в 2000-е - ни слова.

Хуже того: сохранялись унаследованные антинаучные штампы и клише. Например, «воссоединение Украины с Россией». Но откуда взялась Украина в 1654-м? Великое княжество Литовское как «центр собирания русских земель». Пакт Молотова - Риббентропа - «кровавое преступление Сталина против мирной Европы». Про перестройку, 1990-е, приватизацию, распад Варшавского договора, СЭВ и вообще «советского блока» - путано и как бы со стеснением.

В гослинейке учебников этого бреда нет. Кроме того, мы попытались объективно посмотреть на крах СССР и события, последовавшие за этим, без очернительства, но и без розовых очков. И, вы знаете, всё стало понятнее и логичнее.

- Что вас самого больше всего поразило в прежних учебниках истории?

- Именно то, что всем было все равно. Казалось, прошло достаточно времени, чтобы сделать нормальные учебники, не дожидаясь, пока на это обратит внимание глава государства. Проявить инициативу профильные чиновники могли бы гораздо раньше. Министр Кравцов проявил настойчивость в этом вопросе, в этом - молодец.

Приведу еще пример. В госучебнике истории честно обозначены потери в Великой Отечественной от боевых действий и от нацистского геноцида. Блокада Ленинграда наконец названа военным преступлением. Сотни подобных «акцентов» расставлены по тексту. Белое - белое, черное - черное. Такое впечатление, что раньше стеснялись называть вещи своими именами.

МЫ - ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

- Это правда, что вы сами выбирали обложки новых учебников? Самая сильная, конечно, - с ноябрьским парадом 1941 года в Москве. Как ее выбирали? А одну из обложек - Всеобщей истории для 11-го класса - только что заменили: вместо нейтральной фрески в ООН на обложке теперь стыковка «Союза» и «Аполлона». Это реверанс Америке?

- Правда. Сам выбирал и, считайте, сам рисовал (улыбается). Я вообще всегда отвечаю за результат (!) работы и кивать ни на кого не привык.

По поводу стыковки «Союз» - «Аполлон»: это символизирует эпоху, жесткую конкуренцию между сверхдержавами в годы холодной войны, которая не исключала возможности честного сотрудничества. Об этом же и фоновая фотография одного из матчей суперсерии СССР - Канада по хоккею.

Россия всегда за мир и сотрудничество. Битвы - лучше на ледовой арене.

- Пришлось ли убеждать президента в том, что школьникам нужна единая история России и мира? Или это делалось без его участия или, может, напутствия?

- Глава государства прекрасно понимает, что наша история - часть мировой. Так было, есть и всегда будет. Россия слишком велика, чтобы иметь свою «маленькую» уютную причесанную историю - в угоду политической конъюнктуре.

- Вам, как автору исторических бестселлеров, не приходилось вступать с президентом в диспуты о прошлом страны и мира? Судя по многим выступлениям, он живо интересуется историей, для него это не пустой звук.

- Президент разбирается в истории лучше многих из нас. В некоторых аспектах - лучше многих узких специалистов. Это, признаюсь, не раз меня поражало. Поэтому его выступления на исторические темы вызывают такой интерес.

РОССИЯНЕ ЧТЯТ ИСТОРИЮ

- А что нам делать с переписыванием истории в других странах? Принимать как данное и терпеть? Или действовать? И как?

- Нередко речь идет о народах, которые вообще впервые обрели свою государственность, и, наверное, это объективно создает определенную почву для некоего исторического мифотворчества. Мы не можем указывать им, как трактовать историю в своих учебниках.

Но мы всегда за то, чтобы история объединяла, а не разъединяла. С рядом стран мы работаем по этим вопросам. Это непростая работа, требующая взаимного уважения и деликатности.

- С какими самыми вопиющими извращениями истории за рубежом вы сталкивались?

- Бросающееся в глаза равнодушие к истории. Думаю, такое «противоисторическое» чувство прививается сознательно. Человеком, который знает и понимает историю, сложно манипулировать. И наоборот.

Что касается конкретных «исторических извращений», то они всем известны. Вторая мировая, принижение роли СССР, «черные» мифы о России, ну и так далее. Перечень известен, не хочу повторять глупости.

В этом смысле наше общество гораздо более «историоцентрично». Не сочтите за нескромность - вижу большой интерес, например, к своим лекциям, книгам. Стараюсь читать комментарии и отвечать на интересные вопросы. Пользуясь случаем - спасибо всем любителям русской истории.

(Кстати, программа Владимира Мединского «Рассказы из русской истории» , выходящая на телеканалах «Культура» и Россия 24 стала победителем национальной премии «ТЭФИ-2025» в номинации «Просветительская программа». Все лекции есть в RUTUBE , ВК , YouTube и в приложении «Рассказы из русской истории» на RuStore, Apple Store и Google Play ).

ВСЕ ПАМЯТНИКИ ДОРОГИ

- Какими памятниками или яркими музеями, сооруженными в последние годы с помощью РВИО, вы гордитесь? И каких памятников нам ждать в ближайшем будущем? Может, есть личность или событие в истории, которые, на ваш взгляд, недооценены и вы мечтаете их увековечить?

- Вопрос на отдельное интервью. РВИО - это не только мемориалы и вовсе не «фабрика» по их производству. Мы не отчитываемся количеством, и перевыполнения производственных планов у нас нет.

Памятники самые разные: есть маленький бюст, а есть Ржевский мемориал. И то, и то считается за единицу. За 11 лет работы РВИО их создано около 600. Мемориальных досок - свыше 4200. Выделять конкретные я бы не стал - пусть это делает время.

У РВИО множество программ - например, недавняя совместная с МИДом по увековечиванию памяти выдающихся дипломатов. В этом году 400 лет Артамону Матвееву, возглавлявшему Посольский приказ, одному из идеологов возвращения земель Малороссии в состав России. Думаем и о выставке, и о памятнике.

УНИВЕРСАЛЬНОГО РЕЦЕПТА НЕТ

- В новые учебники краешком уже вошли Крым и СВО. А что, по-вашему, будет написано об СВО и ее итогах в будущих учебниках? И о нас с вами, живущих в это бурное время?

- Наше понимание истории трансформируется, и это нормально. Со временем появится историческая перспектива, и, конечно, на события последних лет, в том числе СВО, можно будет посмотреть более глубоко. Все-таки сейчас для нас это очень живая, в буквальном смысле кровоточащая тема. Прочитайте сами в нынешнем учебнике истории России 11-го класса.

Не сомневаюсь, что и потом написана будет правда.

Из учебника истории России, 11 класс, § 37 «Россия сегодня. Специальная военная операция» с.414-415

«Знайте: жизнь всегда сложнее, чем любые идеологические или журнально-газетные штампы. Пройдут десятилетия. Наше сегодняшнее время станет предметом скрупулёзного изучения. Учёные-историки будут рыться в архивах, сопоставлять документы, статьи и, наверное, даже ролики в интернете. Будут смотреть и учебник, который вы сейчас держите в руках. Они будут задаваться вопросами: какие шаги мировых лидеров, в том числе и руководства нашей страны, были предприняты правильно и своевременно, а в каких случаях следовало поступить иначе? Будут тщательно анализировать действия военных – так же, как и мы сегодня продолжаем анализировать события Первой и Второй мировых войн. Будут отдавать дань восхищения удачным военным операциям и находить очевидные провалы и ошибки. Большое видится на расстоянии, и какие-то оценки будут меняться, как это не раз было на всем протяжении нашей истории.

Но одно очевидно. То, что всегда было, есть и будет у России: доблесть, достоинство, честь и верность присяге наших военных и добровольцев, врачей, учителей, строителей, волонтёров. Они и есть настоящие, не выдуманные герои нашего времени…»

- Вам самому как в детстве любовь к истории прививали? Наверняка были и учителя, предлагавшие альтернативные взгляды на историю? Или побуждавшие оценивать личности и события нестандартно, с разных сторон?

- Любовь к истории нельзя привить с помощью какой-то особенной рецептуры. Она возникает естественным образом. Наверное, мне просто повезло родиться в семье, где любовь к своей земле, служение Отечеству - это воздух, которым ты дышишь. Уважение к корням, предкам, к истории - это естественное продолжение этой любви.

В истории главное - понимание, умение видеть причинно-следственные связи, погружаться в эпоху, пытаться понять людей, их действия, решения. Любой учитель, который старается сформировать у школьников способность рассуждать, строить самостоятельные умозаключения, обязательно предлагает детям поразмышлять на основе разных точек зрения. Это очень важно. Это и есть стратегия формирования самостоятельного мышления. Одна из главных целей изучения истории.

ВАЖНАЯ ДАТА

18 июля Владимиру Мединскому исполняется 55 лет.

Владимир Ростиславович, «Комсомолка» знает Вас не только как государственного деятеля, министра культуры России, помощника президента, блестящего дипломата и главу переговорной группы с Украиной… Но и как друга.

«Комсомолка» совместно с Вами и Российским военно-историческим обществом выпускала книги, Вы не раз бывали в студии радио «КП». Наши двери для Вас всегда открыты!

Весь наш коллектив поздравляет Вас с Днем Рождения! И говорит отдельное спасибо за творчество - ваши подкасты журналисты КП слушают даже в свободное от работы время (совсем не в рамках своих должностных обязанностей).

Беседовал Иван ГРАЧЕВ. Материалы электронного издания «Комсомольская правда»: kp.ru/daily/27726/5115691