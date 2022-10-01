Владелица промышленной империи, олимпийский чемпион, премьер-министр - достижения великих "пенсионеров" 1 октября в России и остальном мире отмечается международный день пожилых людей. На чтение: 2 минуты

1 октября в России и остальном мире отмечается международный день пожилых людей. Празднование этой даты было установлено на Генеральной Ассамблее ООН в декабре 1990 года. Международное сообщество в этот день старается привлечь внимание на проблемы пожилых людей, которые в первую очередь касаются медицины и защиты их прав. Наши дедушки и бабушки, мамы и папы - хранители традиций предков и фундамент общества. Без их благополучия невозможно представить себе благополучие страны.

Большинству из нас кажется, что пенсия – время для размеренного отдыха, когда можно, наконец, провести время с семьёй, понянчить внуков или даже правнуков и спокойно подводить итоги бурно прожитой жизни. Действительно, многим этого достаточно. Но не героям нашего материала. 1 октября мы расскажем о нескольких исторических персонах, для которых старость стала временем наибольшей активности.

Микеланджело Буонарроти

Один из самых известных скульпторов и архитекторов эпохи позднего Возрождения трудился вплоть до самой смерти. Он начал свою карьеру во Флоренции, и до 30 лет создал такие шедевры итальянского искусства, как «Давид» и «Мадонна Питти». Молодой и талантливый деятель искусства был замечен в Риме – в 1505 году его пригласил папа Юлий II. С тех пор жизни Микеланджело неразрывно связана с заказами Святого Престола.

В возрасте 37 лет он расписал потолок Сикстинской капеллы – это произведение искусства станет одним из самых известных творений эпохи Возрождения. Микеланджело получал большое число заказов, а работодатели не скупились на оплату его услуг. В возрасте 60 лет скульптор и художник заканчивает работу над комплексом капеллы Медичи и библиотекой Лауренциана во Флоренции. Ну а спустя 10 лет Микеланджело приступил к самому масштабному проекту в своей жизни: Палаццо Фарнезе и собор Святого Петра в Ватикане. Над последним он будет работать вплоть до своей смерти.

Филарет (Фёдор Романов)

Сын Никиты Романовича Захарьина-Юрьева в годы правления Фёдора Ивановича считался одним из самых влиятельных придворных в российском государстве. Именно этот факт стал причиной опалы, наступившей в связи с воцарением Бориса Годунова – Фёдор Никитич был насильно пострижен в монахи в возрасте 46 лет и стал Филаретом. Казалось, что на этом карьера бывшего боярина закончится, но турбулентность Смутного времени вновь сделала из Фёдора Романова видного политического игрока.

Филарет занимал достаточно гибкую позицию, сотрудничая и с Лжедмитрием I, и с тушинцами. В 1611 году он принял участие в дипломатической миссии, посланной в Польшу. В вопросе о претензиях Сигизмунда на российский трон он не возражал против кандидатуры Владислава, однако, когда договор был сформулирован, отказался его подписывать, из-за чего отправился под стражу. Филарет был освобождён лишь в 1619 году, когда ему было 65 лет, и сразу стал соправителем своего сына, Михаила Федоровича. «Великий государь» (так именовал себя сделавшийся патриархом Фёдор Никитич) оставался на своём посту до конца жизни.

Александр Суворов

Победы российского оружия во второй половине XVIII века неразрывно связаны с именем прославленного полководца Александра Васильевича Суворова. Он начал военную службу ещё во время правления Елизаветы Петровны и отличился в годы Семилетней войны, после чего его карьера шла в гору – при Екатерине II он стал генерал-майором и участвовал во всех войнах империи. Имя Суворова стало синонимом побед – чего только стоит разгром турок при Рымнике или взятие неприступного Измаила. На момент этих викторий полководцу было уже 60 лет.

Во время правления Павла Петровича Суворов временно попал в опалу, однако вскоре император был вынужден вновь обратиться к услугам военачальника. В 69 лет генералиссимус вместе со своими войсками пережил тяготы Итальянского и Швейцарского походов, а знаменитый переход через Альпы навсегда вошёл в анналы истории военного искусства. Сейчас сложно себе представить, что довольно субтильный и не производящий впечатление могучего воина пожилой человек вместе с солдатами ночевал под открытым альпийским небом, недоедал и так же мёрз от холода.

Мария Морозова

Наверное, все слышали о богатейшем российском предпринимателе и меценате эпохи поздней Российской империи Савве Морозове. Однако мануфактурная империя не была его детищем – он получил её в наследство от своей матери, Марии, которая в годы своей жизни считалась одной из самых влиятельных женщин России.

Мария Фёдоровна, в свою очередь, стала предпринимательницей после смерти своего мужа, Тимофея Морозова, в 1889 году, когда ей было 59 лет – по завещанию дельца именно жена стала его главной наследницей. Властная и волевая женщина, по оценкам современников, достойно распорядилась наследством, значительно его приумножив. Именно она инициировала модернизацию предприятий, внедрив передовые достижения техники своего времени. Продукция мануфактур продавалась не только внутри страны, но и за рубежом. Мария Фёдоровна вкладывала средства не только в производство, но и в благотворительность: фонды, учреждённые при её непосредственном участии, поддерживали образование и медицину.

Оскар Сван

В наше время в Олимпийских играх принимают участие профессиональные спортсмены, возраст которых редко превышает отметку в 40 лет. Однако так было не всегда. На заре современного олимпийского движения, на рубеже XIX – XX веков, часто соревновались между собой люди в весьма почтенном возрасте, особенно в тех видах спорта, где атлетичность не играла существенной роли. Ярким примером этому служат соревнования по стрельбе.

В 1912 году 64-летний швед Оскар Сван в составе сборной своей страны стал самым старым олимпийским чемпионом. Выходец из крестьянской семьи, с детства занимавшийся стрельбой, он принимал участие в трёх Олимпиадах – и уже в первой, в 1908 году, завоевал золотые награды, а в последней, проходившей в 1920 году (когда Свану было 72 года), удостоился бронзы. Рекорд, который установил швед в 1912 году, никому побить не удалось.

Уинстон Черчилль

Политическая карьера самого известного государственного деятеля Великобритании XX века началась ещё до Первой Мировой войны – в 1900 году, в возрасте 26 лет, он стал членом Палаты Общин от консервативной партии. В последующие десятилетия он занимал разнообразные должности – от Первого Лорда Адмиралтейства до министра внутренних дел, пока в 1929 году не оказался в изоляции на фоне победы на выборах лейбористской партии. Тогда политику было уже 55.

Однако в 1939 году, на фоне провала «политики умиротворения» и начала Второй Мировой войны, 65-летний Черчилль вернулся в правительство, а спустя менее чем год стал премьер-министром. Страна нуждалась в сильном и принципиальном лидере, который стал символом британского сопротивления нацистской Германии. После окончания войны, тем не менее, был нужен иной тип политика, и Черчилль на эту роль уже не подходил.

Вновь премьер-министром он станет в 1951 году, в возрасте 77 лет и пробудет на этом посту 4 года, пока не подаст в отставку по состоянию здоровья.