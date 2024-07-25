VIII. Верховный Главнокомандующий VIII. Верховный Главнокомандующий На чтение: 1 минута

Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. Восьмой том «Верховный Главнокомандующий» посвящен деятельности И.В. Сталина . Советский руководитель предстает в качестве дипломата, стратега, правителя. Также внимание уделяется окружению Сталина и его загородной резиденции. Отобранные для публикации исторические документы во многом позволяют глубже ознакомиться с тематикой данного тома.

ДИПЛОМАТ

В.О. Печатнов Сталин и Рузвельт — союзники в войне

О.А. Ржешевский Большая игра: Сталин и Черчилль в начале Второй мировой войны

A.Ю. Борисов Сталин — дипломат на конференциях «большой тройки» в годы Великой Отечественной войны

B.А. Корсун Сталин и Китай в годы войны

М. А. Гареев Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами генералиссимус Сталин

РУКОВОДИТЕЛЬ

Ю. А. Никифоров, С.Ю. Рыченков Как рождались мифы о Сталине Ю.Н. Жуков Система государственной власти в СССР в годы Великой Отечественной войны

B.В. Суходеев Путь к победе

Б.И. Невзоров В битве за Москву

Ю.В. Рубцов Сталин в годы войны

Ю.А. Булатов Новая доктрина страны

БЛИЖНЯЯ ДАЧА

C.В. Девятов, А.В. Серегин, Ю.В. Юрьев, А.Н. Шефов

Ближняя дача Сталина

«Спальня Светланы»

Служебный дом

Малый дом

Террасы, веранды, второй этаж

ФОТОДОКУМЕНТЫ

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10 Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15

Часть 16 Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20 Часть 21 Часть 22 Часть 23 Часть 24 Часть 25 Часть 26 Часть 27 Часть 28 Часть 29 Часть 30

Часть 31 Часть 32 Часть 33 Часть 34 Часть 35 Часть 36 Часть 37 Часть 38 Часть 39 Часть 40 Часть 41 Часть 42 Часть 43

НАЗАД

Обложка: обложка восьмого тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.

Источник: https://historyrussia.org