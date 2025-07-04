Ветераны поддерживают стиль и методы работы Владимира Мединского В адрес Советника Председателя Российского военно-исторического общества Ростислава Мединского поступило письмо от ветеранов Великой Отечественной войны с осуждением нападок некоторых СМИ на деятельность Министра культуры РФ, Председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Уважаемый Ростислав Игнатьевич! Мы, ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Министерства культуры Российской Федерации, благодарны Вам за сына Владимира Ростиславовича – нашего Министра культуры страны. Мы горячо поддерживаем стиль и методы работы Владимира Ростиславовича. Имея большой жизненный опыт, мы видим, как Ваш сын много делает для дальнейшего развития культуры страны. Но мы решительно осуждаем необоснованные нападки средств массовой информации на деятельность Министра культуры Российской Федерации Мединского Владимира Ростиславовича... На чтение: 1 минута

В адрес Советника Председателя Российского военно-исторического общества Ростислава Мединского поступило письмо от ветеранов Великой Отечественной войны с осуждением нападок некоторых СМИ на деятельность Министра культуры РФ, Председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

Уважаемый Ростислав Игнатьевич!

Мы, ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Министерства культуры Российской Федерации, благодарны Вам за сына Владимира Ростиславовича – нашего Министра культуры страны.

Мы горячо поддерживаем стиль и методы работы Владимира Ростиславовича. Имея большой жизненный опыт, мы видим, как Ваш сын много делает для дальнейшего развития культуры страны.

Но мы решительно осуждаем необоснованные нападки средств массовой информации на деятельность Министра культуры Российской Федерации Мединского Владимира Ростиславовича и требуем прекратить эту гнусную клевету.

По поручению большой группы фронтовиков-ветеранов культуры, ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Заслуженный работник культуры РСФСР Н.К. Морозов 10.12.2017