Великая и сложная судьба города на Неве. Санкт-Петербург Этот город пережил 11 императоров, десятки наводнений, революцию, трехлетнюю осаду и экономические реформы

Этот город пережил 11 императоров, десятки наводнений, революцию, трехлетнюю осаду и экономические реформы. Санкт-Петербург. Город на Неве считается культурным центром страны. На его территории расположено очень много памятников, архитектурных сооружений, парков, музеев, театров, более тысячи библиотек. Ещё Санкт-Петербург называют «второй Венецией», так как на его территории много каналов, более 500 мостов, 20 из которых разводные. Петербург также знаменит «белыми ночами». Их можно наблюдать с мая до середины июля. Особенность явления в том, что в этот период ночью в городе светло. Климат в северной столице умеренный, солнечных дней мало, часто идут дожди или просто пасмурно. Такая погода в городе из-за его расположения, ведь он находится на берегу Финского залива.

Достопримечательности Санкт-Петербурга

Город имеет очень богатую историю. Он был основан Петром I в 1703 году. По планам Петра Великого должен был быть проложен водный путь из России в Европу. Первой была построена Петропавловская крепость, вокруг которой и развивался город. Затем, при Екатерине II, Петербург, как и вся Россия, вступил в период блестящего развития. Когда она вступила на престол, население Петербурга составляло около 60 000 человек, но уже через 30 лет он превратился в столицу с 230 000 жителей. В царствование Екатерины начали строить город из камня. При ней были построены главные здания столицы - Дворцовая площадь, Каменноостровский дворец, Елагинский дворец, знаменитый памятник Петру I - Медный всадник. В это же время был возведена и Александро-Невская лавра. В ее строительстве принимали участие талантливые архитекторы и инженеры из России, а также Швейцарии, Италии и Франции.

В Петербурге произошли Февральская и Октябрьская революции. Во время Великой Отечественной войны Санкт-Петербург находился в блокаде 872 дня. За это Ленинград был удостоен почетного звания «Город-герой». Здесь также расположены такие исторические города, как Кронштадт, Колпино и Ломоносов. Петергоф был резиденцией царей. На территории дворца находится около 200 красивых фонтанов. И главная достопримечательность города на Неве - Эрмитаж - один из крупнейших музеев мира.

Исторические территории

Около миллиона лет назад территория нынешнего Санкт-Петербурга и его пригородов была покрыта лиственными лесами, по которым протекали реки. Однако около 10 000-75 00 лет назад Невы, главной реки современного Санкт-Петербурга, еще не существовало. Вместо нее протекали реки Тосна и Муга. Река Нева появилась около 4,5 тысяч лет назад. Берега Невы знакомы россиянам с незапамятных времен. Только после того, как регион освободился от ледников, в Приневье стали жить люди. Здесь жили древние европейские племена. Наиболее распространенной среди историков является версия о том, что название Неве дали вест-индские европейцы, которые стали свидетелями вторжения рек от Ладожского озера до Финского залива. В первом тысячелетии до нашей эры в регион пришли предки прибалтийско-финских народов, населявших верховья Волги. Позже, в 8-9 веках, в Приневском районе поселились индоевропейские народы. Их называют восточными славянами, ильменскими словенами и кривичами. Они поселились в этом регионе и жили вместе с местными угро-финскими племенами, такими как чудь, меря и весь. Славяне занимались земледелием, охотой и рыболовством. В 856 году, при нападении Эйрика Эмундарсона, были завоеваны и обложены данью ижора, ильменские словене, чудь, меря, кривичи и другие. Старая Ладога была разграблена; с IX века Приневье принадлежало Новгороду Великому и называлось Водской пятиной. Правая сторона Нижней Невы называлась Карельской землей, а левая - Ижорской.

Конфликты с соседними государствами

В IX веке было создано государство Новгородская Русь, которое стало доминировать на территории. Реки Волхов, Ладога и Нева были стратегически важными водными путями на северо-западе. Они также являлись частью основных торговых путей «из варяг в греки» из Стокгольма и Копенгагена в Константинополь. За обладание этой территорией шла длительная борьба между Русью и Швецией: В 1240 году здесь произошла Невская битва между шведами и новгородцами. Конфликт между Россией и Швецией назревал уже в начале XIII века. Шведы и датчане хотели построить крепость в стратегически важном месте - в устье Невы у Ладоги. Тогдашний Великий Новгород укреплял старые и возводил новые укрепления. Самые известные из них - Корела (XII век), Копорье (1240), Орешек (1323) и Ям (1384).

Выборг, построенный в 1293 году, стал опорным пунктом шведской экспансии на восток. В 1300 году шведы построили в устье реки Охта крепость Ландскрона, что означает «венец земли». В 1301 году ее заняли новгородцы при великом князе Андрее Александровиче, сыне Александра Невского.

Смута и Ниен

В 1478 году Новгородская республика была присоединена к Московскому княжеству. Поселения на приневских землях перестали быть собственностью новгородского боярства и перешли в собственность московских бояр и воевод. В 1583 году на эти земли вновь вступила Швеция. В 1609 году русский царь Василий Шуйский, в разгар борьбы с поляками, попав в «тяжелые времена», заключил со Швецией договор о предоставлении военной силы. Взамен Швеция получила территорию Корельского уезда, а в 1611 году заняла другие территории на северо-западе России, в том числе Приневье. Позже в месте слияния Невы и правого притока Охты шведы построили крепость Ниеншанц и город Ниен на противоположном берегу. Ранее здесь находилась шведская крепость Ландскрона, построенная в 1300 году военачальником Тергильсом Кнутсом. Близость Ниена к Балтийскому морю и реке Охта способствовала судоходству, что привело к быстрому развитию и торговле. В 1656 году Ниен занял русский полководец П.И. Потемкин, но в то время вернуть приневские земли в состав России не удалось.

После штурма Ниен был окружен внешним кольцом укреплений. В то время здесь было две лютеранские церкви для шведской и финской (ингерманландской) общин. Ижорцам, карелам и русским запрещалось селиться в Ниене. С другой стороны города, на другом берегу Невы, находилось село Спасское. Всего на месте современного центра Петербурга было около 40 поселений.

Швеция стала великой европейской империей. В 1691-м в Ниен приплыли 93 иностранных судна, из них 35 - русских. Они везли сюда и дальше, на Балтику, рожь, пеньку, поташ и другие традиционные русские товары. Для русских купцов отсюда начиналась прямая водная дорога в Стокгольм и другие порты Балтики, чем они и пользовались постоянно и беспрепятственно. Была налажена торговля между городами и странами. На берегах Невы и Большой Охты стояли вместительные лесные склады и хлебные амбары, возле которых и загружались иностранные корабли.

Лес, пеньку увозили на верфи Голландии и Англии, а зерно - в Швецию, которая в те времена без ввозного хлеба обойтись не могла. Местное население занималось в основном рыболовством, охотой, сеяло яровую рожь, овес, ячмень, хотя хлеб рос здесь плохо. Известно, что конец XVII века оказался очень трудным для местных жителей. Неурожай в 1695-1697 годах привёл к "Великому голоду" - массовой смертности, падежу скота, исходу людей в более хлебные места.

Северная война

В августе 1700 года началась Северная война. Слабые силы шведского генерала Крониорта были не в состоянии удержать под своим контролем все течение Невы. Разместившийся с двухтысячным отрядом в Старой Ладоге воевода П. М. Апраксин уже не давал шведам покоя от Ниена до Нотебурга. 13 августа 1701 года на берегах Ижоры произошло сражение русского войска с отрядом Крониорта. Шведы тогда потеряли около 500 человек и отступили. Рядом располагалась крепость Орешек - древняя русская крепость напротив города Шлиссельбург в Ленинградской области. С 1612 по 1702 год принадлежала шведам. Русское войско под командованием Бориса Шереметева 27 сентября 1702 года осадило крепость, а 11 октября после продолжительной бомбардировки русские войска пошли на штурм. Он продлился 13 часов. В осаде участвовал Петр Великий, была одержана победа. Тогда же крепость переименована в Шлиссельбург - "Ключ-город". С середины марта 1703 года Пётр, поселившись в Шлиссельбурге, стал спешно готовить войско к походу на Ниеншанц. 30 апреля русскими была предпринята попытка штурма, но гарнизон Аполлова его отбил. Взятие Ниеншанца было кровопролитным с обеих сторон, но держаться долго крепость не могла. 1 мая 1703 года после продолжительного 14-часового обстрела и взрыва порохового погреба Ниеншанц был сдан. Аполлов 2 мая вручил фельдмаршалу Шереметеву городские ключи на серебряном блюде и под барабанный бой вместе с гарнизоном, семьями солдат и офицеров, а также сидевшими с ними в осаде последними горожанами Ниена навсегда покинул крепость. Там был устроен праздничный молебен. Тогда же состоялся и знаменитый военный совет, решивший судьбу Петербурга.

Первый камень Санкт-Петербурга

В это время становится главным вопрос о создании крепости для защиты новых рубежей. Изучив карту дельты Невы, Пётр I избирает местом строительства города Заячий остров. 27 мая 1703 года, в день Святой Троицы, в устье реки Невы в нескольких километрах от Финского залива императором была заложена крепость Санкт-Питер-Бурх. Именно этот день считается днём основания Санкт-Петербурга, который более 200 лет являлся столицей Российской империи. Существует распространённая легенда, что когда Пётр I осматривал земли, отвоёванные у шведов в ходе Северной войны, прогуливаясь по острову Енисаари (ныне Заячий остров), вдруг остановился и воскликнул: "Здесь быть городу".

А в это время в воздухе появился орёл и стал парить над царём. Название было выбрано первым императором России в честь своего Святого - апостола Петра. Первоначальное наименование Sankt-Piter-Burch было имитацией голландского произношения Sint-Petersburg. В 1720 году название Санкт-Питер-Бурх изменили на современное имя - Санкт-Петербург.

С момента основания и до 1918 года город был в статусе столицы России. Санкт-Петербург несколько раз переименовывали, в 1914 году ему дали название Петроград, а в 1924 году - Ленинград, и уже в 1991 году город получил своё сегодняшнее название Санкт-Петербург.

К числу первых построек нового города причисляют - первоначальный дворец Петра или домик на Березовом острове, а также церковь Святой Троицы. Именно здесь в 1721 г. Пётр принял титул императора. Новому городу Пётр I придавал важное стратегическое значение для обеспечения водного пути из России в Западную Европу. Позже рядом с домиком императора появился и дом Меньшикова, потом первый Гостиный двор, и даже первый сахарный завод. Если судить по названиям первых столичных улиц - Посадская, Дворянская, Ружейная, Монетная, Пушкарская, Зелейная - новый город развивался не только как военная крепость. Осенью 1704 г. в устье Невы началась постройка Адмиралтейской корабельной верфи с крепостными укреплениями. В конце 1706 г. с целью оградить Петропавловскую крепость от артобстрела с противоположного берега Пётр I издал приказ о строительстве Кронверка. Полтавская победа в 1709 году и взятие Выборга окончательно укрепили положение Петербурга.

Это был город, который внезапно вырос "посреди топи болот" и был почти полностью перестроен иностранными архитекторами. Его внешний вид был так же неизвестен русскому человеку, как и привычки носить кафтан, бриться в бороде и читать газеты, которые были типичны для императора Петра и ненавидимы боярами России.

Говорят, что Санкт-Петербург стоит на костях - на самом деле при его строительстве погибло несколько тысяч рабочих. В 1710 году Петр приказал переехать в Петербург около 15 тысяч разных мастеров со всех регионов России. Распределение земли в городе было бесплатным. Таким образом, вся часть города, которую сегодня называют "историческим центром" - Садовая улица, Коломна, берег Невы - была построена очень быстро. Одновременно началось освоение Васильевского острова.

Развитие и становление Санкт-Петербурга

В первые десять лет существования главной частью города являлся Городской (ныне Петроградский) остров, здесь находились служебные здания, ремесленные слободы и воинские части. Остров соединялся с Петропавловской крепостью с помощью подъёмного моста. Позже начал застраиваться левый берег Невы, где находились Зимний дворец, Летний дворец Петра I, Летний сад. С 1712 г. город был провозглашён столицей России, а в 1713 г. сюда переехал Сенат. До середины XVIII века Санкт-Петербург строился исключительно по прагматическим соображениям, убранство города до сих пор мало сохранилось, крупных каменных зданий было мало. В 1712 г. Пётр I издал указ о создании Генерального плана Санкт-Петербурга, по которому центром города был избран Васильевский остров. Именно здесь были построены портовые сооружения, маяки, а также здание Двенадцати коллегий, Кунсткамера. В 1725 году в Петербурге была основана Академия Наук, где в 1728 г. стала выходить первая русская газета - «Санкт-Петербургские ведомости». Во время царствования Елизаветы русский архитектор итальянского происхождения Растрелли в 1753 году разработал совершенно новую схему колоссального масштаба — нынешний Зимний дворец. Ускоренное завершение строительства дворца стало делом чести императрицы, которая считала дворец символом национального престижа. В нем сегодня располагается Эрмитаж, Аничковский дворец, Смольный и Владимирский соборы. В XIX веке были построены Исаакиевский и Казанский соборы, Мариинский дворец, Михайловский дворец, в котором сегодня находится Русский музей, церковь Искупителя Крови и многие другие архитектурные памятники.Каждый домовладелец строил свою собственность как можно более плотно. Высокая плотность застройки, обилие темных и сырых дворов и колодцев стали характерной чертой многих районов Санкт-Петербурга. Особенно это касается района Сенной площади и прилегающей Коломны, где проходит акция "Преступление и наказание".

В начале XX века - в августе 1914 г. на волне антигерманских настроений город был переименован в Петроград. После Октябрьской революции здесь были созданы государственные архитектурно-планировочные организации. За Нарвской, Московской и Выборгской заставами было развёрнуто строительство жилых домов и общественных зданий. Стали появляться новые типы сооружений - дома культуры, клубы, фабрики-кухни, дома-коммуны. Архитектура этого периода получила название «конструктивизма».

В 1924 г., после смерти В. И. Ленина, по решению ЦК ВКП(б) Петроград был переименован в Ленинград. Генеральный план развития города, принятый в 1935 г., предусматривал комплексную застройку в районе бывших окраин.

Страшная страница в истории Ленинграда. Блокада

В течение семидесяти лет Санкт-Петербург вообще не находился на карте Советского Союза. Ленинград был местом рождения революции, промышленным центром и кузницей партийных кадров, как ее тогда называли. Самая трагическая страница в истории Ленинграда - девятисотдневная осада. В сентябре 1941 года фашистские войска окружили город. К концу войны население Ленинграда сократилось почти вдвое - около шестисот тысяч человек умерли от голода, десятки тысяч были эвакуированы. Гитлер хотел стереть Ленинград с лица земли. Но у фашистов ничего не вышло. В годы блокады жители смогли отстоять свой город, а также оказать огромную помощь фронту. В результате встречного наступления Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года блокадное кольцо было прорвано, но только спустя год блокада города была полностью снята.

Послевоенный Петербург

В 1951 г. был принят новый откорректированный генеральный план развития города, в котором большое внимание уделялось реконструкции и благоустройству городского центра. В 1955 г. в городе был подписан акт о сдаче в эксплуатацию первой очереди Ленинградского метрополитена. В 1990 г. исторический центр города был внесён в Список мировых достояний культуры ЮНЕСКО. В 1991 г. по результатам референдума более половины жителей города высказались за возвращение его исторического названия - Санкт-Петербург.

Знаменитости города на Неве

Санкт-Петербург дал России и миру таких людей как знаменитый полководец Михаил Кутузов, поэт Александр Блок, ювелир Карл Фаберже, прима-балерина Матильда Кшесинская, художник Карл Брюллов и множество других видных деятелей культурной и общественной сферы. Иосиф Бродский более 30 лет своей жизни поэт прожил в Ленинграде, поэтому он, несомненно, является одним из главных творческих символов города. В знаменитой коммуналке, где жил поэт, открыли музей-квартиру Бродского «Полторы комнаты». Лидер группы «Кино» также входит в число талантов, родившихся в Ленинграде. Виктор Цой прожил в этом городе большую часть жизни. Светило русской поэзии – Александр Сергеевич Пушкин хоть и не родился в Петербурге, но именно в этом городе состоялась его роковая дуэль. И, конечно, самый знаменитый уроженец города на Неве из современников Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Санкт-Петербург сегодня

Санкт-Петербург – вторая по численности населения городская агломерация РФ. Город расположен на побережье Финского залива, что позволяет ему иметь морские границы с Финляндией и Эстонией. Город на Неве – один из крупнейших центров экономики, науки и культуры. Санкт-Петербург соединён с ними и многими регионами страны высокоразвитой системой транспортных сообщений. Город всегда выступал в роли европейских ворот и связывал Россию с государствами Европейского Союза. В городе осуществляют деятельность около 700 крупных и средних предприятий, более всего занятых в сферах энергетического машиностроения; чёрной и цветной металлургии; военного и гражданского судостроения; производства автотранспортных средств; выпуска вооружений; химической индустрии; лёгкой и полиграфической промышленности.

В отличие от других городов России, Санкт-Петербург до сих пор остается объектом философских размышлений, местом действия литературных произведений и героем стихов. Сегодня здесь проживает почти пять миллионов человек разных национальностей и вероисповеданий. Здесь соединяется древность и современность: в Эрмитаже до сих пор висят Рембрандт и Тициан, а петербургская футбольная команда "Зенит" продолжает занимать первое место в турнирной таблице, которой так гордится каждый петербуржец.

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