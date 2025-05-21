Василий III: возвращение Смоленска В истории было немало правителей, которым не повезло с исторической памятью, хотя их заслуги вполне позволяли бы оказаться в пантеоне выдающихся, известных каждому, деятелей. К числу таковых относится и Василий III, сделавший очень много для становления русского государства. Но сделанное им оказалось в тени свершений хорошо известных всем его отца, Ивана III Великого, и сына – Ивана IV Грозного. Что же это был за человек?

Древний русский город Смоленск уже более века находился под властью Великого княжества Литовского. Москва не раз пыталась его вернуть в состав русского государства, но безуспешно. Дед князя Василия III, уже упоминавшийся Василий II, даже заключал договор с великим князем литовским Казимиром IV Ягеллончиком, в соответствии с которым отказывался от претензий на Смоленщину на веки вечные. «Веки вечные», впрочем, продлились чуть больше полувека, в 1502 году Смоленск вновь осадило московское воинство, но безрезультатно.

Окрепшее московское государство бросало вызов литовцам, в былые времена присоединившим к себе русские княжества. В 1512 году начинается очередная война против Великого княжества Литовского. К тому времени оно заключило союз с Крымским ханством. Русская армия, поддержанная достаточно мощными по тем временам артиллерийскими силами – до 150 пушек. Дойдя до Смоленска, она осадила город, причём вскоре армию возглавил лично Василий III. Осада Смоленска, хоть и неудачная, явила собой новую тактику – использование пехотных подразделений, вооружённых огнестрельным оружием. Неудачными были и первоначально совершённые рейды на западные и юго-западные земли.

Летом 1513 года случился очередной поход русских войск. В его ходе она снова осадила Смоленск, а также Витебск и Полоцк, но с приближением большой литовской армии была вынуждена отойти. Третья осада началась уже на будущий год, в мае 1514 года. 1 августа крепость капитулировала. Успех окрылил остальные московские отряды, которые последовательно взяли Мстиславль, Кричев, Дубровну. Но под Оршей литовские войска нанесли чувствительное поражение русским войскам. Причиной этого стала измена князя Михаила Глинского, которого Василий III обошёл своей милостью, не дав ему Смоленск в управление. Интересно, что, узнав об этом, великий князь проявил редкое для его эпохи милосердие, сохранив тому жизнь и даже через десять с лишним лет, после женитьбы на его племяннице Елене Глинской, отпустив на свободу.

После поражения в районе Орши русские войска отступили в Смоленск и приготовились к обороне. Но литовский гетман Константин Острожский, не имевший достаточного количества артиллерии, почёл за лучшее отступить. После этого война переместилась на другие участки фронта. Москве удалось договориться о союзе со Священной Римской империей, которой не нравилось чрезмерно усилившееся польско-литовское государство. Но союзники оказались ненадёжными – в том же 1515 году император Максимилиан договорился с польским королём и великим князем литовским Сигизмундом I о прекращении поддержки Москвы в обмен на отказ от претензий на Чехию и Моравию. В 1516 году часть армии и вовсе пришлось снять с фронта, поскольку союзник литовцев – крымский хан – предпринял очередной набег. Правда, союзник у Сигизмунда тоже оказался аховый, с удовольствием грабивший не только русские земли, но и контролируемые польско-литовскими властителями.

Военные действия между русскими и литовцами возобновились в 1517 году. В сентябре этого года литовцы гетмана Юрия Радзивилла и поляки гетмана Януша Сверчовского под общим командованием всё того же гетмана Острожского осадили город Опочку. Но героическая оборона гарнизона не позволила врагу двинуться дальше на русский северо-запад, а подоспевшие войска под командованием Фёдора Васильевича Телепнева-Оболенского и Ивана Васильевича Ляцкого нанесли ему поражение. Бегство противника было стремительным, в руки русских попали все их осадные средства.

В 1518 году состоялась очередная осада Полоцка, вновь окончившаяся неудачей. Но в результате многочисленных рейдов русской конницы польско-литовские силы оказались обескровлены. Сигизмунд попытался ввести новые налоги, чтобы переформировать армию, но времени на это требовалось бы очень много. К тому же ненасытный крымский хан вновь изменил прежним договорённостям и напал на своего недавнего союзника, нанеся войскам гетмана Острожского в битве под Сокалем. А в 1521 году польско-литовское государство вступило в войну с Ливонским орденом. Москва к тому времени основательно устала от войны и набегов крымских татар, тем более что как раз в том году произошёл один из самых опустошительных рейдов крымчаков по русским землям. Поэтому обе стороны наконец приступили к переговорам. 14 сентября 1522 года в Москве был подписан мир, ознаменовавший возвращение смоленских земель в состав русского государства. Всех целей, конечно, достичь не удалось, но границу удалось сильно отодвинуть от столицы. Впрочем, мир оказался недолгим – спустя десять с небольшим лет тот же король Сигизмунд, пользуясь малолетством воцарившегося сына Василия III Ивана Васильевича, попытается взять реванш. И долго, долго ещё России пришлось сражаться с поляками и литовцами за возвращение своих исторических земель...