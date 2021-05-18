Варшавский сборник Императорского РВИО. 1910 г.

Сборник Варшавского отдела Императорского Русского военно-исторического общества. Выпуск первый. Год издания первый. Типография «Русского общества». Варшава., 1910 Приказы цесаревича Константина Павловича по Польской армии за период с 1815 по 1820 год – стр. 4 Из переписки великого князя Константина Павловича с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Курутой, 1825 г. – стр. 50 Цесаревич Константин Павлович как генерал-инспектор кавалерии с 1803 г. по 1805 г. – стр. 74 Страничка из истории русского народного гимна – стр. 95 О русских колониях при Новогеоргиевской крепости – стр. 99 Другие материалы, в том числе ранее секретные

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