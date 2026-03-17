Краткий курс истории. Смертная казнь за побег за границу
9 июня 1935 года понятие «измена Родине» в советском законодательстве было дополнено побегом за границу, и отныне такие действия наказывались высшей мерой наказания – смертной казнью. 1. При советской власти смертная казнь в качестве вида наказания сначала применялась к контрреволюционным элементам, но в 1930-х годах законодательство ужесточилось – в апреле того же 1935 года смертная казнь стала применяться к несовершеннолетним, достигшим 12-летнего возраста. 2. В первые годы после Октября большевики не считали пребывание за границей чем-то криминальным, несмотря на сотни тысяч своих врагов, оказавшихся в эмиграции. Многие вожди советской власти, в том числе Троцкий, Рыков и Орджоникидзе, лечились за рубежом....
9 июня 1935 года понятие «измена Родине» в советском законодательстве было дополнено побегом за границу, и отныне такие действия наказывались высшей мерой наказания – смертной казнью.
Речь идет о постановлении Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР «О дополнении положения о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка управления) статьями об измене Родине». Согласно этому документу, к понятию «измена Родине» было добавлено такое деяние, как побег за границу. За подобные действия устанавливалась высшая мера наказания — смертная казнь (расстрел) с конфискацией всего имущества. При смягчающих обстоятельствах предусматривалось лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Постановление также затрагивало родственников перебежчиков. Если совершеннолетние члены семьи военнослужащего знали о готовящемся или совершённом побеге и не доложили об этом властям, они подлежали лишению свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Остальные совершеннолетние члены семьи, проживавшие совместно с изменником или находившиеся на его иждивении, лишались избирательных прав и подлежали ссылке в отдалённые районы Сибири на 5 лет.
Закон был принят в связи с участившимися случаями бегства должностных работников, отправленных в заграничные командировки. По мнению некоторых исследователей, ужесточение наказания было в большей степени предупредительной мерой, чем реальной практикой применения. Власти также опасались массовой эмиграции в случае повторения голода в стране.
При советской власти смертная казнь в качестве вида наказания сначала применялась к контрреволюционным элементам, но в 1930-х годах законодательство ужесточилось – в апреле того же 1935 года смертная казнь стала применяться к несовершеннолетним, достигшим 12-летнего возраста.
Отметим, что в первые годы после Октября большевики не считали пребывание за границей чем-то криминальным, несмотря на сотни тысяч своих врагов, оказавшихся в эмиграции. Многие вожди советской власти, в том числе Троцкий, Рыков и Орджоникидзе, лечились за рубежом. Только в 1930-е годы все эти зарубежные поездки прекратились по решению Сталина.
Убежавшие за границу в языке советской повседневности получили прозвище невозвращенцев. Случаев казни непосредственно за побег практически не отмечено (точная статистика отсутствует) – в приговоре обычно находились и другие составы преступления, прежде всего шпионаж. Самым громким побегом за границу стал переход на сторону Японии в ночь на 13 июня 1938 года начальника управления НКВД по Дальнему Востоку Генриха Люшкова. Статью к нему применить не успели – в 1945-м незадолго до прихода Красной Армии перебежчика застрелили сами японцы. 26 мая 1947 года последовал Указ Президиума Верховного Совета СССР об отмене смертной казни, но уже в январе 1950-го за измену Родине высшая мера наказания была восстановлена.
На деле случаев казни непосредственно за побег практически не отмечено, хотя точная статистика отсутствует. В приговорах обычно фигурировали и другие составы преступлений, прежде всего шпионаж. Среди известных случаев — побег начальника управления НКВД по Дальнему Востоку Генриха Люшкова в 1938 году. Он перешёл границу и перешёл на сторону Японии, прихватив с собой секретные документы. Однако до суда дело не дошло — в 1945 году Люшкова застрелили японцы.2
После смерти Сталина в 1953 году расстрел за нелегальную эмиграцию был отменён, хотя за побег всё ещё могли посадить в тюрьму. В хрущёвское время законодательство было подкорректировано: беглецам больше не грозила смертная казнь, а принцип коллективного наказания родственников был отменён. Бегство за границу считалось тяжким преступлением до самого конца советской эпохи.1
Жёсткие ограничения на выезд из СССР просуществовали почти до его распада. Первым серьёзным шагом по либерализации миграционного законодательства стал Закон «О въезде и выезде», принятый в 1990 году.