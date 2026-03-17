Краткий курс истории. Смертная казнь за побег за границу 9 июня 1935 года понятие «измена Родине» в советском законодательстве было дополнено побегом за границу, и отныне такие действия наказывались высшей мерой наказания – смертной казнью. 1. При советской власти смертная казнь в качестве вида наказания сначала применялась к контрреволюционным элементам, но в 1930-х годах законодательство ужесточилось – в апреле того же 1935 года смертная казнь стала применяться к несовершеннолетним, достигшим 12-летнего возраста. 2. В первые годы после Октября большевики не считали пребывание за границей чем-то криминальным, несмотря на сотни тысяч своих врагов, оказавшихся в эмиграции. Многие вожди советской власти, в том числе Троцкий, Рыков и Орджоникидзе, лечились за рубежом....

9 июня 1935 года понятие «измена Родине» в советском законодательстве было дополнено побегом за границу, и отныне такие действия наказывались высшей мерой наказания – смертной казнью.

Речь идет о постановлении Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР «О дополнении положения о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка управления) статьями об измене Родине». Согласно этому документу, к понятию «измена Родине» было добавлено такое деяние, как побег за границу. За подобные действия устанавливалась высшая мера наказания — смертная казнь (расстрел) с конфискацией всего имущества. При смягчающих обстоятельствах предусматривалось лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Постановление также затрагивало родственников перебежчиков. Если совершеннолетние члены семьи военнослужащего знали о готовящемся или совершённом побеге и не доложили об этом властям, они подлежали лишению свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Остальные совершеннолетние члены семьи, проживавшие совместно с изменником или находившиеся на его иждивении, лишались избирательных прав и подлежали ссылке в отдалённые районы Сибири на 5 лет.

Закон был принят в связи с участившимися случаями бегства должностных работников, отправленных в заграничные командировки. По мнению некоторых исследователей, ужесточение наказания было в большей степени предупредительной мерой, чем реальной практикой применения. Власти также опасались массовой эмиграции в случае повторения голода в стране.

При советской власти смертная казнь в качестве вида наказания сначала применялась к контрреволюционным элементам, но в 1930-х годах законодательство ужесточилось – в апреле того же 1935 года смертная казнь стала применяться к несовершеннолетним, достигшим 12-летнего возраста.

Отметим, что в первые годы после Октября большевики не считали пребывание за границей чем-то криминальным, несмотря на сотни тысяч своих врагов, оказавшихся в эмиграции. Многие вожди советской власти, в том числе Троцкий, Рыков и Орджоникидзе, лечились за рубежом. Только в 1930-е годы все эти зарубежные поездки прекратились по решению Сталина .

Убежавшие за границу в языке советской повседневности получили прозвище невозвращенцев . Случаев казни непосредственно за побег практически не отмечено (точная статистика отсутствует) – в приговоре обычно находились и другие составы преступления, прежде всего шпионаж. Самым громким побегом за границу стал переход на сторону Японии в ночь на 13 июня 1938 года начальника управления НКВД по Дальнему Востоку Генриха Люшкова. Статью к нему применить не успели – в 1945-м незадолго до прихода Красной Армии перебежчика застрелили сами японцы. 26 мая 1947 года последовал Указ Президиума Верховного Совета СССР об отмене смертной казни, но уже в январе 1950-го за измену Родине высшая мера наказания была восстановлена.

На деле случаев казни непосредственно за побег практически не отмечено, хотя точная статистика отсутствует. В приговорах обычно фигурировали и другие составы преступлений, прежде всего шпионаж. Среди известных случаев — побег начальника управления НКВД по Дальнему Востоку Генриха Люшкова в 1938 году. Он перешёл границу и перешёл на сторону Японии, прихватив с собой секретные документы. Однако до суда дело не дошло — в 1945 году Люшкова застрелили японцы. 2

После смерти Сталина в 1953 году расстрел за нелегальную эмиграцию был отменён, хотя за побег всё ещё могли посадить в тюрьму. В хрущёвское время законодательство было подкорректировано: беглецам больше не грозила смертная казнь, а принцип коллективного наказания родственников был отменён. Бегство за границу считалось тяжким преступлением до самого конца советской эпохи. 1

Жёсткие ограничения на выезд из СССР просуществовали почти до его распада. Первым серьёзным шагом по либерализации миграционного законодательства стал Закон «О въезде и выезде», принятый в 1990 году.