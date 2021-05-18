Краткий курс истории. Белый дом 4 июня 1800 года в Вашингтоне было завершено строительство Белого дома, официальной резиденции американских президентов. На чтение: 1 минута

4 июня 1800 года в Вашингтоне было завершено строительство Белого дома, официальной резиденции американских президентов.

1. Первым хозяином здания, построенного архитектором-ирландцем Джеймсом Хобаном, был не автор идеи – первый президент США Джордж Вашингтон, а его преемник Джон Адамс. Но уже в 1814 году Белый дом сожгли англичане, и резиденцию пришлось перестраивать.

2. В 1901 году президент Теодор Рузвельт распорядился сделать название «Белый дом» официальным. И подпись «Белый дом» под картинкой на купюре в 20 долларов тоже вполне легитимная.

3. Дональд Трамп, как и все его предшественники в последние 108 лет, работает в специально построенном в 1909 году Овальном кабинете Белого дома. Именно там Билл Клинтон уединялся с практиканткой Моникой Левински, итогом чего стал самый громкий сексуальный скандал в американской истории.