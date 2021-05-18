Краткий курс истории. Генетика стала лженаукой 14 июня 1939 года в центральной советской печати было объявлено, что генетика противоречит марксистской диалектике. Объявление лженаукой одного из самых перспективных научных направлений ХХ века стало победой ловкого шарлатана от науки Трофима Лысенко. 1. До конца 1930-х годов советская генетика развивалась быстрыми темпами, появились выдающиеся учёные во главе с Николаем Вавиловым, в 1933 году в системе Академии наук СССР был создан Институт генетики. Исследования в этой области соответствовали мировому уровню. 2. Лысенко отрицал само понятие «ген» и при поддержке властей противопоставил классической генетике так называемую «мичуринскую агробиологию» – лженауку, к которой умерший в 1935 году селекционер Иван Мичурин имел... На чтение: 1 минута

14 июня 1939 года в центральной советской печати было объявлено, что генетика противоречит марксистской диалектике. Объявление лженаукой одного из самых перспективных научных направлений ХХ века стало победой ловкого шарлатана от науки Трофима Лысенко.

1. До конца 1930-х годов советская генетика развивалась быстрыми темпами, появились выдающиеся учёные во главе с Николаем Вавиловым, в 1933 году в системе Академии наук СССР был создан Институт генетики. Исследования в этой области соответствовали мировому уровню.

2. Лысенко отрицал само понятие «ген» и при поддержке властей противопоставил классической генетике так называемую «мичуринскую агробиологию» – лженауку, к которой умерший в 1935 году селекционер Иван Мичурин имел лишь косвенное отношение. В 1939 году споры между сторонниками Вавилова и Лысенко закончились обвинениями классических генетиков в несоответствии теории Маркса, единственной господствующей идеологии. В августе 1940 года Вавилов был арестован, а в 1941-м Лысенко стал директором Института генетики, оставаясь на этом посту до 1965 года.

3. Окончательный разгром классической генетики состоялся в августе 1948 года на сессии Академии сельскохозяйственных наук. Даже далёкие от науки люди теперь знали, кто такие «вейсманисты-морганисты» – так Лысенко называл сторонников умершего в 1943 году в тюрьме Вавилова. После смерти Сталина Лысенко поддерживал и Хрущёв, восстановление советской генетики в правах науки состоялось только в 1960-х годах.