Десять «Меркуриев» русского флота История русских, советских и российских кораблей и судов, названных в честь знаменитого брига и его командира На чтение: 3 минуты

Бригу «Меркурий» и его легендарному командиру капитан-лейтенанту Александру Казарскому в истории отечественного морского флота отведено особое место. Знаменитый бой брига 14 мая 1829 года с двумя турецкими линейными кораблями, многократно превосходившими его по числу орудий и численности экипажа, закончился победой русских моряков. Получив свыше полутора сотен пробоин в парусах и корпусе, потеряв убитыми и ранеными десятую часть экипажа, «Меркурий» заставил турок прекратить сражение и остаться на месте схватки, а сам вернулся к своей эскадре. В честь этого подвига повелением императора Николая I кораблю был вручен кормовой Георгиевский флаг — высший корабельный знак отличия, а также установлено правило, что в Черноморском флоте всегда должен быть в строю корабль, построенный по чертежам брига «Меркурий».

Выполнить с абсолютной точностью это распоряжение не удалось: прогресс требовал уже других кораблей. По указу Александра II, откорректировавшего распоряжение своего венценосного отца, решено было строить суда современного типа с присвоением им имени «Память Меркурия». Такому кораблю переходили по наследству все пожалованные бригу «Меркурий» отличия, прежде всего кормовой Георгиевский флаг — редкая на флоте и очень высокая награда. С тех пор в русском, а потом советском и российском флотах всегда были корабли, носившие имена «Память Меркурия» или названные в честь его бесстрашного командира Александра Казарского.

Катер (куттер) «Меркурий» (1788 год)

Первым имя «Меркурий» в русском флоте получил этот небольшой корабль. Его построили на английских верфях, но по чертежам русского флотоводца адмирала Самуила Грейга, шотландца по происхождению. Соплеменником Грейга был и первый командир «Меркурия» — Роман Кроун, перешедший на службу в русский флот в чине лейтенанта в 1788 году. Лихой шотландец быстро прославился своим невероятным умением так маскироваться, что корабли противника понимали, с кем имеют дело, лишь под дулами русских пушек. Другим известным умением командира «Меркурия» была способность закрыться от противника его же собственным корпусом, чтобы уравнять шансы в артиллерийской дуэли. Именно так 21 мая 1789 года катеру «Меркурий» удалось победить и захватить шведский фрегат «Венус», что стало его самой знаменитой схваткой.

После такое же имя носили бриг и два фрегата одной серии, служившие в русском флоте в начале XIX века, и, собственно, черноморский бриг «Меркурий», обессмертивший свое имя в бою 14 мая 1829 года.

Корвет «Память Меркурия» (1865 год)

Этот парусно-винтовой корвет стал первым кораблем с таким именем, построенным для русского флота. Он был заложен и спущен на воду не в самое лучшее время. В ту пору Черноморский флот фактически не существовал, поскольку того требовали условия заключенного после Крымской войны мира. Поэтому и вооружение у корабля было не самым сильным: всего 11 гладкоствольных орудий не самого большого калибра. И только через шесть лет после спуска на воду, когда Черноморский флот начал восстанавливаться, корвет получил два новых 152-миллиметровых нарезных орудия и в дополнение к ним тоже нарезные 9-фунтовые пушки. Корабль успел послужить и в качестве воинского транспорта во время русско-турецкой войны 1877-78 годов, и как учебный корабль для практического плавания. А последняя его служба оказалась необычной: в 1883 году «Память Меркурия», исключенный из списков флота, стал плавучей тюрьмой на сорок камер-одиночек и прослужил в этом качестве до начала десятых годов ХХ века.

Крейсер «Память Меркурия» (1880 год)

Прежде чем переделать корвет в плавучую тюрьму, нужно было его громкое имя присвоить другому кораблю – так требуют морские традиции. В 1883 году имя «Память Меркурия» получил крейсер, спущенный на воду 10 мая 1880 года. Это было необычное судно. Оно проектировалось как судно Добровольного флота, то есть по идее коммерческое, и поначалу носило имя «Ярославль». Но опыт только что закончившейся русско-турецкой войны показал, что переделанные во вспомогательные крейсера коммерческие суда вполне могут справляться с несложными боевыми задачами. И потому будущий крейсер сразу решено было проектировать как в значительной степени боевой корабль. Совмещение таких противоречивых требований привело к тому, что как коммерческое судно оказалось убыточным: слишком маленькие трюмы и невысокая скорость плавания. Поэтому в 1883 году его выкупил флот и присвоил имя «Память Меркурия». На крейсере установили 14 орудий разного калибра, а чуть позже — первый в русском флоте подводный торпедный аппарат, с помощью которого испытывали новые типы торпед.

Бронепалубный крейсер «Память Меркурия» (1902 год)

Еще один корабль, который носил другое имя, прежде чем стать «Памятью Меркурия». Бронепалубный крейсер 1 ранга «Кагул» вступил в строй Черноморского флота в 1905 году, а два года спустя был переименован, когда его предшественника исключили из списков флота. На долю этого корабля выпало, пожалуй, больше войн, событий и тревог, чем всем остальным его тезкам. Провоевав почти всю Первую мировую войну, крейсер «Память Меркурия» отправился на ремонт, где его и застала революция. Ему выпало стать единственным в истории русского флота кораблем, который, будучи в строю, спустил свой Георгиевский флаг, чтобы перенести его. Это случилось в ноябре 1917 года, когда часть команды подняла над бывшим «Кагулом» желто-голубой украинский флаг, а почти 200 матросов и все офицеры, кроме одного, отказались служить под ним. Георгиевский флаг перенесли в Морское собрание Севастополя. А корабль после этого успел послужить и Украинской Народной Республике, и красным, и белым, и снова красным, пока в 1922 году не вступил в строй под новым именем — «Коминтерн». Под ним корабль встретил Великую Отечественную войну, которую ему уже не довелось пережить.

Малое гидрографическое судно «Память Меркурия» (1965 год)

Традиция передавать имя в память о бриге «Меркурий» от корабля к кораблю нарушилась после переименования «Коминтерна». Только в 1968 году в составе Черноморского флота появилось малое гидрографическое судно «Память Меркурия». Оно было построено и спущено на воду тремя годами ранее на польской верфи в Гданьске. Войдя в состав флота, судно сразу приступило к активной работе, успев за 22 года совершить 17 экспедиций, в том числе океанских. А потом наступили девяностые, и судьба судна стала незавидной. В 1995 году его списали и продали крымской фирме, которая приспособила бывшего гидрографа для перевозки челноков в Турцию. Так гидрографическое судно «Память Меркурия» стало вторым в истории, над которым развевался украинский флаг. Но недолго: в 2001 году во время очередного челночного рейса судно затонуло, при этом восемь человек погибли и двенадцать пропали без вести. Больше имя «Память Меркурия» никаким кораблям и судам Черноморского флота не присваивалось.

Бриг «Казарский» (1834 год)

Боевые корабли русского флота, кроме имени самого брига «Меркурий», носили и имя его командира. Первым стал бриг «Казарский» — один из девяти двадцатипушечных бригов проекта «Диомид», построенных на верфях Санкт-Петербурга. Все остальные корабли получили имена древнегреческих героев, и лишь этот — имя героя русского. «Казарский» вошел в состав Балтийского флота и в июле 1835 года, будучи в эскадре вице-адмирала Петра Рикорда, участвовал в переправке из Кронштадта в Данциг десантного отряда русских гвардейцев, который через два месяца доставил обратно. Потом корабль использовался в практических плаваниях, а в 1854 году был разобран.

Минный крейсер «Казарский» (1889 год)

Вновь имя «Казарский» появилось в списках русских кораблей только через четыре десятилетия. Причем это был головной корабль нового проекта минного крейсера (позднее корабли этого типа стали называться в русском флоте эскадренными миноносцами). Корабли этой серии оказались успешнее своих предшественников, получили ставший классическим силуэт эсминца и первыми вооружились торпедным аппаратом, способным разворачиваться на 360 градусов. «Казарский» прослужил довольно долго: в 1907 году его переквалифицировали в посыльные суда и частично разоружили, но с началом Первой мировой войны вернули часть вооружения. После Октябрьской революции он, как и бронепалубный крейсер «Память Меркурия», несколько раз переходил из рук в руки, пока в конце концов не оказался в составе советского Черноморского флота в качестве посыльного судна. Списан в конце двадцатых годов.

Морской тральщик «Александр Казарский» (1966 год)

Единственный корабль в составе советского ВМФ, который носил имя капитан-лейтенанта Казарского, построили на Средне-Невском судостроительном заводе. Это был морской тральщик проекта 266, то есть из серии первых в СССР кораблей такого типа, имевших минимальные собственные физические поля. Из маломагнитной стали был собран корпус, такие же материалы использовались в оборудовании и вооружении. В общей сложности советские моряки получили более четырех десятков подобных кораблей, многие из которых носили имена прославленных русских и советских моряков и морских летчиков. Морской тральщик «Александр Казарский» прослужил на Черном море до апреля 1990 года, когда его вывели из состава флота.

Корвет проекта 20386 «Меркурий»

Впервые после подвига знаменитого брига в отечественном флоте появился корабль, носящий это прославленное имя, и не просто корабль, а головной в серии. «Меркурий» стал первым из корветов проекта 20386, который предназначен для ведения боевых действий не только в ближней, но и в дальней морской зоне. В отличие от других кораблей подобных проектов, корветы типа «Меркурий» обладают так называемым модульным вооружением, то есть на них можно временно устанавливать самые разные наступательные и оборонительные системы, в том числе оснащенные крылатыми ракетами. Первый «Меркурий» в составе российского флота был спущен на воду в этом году и должен быть передан военным морякам через два года.