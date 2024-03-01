В Царском Селе говорили об истории создания ИРВИО Конференция «История создания Императорского Русского военно-исторического общества» состоялась в Александровском дворце 28 февраля На чтение: 1 минута

В Александровском дворце музея-заповедника «Царское Село» состоялась конференция «История создания Императорского Русского военно-исторического общества» и премьерный показ живописных полотен художника-баталиста Андрея Ромасюкова.

Исполнительный директор Регионального отделения РВИО в Ленинградской области Владимир Казаков зачитал приветственное обращение Исполнительного директора Российского военно-исторического общества Виталия Мартынюка:

- Символично, что конференция проходит в таком знаковом месте – в Александровском дворце, где в 1907 году император Николай II прочёл Журнал Совета РВИО и написал на нём: «Глубоко сочувствуя целям Общества, я охотно принимаю на себя звание Почётного его Председателя и жалую ему наименование Императорского». Деятельность организации в полной мере соответствовала столь высокому званию, - подчеркнул Виталий Мартынюк.

Он напомнил, что весомый вклад Императорское Русское военно-историческое общество внесло в проведение юбилейных торжеств, посвященных 200-летию сражения при Лесной и победы в Полтавской битве, а также 100-летию Отечественной войны 1812 года. При участии ИРВИО были созданы памятники Александру Суворову в Измаиле и Рымнике, Михаилу Скобелеву в Москве, Петру I в Кексгольме, Михаилу Кутузову в Крыму.

Советник Губернатора Ленинградской области Вячеслав Санин передал собравшимся наилучшие пожелания от Главы региона Александра Дрозденко. В приветственном обращении губернатор Ленинградской области отметил огромную, многогранную и успешную работу, которую проводит Региональное отделение РВИО на территории региона.

Приветствие в адрес участников конференции также направил Главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ, адмирал Николай Евменов. В обращении он выразил слова благодарности и искренней признательности коллективу Общества за большую и многоплановую работу по сохранению военной истории и героических традиций Российского флота. Слова приветствия зачитал заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом РФ по военно-политической работе, начальник политуправления флотом контр-адмирал Владислав Павлов.

В качестве места проведения конференции был выбран Александровский дворец – резиденция императора Николая II и его семьи, где проходили все значимые события, связанные с созданием Императорского Русского военно-исторического общества. Заместитель директора музея заповедника «Царское Село» по научной работе Ираида Ботт поблагодарила Региональное отделение РВИО в Ленинградской области за идею провести конференцию в исторических залах Александровского дворца.

В конференции приняли участие специалисты Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Музея-заповедника «Царское Село», Музея А.В. Суворова, Российской национальной библиотеки, историки Санкт-Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей.

В ходе мероприятия были представлены уникальные материалы об истории Императорского Русского военно-исторического общества. Специалисты в области отечественной истории, работающие в библиотеках, архивах и музеях презентовали слушателям результаты исследований, относящиеся к деятельности общества с момента его создания в 1907 году.

Одним из ключевых событий конференции стал уникальный премьерный показ живописных полотен художника-баталиста Андрея Ромасюкова «Согласие государя Николая II на наименование Русского военно-исторического общества «Императорским» 20.10.1907г.» и «Прием депутации ИРВИО Императором Николаем II 22.11.1907 г.». Полотна были созданы при поддержке Председателя Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Ленинградской области Олега Титберия.

Для гостей конференции состоялась экскурсия по залам музея, где в начале ХХ века было одобрено и поддержано создание Императорского Русского военно-исторического общества.

Источник: https://rvio.ru