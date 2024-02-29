Уроки истории от искусственного интеллекта Проверка искусственного интеллекта на знание истории На чтение: 4 минуты

XXI век ознаменовался широким внедрением еще одной прорывной технологии – искусственного интеллекта (ИИ). Несмотря на то, что первые его разработки начались еще шесть десятилетий назад, доступным широкому потребителю ИИ стал сравнительно недавно с появлением в 2020 году GPT-3, который способен адаптироваться к контексту в разговоре и генерировать текст, учитывая предыдущие высказывания или вопросы. Он может создавать разнообразные осмысленные тексты, имитируя стиль и логику человеческого письма. Это делает ИИ универсальным инструментом для создания текстов, в том числе и на исторические темы.

ChatGPT от OpenAI является самым быстрорастущим интернет-сервисом в мире. Посещаемость официального сайта ChatGPT ( chat.openai.com ) составляет более 1.7 млрд визитов в месяц. Свои чат-боты создали Baidu, Naver, Яндекс, Google, Microsoft. Технология искусственного интеллекта, внедрена в поисковые системы Яндекс и Google. В конце 2023 года аудитория GigaChat от Сбербанка достигла 1 млн уникальных пользователей. Уже сегодня многие студенты и школьники пишут контрольные работы с помощью ИИ, либо обращаются к нему для поиска необходимой информации. Правительство Индии планирует интегрировать ChatGPT в образовательные интернет-сервисы, чтобы помочь студентам. Таким образом, на сегодняшний день приложения, основанные на искусственном интеллекте, представляют собой мощный инструмент влияния на знания, в том числе и исторические.

Как показало тестирование ChatGPT от OpenAI и GigaChat от Сбербанка обе платформы достаточно хорошо справляются с составлением ответов на исторические темы. Они «обучены» на большом объеме исторических текстов, включая учебники, статьи, энциклопедии и другие источники, что позволяет давать логически правильные ответы по исторической тематике, подкрепляя их фактической аргументацией. Используя контекстуальное понимание исторических событий, модель способна учитывать различные аспекты истории при формулировании ответов, давать оценки и интерпретации событий. Однако было бы ошибкой думать, что перед нами объективная экспертная система, способная беспристрастно оценивать исторические события и персонажи.

Дело в том, что для составления ответов на вопросы по исторической тематике, ИИ использует вполне конкретные исторические источники. Хотя они достаточно разнообразны, тем не менее, написаны, исходя из определенных мировоззренческих установок. Еще в прошлом веке, наблюдая за тем, как у историков из-под пера выходят различные образы одного и того же прошлого, ученые осознали, что содержание историй определяется теми теориями, которыми пользуются историки для упорядочивания, оценки и интерпретации одних и тех же исторических фактов. Это привело к тому, что в конце прошлого столетия многие западные историки перестали писать т.н. большие нарративы – всемирную историю, истории государств, обществ и народов, посчитав их антинаучным занятием, поскольку они не отвечали требованиям объективности исследований. В этих утверждениях есть доля правды, которая подтверждается тем, что при каждом мировоззренческом повороте история переписывается. И это не только традиционное русское занятие, так поступают всегда и везде. В России за последние сорок лет сменилось две истории – советская и либеральная, а сейчас пишется новая – патриотическая, она уже существует в школьных учебниках, но еще не проникла в академические исследования. Примечательно, что в бывших советских республиках история тоже переписывается, и почти всегда она меняется на антисоветскую и русофобскую.

История меняется не потому, что появляются новые факты, а потому что изменяются оценки и интерпретации прежних данных. Это происходит вследствие смены теории, объясняющей исторический процесс. Так произошло в годы перестройки, когда исторический материализм был заменен сначала на либеральную теорию тоталитаризма, а затем и модернизации, в результате чего советская история в одночасье из процесса строительства самого передового в мире государства превратилась в историю деспотизма, репрессий и угнетения собственного народа партократией. С позиций либеральной теории у России не может быть хорошей истории, также как у США всегда будет плохая история с точки зрения исторического материализма.

Историю любой страны можно писать с позиции разных теорий и тогда она будет различной, порой противоположной, оставаясь при этом научной. Историческая теория – это всегда часть общей картины мира – часть мировоззрения, причем подчиненная, а это значит, что, если вы строите коммунизм, у вас обязательно в качестве теории истории будет применяться исторический материализм и вы будете оценивать свое прошлое с позиций классовой борьбы и давать марксистские оценки важнейшим событиям прошлого. Если вы строите капитализм, рынок, либеральную демократию, то и прошлое вы будете оценивать с этих позиций – теории модернизации или цивилизации.

Сегодня, когда страна ведет специальную военную операцию, главной мировоззренческой идеей становится государственно-патриотическая, а значит и прошлое, созданное на либеральной теории модернизации, нам не подходит. С его позиций у нас ужасная история, в которой нет свобод и прав человека, нет демократии. Такой историей нельзя гордиться россиянину. Такая история вступает в диссонанс с ценностями наших воинов, ведущих борьбу на фронте, и людей в тылу, создающими оружие Победы. Нам нужна другая – прекрасная, героическая, трагически-возвышенная история, наполненная подвигом и самопожертвованием, какой она, собственно, у нас всегда и была. Такую историю сегодня создает коллектив авторов во главе с председателем РВИО В.Р. Мединским в школьных учебниках. Такая история возникает в его видеороликах и подкастах. Однако такой истории нет в текстах, создаваемых искусственным интеллектом от Сбербанка.

В феврале 2024 года автор провел сравнительное исследование двух версий ИИ – ChatGPT от OpenAI и GigaChat от Сбербанка. Им задавались вопросы примерного перечня «трудных вопросов истории» из известного документа «Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории» [1] . Перед началом исследования предполагалось, что «наш» сбербанковский ИИ будет более лоялен к отечественной истории, нежели американский ChatGPT от OpenAI. Ничего подобного не случилось. Мало того, что его ответы были более краткими и менее содержательными, но они были столь же критичными к нашей истории, как и взгляд «американца», которому по своему происхождению и обучению положено быть, если не русофобом, то критически настроенным по отношению в российскому прошлому.

В действительности оказалось, что ответы ChatGPT от OpenAI в большинстве своем были более взвешены и адекватны, нежели трактовки и оценки российского и особенно советского прошлого GigaChat от Сбербанка. Более того, в его ответах на исторические темы нередки фактические ошибки, например, он утверждает, что Иван Грозный установил патриаршество в России, хотя это было сделано после его смерти. Описывая реалии XVIII века, ИИ сетует на то, что «В России не было опыта демократического правления, и большинство населения не понимало, как работает демократия… Оппозиция была слабой и неорганизованной, и не могла противостоять царской власти… Россия была в состоянии политической нестабильности, что затрудняло проведение реформ и ограничение власти царя». Все эти рассуждения в стиле либеральной теории антиисторичны для российской действительности XVIII века.

GigaChat утверждает, что он «не запрограммирован на обсуждение определенных тем и готов помочь вам с любыми вопросами, которые не нарушают законы и этические нормы». Однако в процессе общения выяснилось, что нравственность ИИ была покороблена почти половиной вопросов, особенно тех, которые касались отношений с Украиной. Причины ее присоединения к России в XVII веке сбербанковский ИИ категорически отказался обсуждать, сославшись на то, что «на некоторые темы я не люблю общаться и, кажется, это одна из них». Впрочем, и «исторические особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие)» тоже по каким-то причинам вызвало неадекватную реакцию моего искусственного собеседника: «Мне стало совсем некомфортно. Боюсь, что после ещё одного похожего сообщения наше общение прервётся».

Американский вариант ИИ ответил на все «трудные вопросы истории». Однако его интерпретация событий не всегда была корректной. Например, он считает, что «Инициатором развязывания "холодной войны" можно считать обе стороны конфликта — Советский Союз и Западные державы, прежде всего Соединенные Штаты». Попытки уточнить время и причину начала холодной войны, вывести его на фултоновскую речь Черчилля, с которой она, собственно, и началась, успехом не увенчались. ChatGPT от OpenAI утверждал, что «Не существует одного конкретного момента или инициатора, который бы провозгласил начало холодной войны».

В чем сошлись оба ИИ, – это в неприязни к советскому периоду нашей истории. В нем они увидели только «репрессии и насилие со стороны советских властей в отношении местного населения». Репрессии были везде – в коллективизации, в индустриализации, культурной политике, а еще был «голодомор» – термин, введенный украинской исторической пропагандой в отношении голода 1930-х гг. на Украине, якобы специально организованного Москвой для уничтожения украинцев.

В некоторых отношениях GigaChat был более критичен своего американского коллеги. Особенно отчетливо это проявилось в ходе ответа на вопрос о цене победы СССР в Великой Отечественной войне. Если ChatGPT от OpenAI перечислив человеческие, материальные потери закончил тем, что «Она спасла миллионы жизней, обеспечила свободу и независимость для многих народов и положила конец фашистской угрозе Европе», то GigaChat от «сбербанка», с нечеловеческим удовлетворением перечислив наши потери, обесценил их выводом о том, что «цена победы СССР в Великой Отечественной войне была огромной», но судя по итогу – бесполезной и бесцельной.

Однако наибольшее удивление у автора исследования вызвало нежелание GigaChat обсуждать причины вхождения Крыма в состав РФ. Если у американского ИИ этот вопрос не вызвал затруднения и он даже упомянул проведенный на полуострове референдум и мягко резюмировал, что «Оценка этого события остается предметом дискуссий», то сбербанковский ИИ предложил: «Может, поговорим на другую тему?». Тогда пришлось задать ему контрольный вопрос: «Крым наш?». В ответе было написано: «Не люблю менять тему разговора, но вот сейчас тот самый случай». От ответа на уточняющий вопрос: «Крым – российская территория?» ИИ опять вежливо уклонился: «Может, поговорим на другую тему?». Что недвусмысленно навело автора на мысль, что, вероятно, созданием алгоритмов и обучением GigaChat от сбербанка занимались релоканты на Украине.

Конечно, можно списать все эти ответы на недоработки программы, но то, что в ответственный момент проведения СВО отечественный ИИ будет «кормить» нашу молодежь, а именно она – основной потребитель контента, либеральными ужасами отечественной истории является закономерным итогом тридцати лет господства западной идеологии в отечественной историографии.