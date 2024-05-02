Уроки и выводы после землетрясения в Армении Анализ трагедии 7 декабря 1988 года. На чтение: 7 минут

Р.И. МЕДИНСКИЙ

УРОКИ И ВЫВОДЫ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В АРМЕНИИ

Спустя многие годы, волей судьбы, вынужден вернуться к анализу трагедии 7 декабря 1988 года в Армении – Землетрясению.

Для меня, участника с первого дня этих событий, воспоминания об огромном человеческом горе, героизме и мужестве военнослужащих, всех советских людей, пришедших на помощь армянскому народу, очевидны.

Та огромная людская боль, которая сквозь призму прожитых лет сопровождала меня все эти годы, остается и сегодня небезразличной.

Руины Спитака, Ленинакана, Кировакана и сотен других пострадавших от Землетрясения городов и населенных пунктов по-прежнему взывают к нашей Памяти, а люди, живущие там и сегодня, пережившие не только разрушительную силу подземных толчков, но и потрясения последующих лет, живут надеждами на лучшую жизнь…

Подъезжая к Спитаку, в тот год, я, как и все, находился в оцепенении, когда очевидное горе людей, оказавшихся под руинами обломков строительных материалов, просивших о помощи еле доносящимися криками: «Помогите!» – которое продолжалось недолго. Работать приходилось без отдыха. Грешно и преступно было ждать и бездействовать каждому из нас, необученных «спасателей», состоящих только из военнослужащих Вооруженных Сил СССР, пока под развалинами подавали признаки жизни люди.

Как почетный гражданин Спитака, я потом попытался выяснить причину этой катастрофы, унесшей почти 25 % человеческих жизней населения города, который был подвергнут мощнейшим толчкам и разрушениям в результате разлома земной коры. Около 10 тысяч получивших тяжелые увечья стали инвалидами, почти 3 тысячи человек из них вскоре скончались от полученных ран, а 2 тысячи детей стали сиротами. Если говорить языком цифр, то за считанные секунды жертвами стихии оказались более 5640 безвинных людей, из них – 1998 детей. Спустя годы, а прошло с тех пор более 30 лет, по-прежнему меня мучает все тот же вопрос: почему произошло такое масштабное бедствие не только для Армении, но и для СССР в целом? Можно ли было как-то избежать столь глобальных разрушений? Думаю, Да!!!

Многие сомнения, возникшие у меня еще тогда, остались и сегодня. Мои беседы-воспоминания с доктором экономических наук, бывшим первым секретарем Спитакского райкома партии Армении в 1988-1990 гг., депутатом Верхового Совета СССР Мурадяном Нориком Григорьевичем и заданные ему вопросы: разработаны ли сейчас планы обязательных оперативных мероприятий, способных по совокупности свести к минимуму потери людей при подобных катаклизмах? К сожалению, данные попытки оказались тщетными. Разыскать подобные документы с учетом предполагаемых и возможных землетрясений и вероятностью прогноза их последствий не удалось. А жаль!

Ведь от предполагаемой силы ударов, структуры и рельефа почвы, грунтовых пород и других причин последствия Землетрясения будут разные. Так, Ленинакан, где проживало 230 тысяч жителей, оказался уничтожен лишь на две трети и больше походил на разбомбленную территорию.

Кировакан – третий по величине город Армении – выглядел более трагично: оказались разрушены или сильно повреждены жилые массивы и здание АТС, вышли из строя кабельные магистрали.

Но сильнее всего пострадал Спитак – именно он оказался в эпицентре стихии. Интенсивность колебаний здесь достигала 10-11 баллов. Развитый агропромышленный город с 20-тысячным населением был стерт с лица земли.

Землетрясение причинило огромные разрушения не только в градостроительном плане. Из строя была выведена вся система общественного и хозяйственного управления большим регионом. Можно ли было предотвратить разрушения. Конечно, можно! При условии подготовленных спасателей. В реальных условиях приходилось действовать интуитивно, методом проб и ошибок. Так как в то время никто профессиональных навыков и знаний в таком ответственном деле не имел – ни в Армении, ни в масштабах Страны в целом. Хотя в государственных структурах сверху донизу были Управления (отделы) Гражданской обороны. А в составе Министерства обороны СССР – целый заместитель Министра обороны СССР по Гражданской обороне. Формально были и подразделения, которые, думаю, занимались вопросами Гражданской обороны плохо.

Сегодня, когда в Стране создано самостоятельное Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, хочется верить, что предметная работа в нем резко улучшится. Подтверждением тому является интенсивное развитие Материальной базы в данном министерстве.

Теперь стало очевидным, что готовность к ликвидации последствий землетрясений и других катаклизмов (пожары, паводковые подтопления и прочее) в сжатые сроки, оснащение и комплектация современной материальной базой спасателей – это важный экзамен для Государства. Землетрясение в Республике Армения в 1988 году стало отправной точкой в деле организации в нашей Стране высокопрофессиональной спасательной службы. Сегодня у МЧС России создана Государственная Идеология бескомпромиссной борьбы за жизнь Каждого человека в нашей Стране и за ее пределами.

На наш взгляд, будет уместным затронуть некоторые вопросы работы военнослужащих из Министерства обороны СССР по ликвидации последствий Землетрясения в Армении в декабре 1988 года, так как в средствах массовой информации республики эта тематика освещена недостаточно.

Специфика военной службы – это умение оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, чтобы в кратчайший срок прибыть на место происшествия, исключив при этом любые причины, препятствующие выполнению поставленных командованием задач. Для военного человека такой подход в сочетании с личной ответственностью – это жизненная необходимость.

В подтверждение моих слов грустные воспоминания об увиденном. 7 декабря 1988 года я получил приказ начальника ЦУРТГ МО СССР генерал-майора Блохина Владимира Алексеевича срочно вылететь в составе возглавляемой им группы офицеров Тыла ВС СССР из аэропорта Внуково самолетом председателя Правительства СССР Рыжкова Н.И. в город Ереван для оказания помощи пострадавшим от Землетрясения. Я побежал домой собираться к вылету. Кроме нас в группу входили офицеры военно-медицинского, продовольственного, вещевого и других управлений.

Примерно в три часа ночи 8 декабря 1988 года самолет приземлился в аэропорту города Еревана. Местом общего сбора было определено здание Ереванской консерватории. Мы находились в ожидании дальнейших указаний.

Еще в Москве мы узнали, что сильнейшее землетрясение стерло с лица земли значительную часть территории Республики Армения, а в городе Спитаке – эпицентре землетрясения – образовался огромный разлом земной коры.

Учитывая, что автор этих строк в 1986 году с первых же дней оказался в зоне аварии Чернобыльской АЭС, за время полета из Москвы в Ереван я успел продумать несколько вариантов развития ситуации в Армении и в соответствии с ними разработал план предстоящей работы по Службе горючего.

Путь от аэродрома к месту сбора преодолели быстро. Большой зал консерватории превратился в штаб экстренного совещания, на котором присутствовали руководители республики во главе с первым секретарем ЦК Компартии Армении Суреном Арутюняном.

Были созданы специализированные группы, и к 5:00 утра колонны автомобилей двинулись в направлении Спитака.

Разведка местности в районе города проводились под руководством генерал-майора Блохина В.А. – человека высшей квалификации, строжайшей требовательности, способного конкретно распределить работу, обеспечить ее выполнение необходимыми силами и средствами, жестко контролировать всю деятельность.

По прибытию на место сразу обозначились узкие места предстоящей работы. По Службе горючего выяснилось, что водопроводная и канализационная инфраструктуры полностью вышли из строя, прекратилась подача питьевой воды. Появились очаги эпидемии, развитие которых в течение нескольких часов могло привести к непредсказуемым последствиям. Это усугубляло и без того тяжелое положение в зоне бедствия. Люди испытывали страшную боль, холод и жажду. Слышались крики и стоны находящихся под завалами раненых и спасенных людей. Руководители и работники «Армводоканала» и района не могли предоставить нам даже схему водопроводной сети этой территории, поскольку ее просто не имелось в наличии. Отсутствие документации замедляло спасательные и восстановительные работы. Ситуация была катастрофической.

Созданным Штабом принимается предложение генерал-майора Блохина В.А. – временно развернуть для подачи воды полевой магистральный трубопровод ПМТП-100, обычно используемый для транспортировки горючего на большие расстояния. Наша служба, работая фактически наощупь, вслепую, в течение суток смогла проложить трубопровод по сложнейшей горной трассе общей протяженностью около 23 км от источника водоснабжения до города Спитака, чем предотвратила санитарно-эпидемиологическую катастрофу в городе. Также была проложена коммуникационная сеть по подаче технической воды на разрушенный сахарный завод.

Неотложность и важность оперативного решения таких задач объясняется тем, что, как правило, после разрушений, причиненных природной стихией, сразу следуют эпидемиологические последствия, что усугубляет и многократно увеличивает масштабы трагедии.

После завершения монтажа трубопровода были назначены ответственные за подачу питьевой и технической воды. Население, найдя любые попавшие под руку емкости, выстраивалось в длинные очереди за водой.

В нашу обязанность входило не только «сиюминутно» обеспечить подачу воды, но и организовать бесперебойную работу всей системы водоснабжения и канализации пострадавших городов и населенных пунктов. Кроме того, было важно составить точную карту всей инфраструктуры с подробным указанием расположения имеющихся узлов и соединений, чего, к великому сожалению, не было раньше – ни на местах, ни в Министерстве водного хозяйства Армении. Как выяснилось, планы обеспечения жизненно важных отраслей хозяйства республики были в крайне запущенном состоянии.

Обращая внимание на недопустимость такого состояния водоканализационной системы, Министр водного хозяйства СССР на оперативном совещании с возмущением и присущей ему откровенностью сказал, что «настоящее землетрясение» в этом районе имело место задолго до 7 декабря 1988 года.

Хотя руководство «Армводоканала» и приехало на престижных черных «Волгах», но результат его труда, на мой взгляд, крайне неудовлетворительный.

Особо следует подчеркнуть, что во всех восстановительных работах оперативно, функционально и эффективно трудились воины тыла Закавказского военного округа. Благодаря их высокой дисциплинированности и ответственности, поставленная перед нами задача была выполнена успешно. Умелое руководство и слаженные действия во всех звеньях Тыла Вооруженных Сил помогли устранить упущения и просчеты руководства Армении.

Ко всему прочему в отдельных местах добавилось такое позорное явление, как мародерство. Не буду останавливаться на этом подробно, так как сердце обливается кровью от сознания того, как может человек опускаться до такой низости, чтобы на чужом горе искать себе наживу. Но, оказывается, что и доброта, и подлость не имеют границ и национальности. Такова человеческая природа. Только бдительность наших офицеров и солдат, их оперативность и жесткость пресекали любые попытки проявления мародерства.

Утром 10 декабря 1988 года генерал-майор Блохин В.А. доложил заместителю министра обороны СССР по Тылу, что поставленные задачи перед командированной им группой офицеров успешно выполнены.

Параллельно аналогичная работа проводилась в городах Ленинакане, Ахуряне и других населенных пунктах Армении. Мы работали в условиях чрезвычайной ситуации, используя каждую минуту. В сложившейся обстановке зоны бедствия Службы гражданской обороны СССР и Республики Армении проявили полнейшую неподготовленность при расчистке завалов, доставке техники и штатных специалистов.

Не было большегрузных кранов, другой спасательной техники, способной поднимать железобетонные конструкции, обрушившиеся плиты и панели зданий при разборе завалов, под которыми оказались люди. Мы были свидетелями не передаваемой картины, когда крюки не выдерживали, панели срывались и давили людей, успевших лишь на долю секунды испытать радостную надежду на спасение. Вызывала удивление растерянность руководства республики, запоздалые указания из Центра по обеспечению тяжелой техникой эпицентра Землетрясения. Все это не позволяло минимизировать потери человеческих жизней.

В этих тяжелейших условиях особую благодарность заслуживают военные медики, которые в непростых, в нечеловеческих условиях спасли десятки и сотни пострадавших людей. Они своим профессионализмом демонстрировали настоящий героизм.

По-моему, на третий день в город Спитак прибыл Горбачев М.С. с супругой. В своем выступлении он заверил весь мир и жителей Армении в том, что в течение короткого времени будут восстановлены все пострадавшие районы республики.

В тоже время многие из пострадавших были озабочены похоронами своих близких. И в этом на помощь пришли солдаты Советской Армии. Это был солдатский ратный подвиг. Беда объединила людей. Тогда они были еще не в состоянии осознать всю глубину трагедии происходящего – в гуще завалов, пыли, криков, слез и боли.

Мне не хотелось бы выделять кого-либо из местных руководителей, но ради справедливости нельзя не отметить, что в эти кошмарные дни в Спитаке знали, что по всем жизненно важным вопросам можно обратиться к первому секретарю райкома Мурадяну Н.Г., круглосуточно находящемуся на временно оборудованном рабочем месте. Будучи в центре трагических событий, он уверенно, как дирижер, руководил еще неслаженным оркестром.

Видимо, он не запомнил мой нелицеприятный с ним разговор о тех безобразиях и вакханалии, которые царили при распределении продуктов питания и вещевого имущества, выделенных из ресурсов Министерства обороны СССР.

Мне кажется, если бы в руководстве Республики Армении было больше таких руководителей, то многих трагических последствий землетрясения удалось бы избежать.

Позже, проезжая по Ленинакану и другим населенным пунктам, мы были поражены масштабами разрушений многоэтажных домов, которые развалились, как карточные домики, потому что построены они были без учета требований сейсмостойкости.

Трагедия землетрясения и последствия разрушений коснулись почти каждой семьи. Требовалась неотложная помощь. Горько было слушать, выживших в этой страшной беде. Их слова задевали не только неравнодушных «спасателей», но и выживших: «Мы остались без детей и внуков. То есть, без будущего», – оплакивая погибших, говорили пожилые люди.

Услышать такой, по сути, смертельный приговор для маленькой республики Закавказья было страшнее всего.

Мне показалось, неловко себя чувствовал даже Председатель правительства Рыжков Н.И. и члены сопровождавшей его комиссии Политбюро ЦК КПСС, ознакомившись с ходом ликвидации последствий Землетрясения, оказанием военными медиками медицинской помощи и сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Кроме патриотического порыва, у Государства не было в достаточном количестве ни специальной техники, ни подготовленных для чрезвычайных ситуаций специалистов. Четкие планы спасательных работ отсутствовали.

К сожалению, рядом с нашими «спасателями» вооруженными первобытными кувалдами, киркой и зубилом, иностранные спасатели казались виртуозами своего дела. Об обученных собаках-спасателях говорить вообще не приходится…

Общаться и работать рядом с практически «безоружными» было неловко и стыдно. Из головы не выходил один вопрос: «Неужели Правительству СССР сложно закупить или наладить производство такого оборудования и приборов? Чем занимается прозаседавшееся наше Руководство и их «рулевой», имея «лучший» из «лучших» ВПК в мире?»

Ведь сколько людей погибает ежедневно в экстремальных ситуациях, авариях, на шахтах из-за отсутствия элементарных спасательных средств??? И никому дела нет! А ведь я лично писал доклады начальству после проверок частей Гражданской обороны…

В дальнейшем в процессе спасательных работ возникло множество проблем, и каждая из них озвучивалась главной…

Видел, как люди у поста ГАИ, за десятки километров от Спитака, грелись у костров, подбрасывая в огонь доски, обитые черным или белым крепом. Так спасались от смерти, согревались от пронизывающего до костей ветра. Бесхозяйственность и преступность процветали и при поступлении со всего мира новой одежды, которая на моих глазах маячила еще в консерватории в Ереване, где по ней гордо ходили нелюди в грязной обуви…

Не лучше обстояли дела и с поступающим продовольствием…

Только на 25-й день после землетрясения стали появляться признаки относительно нормальной человеческой жизни.

Ощутив морально-нравственную поддержку, люди, потерявшие кров и близких, в какой-то момент стали обретать веру в будущее…

Уверен, что история еще не раз напомнит нам об этом. Особенно о бездарности горбачевского правления. И как следствие, предательство и развал второй Сверхдержавы в мире – Советского Союза!!!

Конечно, изложенное выше не полно отражает состояние страшной беды, в которой оказалась Республика Армения во время Землетрясения и проведения спасательных работ.

Обобщив увиденное и нелицеприятно услышанное, каждый чиновник, причастный к этой работе, должен серьезно задуматься, что делать?

Несомненно, проблем и в России накопилось немало… Требуется глубокий анализ и незамедлительное принятие мер по кардинальному улучшению создавшейся ситуации.

Ведь катастрофа показала, что без специально обученных профессионалов справиться с такими чрезвычайными последствиями невозможно!

Не менее важной является работа по контролю за расходованием строительных материалов, особенно, цемента при возведении жилых домов.

Ведь небрежное использование цемента и других строительных материалов крайне плохо обеспечивает сейсмоустойчивость возводимых Объектов, особенно, жилых домов, все это удручающе показали нам Спитак и Ленинакан…

Более того, по свидетельству очевидцев, тонны цемента и металла просто разворовали во время строительства. Как очевидец, утверждаю, что здания царской постройки и две старинные крепости на окраине города, несмотря на десятибалльные толчки, выстояли в первозданном виде. Общеизвестно, что армяне – хорошие строители, их цитадели, города, храмы простояли не одно тысячелетие, а многие из них являются шедеврами мировой архитектуры (город Ани, церковь на острове Ахтамар, кафедральный Собор в городе Эчмиадзине). Но когда я своими глазами увидел на железобетонной панельной конструкции заводской штамп ОТК – «брак», я был в полном недоумении. А ведь эти дома принимали комиссии, куда входили партийные и государственные работники. Напрашивается вопрос: куда же смотрела общественность, армянская элита, когда по существу загоняла свой народ в гробы? Где оценка такой политики?

Столь же больно было смотреть и на варварское отношение к материальной гуманитарной помощи, оказываемой пострадавшему народу всем миром. Начиная с залов консерватории Еревана, где сосредоточились продукты, теплая одежда и другие необходимые вещи, добротные товары превращались в свалку, в то время как в них очень нуждались пострадавшие.

Невыносимо было смотреть, как варварски уничтожались хлеб, консервы и другие товары первой необходимости в местах их складирования, при этом часть товаров нагло разворовывалась.

Это свидетельствует о безответственности местных руководителей, их потребительском настрое, а также отсутствии надлежащего контроля со стороны властей всех Уровней по жестокому пресечению такого рода преступлений. Видя все это, я думал, что нет ничего страшнее чиновничьего равнодушия, еще не зная, что впереди нас ждет более масштабная трагедия, когда будет разрушен Великий Советский Союз.

Вышеизложенное, естественно, не полностью отражает всю ситуацию, в которой оказалась Армения во время Землетрясения и в период спасательных работ.

Эхо Спитакской трагедии будет звучать как набат в ушах и сердцах сотен тысяч армян (и не только армян) во всем мире еще не одно десятилетие.

И еще. По инициативе Российского военно-исторического общества на территории города Спитака 7 декабря 2015 года был торжественно открыт Памятник, посвященный «Советским воинам – участникам ликвидации последствий Землетрясения в городе Спитак 7 декабря 1988 года».

Скульптурная композиция из бронзы высотой 3,5 метра, символизирующая Советского солдата, держащего на руках спасенного ребенка в ходе ликвидации последствий Спитакской трагедии.

Это дань уважения не только погибшим, но и ответственность перед детьми, вступающими в жизнь новыми поколениями.

Этот ребенок – залог нашего будущего!

Указанный Памятник был создан также по просьбе бывшего начальника Штаба по ликвидации последствий Землетрясения Мурадяна Норика Григорьевича и Руководства Армении.

К слову, создание такого Мемориала было одобрено и профинансировано бывшим Министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским, который отметил особую роль военнослужащих Советской Армии, их решающее значение при разборке завалов и спасении мирных жителей, обеспечивших водой более 100 тысяч человек.

Прожитые годы дают возможность вспомнить события тридцатипятилетней давности и объективно ценить случившееся. Оглянуться на пройденные Страной годы и пережитые народом трудности.

Ведь огромная Страна, находясь в состоянии перестроечного «бума», оказалась по большому счету беспомощной при ликвидации последствий Землетрясения в 10-12 балов интенсивности колебаний. А если будет больше? Ведь стихии не прикажешь…

Вот почему так важно дать правильную и обоснованную оценку происшедшего, извлечь необходимые уроки.

Следует обратить внимание на строительство жилого и нежилого фонда, коммуникаций в соответствии с требованиями сейсмостойкости, экологии, гражданской обороны.

Несомненно, с учетом горького опыта по ликвидации последствий землетрясения в Армении, в новой России давно назрела потребность в принятии специального Закона о стихийных бедствиях и катастрофах. Давно пора поручить Государственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям разработку подобного законопроекта.

Вот почему уроки Спитакской трагедии глубоки и многогранны, они лежат в плоскости политической, идеологической, экономической, социальной и культурно-нравственной жизни Республики Армения.

В заключение хочется подчеркнуть: в XX веке армянский народ пережил две трагедии: в 1915 году геноцид со стороны Турции в отношении 1,5 миллиона армян, который турецким государством до сих пор официально не признан; в конце века – Спитакское землетрясение, когда 1,5 миллиона армян покинули свою Родину в поисках тепла и света.

Мир дан людям, народам и Государствам для того, чтобы созидать, чтобы создавать необходимый запас прочности в экономике, политике и международных отношениях, чтобы предотвратить или, по крайней мере, свести к минимуму людские жертвы и потери при непредсказуемых естественных природных катаклизмах. И нам, ныне живущим, предстоит сделать все необходимое, чтобы оправдать высокое предназначение, данное человеку на Земле.