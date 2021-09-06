«Ураган» в небе Заполярья. Как британские истребители охраняли советские рубежи 151 авиакрыло RAF на защите неба советского Заполярья На чтение: 2 минуты

Как британские истребители охраняли советские рубежи

22 июня 1941 года, в день нападения Германии на Советский Союз, по британскому радио выступил премьер-министр Уинстон Черчилль. Он заявил, что если СССР потерпит поражение, то Гитлер нападет на Британию, и задача британского правительства – оказать Советскому Союзу любую техническую и экономическую помощь, которую себе может позволить страна.

Среди различных предложений о помощи мы сегодня выделим одно: размещение в Мурманске нескольких британских эскадрилий. Мурманск был выбран неслучайно, он был единственным незамерзающим портом на севере СССР, и сюда должны были приходить арктические конвои со стратегическими и военными грузами. 31 августа в Советский Союз прибыл первый конвой «Дервиш», на котором вместе с необходимыми товарами прибыли английские истребители вместе с обслуживающим персоналом и летчиками. Истребители были очень необходимым товаром, поскольку значительная часть советской авиации была уничтожена в первые дни войны, причем многие самолеты были сожжены на земле. Было сформировано 151 авиакрыло RAF.

Операция строжайшей секретности

Операцию по переброске самолетов в СССР проводили в обстановке строжайшей секретности и назвали ее «Форс Бенедикт». Предполагалось, что в 151 крыло войдут две эскадрильи – 81-я и 134-я. Уже в конце июля на военном аэродроме было собрано 38 пилотов и 500 человек технического персонала. Всем военнослужащим были сделаны многочисленные прививки, выданы противомоскитные сетки и обмундирование для действий на Ближнем Востоке. Посторонние могли только предполагать, что данное подразделение отправляется на юг.

В середине августа все были доставлены в Ливерпуль, где они были погружены на круизный лайнер «Лланстефан Касл», и судно отправилось в рейс. На борту лайнера были также гражданские лица и дипломаты. Только на борту всем было сообщено, куда направляется корабль – на российский Крайний Север, в Мурманск. Лайнер начал движение в сопровождении военных кораблей английского флота, но постепенно количество кораблей увеличилось, и образовался целый караван, получивший кодовое название «Дервиш».

В задачу английских летчиков входило, кроме передачи самолетов советской стороне, и обучение советских пилотов с ними обращаться. Часть самолетов перевозили в разобранном виде, а 24 находились на авианосце «Аргус». Для летчиков стало новостью, что в их задачу входит еще и защита аэродрома базирования в Мурманске, а также сопровождение советских бомбардировщиков. Проблемой стал и настрой гостей: английские летчики не сразу стали относиться к советским как к союзникам. Английская пропаганда так усиленно формировала у англичан негативное отношение к коммунистическому Союзу, что понадобилось время, чтобы его изменить.

На новом месте

В первые сентябрьские дни 1941 года и началась работа 151 крыла английских ВВС на советской земле. В эти дни мы как раз отмечаем 80-летний юбилей тех событий. По первоначальному плану английские летчики были разделены. Часть с авианосцем «Аргус» отправилась в Мурманск, а часть – на лайнере в Архангельск. Самое интересное, что в Архангельске их не ждали и даже обстреляли лайнер на подходе к городу. Уж очень форма англичан была похожей на немецкую. Здесь англичанам предстояло собрать 15 истребителей «Харрикейн», которые были привезены в разобранном виде. Сначала летчиков разместили в условиях, очень близких к спартанским, но постепенно их быт стал налаживаться, и они активно начали собирать самолеты. Весь процесс сборки вызывал большой интерес у советских военных, среди наблюдателей были и высшие командные чины авиации. 15 самолетов собрали и подготовили к полетам за 9 дней, а затем английские пилоты показали высокое мастерство пилотирования.

Другая группа пилотов осваивала место, где они должны были размещаться. Этим местом стал аэродром Ваенга, что под Мурманском. Офицеров разместили в отдельном здании, похожем на загородный дом, а технический персонал – в казарме, где кроме кроватей ничего не было. Быстро были подготовлены ангары для 39 самолетов. Боевая работа закипела.

12 сентября английские пилоты сбили два «Мессершмитта» и самолет разведчик «Хеншель». В тот же день погиб летчик RAF – 19-летний Норман Смит.

13 сентября на аэродром Ваенга прибыли летчики из Архангельска вместе с собранными самолетами. Уже первые бои оказались успешными, и весть эта не могла остаться без огласки. На аэродром приехали советские журналисты, в их числе был и Константин Симонов, который служил тогда корреспондентом «Красной звезды» и подробно описал увиденное в очерке.

Командовал 151-м авиакрылом Невилл Рамсботтом-Ишервуд из Новой Зеландии. Четыре летчика этого подразделения были награждены Орденом Ленина за их особые заслуги: командир крыла Рамсботтом-Ишервуд, командиры эскадрилий Рук и Миллер, и старший сержант авиации Хау, который получил эту награду за то, что сбил больше всего самолетов противника. Больее никто из иностранцев столь высокую награду не получал. Интересный факт: ордена Ишервуда были выкуплены с аукциона «Сотби» в 2009 году, неизвестным частным русским покупателем.

Одновременно началась подготовка советских летчиков. Все они были опытными пилотами и довольно быстро освоили иностранную технику. Среди наших летчиков был и советский ас Борис Сафонов. Англичане поражались храбрости наших летчиков. Англичане вспоминали, что один из них взлетел во время снежного бурана и сел только после третьей попытки. Они отмечали, что ни один английский пилот не стал бы взлетать в такую погоду. Остались очень любопытные воспоминания английских летчиков о Борисе Сафонове:

«Нам казалось, что у него совсем не было страха. Он либо очень-очень хорош, либо сумасшедший».

Надо отметить, что советское командование тоже оценило мастерство и храбрость гостей, командир части хвалил их за то, что они соблюдают дисциплину и бьются с врагом самоотверженно. Во время обучения и совместной боевой работы холодок, имевшийся поначалу в отношениях, растаял, дружба крепчала. Очень часто проходили совместные вечеринки, которые заканчивались порой большими попойками.

Миссия английских летчиков подходила к концу. Советские пилоты и техники обучались очень быстро. Британец, который принимал экзамен, заявил, что русские специалисты всего через несколько недель обучения сдали экзамены со средним результатом 80%. Таких результатов после короткого курса обучения он не видел даже в Великобритании. За время пребывания в России английские пилоты сбили 16 немецких самолетов, а еще больше было повреждено. Английские летчики потеряли лишь один самолет «Харрикейн». Все бомбардировщики, которые летали под сопровождением британцев, вернулись на свои базы.

В середине октября союзники завершили передачу своих самолетов советским летчикам и стали готовиться к отправке домой. Операция «Форс Бенедикт» стала первой – с нее и началось сотрудничество военно-воздушных сил Советского Союза и Великобритании.