Умер Л.И. Брежнев Окончание 18-летнего правления Брежнева, вошедшего в историю как «эпоха застоя». На чтение: 2 минуты

СМЕРТЬ БРЕЖНЕВА

Стремительно стареющий состав Политбюро ЦК КПСС стал одной из главных тем кулуарных обсуждений в советском обществе и в различных кругах западных стран в первой половине 1980-х годов. На фоне похорон видных деятелей партии, несколько раз в СССР и за рубежом появлялись слухи о том, что при смерти находится сам Л.И. Брежнев. Здоровье его, действительно, стремительно ухудшалось. Он умер 10 ноября 1982 г., спустя всего три дня после традиционного парада и демонстрации на Красной площади, посвященной очередной годовщине Октябрьской революции. Несмотря на свое самочувствие и плохую погоду, Брежнев до конца парада находился среди кремлевского руководства на трибуне мавзолея Ленина.

В настоящее время известны обстоятельства последних часов жизни Брежнева и того, что произошло потом. Генеральный секретарь ужинал на своей даче вместе со всей своей семьей, там же он лег спать. По всей вероятности, Брежнев умер во сне, так как, когда утром охранник попытался его разбудить, он был уже мертв. Здесь же, у постели генерального секретаря, был решен вопрос о преемнике. Им, по предложению Д.Ф. Устинова, стал Ю.В. Андропов.

О том, что Брежнев умер, советские власти сообщили с опозданием на сутки, 11 ноября 1982 г. К этому времени советские граждане уже успели догадаться о случившемся. На экстраординарное событие указывали перемены в сетке центрального телевещания - традиционный концерт в честь дня милиции был отменен, вместо него показывали сталинский фильм «Депутат Балтики». В связи с кончиной Л. И. Брежнева дни с 12 по 15 ноября были объявлены днями государственного траура. Тело генсека было выставлено для прощания в колонном зале Дома Союзов. Похороны Л.И. Брежнева - первые государственные со времен сталинских - отпечатались в народной памяти. Так, широкое распространение получила легенда, будто гроб с телом генсека не удержали и с грохотом уронили на дно могилы. На деле, это были отдаленные залпы траурного салюта. Бюст Леонида Ильича Брежнева стал десятым в ряду кремлевского некрополя.

Похороны политического лидера, 18 лет возглавлявшего такую огромную страну, как Советский Союз, подвели итог под целой эпохой. Фигура обладателя сотен наград и героя анекдотов словно пограничный столб разделяет две социально-политические системы. В ноябре 1982 года страна прощалась не только с Брежневым, она прощалась сама с собой. Последующие недолгие правления Ю.В. Андропова и К.У. Черненко не смогли дать ей второе дыхание, чтобы жить дальше. «Пятилетка пышных похорон», - так позднее назовут это время. Страна была в ожидании перемен.

В целях увековечивания памяти Леонида Ильича ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР произвели ряд переименований советских городов, улиц и районов. Так с 1982 по 1988 год Брежневским назывался Черемушкинский район г. Москвы, в эти же годы его именем назывался г. Набережные Челны, где в период его нахождения у власти был построен автомобильный завод «Камаз». В г. Днепродзержинске, где родился и провел молодые годы Л. И. Брежнев, находится бюст генерального секретаря ЦК КПСС, установленный в 1976 году, как и полагалось в СССР, на родине дважды героя Советского Союза. На здании Днепродзержинского государственного технического университета, в котором с 1931 по 1935 год учился Л. И. Брежнев, установлена мемориальная доска с соответствующим текстом и барельефом генсека. После смерти его именем был назван один из районов города. Память Л.И. Брежнева была увековечена и в г. Днепропетровске.

Е.И.ЧАЗОВ. КАК УХОДИЛИ ВОЖДИ

10 ноября, после трех праздничных дней, я, как всегда, в 8 утра приехал на работу. Не успел я войти в кабинет, как раздался звонок правительственной связи, и я услышал срывающийся голос Володи Собаченкова из охраны Брежнева, дежурившего в этот день. «Евгений Иванович, Леониду Ильичу нужна срочно реанимация», - только и сказал он по телефону. Бросив на ходу секретарю, чтобы «Скорая помощь» срочно выехала на дачу Брежнева, я вскочил в ожидавшую меня машину и под вой сирены, проскочив Кутузовский проспект и Минское шоссе, через 12 минут (раньше, чем приехала «Скорая помощь») был на даче Брежнева в Заречье.

В спальне я застал Собаченкова, проводившего, как мы его учили, массаж сердца. Одного взгляда мне было достаточно, чтобы увидеть, что Брежнев скончался уже несколько часов назад. Из рассказа Собаченкова я узнал, что жена Брежнева, которая страдала сахарным диабетом, встала в 8 часов утра, так как в это время медицинская сестра вводила ей инсулин. Брежнев лежал на боку, и, считая, что он спит, она вышла из спальни. Как только она вышла, к Брежневу пришел В. Собаченков, чтобы его разбудить и помочь одеться. Он-то и застал мертвого Брежнева. Вслед за мной приехали врачи «Скорой помощи», которые начали проводить в полном объеме реанимационные мероприятия. Для меня было ясно, что все кончено, и эта активность носит больше формальный характер. Две проблемы встали передо мной - как сказать о смерти Брежнева его жене, которая только 30 минут назад вышла из спальни, где несколько часов лежала рядом с умершим мужем, и второе - кого и как информировать о сложившейся ситуации.

Обложка: Дмитрий Врубель. «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» — граффити на Берлинской стене, 1989 год

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