Удельный период в истории Древнерусского государства и татаро-монгольское нашествие – основные даты к ЕГЭ Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории. На чтение: 2 минуты

1132 год — смерть Мстислава Великого

Старший сын Владимира Мономаха считается последним великим киевским князем, при котором Русь ещё оставалась единым государством. Продолжал политику отца по поддержанию стабильности внутри страны, укреплял внешние рубежи страны. Учёные отсчитывают начало раздробленности Древнерусского государства с его смерти.

1125-1157 годы – правление Юрия Долгорукого в Ростово-Суздальском княжестве

Брат Мстислава Великого после смерти киевского князя активно включился в борьбу с другими Рюриковичами за доминирование на Руси. Во многом именно Долгорукий заложил основы для возвышения и усиления Ростово-Суздальского княжества – он строил города и привлекал переселенцев в свои земли. Борьба за Киев шла с переменным успехом – он несколько раз смог занять главный русский престол. Долгорукий скончался в 1157 году, по одной из версий причиной его смерти стало отравление киевскими боярами.

1147 год – первое летописное упоминание о Москве

Здесь Юрий Долгорукий принимал своих союзников, среди которых был новгород-северский князь Святослав Ольгович. Археологические раскопки говорят о том, что поселение в черте современной столицы России существовало намного раньше, однако именно 1147 год принято считать датой основания Москвы – будущего центра объединения русских земель.

1157-1174 годы – правление Андрея Боголюбского во Владимиро-Суздальском княжестве

Князь Андрей был сыном Юрия Долгорукого и продолжил политику своего отца по укреплению родовых владений и борьбе за доминирование в распавшемся Древнерусском государстве. Серия походов против Волжской Булгарии спустя некоторое время привела к заключению выгодного мира с этим мусульманским государством. Его эпоха считается временем расцвета Владимиро-Суздальского княжества. Убитый в 1174 году в результате боярского заговора, впоследствии Андрей Боголюбский был канонизирован.

1176-1212 годы – правление Всеволода Большое Гнездо во Владимиро-Суздальском княжестве

Младший брат Андрея Боголюбского продолжил его политику, хотя, в отличие от предшественников, стремился действовать не военной силой, а с помощью умелой дипломатической игры. Результатом деятельности Всеволода стал разгром оппозиционных группировок боярства, расширение влияния княжества, а также увеличения влияния «новых городов»: Владимира, Переславля-Залесского, Твери. Звучное прозвище князь получил за большое количество детей – всего их было 12, в том числе 8 сыновей.

1206 год – Образование монгольского государства

В марте 1206 года на курултае (съезде монгольской знати) Темуджин объединил разрозненные кланы и провозглашен Чингисханом – титулом, который в дальнейшей истории подменит ему имя. Эта дата считается точкой отсчёта эпохи монгольских завоеваний. На протяжении двух десятков лет кочевники смогли покорить государства раздробленного Китая, захватить обширные территории в Средней Азии и выйти к Ближнему Востоку. В 1222 году завоеватели пересекли Кавказский хребет и столкнулись с половцами.

1223 год – битва на реке Калке

Половецкий хан Котян, столкнувшийся с монгольской угрозой, попросил о помощи соседей – русских князей. Мстислав Удатный, галицкий князь, приходившийся зятем Котяну, сумел добиться поддержки многих князей, включая великого Киевского князя, также Мстислава и в итоге объединенное русско-половецкое войско численно превосходило противостоящий им татарский корпус. Несмотря на это, союзники потерпели поражение. После сражения монголы разорили часть южнорусских земель, после чего отступили. Благодаря битве завоеватели познакомились с особенностями русского военного дела, что скажется на успехе нового похода, состоявшегося спустя 15 лет после столкновения на реке Калке.

1236 год – разгром монголами Волжской Булгарии

В 1235 году общемонгольский курултай принял решение о начале масштабного похода на Восточную Европу. Руководителем предприятия был выбран Батый, внук Чингисхана. Разгромив Волжскую Булгарию, завоеватели атаковали половцев и аланов, а осенью 1237 года оказались на южных рубежах Рязанского княжества.

1237 – 1238 годы – первое вторжение Батыя в русские княжества

Целью похода стала Северо-Восточная Русь. Рязанские земли были выжжены, как и столица княжества – современная Рязань это Переяславль-Рязанский, другой город княжества, куда бежали уцелевшие жители и которому через много лет императрица Екатерина Великая повелела называться Рязанью. После этого завоеватели ударили по самому могущественному – Владимиро-Суздальскому княжеству. 4 марта 1238 года русские и монгольские силы встретились на реке Сить. Сражение закончилось поражением владимирской рати и гибелью князя Юрия Всеволодовича. Затем завоеватели отправились на север, в сторону Новгорода. Однако после взятия Торжка монголы отказались от своих планов и вернулись в степи. Во время отхода они осадили Козельск, который сопротивлялся 7 недель – больше, чем другие русские города. После взятия города всё его население было убито.

1239 – 1241 годы – второе вторжение Батыя в русские княжества

На сей раз целью похода стали южнорусские земли. В ходе вторжения были разорены Переяславское, Черниговское, Киевское и Галицко-Волынское княжества. В 1240 году монголы взяли Киев и подвергли столицу русских земель разорению, после которого город уже не мог восстановиться и окончательно утратил своё центральное значение. Монгольское нашествие привело к глубокому кризису, упадку городов и беспрецедентной миграции населения. Захватчики превратили русских князей в своих вассалов. Для подтверждения права называться великим князем теперь нужно было добиться одобрения монгольских ханов, которое находило вещественное выражение в специальном документе – «ярлыке». Русь была обязана платить дань и выделять войска для участия в захватнических походах монголов. Монгольский поход на запад не ограничился подчинением Руси. В 1241 году захватчики вторглись в Венгрию и Хорватию, однако уже в следующем году армия завоевателей покинула пределы Европы.

1240 год – Невская битва

Одновременно с монгольским вторжением русские земли столкнулись с угрозой с запада – на Северо-Западную Русь напали шведские и немецкие отряды. Летом 1240 года скандинавы высадились на берегу Невы. О появлении отряда стола известно в Новгороде, и молодой князь Александр Ярославич возглавил рать, которая разгромила шведов. После победы Александр получил прозвище «Невский».

1242 год – «Ледовое побоище»

В 1240 году ливонские рыцари вторглись в пределы Северо-Западной Руси и взяли Изборск и Копорье. К этому времени Александр Ярославич из-за конфликта с боярами был вынужден покинуть Новгород, однако в связи с угрозой, исходившей от крестоносцев, те были вынуждены призвать князя обратно. Собрав войска, Александр двинулся навстречу неприятелю и разгромил его в битве на Чудском озере. Победа имела важное значение – она временно остановила агрессию Ливонского ордена, а сам князь Александр приобрёл известность в качестве талантливого полководца.