Учёные России Учёные России, годы жизни и подробные описания, необходимые для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории. На чтение: 3 минуты

Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765)

Первый в истории русский учёный-энциклопедист, академик, который проявил себя в гуманитарных и естественных науках. Создатель “Русской грамматики”, родоначальник антинорманской теории создания Древнерусского государства, создатель всеобщего закона сохранения материи и движения, а также молекулярно-кинетической теории тепла.

Эйлер Леонард Павлович (1707–1783)

Известный математик, член Российской академии наук. Эйлер ввёл в математику общую теорию рядов, теорию непрерывных дробей. Учёный фактически создал математические дисциплины – теория чисел, вариационное исчисление, теория комплексных функций, дифференциальная геометрия поверхностей.

Лобачевский Николай Иванович (1792–1856)

Выдающийся русский математик, основатель неевклидовой геометрии, революционер в области математического анализа. Автор важнейших трудов по геометрии – “О начале геометрии” 1832 года, “Новые начала геометрии с полной теорией параллельных” 1836 года. Являлся ректором Казанского императорского университета с 1827 по 1846 год.

Пирогов Николай Иванович (1810–1881)

Русский врач-хирург, член-корреспондент академии наук, анатом. Отец военно-полевой хирургии, создатель атласа топографической анатомии. Первый в России провел хирургическую операцию с применением анестезии.

Бутлеров Александр Михайлович (1828–1886)

Русский учёный-химик, видный теоретик, создатель химической школы и теории химического строения. В 1858 году создал способ синтеза йодистого метилена. Впервые осуществил полный синтез сахаристых вещей.

Бородин Александр Порфирьевич (1833–1887)

Известный русский композитор и выдающийся ученый-химик. Защитил диссертацию по теме “Об аналогии фосфорной и мышьяковой кислоты в химических и токсикологических отношениях”. Изучал проблемы органической и аналитической химии.

Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846–1888)

Выдающийся русский этнограф, антрополог, путешественник и биолог. Прославился как исследователь коренного населения Юго-Восточной Азии, Океании и Австралии, а также Новой Гвинеи. В ходе своих исследований он доказал, что признаки расы и культуры обусловлены природными условиями и социальной средой.

Боткин Сергей Петрович (1832–1889)

Русский врач-терапевт, основатель школы клиницистов. Исследовал природу распространения эпидемий холеры, чумы, тифа, дифтерии. Первый русский лейб-медик императорской семьи. В 1861 году открыл в России первую амбулаторию, лечение в которой производилось на безвозмездной основе.

Ковалевская Софья Васильевна (1850–1891)

Первая женщина-профессор в мире и России, математик и механик. Ковалевская исследовала и разрабатывала теорию вращения твердого тела. В 1889 году её избрали членом-корреспондентом физико-математического отделения Российской академии наук.

Яблочков Павел Николаевич (1847–1894)

Русский изобретатель, электротехник, инженер. В 1876 году Яблочков изобрёл дуговую лампу без регулятора или электрическую свечу, которая в будущем получила имя изобретателя. Первым в мире изобрёл систему питания большого количества электрических свечей от одного генератора.

Сеченов Иван Михайлович (1829–1905)

Выдающийся русский естествоиспытатель, врач-физиолог, почётный академик Петербургской академии наук. Автор знаменитого труда “Рефлексы головного мозга”. Доказал влияние центров головного мозга на двигательную активность. Также он обосновал рефлекторную природу сознательной и бессознательной деятельности.

Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907)

Знаменитый русский учёный, который создал ряд фундаментальных работ по химии и физике. В 1869 году открыл периодический закон, на основе которого создал периодическую таблицу химических элементов. Менделеев в 1859 году собрал прибор для определения плотности жидкостей – пикнометр.

Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920)

Выдающийся русский исследователь физиологии растений. Исследовал механизм фотосинтеза, агрономию, историю науки. Тимирязев изобрёл теплицу и предложил практические методы борьбы с засухой.

Жуковский Николай Егорович (1847–1921)

Известный русский авиаконструктор. Жуковский создал ряд трудов в области астрономии, математики, механики твердого тела, гидродинамики, гидравлики. Один из создателей Центрального аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).

Бехтерев Владимир Михайлович (1857–1927)

Выдающийся русский физиолог, психолог, врач-психиатр. Является родоначальником рефлексологии и патопсихологии в русской медицине. Создатель первой в России психофизиологической лабораторию. В конце XIX века открыл и исследовал проводящие пути спинного и головного мозга человека.

Богданов Александр Александрович (1873–1928)

Экономист и врач, учёный-естествоиспытатель. Богданов является автором “Краткого курса экономической науки”, одного из главного труда по политэкономии в СССР. В 1920-х годах Александр Богданов создал тектологию – новую науку всеобщей организации.

Павлов Иван Петрович (1849–1936)

Известный русский физиолог, лауреат Нобелевской премии. Павлов стал автором учения о высшей нервной деятельности. Исследователь роли нервной системы в регуляции кровообращения. Первым использовал хронический метод в изучении физиологии здорового особи.

Циолковский Константин Эдуардович (1857–1935)

Отец российской и советской космонавтики, видный исследователь и изобретатель в области аэродинамики и воздухоплавании. Создал в 1897 году первую в России аэродинамическую трубу. В 1903 году доказал способность ракеты совершать космические полеты.

Мичурин Иван Владимирович (1855–1935)

Известный ученый-селекционер сельскохозяйственных культур. Мичурин оказал огромное влияние на развитие генетики и ягодных культур. В 1905 году смог доказать возможность акклиматизации растений. Получил орден Ленина и Трудового Красного Знамени.

Вавилов Николай Иванович (1887–1943)

Советский генетик, географ, селекционер, ботаник. Основатель и первый руководитель Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Впервые предложил использование достижений генетики для улучшения культурных растений. Вавилов стал автором учения об иммунитете растения.

Вернадский Владимир Иванович (1863–1945)

Русский философ, мыслитель и естествоиспытатель. Ученый исследовал химию земной коры, подчеркнул значение радиоактивных веществ. Отец биогеохимии, создатель учения о биосфере и ноосфере. Академик наук СССР и общественный деятель.

Бурденко Николай Николаевич (1876–1946)

Известный русский хирург, отец советской нейрохирургии, главный военный хирург РККА. В 1923 году открыл первое в мире нейрохирургическое отделение при Московском университете. Является разработчиком бульботомии – операции в верхнем отделе спинного мозга.

Иоффе Абрам Федорович (1880–1960)

Выдающийся советский физик, ученик Вильгельма Рентгена, член Академии наук, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Сталинской премии. Известен как ученый, который открыл внутренний фотоэффект кристаллов, измерил заряд электрона и магнитного поля катодных лучей.

Курчатов Игорь Васильевич (1902–1960)

Выдающийся советский физик-ядерщик, отец советской атомной бомбы. Трижды герой социалистического труда, многократный лауреат Сталинских и Ленинских премий. Курчатов участвовал в создании первого в мире циклотрона, первой в мире промышленной атомной электростанции, а также первого в мире атомного реактора для подводных лодок и ледоколов.

Королёв Сергей Павлович (1906–1966)

Главный конструктор ракетно-космических систем Советского Союза. В 1933 году произвёл первый запуск ракеты ГИДР. Первым разработал проект управляемой крылатой ракеты в 1939 году. Королёв руководил созданием пилотируемых космических кораблей и ракет-носителей “Восток” и “Восход”.

Ландау Лев Давидович (1908–1968)

Известный советский физик-теоретик, обладатель Нобелевской премии по физике 1962 года. Ландау – один из создателей статистической теории ядра, исследователь термодинамики фазовых переходов, автор теории сверхтекучести жидкого гелия.

Туполев Андрей Николаевич (1888–1972)

Известный советский авиаконструктор, создал более 100 типов военных и гражданских самолётов. Создал в 1918 году Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). В 1956 году Туполева назначили Генеральным конструктором авиационной промышленности СССР.

Сикорский Игорь Иванович (1889–1972)

Выдающийся русский авиаконструктор, известный изобретатель вертолётов. Первопроходец в деле дальних перелетов на аэропланах. Первый в мире создатель многомоторного самолёта.

Алексеев Ростислав Евгеньевич (1916–1980)

Советский изобретатель, инженер-кораблестроитель, создатель боевых катеров. Алексеев известен как создатель катера на подводных крыльях “Ракета” в 1957 году. В 1979 году создал первый в мире десантный корабль-экранолет.

Семёнов Николай Николаевич (1896–1986)

Советский учёный-химик, лауреат Сталинской и Ленинской премий. Создатель теории теплового взрыва газовых смесей, разработчик учений о распространении пламени, детонации и горении взрывчатых веществ. В 1956 году получил Нобелевскую премию за труды по механизму химических реакций.

Колмогоров Андрей Николаевич (1903–1987)

Выдающийся советский математик, действительный член Академии наук СССР, известный как один из создателей современной теории вероятностей. Опубликовав в 1930 году фундаментальный труд “Об аналитических методах теории вероятностей”. Колмогоров в 1960-х годах был занят реформами в сфере школьного математического образования.

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989)

Знаменитый советский физик и общественный деятель. Один из отцов водородной бомбы. Лауреат Нобелевской премии мира. C 1940-х годов занимался разработкой вооружений – а именно боеприпасов для противотанковых ружей. В 1960-х годах предложил идею лазерного обжатия для получения импульсной управляемой термоядерной реакции.

Шнирман Георгий Львович (1907–1993)

Советский физик-экспериментатор, доктор технических наук, профессор Российской академии наук, конструктор. Известный создатель ряда направлений в советском приборостроении. Шнирман – автор специальных систем управления измерительными комплексами ядерного полигона.

Гинзбург Виталий Лазаревич (1916–2009)

Советский физик-теоретик, ученый, который посвятил свою карьеру изучению теоретической физики. Один из участников создания водородной бомбы. В 1940 году стал создателем квантовой теории эффекта Вавилова–Черенкова. Разработал в 1946 году теорию переходного излучения при пересечении частицей границы двух сред.

Алфёров Жорес Иванович (род. 1930)

Советский физик, лауреат множества государственных премий СССР, Российской Федерации и Республики Беларусь. Учёный прославился как исследователь физики полупроводников, оптоэлектроники и нанотехнологий. В 2000 году стал лауреатом Нобелевской премии по физике за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники.