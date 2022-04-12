Трудовые будни Регионального отделения РВИО на Новгородской земле На фоне Специальной военной операции, которую ведут Вооруженные Силы Российской Федерации на Донбассе и Украине, наша страна столкнулась с беспрецедентными санкциями и масштабными попытками переписать историю На чтение: 4 минуты

Мир сегодня стремительно меняется. На фоне Специальной военной операции, которую ведут Вооруженные Силы Российской Федерации на Донбассе и Украине, наша страна столкнулась с беспрецедентными санкциями и масштабными попытками переписать историю. Так называемая «мировая общественность» пытается очернить многовековую историю России, самым варварским образом исказить ее в угоду политическим амбициям США и их союзникам по НАТО. В таких условиях нам необходимо постоянно вести разъяснительную работу, рассказывать населению о героических и трагических страницах нашей великой истории, чтобы не дать западной пропаганде ни малейшего шанса на ложь и провокации в отношении нашей Родины. Защита исторической правды – одно из важнейших направлений работы Российского военно-исторического общества и его Региональных отделений.

Сегодня речь пойдет о Новгородском Региональном отделении, которое было образовано в марте 2017 года. Его возглавляет директор Государственного музея художественной культуры Новгородской земли Ирина Чичина . За это время в каждом Муниципалитете региона (всего их 22) создано свое Местное отделение Российского военно-исторического общества. Тем самым, практически каждый житель области может лично увидеть все направления работы РВИО, оценить их и поддержать.

Большое внимание работе регионального отделения РВИО уделяет губернатор Новгородской области Андрей Никитин . Он регулярно встречается с Председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским , Советником Председателя РВИО Ростиславом Мединским , заместителем Председателя РВИО Николаем Овсиенко , активом и членами Регионального отделения. В ходе таких встреч руководство области получает самую актуальную информацию о потребностях отделения, оперативно принимает необходимые решения для реализации совместных проектов. А их на Новгородской земле немало.

Прежде всего, необходимо отметить масштабный мемориальный комплекс в деревне Жестяная Горка Батецкого района. В 2019 году Поисковым движением России и Министерством обороны Российской Федерации на месте массового уничтожения советских граждан бьыли проведены поисковые работы и обнаружены останки 521 человека, в том числе 105 детей младше 12 лет.

27 октября 2020 года по заявлению прокурора Новгородской области и на основе представленных органами прокуратуры доказательств Солецкий районный суд Новгородской области вынес первое в истории современной России решение о признании совершенных в отношении мирного населения преступлений геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза.

В октябре 2020 года в Жестяной Горке был открыт музейно-мемориальный комплекс, посвященный жертвам геноцида среди мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Силами Российского военно-исторического общества на территории комплекса установлена скульптурная композиция «Скорбящая мать» - уникальный памятник, посвященный трагедии мирных жителей, погибших в годы войны. Благоустроены воинское захоронение и захоронение мирных жителей, установлена система уличного видеонаблюдения, организована служба охраны.

Для посетителей музейно-мемориального комплекса организованы экскурсионные программы. По итогам 2021 года было проведено более 100 организованных групповых экскурсий, всего комплекс посетили более 15 тысяч человек. В сентябре 2021 года на автомобильной дороге Великий Новгород-Луга, у деревни Жестяная Горка в рамках программы РВИО «Место Памяти» установлен информационный дорожный указатель. Таких указателей в области установлено 29.

Еще одним важным проектом по сохранению памяти Защитников Отечества в Новгородской области стал музей «Полководцы Победы». Он открыт в Старой Руссе в июне 2017 года, к 110-летию со Дня рождения Дважды Героя Советского союза, генерала армии Ивана Даниловича Черняховского. Музей создавался Российским военно-историческим обществом под личным контролем Советника Председателя Ростислава Мединского . В нем представлены материалы о жизни и боевом пути Ивана Черняховского: исторические документы, образцы обмундирования времен Великой Отечественной войны, а также необычные экспонаты – к примеру, офицерский пистолет «Маузер», аккордеон «Weltmeister», немецкий полевой телефонный аппарат и американский телефон, переданный СССР по ленд-лизу, а также точные копии всех наград генерала. В отдельной экспозиции представлены находки поисковых отрядов Новгородской области.

РВИО и его Региональным отделением ведется большая работа по увековечению памяти новгородцев - Героев Советского Союза. В 2016 году в Парке Победы города Старая Русса состоялось торжественное открытие обновлённой «Аллеи Героев». Здесь по инициативе Российского военно-исторического общества и Администрации Старорусского района были установлены новые бюсты десяти староруссцев, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза за подвиги, совершённые в годы советско-финской войны (1939-1940 гг.), советско-японского военного конфликта в районе реки Халкин-Гол (1940 г.) и Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). В том же году на «Аллее Героев» Старой Руссы состоялось торжественное открытие памятника Советскому солдату. Автор проекта – Ростислав Мединский , скульптор Денис Стритович .

Начиная с 2016 года, благодаря работе Российского военно-исторического общества, в регионе было установлено и торжественно открыто 12 памятников и мемориалов. Ведется масштабная работа по открытию мемориальных досок Героям Советского Союза и Полным кавалерам ордена Славы, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны. Российским военно-историческим обществом изготовлено и установлено 67 мемориальных досок (66 - Героям Советского Союза, 1 - Полному кавалеру Ордена Славы). На 2022 год региональным отделением подана заявка на установку еще 7 памятных досок в муниципальных районах Новгородской области. По программе «Место Памяти» установлено 29 информационных дорожных указателей в десяти районах, навсегда вошедших в летопись Великой Отечественной войны.

Региональное отделение участвует во всех акциях, организуемых Российским военно-историческим обществом, в том числе «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944), «День Победы», «День Крещения Руси», «Межрегиональная памятная акция, посвященная памяти жертв палачей из латышского легиона СС, а также памяти воинов 201-й стрелковой дивизии Красной Армии», «Зоя - Герой» и других.

При поддержке Российского военно-исторического общества в Новгородской области в 2021 году прошел ряд значимых мероприятий: военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия», ХV Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече», организована мобильная историко-документальная выставка «Знать и помнить», которую показали в 11 районах Новгородской области и в г. Великий Новгород, состоялась экспедиция, организованная поисковым отрядом Находка «Память 34-ой Армии Северо-Западного Фронта». Установлена стела летчикам А.А. Зеленскому и П.М. Пономареву в Чудовском районе области.

Говоря о планах Новгородского регионального отделения РВИО на ближайшие годы, необходимо отметить слаженную работу актива отделения и органов исполнительной власти. Губернатор региона Андрей Никитин постоянно оказывает всемерную поддержку инициативам Российского военно-исторического общества, держит на личном контроле все вопросы и предложения новгородских историков и краеведов.

На территории Новгородской области идет работа по возвращению имен защитников Отечества. При поддержке РВИО поисковыми работами занимаются члены отряда «Находка». В прошлом году в Демянском и Пестовском районах им удалось обнаружить останки 54 красноармейцев. Установлены имена лётчиков четырех советских самолётов, до настоящего времени числящихся пропавшими без вести. Также новгородские поисковики обнаружили автомобиль Ивана Черняховского. Машину подняли со дна водоема и отреставрировали.

Командир демянского отряда «Находка» Александр Морзунов предложил включить поисковую деятельность в систему воспитания школьников. Для этого в учебных заведениях Новгородской области проходят тематические Уроки Мужества под названием «Поисковики – школам». Участники поисковых отрядов рассказывают старшеклассникам о своей работе, делятся историями судеб и подвигов погибших солдат, демонстрируют обнаруженные страшные свидетельства войны. Как показывает практика, дети относятся к таким урокам очень внимательно и эмоционально: откладывают в сторону гаджеты, сопереживают. А летом, с началом поискового сезона – просят отвезти их на место проведения полевых работ, чтобы в будущем обучиться азам поискового дела. Это значит, что тяжелейший добровольческий труд по поиску павших Защитников Отечества будет продолжен силами нашей молодежи.

В апреле в Новгородской области стартует «Вахта Памяти». Поисковики вновь приступят к своей работе. Поисковый отряд «Находка» проведет экспедицию, посвященную памяти 34-ой Армии Северо-Западного Фронта.

Продолжается работа и по проведению военно-патриотических мероприятий. В 2022 году запланировано проведение военно-исторического фестиваля «Демянский Плацдарм. Освобождение», который готов принять 4 000 зрителей.

Важным событием для всей Новгородской области станет создание «Аллеи Героев». С инициативой создания Аллеи в сквере Воинской Славы Великого Новгорода выступили ветеранские организации области во главе с Советом ветеранов. Она увековечит память о массовом героизме, мужестве и стойкости, проявленными защитниками и освободителями города в годы Великой Отечественной войны.

В ходе рабочей встречи глава региона Андрей Никитин и Советник Председателя РВИО Ростислав Мединский обсудили детали создания «Аллеи Героев», открытие которой будет приурочено к 80-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Ростислав Мединский отметил, что экспертами РВИО будет оказана организационная и методическая поддержка этого проекта. Создание «Аллеи Героев» позволит увековечить имена всех Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, чья судьба и боевой путь связаны с новгородской землей.

Благодаря сотрудничеству Российского военно-исторического общества и Правительства Новгородской области, в 2022 году в регионе появится еще несколько памятных мест.

Осенью этого года в Боровичах будет открыта стела «Город трудовой доблести». Внешний вид стелы определили сами новгородцы. В декабре 2020 года проведено народное интернет-голосование по выбору внешнего вида памятника. Из 20 предложенных вариантов лучшей была признана работа скульптора Дениса Стритовича . Памятник-стелу дополняют фотографии из истории каждого Города трудовой доблести.

Кроме того, в деревне Ермолино Новгородского района при поддержке РВИО планируется установить скульптурную композицию Героям Советского Союза: танкистам В.Г. Литвинову, В.В. Платицину, Г.Г. Телегину и Н.Н. Томашевичу.

Подводя итог масштабной работы, проводимой Региональным Отделением Российского военно-исторического общества в Новгородской области, необходимо отметить слаженную работу актива, их искреннее желание сохранить историческую память о родной земле. На таком подходе строятся их взаимоотношения с органами власти и местным населением, что позволяет выполнять поставленные задачи и строить планы на будущее.

Можно с уверенностью сказать, что деятельность Новгородского отделения РВИО может послужить примером и для других регионов. Сегодня, в условиях беспрецедентного давления на нашу страну, попыток переписать ее историю и очернить память героев, такая работа приобретает огромное значение и важность.