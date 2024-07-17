Тринадцать раз по пять. Из истории советских пятилеток 23 апреля 1929 года в Москве начала работу партийная конференция, утвердившая первый пятилетний план развития страны На чтение: 2 минуты

23 апреля 1929 года в Москве начала работу партийная конференция, утвердившая первый пятилетний план развития страны

Первым вопросом в повестке дня открывшейся в Москве 23 апреля 1929 года XVI всесоюзной конференции ВКП(б) стоял пятилетний план развития народного хозяйства — первой из тринадцати пятилеток , на которые с этого момента оказалась разделена история Советского Союза. Пятилетками мыслили руководители страны и советской промышленности, по ним определяли рост промышленности и другие важные показатели, ими, в конце концов, многие меряли и собственную жизнь. Но та, первая пятилетка, была особенной, и не только потому, что она заложила основу новой системы планирования, которой до тех пор не пользовался никто в мире и к которой позднее стали прибегать не только страны соцлагеря, но и вполне капиталистические государства вроде Индии, Пакистана, Франции и даже Южной Кореи и Японии. Первая советская пятилетка, по сути, должна была дать ответ на вопрос, станет ли страна индустриальной державой или так и останется крестьянской.

Почему именно пятилетки

Пятилетний период планирования был предложен действующим председателем Государственной плановой комиссии при Совнаркоме и одним из основных идеологов развития плановой экономики Глебом Кржижановским. Он выдвинул идею пятилетки исходя из того, что именно за пять лет реально построить с нуля крупное сооружение или предприятие, а значит, заявленные в пятилетних планах результаты будут вполне достижимы. Пятилетним циклам, по расчетам идеолога первых пятилеток, подчинялся и рост урожайности, и даже процесс перераспределения специалистов между предприятиями. Наконец, это был промежуток, отлично подходящий для среднесрочного планирования, поскольку он легко разделялся на пять годовых краткосрочных периодов и так же легко объединялся в привычные для страны десятилетия, представлявшие собой минимальный период долгосрочного планирования. Что же касается задач, ставившихся в рамках каждого пятилетнего плана, то их формулирование начиналось с низового уровня; эти предложения аккумулировались в Госплане и согласовывались с руководством партии и правительством, а в итоге утверждались партийными съездами или народными депутатами.

Первая пятилетка

Главным документом первой пятилетки , охватившей период с 1 октября 1928-го по 1 октября 1932 года, определили «Директивы по составлению пятилетних планов развития народного хозяйства», которые в 1927 году утвердил XV съезд ВКП(б). На основе этих директив был составлен план, который в апреле 1929 года утвердила XVI партконференция, а затем в мае V съезд Советов СССР превратил в руководящий документ. Первая пятилетка решала четыре основные задачи, которые позволяли стране воссоздать, а то и создать с нуля многие индустриальные сферы: восстановление транспортной инфраструктуры, распределение производственных мощностей по территории страны, развитие добывающих и перерабатывающих предприятий и трансформацию энергетического комплекса. Проще всего было с последним: действовавший на тот момент план электрификации России — ГОЭЛРО — отчасти уже начал решать эту задачу. С остальным было труднее, многое приходилось создавать буквально на голом месте или на руинах. И тем не менее первая пятилетка была завершена всего за четыре года и три месяца, а по ее результатам объем промышленной продукции вырос в два с лишним раза. Это очень хорошо видно на примере обеспечения Красной Армии бронетехникой, что было одной из важнейших задач первой пятилетки: если в 1929 году у нее на вооружении стояли 65 танков и 92 бронеавтомобиля, то в 1932 году — 1401 и 213 соответственно.

Военная пятилетка

В 1938 году, по окончании второй пятилетки, проходившей под лозунгом коллективизации и повышения уровня жизни советских граждан, стартовала третья, которая должна была завершиться в 1942 году. К ее началу было совершенно очевидно, что мир все быстрее и быстрее движется к началу новой глобальной войны, и потому основное внимание в пятилетних планах было уделено, по сути, подготовке к ней. Вместо «больше, больше, как можно больше!» главным лозунгом стали слова: «лучше, лучше, как можно лучше!», что немедленно сказалось на показателях экономического роста. Таких колоссальных цифр, которыми потрясала иностранных экономистов первая пятилетка, страна уже не показывала, зато наладила проектирование и выпуск образцов техники, которые мало в чем уступали заграничным. Прежде всего это касается, конечно, военной сферы: именно в ходе третьей пятилетки были созданы такие легенды Второй мировой войны, как танк Т-34 , пистолет-пулемет ППШ , самозарядная винтовка СВТ-40 , истребитель МиГ-3, бомбардировщик Пе-2 и штурмовик Ил-2 . Завершить пятилетку так, как планировалось, помешала война, но даже с учетом этого результаты были недалеки от запланированных.

Пятилетка, ставшая семилеткой

Две послевоенные пятилетки — четвертая (1946-1950) и пятая (1951-1955) — были призваны решить в первую очередь задачу восстановления советской промышленности, разрушенной в военные годы, и вернуть уровень жизни в стране хотя бы к довоенным показателям. Задачей же шестой пятилетки, план которой утвердили на знаменитом ХХ съезде КПСС, был полуторный рост производства и развитие прежде всего прогрессивных наукоемких отраслей, в том числе и стремительный рывок в космос. Пятилетка уже шла полным ходом, уже был отправлен на околоземную орбиту первый спутник, когда в 1959 году советский лидер Никита Хрущев со свойственной ему энергией вдруг объявил переход от пятилетнего плана к семилетнему. Это, согласно хрущевскому замыслу, должно было стать первым этапом на пути построения коммунизма в СССР к 1980 году — за три семилетки. Но добиться запланированного эксцентричному Никите Хрущеву не удалось: в 1964 году он был отправлен в отставку, а сменивший его Леонид Брежнев в 1966 году вернул привычные пятилетки.

Последняя пятилетка

На завершившемся 9 июня 1990 года I Съезде народных депутатов СССР , ставшем одним из примеров стремительных политических реформ в стране, среди прочих документов был принят и очередной, 13-й пятилетний план развития советской промышленности. Рассчитанный на 1991-1995 годы, он в качестве главной задачи ставил вывод экономики страны из рецессии, восстановление экономического роста и, как обычно, «дальнейшее повышение благосостояния и уровня жизни советских граждан». Впрочем, задачи и планы очередной пятилетки были приняты как бы среди прочего, поскольку основные обсуждения и дискуссии съезда были посвящены совсем не ей, а тому, по какому пути пойдет дальнейшее развитие Советского Союза. Так что нет ничего удивительного в том, что и реализовать положения плана тринадцатой пятилетки не удалось: вскоре после того, как она стартовала, СССР просто перестал существовать. В пришедшем ему на смену Содружестве Независимых Государств, равно как и в каждой отдельной стране, которые входили в него, плановая экономика рассматривалась как абсолютное зло, ее либерализация — безусловное благо, а «повышение уровня благосостояния граждан» и вовсе было объявлено делом рук самих граждан.

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