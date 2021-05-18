Товарищ Берия докладывает… Для большинства людей послевоенного поколения Великая Отечественная война ассоциируется с той информацией, которую они почерпнули из художественной литературы и кино. Многие из таких произведений основаны на реальных событиях. Неудивительно, что военным фильмам успех сопутствовал и в день премьер, и много лет спустя. Особой популярностью у подрастающего поколения пользовались произведения о разведчиках и контрразведчиках. В них было много ассоциаций с реальностью, но многое и не договаривали. Это в 2017 году на Первом канале в лучшее эфирное время идёт созданный при активном участии Российского военно-исторического общества фильм из цикла «Забытые вожди», посвящённый Берии. А тогда и тени Лаврентия Павловича на экране и в... На чтение: 1 минута

Для большинства людей послевоенного поколения Великая Отечественная война ассоциируется с той информацией, которую они почерпнули из художественной литературы и кино. Многие из таких произведений основаны на реальных событиях. Неудивительно, что военным фильмам успех сопутствовал и в день премьер, и много лет спустя. Особой популярностью у подрастающего поколения пользовались произведения о разведчиках и контрразведчиках. В них было много ассоциаций с реальностью, но многое и не договаривали. Это в 2017 году на Первом канале в лучшее эфирное время идёт созданный при активном участии Российского военно-исторического общества фильм из цикла «Забытые вожди», посвящённый Берии. А тогда и тени Лаврентия Павловича на экране и в книге появиться не должно было. Реальный же Берия был занят делами весьма серьёзными, далёкими от расхожего мифа о массовом отлове девушек для его неуёмной натуры. В доказательство мы приводим примечательную справку за подписью главы НКВД о работе советских спецслужб по борьбе с агентами германской разведки.

Докладная записка Л. П. Берии Сталину о задержании агентов германской разведки

25.04.1942 г. Сов. Секретно

«25» IV 1942 г. №732/б ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ Товарищу Сталину

В марте-апреле 1942 года органами НКВД задержано 76 агентов германской военной разведки, переброшенных на самолётах в составе разведывательно-диверсионных групп и в одиночку для шпионской и диверсионной работы в гг. Вологда, Ярославль, Иваново, Александров (Ивановской области), Пенза, Молотов, Тамбов, Куйбышев, Сталинград, Казань, Горький и войсковых тылах Западного фронта.

У задержанных изъяты 21 портативная приёмно-передаточная радиостанция, через которые они должны были шифром передавать собранные сведения и сообщать результаты диверсионных действий.

Все эти германские агенты являются бывшими военнослужащими Красной армии, находившимися в плену у немцев, где они были завербованы и обучены в разведывательных школах. Из их числа 25 человек бывших средних командиров Красной армии, 19 младших командиров и 32 рядовых бойца.

Часть переброшенных агентов (23 человека) добровольно явилось в органы НКВД с повинной.

В целях ограничения активности германских разведывательных органов в указанных выше городах и создания видимости работы переброшенных шпионских групп и одиночек по заданиям германской разведки, по 12 захваченным радиостанциям противника нам удалось установить радиосвязь с немецкими разведывательными органами в гг. Варшава (центр военной германской разведки), Псков, Дно, Смоленск, Минск, Харьков, Полтава.

НКВД СССР считает, что захваченные немецкие радиостанции можно использовать в интересах Главного командования Красной Армии для дезинформации противника в отношении дислокации и перегруппировок частей Красной армии.

Поэтому, если данное мероприятие будет признано Вами целесообразным, считаем необходимым поручить начальнику Оперативного Управления Генерального штаба Красной Армии тов. Бородину и начальнику Главного Разведывательного Управления тов. Панфилову выработать порядок разработки материалов по дезинформации противника и передачи их в НКВД СССР для реализации через захваченные немецкие радиостанции.

Передача дезинформации противнику через захваченные рации будет обеспечиваться надёжным контролем.

Прошу Ваших указаний.

Народный Комиссар Внутренних Дел Союза СССР

Л.Берия