Топ-5 древних территорий, которые так и не нашли Человеческая цивилизация существует на протяжении нескольких тысяч лет. За это время успели родиться и кануть в Лету целые империи. Останки этих великих царств, больших и маленьких городов, поселений археологи продолжают находить и сегодня. Корреспондент «Истории.РФ» пообщался со специалистами в области античной истории и археологии и узнал, какие места на земле сегодня представляют наибольший интерес для ученых, какие поселения до сих пор не найдены и почему их так трудно отыскать. Примечательно, что в этот список вошли не только древние города, но и целые утерянные государства! И в отличие от полумифических Атлантиды и Эльдорадо они совершенно точно существовали и являлись важной частью... На чтение: 4 минуты

Человеческая цивилизация существует на протяжении нескольких тысяч лет. За это время успели родиться и кануть в Лету целые империи. Останки этих великих царств, больших и маленьких городов, поселений археологи продолжают находить и сегодня.

Корреспондент «Истории.РФ» пообщался со специалистами в области античной истории и археологии и узнал, какие места на земле сегодня представляют наибольший интерес для ученых, какие поселения до сих пор не найдены и почему их так трудно отыскать.

Примечательно, что в этот список вошли не только древние города, но и целые утерянные государства! И в отличие от полумифических Атлантиды и Эльдорадо они совершенно точно существовали и являлись важной частью нашей истории.

1. Пунт – «Земля богов»

Эта страна – одна из самых больших загадок для всех специалистов, изучающих историю Древнего Египта. Согласно документам, египтяне вели активную торговлю с этим государством и считали его некой землей изобилия с плодородной почвой и благоприятным климатом.

Локация

Пунт, предположительно, располагался в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Это пролив между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова и северо-восточной частью Африканского материка, соединяющий Красное море и Аденский залив Аравийского моря. Историки полагают, что Пунт – это бывшая территория современного Джибути или, скорее всего, Сомали. Также существуют теории о том, что это бывшая Эфиопия, Кения или Зимбабве, но они менее популярны. Так или иначе, историки сходятся в одном: страна Пунт находилась южнее Египта, путь туда занимал не менее недели.

Особенности

Согласно летописям, дошедшим до нас из Египта, он торговал с этой страной полторы тысячи лет. Египтяне называли Пунт «Землей богов» и рассказывали, что она полна удивительных сокровищ: оттуда привозили дерево ценных пород, ароматическую смолу, звериные шкуры, слоновую кость, драгоценные камни и другие богатства.

Тайна исчезновения

Таким образом, в том, что Пунт действительно существовал, нет никаких сомнений. Однако нет и никаких достоверных сведений о его точном местонахождении. Многие египетские фараоны совершали экспедиции в Пунт: походы за богатствами не прекращались при Аменхотепе III, Хоремхебе и Рамсесе II. Рамсес III был последним известным фараоном, который направил свои корабли к берегам Пунта. Возвращение этой экспедиции было запечатлено на рельефах его храма в Мединет-Абу. Согласно данным историков, после этого контакты Египта с Пунтом были прекращены. С тех пор в массовом сознании египтян эта земля окончательно превратилась в некую сказочную страну мифов и легенд. Ни одного документа, изданного в самом Пунте, до нас не дошло.

Мнение эксперта

Специалист по истории Древнего мира и Античности, доцент РГГУ Роман Зарапин придерживается версии, согласно которой Пунт – это бывшее Сомали. Однако, по его словам, узнать это наверняка будет очень сложно.

«Поскольку Сомали – регион очень тяжкий, там гражданская война, то цивилизация так и не найдена. А там была вполне развитая цивилизация, там должны были быть города, была высокая материальная культура. Куда она делась – неведомо», – утверждает историк.

2. Глиняные холмы Месопотамии

Сегодня эта страна считается одной из древнейших и величайших цивилизаций человечества. Месопотамия просуществовала около 25 веков, начиная с момента изобретения письменности и заканчивая завоеванием Вавилона персами в 539 году до нашей эры.

Локация

Месопотамия располагалась на Ближнем Востоке, в долине рек Тигр и Евфрат. Собственно, от географического местоположения и происходит ее название: «Месопотамия» означает «Земля между реками». Сегодня бо́льшую часть этого региона занимает Ирак.

Особенности

В Месопотамии всегда был засушливый климат, однако местные землепашцы изобрели ирригационные сооружения. Отсутствие камня и дерева также сыграло на руку жителям – это сподвигло их наладить торговые отношения с другими регионами.

Экономическим и культурным центром Месопотамии был Вавилон. Он же по праву считается первым в истории мегаполисом. Безусловно, от Вавилона осталось множество памятников, которые помогли археологам точно определить местоположение древнего города. Однако в Месопотамии были и города, местонахождение которых до сих пор считается условным. Как пояснил Роман Зарапин, это означает, что «найдено поселение, которое ассоциируется с тем или иным городом, но совершенно не обязательно, что это именно он».

Тайна исчезновения

В IV веке до нашей эры Месопотамия вошла в состав государства Александра Македонского, а после его смерти сначала подчинялась государству Селевкидов, а затем вошла в состав государства Сасанидов. В VII веке регион попал под власть Арабского халифата.

Что же касается Вавилонского царства, которое в начале II тысячелетия до нашей эры выделилось в самостоятельное государство на юге Месопотамии, в 539 году до нашей эры оно было захвачено персами и вошло в состав империи Ахеменидов. С этого времени государство Вавилон прекратило свое существование.

Мнение эксперта

«В Месопотамии копают большое количество теллей – это такие глиняные холмы, которые возникают после того, как сырцовые дома разваливаются, потом на их месте строят новые сооружения. В очень большом количестве случаев мы далеко не всегда можем как-то их идентифицировать», – отметил научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН, кандидат исторических наук Николай Сударев.

3. Мемфис – ненайденное сердце Египта

Вспомнив о ближайших соседях Египта, не следует забывать и о само́й «Черной земле» – так древние египтяне называли свою страну, гордясь плодородной почвой в долине Нила.

Локация

Само название «Египет» произошло от слова «Хи-Ку-Пта» – так в древности назывался Мемфис. Этот город был первой столицей Древнего Египта и одним из самых крупных и населенных городов в стране. Он был основан в III тысячелетии до нашей эры и располагался на западном берегу Нила.

Особенности

Основателем Мемфиса считается полулегендарный фараон Менес. Изначально город назывался «Белые стены», или Инбу Хедж. Мемфис имел статус столицы до конца периода Древнего Царства, то есть примерно до XXIII века до нашей эры, когда Египет распался на множество мелких владений.

Но даже после этого Мемфис продолжал оставаться одним из самых значительных городов Египта. Кроме того, Мемфис всегда считался центром религиозной жизни страны. К примеру, здесь располагался Серапеум – некрополь священных быков, Аписов. Египтяне считали их земным воплощением бога Хет-Ка-Пта, который был покровителем Мемфиса и считался создателем всего сущего, богом-творцом.

В дальнейшем столица была перенесена в Фивы, а Мемфис считался своего рода «северной столицей» Египта, и фараоны той эпохи имели здесь свои резиденции.

Тайна исчезновения

Несмотря на то, что Мемфис долгое время был главным городом Египта, бо́льшая часть города до сих пор не найдена. Безусловно, существуют какие-то находки, однако, по мнению археологов, они несопоставимы со значением этого города.

Вероятно, сложности для ученых создает тот факт, что Мемфис мог немного «мигрировать»: все-таки он сохранял статус столицы практически на протяжении трех тысячелетий. Само место, где он располагался, известно: оно находится чуть южнее Каира. Но соответствующих столице Египта памятников там так и не нашли.

Мнение эксперта

Как утверждает заместитель заведующего кафедрой истории Древнего мира исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук Ольга Томашевич, археологам, которые вели раскопки на месте существования Мемфиса, удалось раскопать только памятники более поздних периодов.

«Если сравнивать с древними Фивами (современный Луксор), там особенно и искать не надо. Все эти огромные храмы Амона так и стоят; сразу видно – столица. В Мемфисе тоже наверняка было что-то такое. Обнаруженные археологами пирамиды все-таки стоят не в городе – это мемфисский некрополь. Здесь проблема не столько его найти, сколько найти много денег, чтобы осуществлять эти раскопки. Наверняка на этом месте находятся современные поселения, и отселять их – это безумно дорого», – пояснила Томашевич.

4. Два Сарая и другие города кочевников

Немало утраченных городов встречается и в российской истории. Так, археологи до сих пор пытаются выяснить точное местонахождение таких городов, как Сарай и Итиль.

Локация

Старый Сарай, или Сарай ал-Махруса, что означает «Дворец Богохранимый», был основан ханом Батыем в начале 1250-х годов. В его честь он также был назван Сарай-Бату. Примерно через 10 лет, около 1260 года, появился и Новый Сарай, или Сарай ал-Джедид,который заложил другой монгольский правитель – Берке, из-за чего этот город также называли Сарай-Берке.

Сегодня считается, что Старый Сарай располагался примерно в 130 км севернее современного города Астрахани, в районе села Селитренное Харабалинского района Астраханской области.

Что касается Нового Сарая, то, по данным археологов, этот город был построен на левом берегу Ахтубы, рукава Волги. Сегодня здесь находится село Царев Ленинского района Волгоградской области.

Особенности

Оба эти города в разное время были столицами знаменитой Золотой Орды. Несмотря на то, что они были достаточно крупными, их точное местонахождение до конца не определено.

Население Сарай-Бату составляло около 75 тысяч человек. Здесь жили представители разных народностей: монголы, кыпчаки, аланы, черкесы, русские, булгары, византийцы. Каждая этническая группа селилась в своем квартале. В городе также имелись кварталы ремесленников: гончаров, ювелиров, стеклодувов, косторезов, мастеров по выплавке и обработке металлов. Дворцы и общественные здания возводились из обожженного кирпича на известковом растворе, дома рядовых жителей строились из материалов попроще – сырцового кирпича и дерева.

Тайна исчезновения

При хане Узбеке столица Золотой Орды была перенесена в Новый Сарай. Вскоре после этого Старый Сарай пришел в полный упадок, многие здания в нем были разобраны и использованы при строительстве других городов.

Некоторые историки полагают, что Сарай-Бату был построен на месте другого крупного города – знаменитого Итиля. Этот город в середине VIII–X веков был столицей Хазарского каганата.

Мнение эксперта

По словам Романа Зарапина, в районе села Селитренное Астраханской области есть некие руины, которые условно считают руинами Сарая, но четких доказательств этого нет. Что касается Итиля, то средневековые летописцы утверждали, что он располагался в дельте Волги , однако поиски города так и не принесли результатов.

«Там подвижная почва, то есть вполне возможно, что он находится под Волгой. Поскольку торговля велась по рекам, естественно, он должен был быть недалеко от реки», – рассуждает Роман Зарапин.

5. Затонувшие города Черного моря

Многие туристы, которые летом приезжают отдохнуть на берегу Черного моря, скорее всего, не догадываются, сколько исторических поселений находится под водой. В связи с этим археологи продолжают проводить там поиски и обнаруживают массу интересных и ценных экспонатов.

Локация

Черноморское побережье меняло свои очертания, и поэтому многие приморские города большей частью находятся на дне. В основном это касается городов, расположенных на берегу Керченского пролива: многие из них до сих пор не идентифицированы.

Особенности

В античную эпоху на черноморском побережье находилось множество древнегреческих колоний, но из них точно локализована лишь малая часть: Нимфей, Керчь, Пантикапей, Фанагория. По поводу местонахождения остальных до сих пор идут споры. Многие сегодня помнят историю о том, как президент Владимир Путин нашел амфору на дне Таманского залива. Оказывается, таких амфор там всегда было множество.

Например, бо́льшая часть Анапы находится на морском дне. То же касается города Сухуми, где в VI веке до нашей эры находилась античная греческая колония Диоскуриада – эта часть города тоже покоится на дне.

Тайна исчезновения

Процесс погружения древнегреческих городов под воду вряд ли происходил медленно и незаметно. Историки полагают, что значительную роль здесь сыграли различные бедствия: землетрясения, оползни, цунами и так далее.

При изучении движения территорий Херсонеса за 2,5 тысячи лет его существования было замечено, что эти колебания сопровождались и так называемыми мертвыми периодами в истории города. В эти периоды жизнь здесь замирала, экономика и культура приходили в упадок. Ученые объясняют это происходившим в это же время катастрофически быстрым затоплением городских кварталов и жизненно важных центров города, таких как порт.

Мнение эксперта

Николай Сударев отмечает, что вести подводные раскопки довольно трудно, поэтому вероятно, что на морском дне нас ожидает еще много удивительных открытий.

«Конечно, обнаружить что-то под водой сложнее. Подводная археология как область знания появилась буквально лет 40 назад, а у нас совсем недавно. Но есть разного рода технологии – эхолоты и металлоискатели, – которые позволяют достаточно точно находить объекты на небольшой глубине. Если находят затонувшие корабли, то найти город – не так тяжело», – с оптимизмом отметил ученый.