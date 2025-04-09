Тинитское царство и первый фараон Первым общепризнанным фараоном Египта стал Мина (Менес) из города Тинис, поэтому время правления фараонов I и II династий известно в историографии как Тинитское царство. Согласно Геродоту и манефоновой традиции, Мина правил несколько десятков лет (от 30 до 60) и заслужил славу успешного завоевателя. Он окончательно объединил Египет, совершал походы далеко на юг в Нубию. На чтение: 5 минут

Первым общепризнанным фараоном Египта стал Мина (Менес) из города Тинис, поэтому время правления фараонов I и II династий известно в историографии как Тинитское царство. Согласно Геродоту и манефоновой традиции, Мина правил несколько десятков лет (от 30 до 60) и заслужил славу успешного завоевателя. Он окончательно объединил Египет, совершал походы далеко на юг в Нубию. При Мине сформировалась общеегипетская царская администрация, штат чиновников и писцов, ему приписывали создание централизованной ирригационной системы. Успешное правление первого фараона оборвалось трагически: во время охоты его утащил в воду бегемот.

Второй фараон Хор-Аха продолжил дело отца. Некоторые египтологи считают истинным основателем единого царства именно его, а не Мину. Хор-Аха совершил походы в Ливию и Нубию, расширил территорию царства до Элефантины, наладил регулярные торговые отношения с Библом и Ливаном. При нем началось возвышение Мемфиса – крупнейшего города долины Нила на протяжении следующего тысячелетия.

Третий фараон, Джер, правил почти полвека. Его царствование считается расцветом I династии. При нем начал разрабатываться солнечный календарь, окончательно принятый два с половиной века спустя при II династии. При фараоне Дене (пятом по счету) возникла религиозная церемония почитания священного быка Аписа – бога-покровителя Мемфиса и одного из воплощений Осириса. В XIX веке французские археологи обнаружили один из поздних некрополей священных быков. После смерти восьмого фараона Хор-Ка (Убиентеса) на престол взошла II династия. Причины смены правящего дома, как и родство между династиями, покрыты мраком.

Если I династия правила два с половиной века, то II династия, по разным источникам, продержалась от 130 до 220 лет. Вероятно, после смерти третьего фараона Нинечера его сыновья не поделили престол. В Египте разразилась смута, страна вновь распалась на два царства – Верхний и Нижний Египет. Мы имеем гораздо меньше информации о деятельности фараонов II династии потому, что большая часть царских гробниц была уничтожена – или, как говорят археологи-оптимисты, пока не найдена. Новое объединение страны произошло при последнем фараоне Раннего (Тинитского) царства Хасехемуи. Наконец, примерно в середине – конце XXVIII века до н.э. наступило время Древнего царства, знаменитого великими пирамидами своих фараонов.

Фараон

Важнейшее место в системе управления государством занимал фараон. В его образе воплощалось величие страны, покровительство небес, гармония мироустройства. Фараон воспринимался подданными как живое воплощение бога Гора (Хора), и потому служение ему считалось святой обязанностью каждого египтянина. Одна титулатура царского протокола ввергала в трепет современников и стала причиной большой путаницы среди египтологов. Помимо личного имени, каждый правитель Раннего царства имел «хорово имя» (имя сокола), «имя нессут-бити» (тронное имя, или буквально – имя тростника и пчелы, где первое означало Нижний Египет, а второе – Верхний), и «имя небти» (имя двух богинь-покровительниц). В дальнейшем, при фараоне III династии Джосере, к ним добавилось «золотое имя». Особа фараона и его род настолько возвышались над окружающими, что обычным явлением считались близкородственные браки, ведь найти достойных такой чести, кроме как в собственной семье, было невозможно.

Апофеозом величия власти фараона и достойным существованием в загробной жизни должны были стать их гробницы. Царские усыпальницы Раннего царства имели форму мастабы – усеченной пирамиды, сложенной из сырцового кирпича и содержащей внутри погребальную камеру, где хранился саркофаг с мумией и молельной комнаты со статуей усопшего. В XXVII веке до н.э. вместо кирпичных мастаб стали возводить знаменитые каменные пирамиды, ставшие символами величия и одним из семи чудес света.

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Древний Египет и древние египтяне

Египетские номы

Египет в преддверии единого государства

Тинитское царство и первый фараон