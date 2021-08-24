Тильзитский мир. Передышка для Империй Подробности знаменитой встречи двух императоров на плоту На чтение: 4 минуты

Неудачливые Коалиции.

С конца XVIII века в Европе непрерывно велись войны, в первую очередь с растущим могуществом Франции. Россия, Пруссия, Англия, Швеция и другие страны объединялись в Коалиции под предлогом защиты монархического миропорядка и подавления санкюлотских революционных движений. Впрочем, первая, вторая и третья Коалиции потерпели неудачу, а Франция, ко власти в которой во время этих воин пришёл талантливый полководец Наполеон Бонапарт, присоединяла к себе территории стран, от которых по изначальной задумке должна была защищаться. Или же на завоёванных территориях были созданы подконтрольные Франции государства. Поэтому действия этого повествования разворачиваются далеко от, например, Эльзаса и Лотарингии – а именно в районе нынешней Калининградской области.

В 1806 году Пруссия инициировала создание Четвертой коалиции. Здесь в это время наблюдалась волна патриотических настроений, граждане, политики и военные требовали немедленного выступления против Наполеона, и в октябре 1806 года начались военные действия против Франции. Однако прусские силы были быстро разгромлены, и к ним на помощь пришёл российский корпус под руководством Леонтия Леонтьевича Беннигсена. Около полугода с одной стороны русско-прусские, с другой стороны французские войска противостояли друг другу на территории Польши и Восточной Пруссии. В феврале 1807 года в ничью закончилось кровопролитное сражение под Прейсиш-Эйлау (ныне город Багратионовск), в апреле была подписана прусско-русская бартенштейнская конвенция, в которой союзники пообещали не вступать в переговоры с Наполеоном.

14 июня 1807 года в 40 километрах от Кёнигсберга русская армия потерпела серьёзное поражение под Фридландом и отступила к Тильзиту. Солдаты были измотаны и деморализованы, части понесли большие потери, а оставшихся прусских частей хватало лишь на то, чтобы удерживать Кёнигсберг, дорога к которому была теперь свободна для французов, знамёна которых находились в куда более бравом состоянии.

Переговоры вместо продолжения кампании

Штаб наполеона рекомендовал ему продолжить наступление, добить русские и прусские части и занять Кёнигсберг. И, при текущем положении дел, сделать это не составило бы труда. Русские войска же были в тяжёлом положении и состоянии, Беннигсен писал Императору, что принять бой сейчас - всё равно, что позволить солдатам застрелиться. И, хотя командующие недосказывали государю всю картину, плачевность ситуации была очевидна, а выходов из неё не много – либо продолжать обречённую на неудачу борьбу здесь, либо отступить и сражаться с Наполеоном уже на территории России. Александр I отправил гонца с запросом переговоров, организацией которых занялся Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский.

Встреча посреди реки

Для императоров Наполеон и Александр на плоту посредине реки был построен крытый павильон, где они и встретились 25 июня 1807 года

Будущий генерал, писатель и поэт Денис Давыдов был очевидцем этих событий, он вспоминал:

«Так как демаркационная черта проходила по середине Немана, то на этой самой середине, возле сожжённого моста построены были павильоны. Один из них был и обширнее, и красивее другого, он определён был для двух императоров, меньший - для их свит».

Сначала императоры, доставленные к павильону на лодках, говорили с глазу на глаз, после чего к столу переговоров были допущены сопровождающие их должностные лица. Прусского короля Фридриха Вильгельма III вообще не допустили к этим переговорам, он участвовал уже в тех, что проходили в самом Тильзите начиная со следующего дня. В ходе переговоров Александр жил в самом Тильзите, то есть на французской территории, до 7 июля 1807 года договор был подписан обоими императорами.

Приведём наиболее важные положения договора попунктно:

· Россия признавала все завоевания Наполеона и его ставленников, в том числе на монаршьи посты.

· Россия присоединялась к континентальной блокаде Британских островов (запрет на любую торговлю Англии с континентом) и обязалась совместно с Францией воздействовать на Австрию, Данию, Швецию и Португалию дипломатически.

· Франция не вмешивалась в процессы влияния России на Балканах и в Финляндии (планировалось присоединить эти территории к Империи). Также Франция отказывалась от помощи Турции, которая на тот момент вела войну с Россией.

· Россия не вмешивалась в процесс фактического захвата Францией греческой Республики Семи Островов в Ионическом море.

· Россия и Франция обязались помогать друг другу во всякой наступательной и оборонительной войне (секретный пункт). Фактически это значило вступление в союз.

· Более половины прусских владений были отобраны у Пруссии. Из западных реквизированных земель было создано королевство Вестфальское, из восточных – Варшавское герцогство. Белостокская область вошла в состав России. Гданьск с областью вновь стал вольным городом.

Политические предпосылки и последствия

Наполеон стремился заключить договор, так как наличие союзной России и фактическое разделение Пруссии значило, что никакой новой антифранцузской коалиции возникнуть не может. Таким образом, Бонапарт, обеспечив лояльный тыл, мог сосредоточить все свои силы на борьбе с Англией. Фактически, вся его политика, в том числе война 1812 года, диктовалась не желанием захватить Россию, а необходимостью сделать из неё послушное и относительно слабое государство в буферной зоне Востока Европы, которое поддержало бы любую будущую инициативу Франции. Можно сказать, что для Наполеона это событие стало пиком могущества, которым он пользовался последующие 5 лет, уже намного вольготнее проводя свою политику и завоевания в Европе. В России же вынужденное заключение мира, ставившего её в тяжелое положение, решительно осудили: сам договор был унизительным, а некоторые его пункты ставили под угрозу непосредственно безопасность и экономику страны. С другой стороны, Россия получила карт-бланш на захват Финляндии и войну с Турцией за Балканы. Эти мероприятия были успешно завешены до начала Отечественной войны.

Впрочем, не смотря на мотивы, из-за которых стороны пошли на мир, обе державы понимали, что договор имеет временный характер, так как он не решал разногласия, а лишь добавлял новые поводы для вражды.

Надо сказать, Наполеон не ожидал от Александра стойкости в некоторых принципиальных вопросах. За улыбкой, вежливым обхождением и мягкими речами государя скрывалась цепкая хватка византийского Базилевса, неподвластная обаянию Бонапарта.

Что же касается Пруссии, она вообще осталась на политической карте благодаря твёрдой позиции Александра I в этом вопросе и личного визита к Наполеону жены Фридриха Вильгельма III , красавицы королевы Луизы Августы Вильгельмины Амалии Мекленбургской. Эта страна утратила половину своих территорий: всё, что она приобрела за годы войн с революционной Францией (земли западнее Эльбы), было переформировано в марионеточное государство королевство Вестфалия с братом Наполеона Жеромом во главе, а все, что Пруссия получила в результате разделов Польши , было преобразовано в Варшавское герцогство. Помимо выплаты контрибуции, на Пруссию был наложен запрет иметь армию численностью более 42 тыс. человек.

Варшавское герцогство стало камнем преткновения русско-французских отношений: пробонапартистское польское национальное государство рассматривалось в Петербурге, как плевок в сторону России в лучшем случае Эта бомба замедленного действия взорвалась уже в следующем десятилетии: Польша была не только плацдармом для вторжения в Россию в 1812 году, но само её наличие определило стратегию и размещение русских войск накануне этого события. Александр с Вильгельмом даже провели тайные переговоры, на которых спланировали вторжение и уничтожение этого формирования. Впоследствии Бонапарт сможет воспользоваться этим ресурсом, но далеко не в полную мощь: император французов смутно представлял себе, что в дальнейшем хочет добиться от Польши и не умел должным образом работать с национальными государствами.

Союзные обязательства между странами выполнялись «спустя рукава», не считая отправки русского экспедиционного корпуса на помощь французам в Австрию, обязательства эти, скорее, сводились к невмешательству в войну России с Швецией и Турцией за контроль над Финляндией и Молдавией.

А вот соблюдение континентальной блокады Наполеон требовал беспрекословно! Ведь именно Англию он считал своим главным врагом. Да, во время любых политических действий Бонапарт думал об Англии. Эта часть договора, с материальной точки зрения, была наиболее неприятной для России: ведь Англия была как рынком сбыта сельскохозяйственной и иной продукции (например, в договоре отдельно обсуждается запрет на поставку в Англию пеньки, и которой делают корабельные канаты), так и поставщиком высокотехнологичных промышленных товаров, заменить которые на местные в нужном масштабе Россия не могла. Помещики несли убытки. Формально союз с Францией делал Россию врагом Англии, но фактически боевые действия между странами не велись, так как все понимали бессмысленность реальной вражды между странами. Как правило русские корабли и экипажи, «пойманные» англичанами, временно интернировались или сопровождались в нейтральные порты. К тому же, блокада постоянно и масштабно нарушалась: иногда напрямую, иногда торговля велась через нейтральные страны, иногда корабли просто выходили в море под флагом одной из нейтральных стран. Флот Франции был уничтожен при Трафальгарском сражении, и в полной мере контролировать морские пути она не могла. Поссорить Россию с Англией Наполеону не удалось. Успех блокады был гарантирован лишь в том случае, если её соблюдали все страны континента, поэтому нарушения блокады в последствии стало одной из причин вторжения Великой Армии в Россию.

Переход же греческой Республики Семи Островов под контроль Франции и создание здесь Иллирийских провинций не сильно волновал Россию, которая традиционно заботилась в первую очередь о доменных территориях, а не заморских землях. Однако, заложником этого обстоятельства, в том числе, оказалась русская средиземноморская эскадра под командованием адмирала Синявина. Ему удалось довести суда до Лиссабона, но всё же англичане интернировали это соединение (позже компенсировав России эту потерю)

Заключение

Не смотря на военный талант, Наполеон не был силён в политических переговорах. Для него, пожалуй, важнее было содержание и факт подписания договора, чем механизмы практического его исполнения. Назвать отношения, в которых находились Россия и Франция после заключения мира «союзническими» - было бы слишком громко. Наполеон рассматривал пункты договоры, как инструменты укрощения России. Военная же помощь для Франции была оказана один раз в виде символической отправки небольшого экспедиционного корпуса в Австрию. Подпольная торговля России с Англией, подстрекательство Турции и Персии на войну с Россией, договор Александра с Фридрихом против Варшавы, размещение в Польше французских войск и иные случаи открытого нарушения условий мира, недовольство этими условиями и взаимное недоверие к 1810 году свело на нет искусственно навязанную дружбу.

Хотя некоторые пункты договора были невыгодны России, Александр сумел отстоять наиболее важные интересы своей страны, получил время для подготовки экономики и войск к следующему витку конфликта, а также добился невмешательства третьих сторон в действия своей державы на других направлениях.

Судьба амбиций Наполеона решится позже, в событиях 1812-1813 годов.

А пока что, можно считать, что Франция, помимо победы на поле боя, так же одержала победу и на политическом поприще, получив преимущество, впрочем, совсем недолгое.