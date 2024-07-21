Террор и внесудебные преследования в Российской Империи Развенчивая исторический миф: На чтение: 2 минуты

Краткое описание

Вопрос о массовых репрессиях и внесудебных преследованиях в дореволюционной России остается одним из спорных как в отечественной науке, так и в общественно-политических дискуссиях. Как правило, он увязывается с практикой политического террора в Советском Союзе. Публицисты используют факты подавления революционного движения в Российской империи, чтобы отчасти оправдать сталинские репрессии. В качестве примера приводят жесткие меры по наведению порядка, реализованные премьер-министром П.А. Столыпины во время революции 1905-1907 годов и последовавшей затем аграрной реформы.

Примеры использования

В советское время ученые акцентировали внимание на раскрытии консервативности и ограниченности столыпинских реформ, их антикрестьянской направленности и помещичьей самодержавной сущности. Общепризнанным был тезис о «провале столыпинской аграрной реформы». Вслед за В.И. Лениным самого Столыпина изображали вешателем, крепостником, слепым и послушным слугой самодержавия, период его правления назывался исключительно «столыпинская реакция». Символами той эпохи считались «столыпинский галстук», «столыпинский вагон».

В ряде работ, особенно посвященных истории партии или марксизма-ленинизма, воспроизводились откровенные мифы о масштабах репрессий в то время: «Одна из характерных особенностей политической борьбы периода реакции — это разнузданный разгул тёмных сил царизма, широкая волна репрессий, погромов, преследований, массовые аресты участников революционного движения и т.д. Сотни тысяч рабочих и крестьян были брошены в тюрьмы, сосланы на каторжные работы. За период с 1906 по 1911 г. было казнено свыше 50 тыс. участников революционной борьбы». (Васецкий Г.С., 1963.). Следует заметить, что в настоящее время у некоторых историков и публицистов сохранился подобный взгляд на данную проблему.

Действительность

Однако ряд других современных российских историков в целом склонны позитивно относиться к реформам Столыпина, и в особенности, к аграрной реформе. Два обширных специальных исследования на данную тему — В.Г. Тюкавкина и М.А. Давыдова — изданные в 2000-х годах, безоговорочно считают реформу полезной и удачной.

В начале XX века Россию захлестнула волна революционного движения. К концу 1907 года число государственных чиновников, убитых или покалеченных террористами, достигло почти 4500. Если прибавить к этому 2180 убитых и 2530 раненых частных лиц, о общее число жертв в 1905-1907 годах составляет более 9000 человек.

В этих условиях правительство вынуждено было применять самые жесткие меры по борьбе с беспорядками и революционным террором. Лозунгом, с которым пришел П.А. Столынин, стал «Порядок и реформы».

Одной из таких жестких мер стало введение военно-полевых судов. 1 сентября (19 августа) 1906 года по инициативе П.А. Столыпина для ускорения судопроизводства по делам о гражданских лицах и военнослужащих, обвиняемых в разбое, убийствах, грабеже, нападениях на военных, полицейских и должностных лиц и в других тяжких преступлениях, в тех случаях, когда за очевидностью преступления нет необходимости в дополнительном расследовании.

Военно-полевые суды действовали между роспуском I Государственной Думы и началом II-й Думы. Очевидно, что ни либерально настроенные депутаты, ни левые никогда бы не утвердили такое решение.

Таким образом, суды вводились как чрезвычайная мера. Они действовали в местностях, объявленных на военном положении или положении чрезвычайной охраны. За 1906-1907 годы они были введены в 82 губерниях из 87, переведенных на военное положение или положение чрезвычайной охраны.

Военно-полевой суд состоял из председателя и 4 членов суда, назначаемых из строевых офицеров начальником местного гарнизона (командиром порта) по приказу генерал-губернатора или главнокомандующего. Предварительное следствие не проводилось, вместо него использовались материалы охранного отделения или жандармского управления. Приговор должен был выноситься не позже чем через 48 часов и в течение 24 часов приводиться в исполнение по распоряжению начальника гарнизона.

По данным дореволюционных историков (M.H. Гернет, Н.С. Таганцев) реальное количество репрессированных в Российской Империи по политическим мотивам с 1825 года следующее: с 1825 по 1917 год число смертных приговоров, вынесенных судами дореволюционной России (включая военные суды) по так называемым «политическим преступлениям» достигло за 92 года цифры 6360, при максимуме в 1310 приговоренных к смерти в 1906 году (в первый год реакции после революции 1905 года). Причем большая часть была заменена каторжными работами

Что касается собственно военно-полевых судов, то за восемь месяцев своего действия они рассмотрели дела о 1350 преступниках, из них приговорено к смертной казни 1102, для 683 человек приговор был приведен в исполнение. 71 оказался привлеченным к суду без всякого основания, они были «помилованы», остальные же приговорены к различным видам наказаний, большинство — к бессрочной каторге.

Страшный XX век и, прежде всего, массовые репрессии сталинской эпохи, жертвами которых стали сотни тысяч человек, позволяют нам достаточно спокойно смотреть на эти цифры. Однако современники воспринимали их как страшную жестокость. В 1910 году В.Г. Короленко написал статью «Бытовое явление», направленную против смертной казни и содержавшую многочисленные яркие примеры произвола военно-полевых судов, беззаконий и беспримерной жестокости, которая насаждалась ими. Автор воспринимал происходящее в тогдашней России как ужас. Каждый месяц по 70 человек убивали, вешали или расстреливали

Дело в том, что в царской России XIX века, вопреки сложившимся представлениям, смертная казнь была редким явлением. Речь шла о десятках людей за столетие. В революционную эпоху начала XX века эти цифры выросли до нескольких тысяч, то есть на два порядка.

Источники и литература

Васецкий Г.С. Развитие В.И. Лениным марксистской философии в борьбе с ревизионизмом (1907-1913 гг.). М., 1963.

Давыдов М.А. Очерки аграрной истории России в конце XIX — начале XX вв. М.: РГГУ, 2003.

Зырянов П.Н. Петр Столыпин. Политический портрет. М., 1992.

Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная реформа. М.: Памятники исторической мысли, 2001.

Короленко В.Г. Бытовое явление // Собр. соч. в 5 тт. Т.3. Л., 1990.

Обложка: И.Е. Репин. Арест пропагандиста. 1892 год. Местонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Источник: https://artchive.ru