Татаро-монгольское иго и возвышение Москвы – основные даты к ЕГЭ Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории. На чтение: 3 минуты

1243 год – получение владимирским князем Ярославом Всеволодовичем ярлыка на великое княжение

Сын Всеволода Большое Гнездо – первый из русских князей, отправившихся в ставку Батыя. Получив ярлык на великое Владимирское и, по всей видимости на великое Киевское княжение, Ярослав остался во Владимире, закрепив, таким образом, перенос центра русских земель из разорённого Киева в Северо-Восточную Русь. В 1246 году он умер во время возвращения из Каракорума, по некоторым сведениям, он был отравлен в монгольской столице.

1252 год – «Неврюева рать»

Карательный поход монгольских войск против владимирского великого князя Андрея Ярославича. Он был связан с внутриполитической борьбой как в самой Монгольской империи, так и на Руси. Первое появление ордынского войска на Руси после походов Батыя. Неврюй, командир ордынского отряда, разбил силы Андрея и разорил Переяславль-Залесский. Сам Андрей Ярославич бежал в Швецию. Новым великим князем владимирским стал Александр Ярославич (Невский), родной брат Андрея.

1263 год – образование Московского княжества

Новый удел был выделен Александром Невским по завещанию. Первым князем московским стал его младший сын Даниил Александрович. Впоследствии благодаря умелой политике московских Рюриковичей княжество станет центром «собирания русских земель» и будет бороться за великое Владимирское княжение. Возникнет острое соперничество с Тверским княжеством, из которого Москва, тем не менее, выйдет победителем.

1293 год – «Дюденева рать»

Новый карательный поход был вызван стремлением хана Тохты укрепить своё влияние на Руси, используя спор за великокняжеский престол между владимирским князем Дмитрием Александровичем и Андреем Александровичем Городецким. В результате похода было разорено 14 городов Северо-Восточной Руси.

1325-1340 годы – княжение Ивана Калиты

Историки называют Ивана Калиту первым «собирателем русских земель». В годы его правления территория Московского княжества значительно расширилась благодаря династической политике и скупке волостей («купли Калиты»). Помимо этого, Калита смог одержать верх в борьбе с Тверским княжеством за великое Владимирское княжение – с этого момента московские князья практически всегда получали этот важнейший ханский ярлык.

1327 год – Антиордынское восстание в Твери

Считается первым крупным выступлением против ордынского владычества на Руси. Его возглавил тверской князь Александр Михайлович. Причиной стало поведение ханских посланников в Твери. На Русь выдвинулся карательный отряд («Федорчукова рать»). Взятие и разорение Твери монгольскими карателями стало причиной угасания могущества Тверского княжества. Москва стала единственным центром объединения русских земель, чем воспользуются потомки Ивана Калиты.

1359-1389 годы – Княжение Дмитрия Донского

При внуке Ивана Калиты Московское княжество упрочило своё лидирующее положение на Руси. Дмитрий Донской расширил свои земли, присоединив Переяславль, Галич, Белоозеро и другие города. В Москве во время его правления был возведен белокаменный кремль. Дмитрий открыто выступил против ордынского владычества, воспользовавшись наставшей в Золотой Орде смутой.

1359 – 1380 годы – «Великая замятня» в Золотой Орде

Кризис в государстве произошёл из-за проблем, связанных с престолонаследием. За это время в Сарае, столице Золотой Орды, сменилось около 25 ханов, также наблюдался сепаратизм отдельных территорий. Временно вывести государство из кризиса смог Тохтамыш, однако из-за внутренних противоречий и внешних опасностей (в частности, натиска Тамерлана) Золотая Орда не сможет вернуться в эпоху своего расцвета и вскоре распадётся на несколько ханств.

11 августа 1378 года – Битва на р. Воже

Первая серьёзная победа сил Северо-Восточной Руси над крупным татарским войском. Дмитрий Донской смог разбить отряд мурзы Бегича, подчинённого Мамая, и продемонстрировать уязвимость татарской конницы. Поражение стало серьёзным ударом для Мамая, который спустя два года соберёт серьёзные силы для реванша.

8 сентября 1380 года – Куликовская битва

Драматичное сражение, закончившееся победой русских сил, является днём воинской славы. Поражение Мамая предопределило его политическое падение, а для русских земель триумф на Куликовом поле стал важной вехой в процессе освобождения от ордынского ига. Дмитрий Донской стал непререкаемым авторитетом и лидером в деле объединения русских земель. В 1389 году он назначит наследника, не оглядываясь на мнение ордынского хана – последнему придётся лишь принять как свершившийся факт решение московского князя.

1382 год – разорение Москвы Тохтамышем

Поражение Мамая на Куликовом поле имело неожиданное последствие: Тохтамыш смог добить остатки сил Мамая, после чего, пользуясь в качестве предлога отказом Дмитрия Донского от выплаты дани, повёл своё войско на Москву. После взятия и разорения Москвы князь Дмитрий выплатил Тохтамышу дань за два года, а хан закрепил великое княжение за потомками московского государя.

1389 – 1425 – княжение Василия I

Эпоха правления сына Дмитрия Донского стала временем относительного спокойствия. Князь продолжал присоединять другие русские земли (например, Нижегородское и Муромское княжества), постепенно укреплял свою власть с помощью передачи, в частности, судебных дел из рук землевладельцев в руки своих наместников. В годы правления Василия I Московское княжество лишь один раз подверглось набегу татар: в 1408 году. Татарское войско разорило предместья Москвы и попыталось штурмовать кремль – безрезультатно.

1425-1453 – Междоусобная война в Московском княжестве

После смерти Василия I Московское княжество погрузилось в долгий период смуты. За престол боролись, с одной стороны, Василий Васильевич, а с другой – его дядя Юрий Дмитриевич. Одной из причин междоусобной войны стало завещание Дмитрия Донского, по которому престол после смерти Василия I должен был наследовать Юрий Дмитриевич. В ходе борьбы за право быть великим князем Московским Василий Васильевич в какой-то момент оказался захвачен своими соперниками и ослеплён ими и именно поэтому вошёл в историю под прозвищем «Тёмный». Война закончилась победой сына Василия I. Её результатом стало усиление авторитета великого князя Московского, а большое число мелких уделов было ликвидировано. Развитие Московского княжества шло в сторону дальнейшей централизации.

1448 год – Установление автокефалии Русской церкви

Причиной начала фактической независимости Русской церкви от константинопольского патриарха стало заключение последним Флорентийской унии с Папой Римским. В ответ на это на поместном соборе 1448 года был избран митрополит Ион, не признавший решение Ферраро-Флорентийского собора.

1462-1505 – Княжение Ивана III

Сын Василия II, прозванный впоследствии Великим, продолжил дело своих предков по укреплению княжества и достиг на этом поприще серьёзных достижений. В эпоху его правления вокруг Москвы была объединена большая часть русских земель, закончилась многовековая ордынская зависимость. Великий князь провёл внутренние реформы, итогами которых стала дальнейшая централизация страны.

1478 год – Присоединение Новгородской земли к Москве

Пользуясь внутренними противоречиями в среде местного боярства, Иван III покончил с независимостью Новгорода. Символическим актом нового положения в Северо-Западной Руси стал вывоз вечевого колокола в Москву.

1480 – «Стояние» на р. Угре

Поводом к походу хана Большой Орды Ахмата стал отказ Ивана III выплачивать ему дань. Правителю Нового Сарая были нужны деньги для борьбы с другими осколками некогда могучей Золотой Орды. Войска московского князя и ордынского хана встретились на берегах реки Угра осенью 1480 года. Татары пытались атаковать позиции русских войск, однако их усилия были безрезультативны. Не добившись успеха, Ахмат увёл свои силы, что означало победу Ивана III и фактически привело к ликвидации зависимости Великого Московского княжества от Орды.

1497 год – «Судебник» Ивана III

Свод законов, принятый московским князем, является важной вехой в истории России. Причиной появления «Судебника» стала необходимость в выработке единой законодательной базы на всей территории княжества, в особенности – на новоприсоединённых территориях. Унификация законодательства стала важной вехой в централизации русских земель под верховенством Москвы.