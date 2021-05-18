Тамбов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. В годы Великой Отечественной войны беспримерным мужеством на фронтах и колоссальным трудом в тылу тамбовчане вписали славную страницу в летопись Великой Победы. Труженики тамбовских сёл поставляли на фронт хлеб, мясо, картофель, овощи, отдавали последние средства на нужды фронта. Осенью 1941 года в Тамбовской области были созданы отряды народного ополчения общей численностью более 25 тысяч человек. На строительстве оборонительных сооружений принимали участие более 100 тысяч жителей области. Коллектив колхоза «Красный доброволец» Избердеевского (ныне – Петровского) района организовал сбор средств на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник», переданной Красной Армии в декабре 1942 года. Почин тамбовских колхозников положил начало поистине всенародному патриотическому движению... На чтение: 1 минута

В годы Великой Отечественной войны беспримерным мужеством на фронтах и колоссальным трудом в тылу тамбовчане вписали славную страницу в летопись Великой Победы.

Труженики тамбовских сёл поставляли на фронт хлеб, мясо, картофель, овощи, отдавали последние средства на нужды фронта. Осенью 1941 года в Тамбовской области были созданы отряды народного ополчения общей численностью более 25 тысяч человек. На строительстве оборонительных сооружений принимали участие более 100 тысяч жителей области.

Коллектив колхоза «Красный доброволец» Избердеевского (ныне – Петровского) района организовал сбор средств на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник», переданной Красной Армии в декабре 1942 года. Почин тамбовских колхозников положил начало поистине всенародному патриотическому движению по всей стране.

Тамбовская земля стала крупнейшей госпитальной базой: за годы войны тамбовские госпитали приняли около 600 тысяч раненых и больных.

На фронтах сражались почти четверть населения Тамбовской области или 450 тысяч человек. В декабре 1942 года решающую роль в тяжелейших боях под Сталинградом сыграла 2-я гвардейская армия под командованием Р.Я. Малиновского, сформированная незадолго до этого на Тамбовской земле.

262 уроженца Тамбовщины были удостоены звания Герой Советского Союза. Среди них – трое уроженцев села Осино-Гай, Герои Советского Союза. Это Зоя и Александр Космодемьянские, полковник Перекальский Степан Николаевич, отдавшие свою жизнь во имя свободы нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.