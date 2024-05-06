Так говорил Патрис Лумумба: "Мы больше не ваши обезьяны!" Черная Африка – самый бедный регион на планете. Именно там находятся 33 из 46 наименее развитых стран мира. Почти во всех рейтингах роста ВВП, уровня здравоохранения или социального развития африканские страны расположились в конце списков. На чтение: 6 минут

Черная Африка – самый бедный регион на планете. Именно там находятся 33 из 46 наименее развитых стран мира. Почти во всех рейтингах роста ВВП, уровня здравоохранения или социального развития африканские страны расположились в конце списков. При этом континент обладает колоссальными природными ресурсами, полезными ископаемыми и почти миллиардом человек населения. Причины отсталости Черной Африки многочисленны – колониальное прошлое, неразвитость институций, инфраструктурные проблемы, бесконечные войны, финансовая кабала, дефицит высокообразованных кадров и пр. Этот ком проблем до сих пор не позволяет африканским странам вырваться из нищеты.

Колониальная система Черной Африки накануне 1960 года

Первые европейские владения в Черной Африке появились в эпоху Великих географических открытий в конце XV века. Португальцы, а полтора столетия спустя голландцы и англичане, возводили форты вдоль побережья, служившие центрами местной торговли, включая торговлю рабами. Исключение составляла Капская колония на территории нынешней Южноафриканской республики, куда на постоянной основе переселились несколько тысяч кальвинистов – будущих буров.

Только в 1870–1902 гг. начались массовые захваты территорий Черной Африки европейскими державами – прежде всего, Англией и Францией, в меньшей степени – Германией, Бельгией и Португалией. К началу Первой мировой войны только Либерия и Эфиопия сохранили свою независимость. Вплоть до середины 1950-х гг. Африка служила для индустриально развитых держав рынком сбыта и важнейшим источником сырья. Так, например, уран, из которого создавались первые атомные бомбы, добывался в Бельгийском Конго. Колониальные администрации управляли территориями только в интересах метрополий, что вызывало острое недовольство местных элит и простого населения.

Национально-освободительное движение

Попытки избавиться от власти белых цивилизаторов предпринимались африканцами непрерывно. Восстания махдистов в Судане в 1880–1890-е гг. против англичан, маджи-маджи в Танганьике и племени гереро в Намибии в начале XX века против немцев – крупнейшие из них. В период между мировыми войнами стало складываться широкое идеологическое течение антиколониализма, коснувшееся в том числе и Черной Африки. В подвергшихся христианизации районах появились афрохристианские движения – например, кимбангизм в Конго, в исламизированной Западной Африке – учения химмализма и мюридизма. Несмотря на разительные отличия, они сходились в своем антиколониальном пафосе. Большое распространение получил пассивный протест – неуплата налогов, бегство из колонии в колонию, уход от набора в полувоенные местные структуры и колониальные войска. Стали возникать полуаморфные ассоциации и конгрессы местной интеллигенции и буржуазии, в дальнейшем ставшие ядром политических партий. Возникли концепции панафриканизма, гарвеизма и негрютида как ответ на расовые теории европейцев.

По окончании Второй мировой войны началось общее ослабление колониальной системы и одновременно формирование национально-освободительных движений во многих странах Черной Африки. В бельгийских и португальских колониях, где администрация особенно жестоко пресекала любую социально-политическую активность, возникли культурно-просветительские организации. Конечно, многие из этих сил находились под глубоким влиянием туземного мировоззрения, но в то же время перенимались передовые практики освободительного движения, происходило знакомство с социалистическими и коммунистическими идеями.

Год Африки

Во Французской Африке главное место в освободительном движении занимало ДОА (Демократическое объединение Африки), в британских колониях Тропической Африки наибольшим влиянием обладали Национальные советы Камеруна и Нигерии, а на юге континента – АНК (Африканский национальный конгресс). Как и другие национальные партии, они участвовали в организации профсоюзов, в борьбе за экономические и политические права черного населения. В Кении, Камеруне и на Мадагаскаре противостояние приняло насильственный характер, для подавления возмущений администрации колоний прибегали к вооруженной силе.

Однако процесс деколонизации уже нельзя было остановить. В марте 1957 года английская колония Золотой Берег провозгласила себя государством Гана, в октябре 1958 года независимости добилась первая французская колония – Гвинея. Вскоре 1960 год вошел в историю как «Год Африки», когда сразу 17 колоний заявили о своей независимости, в том числе Того, Камерун, Мадагаскар, Бельгийское Конго, Берег Слоновой Кости (Кот-д’Ивуар), Верхняя Вольта (Буркина-Фасо), Французский Судан (Мали), Убанги-Шари (Центрально-Африканская Республика), Дагомея (Бенин) и др.

В начале 1960-х гг. самостоятельность обрели страны Восточной Британской Африки (Танганьика, Уганда, Кения), британские протектораты Северная Родезия (Замбия) и Ньясаленд (Малави), бельгийская колония Руанда (Руанда и Бурунди). Долее других удерживала свои колонии (Анголу, Мозамбик, Кабо-Верде и другие) Португалия. Только после Революции гвоздик 1974 года она отказалась от своих африканских территорий. Кроме того, часть колоний юга Африки – ЮАР, Южная Родезия (Зимбабве) и Юго-Западная Африка (Намибия) получили независимость под управлением белого меньшинства, что не воспринималось черным населением как настоящее освобождение.

Становление независимых государств

Получившие суверенитет страны Черной Африки оказались перед трудным выбором дальнейшего пути развития. Не обладая опытом государственного строительства, развитым бюрократическим аппаратом и устойчивой экономической базой, они тут же столкнулись со всеми прелестями постколониальной действительности. И хотя изгнание европейцев льстило национальному достоинству, борьба с голодом, болезнями и нищетой, вереница беспощадных диктаторов, а то и затяжная мясорубка гражданской войны, быстро заняли все внимание молодых африканских государств.

Освобождение Африки, происходившее на фоне холодной войны, тут же сделало континент ареной скрытой борьбы великих держав – США и СССР, и шире – капиталистического и социалистического путей развития, что нередко вело к региональной дестабилизации и калейдоскопической смене режимов. Бывшие метрополии, особенно Франция, сохранившие часть влияния, также не упускали случая вмешаться во внутренние процессы и внешнюю политику вчерашних колоний.

Одним из способов укрепления независимости африканских государств стала координация действий между соседями, их объединение в различные союзы и блоки – ОАЕ (Организация африканского единства), ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств), ОАМО (Общая Афро-Малагасийская организация) и др. В 1980-е гг. широкое распространение среди образованного общества Черной Африки получило учение афроцентризма, утверждавшего первенство Африки в создании человеческой цивилизации. В крайних формах афроцентризм склонен к проявлению черного расизма.

СССР, социализм и Черная Африка

В 1960-е гг. Советский Союз переживал время рассвета. Первые спутники, первый космонавт, стабильный рост экономики и ореол главного защитника угнетенных делали советскую модель весьма привлекательной для бывших колоний, хлебнувших прелестей капитализма. К тому же, социализм казался африканцам ближе к традиционному общинному строю и потому понятнее. Согласно марксистской теории, страны Черной Африки не обладали необходимыми предпосылками для социалистической революции, поэтому в Москве была придумана конструкция «стран социалистической ориентации» и сделана ставка на поэтапные реформы сверху, включавшие национализацию земли и крупных предприятий, проведение неотложных мероприятий в области начального образования и здравоохранения.

Такие расплывчатые критерии привели к тому, что в разных странах возникал свой социализм, с национальным колоритом. В Сенегале объявляли о строительстве «лирического» социализма, в Кении – «демократического», в Конго – «научного», в Гане – «нкрумаистского» (в честь президента Кваме Нкрума), в Замбии – «гуманного» социализма и т.д. Часто под «социализмом» правительства подразумевали «всё хорошее» и никак не соотносили его с социально-экономическими преобразованиями в духе коммунистического учения. Все это насаждение условного марксизма-ленинизма, не имевшее под собой реальной базы, обычно оканчивалось плачевно. Плохо разбиравшегося в экономических хитросплетениях и увлекавшегося популизмом президента свергали, а его взгляды предавались проклятию.

Хотя африканские страны не вполне оправдывали ожидания советского руководства, сотрудничество с ними приняло регулярный характер. Десятки тысяч африканцев получили высшее образование в СССР, а в Африке работали советские учителя, инженеры, врачи. С помощью советских специалистов к середине 1980-х гг. было возведено 280 объектов, включая 120 промышленных предприятий.

Остановимся несколько подробнее на истории отдельных стран центрального, западного, восточного и южного регионов Черной Африки.

Конго

Бельгийская колония Конго, по площади превосходившая свою метрополию в 80 раз, славилась сказочным богатством природных недр и беспросветной бедностью своего населения. В 1930-х гг. среди туземцев получило влияние движение кимбангистов (в честь «пророка» Кимбангу) с лозунгом «Конго для конголезцев!» У многих зародилась надежда, что изгнание европейцев сулит решение всех проблем и наступление золотого века.

Когда же бельгийцы ушли, то быстро выяснилось – административная система без них не работает, а бескрайние джунгли населяют десятки этнических групп с собственными взглядами на будущее. В 1960 году даже крупнейшая партия НДК (Национальное движение Конго) во главе с Патрисом Лумумбой имела прочные позиции только в двух провинциях из шести. Как итог – пятилетняя гражданская война и тридцатилетняя диктатура Мобуту Сесе Соко с «мобутизмом» в качестве государственной идеологии.

«Оздоровление» народного хозяйства прошло через стадии «заиризации», приведшей к упадку фермерства и сферы услуг, «радикализации», доведшей экономику до коллапса, и «либерализации», не принесшей никаких существенных результатов. Всё держалось на страхе и продаже полезных ископаемых. Очередная перестройка, начатая Мобуту в начале 1990-х гг., привела к погромам, массовым убийствам, полной дезорганизации управления. В 1997 году смертельно больной Мобуту бежал из страны. Он скончался через несколько месяцев, оставив после себя государство в руинах. Вторая конголезская война 1998–2003 гг., в которой в смертельной схватке за золото, алмазы, уран, кобальт, тантал, нефть, уголь и бокситы сошлись свыше 20 вооруженных группировок, унесла жизни почти 4 млн человек, что сделало ее самой кровавой войной после Второй мировой.

Нигерия

Нигерия – самая густонаселенная страна Черной Африки. В начале 2024 года число ее жителей оценивалось в 226 млн человек, что примерно в пять раз больше, чем на момент объявления независимости от британской короны в 1960 году. Демографический бум, связанный с внедрением программ вакцинации и доступностью элементарных лекарств, сам стал серьезной проблемой. Подавляющее преобладание молодежи при недостатке рабочих мест и крайне запутанной национальной, языковой и религиозной ситуации приводит к значительному росту подростковых банд и радикальных группировок.

Наличие среди нигерийцев около 10 крупных этносов и 500 племён с примерно равным числом мусульман и христиан неоднократно приводило к межнациональным столкновениям и межконфессиональным войнам. С 1967 по 1970 гг. в Нигерии бушевала ожесточенная гражданская война, нанесшая непоправимый ущерб. В 1970-е – 1990-е гг. правление гражданских несколько раз сменялось правлением военных. Самой мрачной страницей в истории Нигерии считается правление в 1993–1998 гг. «тирана каменного века» генерала Сани Абачи. Запуганное население, стагнирующая экономика, международная изоляция – таков был невеселый итог его пятилетки.

В XXI веке даже высокие цены на нефть – а Нигерия занимает 10-е место в мире по ее запасам и 14-е место по добыче – не смогли кардинально поправить социально-экономическое положение страны. Зашкаливающая коррупция и некомпетентность властей свели на нет благоприятную конъюнктуру. По объему ВВП Нигерия занимает 53-е место в мире, но в пересчете на душу населения – только 167-е. Большой головной болью властей в последние два десятилетия также стала деятельность экстремистской исламистской группировки «Боко Харам».

Сомали

Сомалийский полуостров был известен еще древним египтянам как земля Пунт. В свое время он принадлежал Аксумскому королевству, его города имели важное торговое значение в Средневековье. Первые европейцы (португальцы) появились здесь ещё в 1499 году, но только в 1884 году началась оккупация сомалийских территорий. К началу XX века полуостров оказался поделен между Францией, Англией, Италией и Эфиопией. Летом 1960 года Итальянское и Британское Сомали объединились в независимую Сомалийскую республику, а Французский Сомалиленд стал в 1977 году республикой Джибути.

Советский Союз принял деятельное участие в становлении молодой республики. Кредиты в десятки миллионов долларов, поставки вооружений, в т.ч. бронетехники и авиации, создание флота, строительство современного порта в Бербере, обучение сотен офицеров и т.д. способствовали значительному укреплению сомалийской обороноспособности. Когда пришедший в 1969 году в результате военного переворота генерал Сияд Барре объявил своей целью строительство социализма, отношения между странами достигли своего пика, а плакаты трех великих вождей – Маркса, Ленина и Барре – украшали улицы сомалийских городов. Тогда же были достигнуты заметные успехи в ликвидации неграмотности, в развитии текстильной и мясомолочной промышленности.

Однако война 1977 года за Огаден (Эфиопский Сомали) привели к разрыву дипломатических отношений с СССР, поддержавшего Эфиопию. Барре переметнулся на американскую сторону, предоставив им свои авиабазы. Окончательно утративший популярность правитель бежал из страны в 1991 году, а перспективная некогда страна распалась на несколько частей и превратилась в пристанище пиратов.

ЮАР

Положение дел в Южно-Африканской Республике значительно отличалось от остальной Черной Африки. Сильные позиции белых поселенцев – в 1940 году они составляли 22% населения, при этом более 50% из них были африканерами, а около 40% потомками англичан – позволили им удержать власть в эпоху крушения колониальной системы. Установившийся в 1948 году режим апартеида – политики раздельного проживания белых и черных с поражением последних во многих правах – просуществовал вплоть до начала 1990-х гг. Подобная практика вызвала гневное осуждение мирового сообщества, а томившийся долгие годы в заключении лидер чернокожего большинства Нельсон Мандела стал символом борьбы за права коренного населения. Режим апартеида подвергался суровым санкциям, но при этом ЮАР оставалась единственной высокоразвитой страной континента: она производила в шесть раз больше стали и в два раза больше электроэнергии, чем вся Черная Африка вместе взятая.

После отмены апартеида, когда президентом ЮАР в 1994 года стал Нельсон Мандела, многие белые стали уезжать из страны, преимущественно в Австралию или Великобританию. Их численность по сравнению с 1960 годом сократилась более чем вдвое. Повсеместно наблюдались случаи обратной дискриминации и кровавой мести – за первые 15 лет «свободы» было убито свыше 3000 белых фермеров. С 2011 года экономика республики переживает серьезное торможение и быстрый рост безработицы, но даже в таких непростых условия ЮАР остается экономически самой развитой страной континента с крупнейшим в Африке автопромом и мощной горнодобывающей отраслью.

Россия и Черная Африка

После распада Советского Союза произошел обвал политических и экономических связей с Черной Африкой. Эпитеты «бездонная бочка» и «черная дыра» служили главными аргументами в объяснении причин случившегося. Только в начале XXI века крупнейшие российские горнодобывающие, нефтяные и металлургические компании начали возвращаться в Африку. В качестве политического жеста и как шаг для получения преференций в будущем российским правительством было решено списать свыше 20 млрд долларов африканских долгов, оставшихся от СССР.

Начиная с 2014 года Российская Федерация стала укреплять стратегические связи со многими странами региона, подписывать основополагающие документы о двустороннем сотрудничестве и военно-технической помощи. В 2019 году в Сочи и в 2023 году в Санкт-Петербурге прошли саммиты «Россия – Африка», на которых присутствовали высокие представители почти всех африканских государств. В условиях ухудшающихся отношений со странами Запада Россия может получить существенную выгоду от создания альтернативных политических, экономических и финансовых союзов и связей, в том числе и со странами Черной Африки.

XXI век – старые проблемы и новые вызовы

В XXI век Черная Африка вступила с осторожным оптимизмом, даже несмотря на не слишком впечатляющие макроэкономические показатели. Рыхлые государственные структуры – источник многочисленных прежних проблем – постепенно крепнут и адаптируются в глобальном мире, финансовая система худо-бедно функционирует (если не брать совсем вопиющие случаи вроде зимбабвийского доллара или сомалийского шиллинга), развиваются инфраструктурные проекты, внедряются современные технологии (во многом благодаря Китаю, чье экономическое присутствие в Африке за последние два десятка лет возросло многократно).

Помимо России и Китая, свой интерес в Африке явно обозначают США и Франция, поэтому соперничество и даже столкновения между этими державами за сферы влияния на континенте – один из возможных сценариев развития, хотя, безусловно, наилучшим решением видится мирное сосуществование и справедливая конкуренция.

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