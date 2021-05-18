Стелы. Трофеи. Триумфы. Парады Стелы Традиция отмечать победы восходит к глубокой древности. Одним из первых известных способов увековечить память о военных свершениях были стелы древних шумеров. Обычно это были камни или высеченные в скалах изображения воинов, сопровождавшиеся клинописными текстами, восхваляющими предводителей и богов, даровавших им победу. Стела Коршунов царя Эанатума – один из первых памятников подобного рода. Подобные монументы характерны для большинства цивилизаций древности. Нередко о победах писали на стенах храмов, и порою это не просто краткие тексты, а поэмы. Однако современному знатоку не стоит принимать на веру всё, о чем рассказывают подобные находки. Так, многочисленные победные реляции о битве при Кадеше и успехах... На чтение: 2 минуты

Стелы

Традиция отмечать победы восходит к глубокой древности. Одним из первых известных способов увековечить память о военных свершениях были стелы древних шумеров. Обычно это были камни или высеченные в скалах изображения воинов, сопровождавшиеся клинописными текстами, восхваляющими предводителей и богов, даровавших им победу. Стела Коршунов царя Эанатума – один из первых памятников подобного рода. Подобные монументы характерны для большинства цивилизаций древности.

Нередко о победах писали на стенах храмов, и порою это не просто краткие тексты, а поэмы. Однако современному знатоку не стоит принимать на веру всё, о чем рассказывают подобные находки. Так, многочисленные победные реляции о битве при Кадеше и успехах египетского фараона Рамсеса II против хеттов были лишь способом скрыть горечь поражения. В целом, тенденция приукрасить свои успехи была свойственна людям древности, и в этом мир не изменился – достаточно более внимательно изучать историю.

Стела Коршунов

Источник: pinterest.ru

Трофеи

Мы давно привыкли к тому, что трофей – это что-то, захваченное у противника. Но изначально трофей был скорее памятником, который увековечивал победу перед людьми и богами. В Древней Греции политическое развитие далеко не сразу достигло того уровня, когда задачей в войне был захват территорий. Города-полисы, как правило, воевали до победы и заключения более выгодного мирного договора.

Чтобы оставить осязаемое свидетельство своей победы, на поле боя водружали столб или выбирали дерево, на которое сгружали часть доспехов и оружия побежденных. Трофеи посвящались богу (как правило, покровителю победившего города-полиса). Трофеи были священны - никто не смел их похищать или разрушать. Как правило, к трофею прикреплялась табличка с хвалебными стихами в честь богов, упоминавшая имена победителей и проигравших. Со временем стали воздвигать статуи – трофеи, выглядевшие как столбы с изображениями доспехов и оружия. Впоследствии такие «трофеи» перекочевали на триумфальные арки.

В более позднее время понятие расширилось, и трофеями уже называли всю захваченную добычу и оружие. Отдельное место занимали знамена побежденных, вражеских подразделений. Кельты, германцы, славяне и другие народы нередко жертвовали значительную часть военной добычи, сжигая ее на кострах, развешивая на деревьях священных рощ, либо утапливая в посвященных богам болотах.

Изображение Столба Трофея на барельефе Колонны Трояна

Источник: pinterest.ru

Триумфы

Парады сочетают в себе и смотр войск, который у множества народов проводился каждый год для проверки боеспособности населения, и к праздничному возвращению после победы над врагом в родные края. Пожалуй, римские триумфы оказали наиболее существенное влияние на наши современные парады. Это были шествия после победы над врагом, и не каждый победитель удостаивался этого права.

Военачальник должен был иметь статус главнокомандующего и либо выиграть войну, либо одержать весьма впечатляющую победу над противником. Но даже этого не всегда было достаточно, так как сенат, народное собрание или (в более поздний период) император были теми, кто мог дать право на триумф или воспрепятствовать его проведению. Ведь подобные почести поднимали статус триумфатора, что не устраивало его политических соперников.

Триумф – это шествие победителя, во многом напоминающее парад. Триумфатор возглавлял процессию, управляя позолоченной колесницей квадригой, в которую были запряжены 4 лошади. Марк Фурий Камилл впервые запряг в триумфальную квадригу белых лошадей, имевших сакральное значение. Несмотря на скандал, чтобы не отставать от предшественника, и другие триумфаторы запрягали в квадриги белых коней.

За квадригой победителя шли музыканты, следом двигалась и остальная процессия – в нее входили и воины победившей армии, и плененные властители и военачальники с их незадачливыми соратниками и порабощёнными соплеменниками. Им приходилось нести отнятую у них же военную добычу. В числе захваченных вели даже диковинных животных, привезенных из покоренных стран. Когда в западной Европе стали переосмысливать традиции античности, триумфы и представление о них в значительной мере повлияли на традиции современных парадов.

Парады

Как и множество западноевропейских заимствований, парады в современном понимании в нашей стране начал проводить Петр I .

После удачной обороны Архангельска, побед над шведским военачальником Шлиппенбахом при Эрестфере и Гумельсгофе 11 (22) октября 1702 года российская армия после кровопролитного штурма захватила стратегически важную крепость Нотебург (Орешек). Орешек имел большое стратегическое значение для контроля судоходства по Неве. Царь Петр решил отметить первые успехи русского оружия на европейский манер – провести парад.

Первый российский парад проходил в Москве (на тот момент это единственная столица России, Санкт-Петербург еще не основан). Мясницкую улицу покрыли красным сукном (а сукно, тем более красное, стоило в те времена весьма недешево). Петр, как древнеримский триумфатор на квадриге, проехал по суконной дорожке в позолоченной карете, к которой прикрепили трофейные знамена шведов, волочившиеся по земле. Следом маршировали русские солдаты и военачальники.

С конца XVIII века парады в России проводились регулярно, как-правило, в Санкт-Петербурге на Марсовом Поле. Название не случайно – ведь в ту эпоху царило увлечение античностью, а правители нередко ассоциировали себя со знаменитыми деятелями Греции и Рима.

В древнем Риме был Храм Марса. Его двери на протяжении почти всей истории государства были открыты, так как закрывались они только в мирные времена, а Рим воевал почти постоянно. Так что название поля для военных парадов в честь античного бога войны было в духе того времени. Как и сооружение Ростральных колонн в Санкт-Петербурге в честь побед флота Российской Империи – ведь эти колонны с символичными носами потопленных и захваченных кораблей противника – еще одна отсылка к традиции древности. Так же и триумфальные арки, одну из которых соорудили в честь победы над Наполеоном и несколько раз перестраивали и видоизменяли. Сейчас мы ее знаем под названием Московские Триумфальные Ворота.

Удивительно, но именно парады зримо связывают нас с неимоверной древностью, когда человечество только создавало государства и училось с помощью ритуалов и символов закреплять в памяти народов их историю.

Обложка: pinterest.ru