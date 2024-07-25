Статус неправительственных вооруженных формирований и проблема правового регулирования партизанской войны
Статус неправительственных вооруженных формирований и проблема правового регулирования партизанской войны
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Статус неправительственных вооруженных формирований и проблема правового регулирования партизанской войны
По мере развития современного общества, проблема лиц, не входящих в состав правительственных вооруженных сил, но принимающих непосредственное участие в военных действиях, не только сохраняется, но и становится все более острой. Решение данной проблемы в теории и на практике существенно осложняется ее чрезвычайно политизированным характером, а также существующим сегодня терминологическим хаосом.
Проблема ведения военных действий неправительственными вооруженными формированиями и правового положения участников таких формирований не только не нова, но и, в некоторой степени, традиционна для доктрины и практики международного права. Ожесточенная научная дискуссия и дипломатическая борьба вокруг этой проблемы берет начало еще со времен Брюссельской конференции 1874 г. Категорические разногласия между государствами именно в процессе обсуждения статуса участников нерегулярных и неправительственных сил привели в ходе Гаагской конференции 1899 г. к появлению Декларации Мартенса, ставшей затем отраслевым принципом международного права.
На исходе ХХ — заре XXI века международное право сталкивается с целым рядом новых серьезных проблем. Вооруженные конфликты, сопровождавшие распад СССР и Югославии, военные действия на Северном Кавказе, террористические акты 11 сентября 2001 г., агрессия НАТО против Югославии, Афганистана и Ирака, события августа 2008 года в Абхазии и Южной Осетии, 2011 года на Ближнем Востоке придали актуальности рассматриваемой темы новый импульс и новое звучание. Данные события заставляют ученых и практиков вновь обратить внимание на такие вопросы, как право, регулирующее конфликт с участием стороны, не являющейся государством; критерии, дающие право на статус комбатанта; статус и обращение, на которые имеют право различные категории лиц, принимавших участие в военных действиях. Сегодня все эти старые вопросы предстают перед нами в совершенно новом аспекте.
Важной теоретико-методологической проблемой исследования международно-правового регулирования положения неправительственных вооруженных формирований и их участников в период вооруженного конфликта является установление границ основного понятия с традиционными для отечественной науки понятиями «партизан» и «партизанская война». По нашему мнению, бессистемное употребление данных терминов является одним из основных препятствий для правильной юридической квалификации рассматриваемых явлений.
Кроме того, определение статуса партизан имеет значение в силу практической потребности в выработке четких международно-правовых критериев отличия партизан от наемников, террористов и других уголовных преступников[1].
Партизанская война, равно как и контрпартизанские действия, как неизменный компонент подавляющего большинства войн и вооруженных конфликтов со всеми своими закономерностями развития, с поразительным постоянством ускользает из области научных исследований. Во всяком случае, в нашем государстве этот компонент до сих пор никак не вписан ни в военную доктрину, ни в законодательство. На деле же партизанская война – обоюдоострое оружие, одинаково эффективное как в обороне, так и в наступлении, становится инструментом в руках сепаратистов и различного рода экстремистских организаций. То, что возвышенное понятие «партизан» легко превращается в уничижительное понятие «бандит» свидетельствует, что мы имеем дело с очень непростым явлением[2].
Трудности и существенные разночтения начинаются уже при определении понятий. Проблема видится, в частности, в терминологии, которой оперируют международные документы. Так, Положение о законах и обычаях сухопутной войны (Приложение к IV Гаагской конвенции 1907 г.) в ст. 1 упоминает личный состав ополчения и добровольческих отрядов, а в ст. 2 также население незанятой территории, которое при приближении противника возьмется за оружие. П. 2 ст. 4 III Женевской конвенции 1949 года называет членов «организованных движений сопротивления, принадлежащих стороне, находящейся в конфликте, и действующих на их собственной территории или вне ее, даже если эта территория оккупирована». В то же самое время, понятие «партизан» получило широкое распространение в отечественной и зарубежной доктрине, хотя в него и вкладывается различное содержание.
Слово «партизан» латинского происхождения (от «pars» — часть или сторона). Во всех европейских языках этим словом обозначают того, кто входит в состав определенной партии, группировки. Существуют партии, ведущие войну, но есть и партии судебного процесса, партии парламентской демократии и т.д.[3]
При обсуждении проектов статей Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительного протокола I употребление термина «партизан» на конференциях было повсеместным. Но одни под этим термином понимали комбатанта, принимающего участие в вооруженной борьбе против колониализма и против расистских режимов. Другие под термином «партизан» понимали главным образом участника, ведущего вооруженную борьбу с применением тактики и методов партизанской войны (внезапность нападения, маскировка, мобильность отряда и т.д.) независимо от принадлежности к регулярным вооруженным силам[4].
Некоторые авторы в качестве главного признака партизанской войны выделяют ее «самопроизвольный» характер[5].
В других определениях в качестве главного признака используется самостоятельный характер деятельности и непостоянная организация[6].
Третьи авторы отправляются от иррегулярной формы ведения военных действий[7].
Своеобразную позицию по данному вопросу занимает И.И. Котляров, полагающий, что партизаны не охватываются понятием «добровольческие отряды»[8]. Ссылаясь на классический труд Ч. Хайда, он смешивает партизан с войсковыми диверсионно-разведывательными отрядами, действующими в тылу противника. И.И. Котляров полагает, что у Ч. Хайда партизаны определены как «вооруженные солдаты, носящие форму своей армии, но принадлежащие к частям, действующим отдельно от главных сил для того, чтобы совершать набеги на территорию, занятую неприятелем»[9].
На наш взгляд, позиция, выраженная И.И. Котляровым, весьма уязвима. Во-первых, потому, что в том месте, на которое дает ссылку И.И. Котляров, Ч. Хайд[10] употребляет понятие «партизан» в переносном смысле, говоря о «так называемых «партизанах». В действительности же американский классик вкладывал в это понятие совершенно иное, содержание: «по мнению доктора Либера, партизанские отряды можно охарактеризовать как стихийно образующиеся во время войны группы вооруженных людей, не входящие в состав организованной армии, не числящиеся в официальной платежной ведомости армии или вовсе не оплачиваемые; они то берутся за оружие, то складывают его и ведут малую войну (guerrilla), главным образом совершая налеты, грабежи, разрушения и резню. Они не могут обременять себя большим количеством пленных и поэтому обычно не дают никакой пощады. Они особенно опасны, так как легко избегают преследования и, складывая свое оружие, становятся коварными врагами, ибо не могут существовать иначе, как грабежом; почти всегда они вырождаются в обыкновенных грабителей и разбойников»[11]. Большое значение для выяснения позиции Ч. Хайда по данному вопросу имеют также приводимые последним подстрочные примечания, где он также по большей части цитирует Ф. Либера. Во-вторых, потому, что Ф.Ф. Мартенс — один из главных авторов комментируемого И.И. Котляровым положения — писал, что его целью является определить статус, которым обладают «отряды ополченцев, вольных стрелков, добровольцев и т.п. … всякого рода партизанских отрядов, волонтеров и, наконец, участников в поголовном восстании»[12].
Л.И. Савинский указывал, что не следует смешивать понятия «партизанская война» и «партизанская тактика», применяемая регулярными вооруженными силами[13]. В данном случае, как представляется, речь может идти лишь о применении регулярной армией особой диверсионно-партизанской тактики, а не о партизанской войне. Бойцы диверсионных групп, если они действуют в своей форме, имеют статус «разведчиков». Если же эти лица действуют не в своей форме, то при задержании они не имеют права на статус военнопленного и подлежат уголовной ответственности как «шпионы» или «лазутчики».
В.В. Алешин вкладывает в понятие «партизан» чрезмерно широкое содержание, равное содержанию понятия «иррегулярные вооруженные силы»[14].
Близкий к последнему подход имеет место в ряде учебников. Авторы этих изданий сводят рассмотрение проблемы участия иррегулярных вооруженных сил в вооруженном конфликте к указанию на правомерность партизанской войны и наличию у партизан, а также участников национально-освободительных войн, статуса комбатантов[15]. В других учебниках упоминаются «добровольческие отряды, отряды ополчения, личный состав организованного движения сопротивления (партизаны)»[16], «строевой состав … ополчений, добровольческих и партизанских отрядов, движений сопротивления»[17]. В семитомном «Курсе международного права» рассматриваются «ополчение, добровольческие отряды, как входящие, так и не входящие в состав регулярных вооруженных сил; личный состав организованных движений сопротивления и партизаны»[18].
По А.С. Борзенкову, партизаны — это «комбатанты, которыми, применительно к партизанской войне, должны признаваться лица, под руководством ответственного командира добровольно принимающие непосредственное участие в боевых действиях в составе особого рода организованных вооруженных сил, принадлежащих стороне, находящейся в конфликте на законных основаниях, т.е. в войне против оккупантов в порядке самообороны, против расистских или иных реакционных режимов в осуществление своего права на самоопределение и выбора пути развития, действующих на их собственно территории, даже если эта территория оккупирована, отличающих себя от гражданского населения путем открытого ношения оружия во время каждого военного столкновения и в то время, когда они находятся на виду у противника в ходе развертывания в боевые порядки, в котором они должны принять участие; не допускающие симулирования обладания статусом гражданского лица или некомбатанта, безусловно соблюдающие международное право, применяемое в период вооруженных конфликтов и пользующихся правом на его покровительство и защиту»[19].
Примечательно, что попытка дать определение партизанской войне была сделана даже Генеральным Секретарем ООН У. Таном. Он озвучил его 20 ноября 1969 года в своем докладе «Уважение прав человека в вооруженных конфликтах» на ХХIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «борьба, которую ведут разобщенные мобильные группы, обычно вооруженные легким оружием, организующие неожиданные атаки и, как правило, избегающие серьезных сражений»[20].
Данное определение также не кажется автору удачным, поскольку оно, как и многие другие, исходит из критериев особенностей применяемой тактики, а не из сущности явления. Выше уже отмечалось, что к подобной тактике могут прибегать даже регулярные армии. Именно поэтому нам кажется не вполне уместным использовать весьма распространенный в зарубежной литературе[21] термин «герилья» (от исп. «la guerrilla» — букв. «малая война»).
Наиболее обстоятельно проблемы определения понятий «партизан» и «партизанская война» разработаны отечественными учеными послевоенного периода Л.А. Моджорян, А.И. Полтораком и Л.И. Савинским[22].
По мнению Л.И. Савинского, «партизанское движение — историческое всенародное движение, особенно ярко подчеркивающее истинно народное содержание войны». Партизанские действия «несомненно, связаны с настроением масс самым явным, самым непосредственным образом»[23]. Особенно важно подчеркнуть, что «партизанская борьба — это именно борьба народных масс, народная борьба; партизанский отряд как вооруженное ядро является боевым авангардом народа, его главная сила в том и состоит, что он опирается на население»[24].
Согласно самому позднему определению, данному А.И. Полтораком и Л.И. Савинским, «партизанская война — это вооруженная борьба организованных групп (ополчение, добровольческие отряды, движения сопротивления), не входящих в состав регулярных вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, сражающихся преимущественно в тылу неприятеля в процессе законной (справедливой) войны против иноземных захватчиков в защиту свободы и независимости страны, а также в целях национального и социального освобождения, и опирающаяся на широкое сочувствие и поддержку народа»[25].
На тот период времени, когда данное определение было сформулировано, оно, в общем и целом, представляло собой важный вклад в разрешение проблемы партизанской войны в международном праве. Кроме того, отечественными учеными были проанализированы требования к нерегулярным войскам, установленные еще Положениями о законах и обычаях сухопутной войны 1899 и 1907 года, разрешен вопрос об их применимости в условиях современных авторам войн (середина ХХ века), что не утратило своей значимости и актуальности в наши дни.
Мы разделяем традиционное для отечественной науки международного права понимание партизанского движения как формы народной войны, т.е. войны, ведущейся населением (или добровольными вооруженными формированиями с опорой на широкую поддержку населения) государства или территории против иностранной оккупации[26], колонизации или даже собственного правительства.
Именно связанность с населением определенной территории и его поддержкой, наряду с добровольным характером участия в военных действиях, составляет сущность рассматриваемого явления.
Несмотря на значительные достижения названных ученых, важный вопрос, связанный с проблемой партизанской войны, — вопрос о правомерности участия в военных действиях неправительственных вооруженных формирований и о статусе их участников, остается весьма проблематичным[27]. Это относится, особенно, к вооруженным конфликтам немеждународного характера, в условиях которых, как полагают многие авторы, ни о каких партизанах не может идти и речи, поскольку боевые действия ведутся правительственными силами против незаконных вооруженных формирований[28]. Тем более, что общая ст. 3 Женевских конвенций и Дополнительный протокол II, применяемые к внутригосударственным вооруженным конфликтам, не предоставляют бойцам неправительственных вооруженных формирований статуса комбатантов[29]. Например, германский исследователь О. Хельбрунн писал: «Если партизаны сражаются против своей страны, они подлежат ответственности по национальному праву, и каждая страна, может привлекать их к ответственности по обвинению в государственной измене… В революционных войнах, в большинстве случаев, партизаны не находятся под защитой международного права. Каков тогда их статус?»[30] В наши дни актуальность вопроса, поставленного германским ученым после Второй мировой войны, не только не уменьшилась, но даже возросла.
Исходя из изложенного, представляется возможным сформулировать основные признаки партизанской войны:
1. Это вооруженная борьба, которая ведется: а) между государствами или значительной части населения одного государства (или его оккупированной территории) против иностранных оккупационных войск[31]; б) между населением колонии или иной несамоуправляемой территории и вооруженными силами метрополии; в) между угнетаемым большинством и вооруженными силами расистского режима; г) населением всей или части территории государства против собственного правительства (целями борьбы могут быть как отделение части территории, так и изменение политического режима в стране, смена власти и т.п.); д) населением некоторой территории против неправительственных вооруженных формирований, находящихся на этой территории. Во всех случаях, кроме первого, партизанская война ведется неправительственными вооруженными формированиями.
2. Партизанская борьба — это организованная вооруженная борьба. «… партизанский отряд, — отмечал А.Ф. Федоров, — военная организация, а не добровольное общество, не артель по уничтожению первых попавшихся оккупантов»[32]. Организованный характер борьбы предполагает, прежде всего, что во главе партизанских отрядов стоят ответственные командиры. В качестве таковых могут выступать не только лица, имеющие соответствующее полномочие от своего правительства, но и любые другие лица, фактически руководящие отрядами и ответственные за действия своих подчиненных[33]. Организованный характер предполагает также координацию действий партизанских отрядов по мере развития освободительного движения, а впоследствии, — создание единого командования. Неизбежная разрозненность партизанских отрядов на начальной стадии движения не должна вызывать сомнений в его правомерности. Современный юрист Ф. Кальсховен, комментируя п. 1 ст. 43 I Дополнительного протокола 1977 года, объявляет достаточной «некоторую степень организованности» движения сопротивления, вооруженные отряды которого гораздо менее жестко организованы, нежели «регулярные вооруженные силы давно сложившихся государств»[34].
Во всяком случае, мы полагаем, что констатация партизанской войны возможна, если группы народного сопротивления охватываются понятием «вооруженные формирования».
3. Массовое добровольное участие в вооруженной борьбе лиц, формально не принадлежащих к составу вооруженных сил. А.И. Полторак справедливо указывал на невозможность в современных условиях провести грань между поголовным восстанием на оккупированной территории и партизанской войной. По сути, это одно и то же[35]. А.С. Борзенков пишет о возможности возникновения партизанского движения либо стихийно, в ответ на жестокие неправомерные действия агрессора, либо по призыву правительства страны, подвергшейся нападению. По мнению данного автора, добровольность — характерная особенность формирования партизанских объединений[36].
4. Основным театром военных действий является тыл противника. В данном случае, вопреки утверждениям некоторых авторов, совершенно не важно, установилась ли на данной территории власть оккупирующей державы[37], что следует из п. 2 ст. 4 III Женевской конвенции 1949 г. Суверенитет в отношении данной территории остается за оккупированным государством[38], а «бессилие правительства вовсе не означает бессилия государства, и странно было бы утверждать, что население, имеющее достаточно силы, чтобы отстоять свою самостоятельность, не вправе это сделать, но, напротив, бессильное правительство обязано воспретить ему самозащиту»[39]. В другой работе цитируемый автор обоснованно утверждает, что «если война есть отношение между государствами, то из этого еще не следует, чтобы она была отношением между правительствами»[40]. Даже если правительство капитулировало перед агрессором, народ, в силу изложенных соображений, не теряет своего права на вооруженное сопротивление как войскам оккупанта, так и его пособникам из числа граждан оккупированного государства. Примером подобной правомерной народно-освободительной борьбы может служить борьба французского Сопротивления против германских захватчиков и коллаборационистского петэновского «правительства Виши» во время Второй мировой войны. Важно, чтобы такая борьба велась в интересах и от имени государства[41], которые, как известно, не сводятся к интересам конкретного государственного аппарата, находящегося у власти в тот или иной момент времени[42]. В этой связи А.И. Полторак подчеркивает, что вооруженная борьба народа против иностранной оккупации всегда является законной самообороной[43].
Для целей настоящего диссертационного исследования особо следует подчеркнуть, что в случае, когда государство делает заявление об аннексии оккупированной территории, международное гуманитарное право продолжает применяться в полном объеме, как это прямо предусмотрено ст. 47 Женевской конвенции IV. Более сложная ситуация возникает, если оккупирующая держава приводит к власти марионеточное правительство, которое заявляет, что вооруженные силы оккупирующей державы находятся на данной территории с его согласия или по его просьбе в силу внутриполитической необходимости. Однако и в этом случае по-прежнему должно применяться международное гуманитарное право[44]. Ситуация, когда войска державы-агрессора, разгромив регулярную армию какого-либо государства, подчиняют себе его правительство, либо смещают его и заменяют новым, а народ, несмотря на это, продолжает вести вооруженную борьбу против оккупантов и их ставленников, должна рассматриваться в качестве международного вооруженного конфликта. Представляется необходимым согласиться с утверждением А.И. Полторака, что «не может считаться законным правительство, являющееся агентурой интервента и не представляющее никого, кроме оккупанта»[45].
В ходе вооруженного конфликта, не носящего международного характера, партизанская война направлена против того, кто контролирует соответствующую территорию. Она, таким образом, может вестись и против правительства, и против неправительственных вооруженных формирований.
В отечественной науке высказывалось мнение, что партизанское движение присуще только справедливой войне. А.С. Борзенков, например, указывает на правомерность партизанского движения со стороны участника вооруженного конфликта, ведущего войну в соответствии с международным правом и реализующего тем самым право на самооборону[46]. Л.И. Савинский, напрямую связывает положение страны в качестве агрессора или жертвы агрессии и определение сопротивления местного населения в качестве партизанской войны[47]. В подтверждение своей позиции Л.И. Савинский пишет, что агрессивная война должна быть рассмотрена в качестве вооруженного столкновения между странами, одна из которых действует в преступных целях, а другая находится в состоянии законной необходимой обороны от преступного посягательства на ее жизненные блага[48]. В зарубежной литературе на связь между правом на самооборону против превосходящих сил агрессора и партизанской войной обращал внимание, например, венгерский ученый Г. Херцег[49]. Схожую аргументацию высказывал при обсуждении проекта Женевских конвенций 1949 г. глава делегации Дании Г. Кон[50].
В соответствии с этой точкой зрения, государство-агрессор не вправе прибегать к иррегулярным формам и методам ведения войны[51]. В последнем случае эти действия, в отличие от законной партизанской войны, не подлежат защите со стороны МГП[52], и их участники являются преступниками.
В теории такая позиция, несомненно, кажется справедливой. Это ощущение усиливается, если принять во внимание, что в настоящее же время безусловное право каждого государства на самооборону является общепризнанным, и авторитетно подтверждено в ст. 51 Устава ООН. С другой стороны, на практике часто бывает затруднительно установить, кто именно из сторон конфликта является агрессором[53]. Квалификация акта агрессии может быть спорной, государства всегда будут отрицать подобные обвинения и перекладывать ответственность на противоположную сторону. Это может привести к злоупотреблениям. Именно поэтому для МГП безразлична законность применения вооруженной силы, и вопросы jus ad bellum на правовое положение участников вооруженного конфликта не влияют[54]. Следуя данному принципу МГП, надлежит игнорировать Jus ad bellum и избегать квалификации и суждений о правомерности применения силы до тех пор, пока военные действия не закончились. МГП рассматривает вооруженный конфликт как факт, как данность и исходит из равенства противостоящих сторон.
Американский военный трибунал в Нюрнберге, рассматривая т.н. «Дело заложников» или дело против Вильгельма Листа и других, указал, что «не следует, что любое действие, совершенное германскими оккупационными силами, направленное против лица или имущества, является преступлением или что каждое действие, предпринятое населением оккупированной страны против германских оккупационных сил, становится таким образом законной обороной… международное право не делает различия между законным и незаконным оккупантом при рассмотрении соответствующих обязанностей оккупанта и населения на оккупированной территории… нормы международного права применяются к войне независимо от породившей ее причины»[55]. Аналогичная позиция отстаивалась Британским делегатом Р. Крейги при обсуждении проекта Женевских конвенций 1949 г.[56]
Мы считаем нужным обратить внимание на то, что партизанская война в силу ее характера (в частности, тесная связь с местным населением и зависимость от его поддержки) в принципе может вестись только на своей территории. Из этого можно сделать вывод, что партизанская война — явление, присущее, прежде всего, оборонительной войне. Напротив, террористические и диверсионные действия не имеют такой жесткой территориальной привязки и, следовательно, могут применяться равным образом и в оборонительной, и в наступательной войне. Еще раз подчеркнем, что это само по себе не влияет на законность таких действий.
Следует согласиться с А.С. Борзенковым, который отмечает, что «партизанские военные формирования, так же, как и регулярные вооруженные силы государств, состоят из комбатантов и некомбатантов, тоже пользующихся всей полнотой прав и несущих обязанности в соответствии с нормами международного права, действующего в период вооруженных конфликтов»[57].
В отечественной доктрине высказывалось вполне обоснованное мнение о существовании в МГП института партизан. Следует, вероятно, согласиться с А.С. Борзенковым в том, что «институт партизан характеризуется как совокупность норм международного права, регулирующих группу взаимосвязанных общественных отношений, возникающих в связи с началом, ведением и окончанием правомерной специфической вооруженной борьбы в период международных вооруженных конфликтов»[58].
Для нас очевидно, что партизанское движение отнюдь не ведет «к ломке действующего права войны». Это движение как раз напротив, соответствует духу и смыслу данной отрасли международного права. Однако, поскольку это справедливо лишь в отношении подлинной партизанской войны, возникает необходимость устранить все разночтения в самом определении понятия «партизанская война»[59]. Сделав это, мы выделяем партизан из всего множества людей, ведущих т.н. «малую войну». С одной стороны, мы вполне четко отграничиваем партизан от специальных подразделений регулярных вооруженных сил, а с другой, столь же четко проводим границу между ними и широким спектром неправительственных вооруженных формирований.
При этом мы считаем нужным подчеркнуть, что сами партизаны не всегда могут быть определены в качестве неправительственных вооруженных формирований. Они однозначно являются таковыми лишь в случае отсутствия связи с государством в виде ответственного командования.
В связи с этим, мы считаем нужным согласиться с международно-правовой характеристикой партизанских формирований как «организованных вооруженных сил особого рода, состоящих, как и вооруженные силы государств, из комбатантов и некомбатантов, на которые распространяются все требования и привилегии, которые предусмотрены международным гуманитарным правом, применяемым в период вооруженных конфликтов»[60].
Равным образом можно согласиться с тем, что «защита партизан носит универсальный и комплексный характер. Она охватывает многие институты международного права, действующие в период вооруженных конфликтов, а именно:
правовой статус гражданского населения, из представителей которого, как правило, создаются партизанские формирования;
иррегулярных вооруженных сил, входящих в состав армий государств;
участников массовых восстаний населения на оккупированных территориях, правовой статус которых требует дальнейшей разработки в свете расширения их правовой защиты»[61].
Завершая рассмотрение проблем партизанской войны, следует остановиться еще на одном моменте. Поскольку партизаны не принадлежат к составу регулярных вооруженных сил и ведут военные действия в тылу врага, сливаясь с местным населением, возникает специфическая проблема, связанная с установлением отличия партизан от гражданского населения.
Данная проблема в международном праве решается через установление специальных условий, таких наличие явственно видимого отличительного знака и открытое ношение оружия.
Больше всего сложностей возникает в связи с толкованием того, что значит «открыто носит оружие». Даже сразу после принятия этой нормы в начале 1900-х годов не было согласия относительно того, отвечает ли указанным критериям ношение пистолета.
По мере развития вооружений и военной тактики, выявились другие существенные разногласия в понимании открытого ношения оружия.
Характер современных боевых действий, а также исходное неравенство условий, в которых находятся противостоящие стороны, заставляет партизан маскировать свое вооружение и технику и применять их внезапно для врага. Даже личный состав регулярной армии в наши дни не отправляется в бой в великолепных, или, по крайней мере, броских мундирах и тем более не выставляет напоказ свои винтовки или гранаты без особой необходимости[62]. Более того, возросшая эффективность различных видов вооружения делает возможным их применение в условиях, вообще исключающих наблюдение таковых противником. Часто противник обнаруживает, что подвергся нападению, непосредственно в момент такого нападения, причем сами лица, осуществляющие такое нападение, могут не быть обнаружены вовсе. Примерами тому могут служить обстрел вражеских солдат снайпером с замаскированной позиции, находящейся на значительном (до нескольких километров) удалении, или подрыв колонны бронетехники с помощью радиоуправляемого фугаса. Еще А. И. Полторак говорил о нелепости ситуации, когда партизан, следуя к месту взрыва, к примеру, моста, открыто несет взрывчатку, а затем закладывает ее на виду у военнослужащих оккупационных войск[63]. Если маскировка личного состава, оружия и боевой техники стала нормой для регулярной армии, то почему к партизанам, и без того изначально находящимся в худших условиях, должны предъявляться иные требования? Ведь никому же не приходит в голову требовать от регулярных армий отказа от маскировки. Уже достаточно давно высказывается мнение о том, что условие о необходимости открытого ношения партизанами оружия совершенно устарело и является «таким же нелепым архаизмом, как и требование наличия у бойцов сопротивления особого «явственно видимого издалека отличительного знака»[64]. На основании этого мнения выдвигалось требование об освобождении партизан от обязанности открытого ношения[65].
В связи с этим возникает проблема отграничения партизан, являющихся комбатантами, от гражданского населения, неприкосновенность которого является одним из принципов МГП. Как уже отмечалось выше, как правило, партизаны склонны вести вооруженную борьбу, не всегда отличая себя от общей массы населения. По этой причине их действия могут повлечь опасность того, что противник заподозрит всех гражданских лиц в принадлежности к вооруженным формированиям[66]. Очевидно, что гражданские лица могут и будут пользоваться уважением лишь в том случае, если неприятельские комбатанты могут рассчитывать, что те, кто выглядит как гражданские лица, не нападут на них[67].
По нашему мнению, в современном международном праве сама по себе правомерность ведения партизанской войны местным населением ни в коем случае не ставится в зависимость от выполнения неких условий. В то же время, правомочность требования к комбатантам отличать себя от гражданского населения путем открытого ношения оружия, как это предусмотрено Дополнительным протоколом I, для нас не подлежит никакому сомнению. Равным образом несомненно, что категория «открытое ношение оружия» должна трактоваться с учетом современных реалий ведения военных действий. К примеру, снайпер, или минометчик, действующий с закрытой позиции, несомненно, должен считаться носящим оружие открыто. Вопрос с подрывником, закладывающим взрывное устройство под опору моста представляется более сложным, и, вероятно, должен решаться в зависимости от таких обстоятельств, как, к примеру, наличия в момент закладки открыто носимого личного или индивидуального стрелкового оружия, к примеру, винтовки за спиной или пистолета в поясной кобуре поверх одежды.
Предлагается следующий вариант разрешения данной ситуации. Бремя доказывания участия представителей местного населения в партизанском движении целиком и полностью лежит на противостоящей стороне, т.е. все местное население предполагается не воюющим, до тех пор, пока объективные факты не свидетельствуют об ином. Только при условии убежденности оккупационного военного командования в том, что кто-то из местных жителей является партизаном, последний, как комбатант противной стороны, может стать объектом военного нападения. Несомненно, что такая убежденность обязательно должна иметь под собой достаточные фактические основания. Представляется, что все лица, задержанные по подозрению в участии в партизанской борьбе, а тем более, захваченные с оружием в руках, должны получать статус военнопленного и не могут быть привлечены к уголовной ответственности за свое участие в военных действиях. Кроме того, ст. 5 Женевской конвенции I 1949 года и ст. 45 Дополнительного протокола I 1977 года предусмотрена обязанность государств-участников по разработке специальной судебной процедуры для определения статуса лиц, в отношении которых имеются сомнения в их статусе военнопленных, пользующихся соответствующей защитой[68]. Можно с сожалением отметить, что международно-правовой режим вооруженного конфликта немеждународного характера до сих пор содержит прискорбные пробелы в регулировании данного вопроса.
Л.И. Савинский полагает, что единственным [69] условием признания бойцов сопротивления законными комбатантами является соблюдение последними законов и обычаев войны. Данный автор, тем не менее, полагает, что «партизан обязан соблюдать не все законы и обычаи войны, а только те из них, которые соответствуют условиям борьбы против агрессора»[70]. Другие авторы идут еще дальше, заявляя, что «в своем сражении партизан пренебрегает всеми правилами ведения войны», действуя «террористическими методами, которые в невоенной ситуации были бы приравнены к злостным уголовным преступлениям… партизан является откровенно иллегитимным ответом на замаскировано иллегитимный вызов современного «права»[71]. Э. Давид заявляет, что данное условие «носит дискриминационный характер», «невыполнимое и по существу несправедливое»[72]. С такой нигилистической позицией трудно согласиться. Мы полагаем, что партизан, как и любой другой участник военного конфликта, обязан соблюдать нормы МГП, а серьезные нарушения данных норм, если они будут доказаны в установленном порядке по окончании военных действий[73], должны влечь уголовную ответственность на основании приговора компетентного суда. В п. 2 ст. 44 Дополнительного протокола I закреплено, что «хотя все комбатанты обязаны соблюдать нормы международного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, нарушения этих норм не лишают комбатанта его права считаться комбатантом и военнопленным»[74]. Что же касается необходимости соблюдения партизанами норм МГП, не как безусловной обязанности, распространяющейся на всех участников военных действий, а как условия признания их комбатантами, то такая «обратная» связь между этими двумя обстоятельствами представляется, по меньшей мере, лишенной логики. Естественно, что такая постановка вопроса не может не вызвать массу затруднений на практике, что, в общем, и происходит. При таком положении дел, в каждом конкретном случае необходимо сначала устанавливать, нарушало ли какое-либо лицо законы и обычаи войны и только потом решать, является ли оно комбатантом, либо же оно участвует в военных действиях незаконно и подлежит за это уголовной ответственности.
И.И. Котляров полагает, что условие о соблюдении норм международного гуманитарного права фактически поглощается положением о внутренней дисциплинарной системе[75], о которой уже говорилось при определении понятия «неправительственные вооруженные формирования». Как указывали авторы Курса Международного права, «за нарушение положений права вооруженных конфликтов несет ответственность конкретное лицо, а не весь отряд, и тем более, не все движение»[76]. Логическое толкование соответствующего положения п. 2. ст. 44 Дополнительного протокола I также дает основания полагать, что соблюдение международного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, не является самостоятельным условием для получения статуса комбатанта.
Представляется, что в данном случае следует также исходить из презумпции, установленной вторым абзацем ст. 5 Третьей Женевской конвенции 1949 года. На необходимость следования данной презумпции указывается, к примеру, в британском Руководстве по праву вооруженных конфликтов. При этом особо подчеркивается ее применимость только в ситуации вооруженного конфликта международного характера[77]. Еще до подписания Женевских конвенций 1949 года Л.И. Савинский писал, что бремя доказывания неправомерности вооруженных акций лежит на оккупационных властях[78]. Данная презумпция тем более существует в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, но в этом случае она основана не на положениях МГП, а является проявлением презумпции невиновности – общепризнанного принципа уголовного судопроизводства, закрепленного в международных документах о правах человека и национальном уголовно-процессуальном законодательстве большинства государств.
Таким образом, подводя итог, можно заключить, что объемы понятий «неправительственные вооруженные формирования» и «партизаны» не совпадают, но пересекаются. Это связано с тем, что в основе первого лежит признак связи с государством и представляющим его правительством, а в основе второго — признаки народного характера (опора на поддержку населения и добровольный характер участия) и действия в тылу противника на собственной территории. В этой связи партизанскую войну можно охарактеризовать в качестве формы ведения боевых действий, к которой прибегают как государства, так и неправительственные вооруженные формирования.
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Об авторе:
Денис Владимирович Садовников - выпускник факультета истории и права Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого (2011), руководитель департамента по работе с государственными и общественными организациями Российского военно-исторического общества.
Обложка: Памятник героям Первой мировой войны (Калининград). 2014.
Источник: https://ru.wikipedia.org