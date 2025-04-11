Староассирийское царство
В III тысячелетии до н. э. климат на Ближнем Востоке начал меняться в худшую сторону. Происходило это медленно, но неумолимо, вынуждая многонациональное население региона покидать родные места. В одну из таких волн переселения до Северо-Восточной части Междуречья добрались ассирийцы. Они поселились вдоль реки Тигр, а спустя какое-то время заняли главенствующее положение в той области.
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В III тысячелетии до н. э. климат на Ближнем Востоке начал меняться в худшую сторону. Происходило это медленно, но неумолимо, вынуждая многонациональное население региона покидать родные места. В то время Северо-Восточную Месопотамию, в основном, населяли субареи. Рядом с ними проживали хурриты, занимая Северо-Западные земли. Ориентировочно во второй половине III тысячелетия в Междуречье стали проникать семитские племена. По уровню развития они сильно уступали как субареям и хурритам, так и шумерам, проживавшим в южной части Месопотамии. Однако чужеземцы быстро адаптировались и многое переняли у соседей.
В одну из таких волн переселения до Северо-Восточной части Междуречья добрались и ассирийцы. Они поселились вдоль реки Тигр, потеснив субареев. А спустя какое-то время ассирийцы заняли главенствующее положение в той области. Субареи же просто растворились, став частью семитского народа.
Центром нового государства стал город Ашшур, который ассирийцы назвали в честь своего главного бога. Однако на стыке III и II тысячелетий до н.э. Ассирия являлась периферийным государством, которое ни на что не претендовало. Она занимала территорию от нижнего течения реки Заб на юге, упираясь на востоке в горы Загра и горы Масис на северо-западе. Проще говоря, земли ассирийцев ограничивались лишь верхним течением Тигра.
Выжить и сохранить государственность ассирийцам было непросто, учитывая количество самых разнообразных соседей. Однако главную угрозу для них представляли не кочевые племена, а шумеры. Выстоять в конфликте с развитым и цивилизованным народом у ассирийцев не получилось. Они потеряли независимость. Произошло это ориентировочно в конце XXII века до н.э. Тогда третья династия Ура сумела захватить практически всё Междуречье, в том числе, и северные территории.
Несмотря на культурное превосходство, ассимиляции не произошло. Ассирийцы сохранили свою идентичность, хотя какое-то время главным богом у них числился шумерский Энлиль. Находясь под властью южан ассирийцы всё же пытались вести самостоятельную политику. Цари Ашшура совершали военные походы в соседние земли, чтобы обогатить казну. Но о строительстве полноценного военизированного общества тогда не думали. И только после гибели третьей династии Ура ассирийцы стали свободными.
Принято считать, что первым правителем, при котором начался расцвет Ассирии, являлся Шамши-Адад I. Он правил в период с 1813 по 1781 годы до н.э (по другой версии с 1810 по 1775 годы до н.э.). Шамши-Адад I стал именовать себя не просто царём, а царём вселенной. Он совершил несколько удачных военных походов, обозначив претензии Ассирии на более высокий статус, нежели у неё был. Однако отстоять новые позиции следующим царям не удалось. В то время начался расцвет Вавилонского царства при Хаммурапи (правил ориентировочно с 1793 по 1750 годы до н.э). Он сумел подчинить несколько соседних царств, нанеся мощный удар и по Ассирии.
Молодое государство оказалось на пороге катастрофы. Кризис во всех сферах жизнедеятельности царства усугубила смена торговых путей. Если раньше они проходили через Ассирию, то теперь шли через Вавилонию в финикийские города-государства. Именно они взяли на себя роль главных торговцев.
Однако вскоре кризис ударил и по Вавилонии. После Хаммурапи страну наводнили касситские племена, которые смогли утвердиться в самом Вавилоне и основать новую династию. Изменения произошли и в других регионах Ближнего Востока. В Каппадокии образовалось Хеттское царство, претендующее на земли Сирии и Палестины. Их главным противником стал Египет, также желавший подчинить себе те территории. И до Ассирии никому не было дела. Однако ассирийцы не смогли воспользоваться ситуацией. Тому виной послужило Митанни — хурритское государство, образовавшееся по соседству.
Ориентировочно в 1450 году до н.э. на трон Митанни взошёл Шауштатар. Он существенно расширил границы своего государства, а также сумел завоевать Ашшур. Ассирия потеряла независимость.
Принято считать, что это событие ознаменовало окончание староассирийского царства.
История Ассирии продолжается в материале Среднеассирийское царство
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