Сталин был агентом царской охранки Развенчивая исторический миф: На чтение: 2 минуты

Краткое описание

Уже 60 лет прошло после смерти Иосифа Сталина , но до сих пор не утихают толки вокруг вопроса о том, был ли он секретным сотрудником полиции. Эта дискуссия началась на Западе в 1950-е годы. 23 апреля 1956 года в номере журнала «Life» появилась публикация сенсационного документа, якобы, доказывающего связь И.В. Сталина с Охранным отделением Департамента полиции. Текст был снабжен пространными комментариями известного биографа Сталина И.Д. Левина. Спустя некоторое время работа Левина в расширенном варианте вышла в свет отдельной книгой.

Документ представляет собой секретное донесение заведующего Особым отделом Департамента полиции МВД А.М. Еремина начальнику Енисейского Охранного отделения А.Ф. Железнякову. В тексте автор пишет о том, что Сталин, будучи арестован в 1906 году, дал начальнику Тифлисского губернского жандармского управления ценные агентурные сведения. В 1908 году он предоставлял информацию начальнику Бакинского Охранного отделения, а затем, по прибытии в Петербург, стал агентом Петербургского Охранного отделения. Связь Сталина с Охраной прекратилась лишь после его избрания в Центральный комитет РСДРП в г. Праге, когда он встал в явную оппозицию правительству.

Действительность

Уже в момент выхода публикации возникли обоснованные сомнения в подлинности «письма Еремина». Западными исследователями, а также учеными из числа русских эмигрантов (М. Вейнбаум, Г. Аронсон, Р. Врага, Б. Суварин, М.К. Тителл и др.) был проделан огромный объем работы. Участники дискуссии от общих рассуждений и домыслов постепенно все чаще и чаще обращались к свидетельствам очевидцев, а затем и к использованию документальных источников. Полемика из разряда отвлеченных интеллектуальных упражнений в конце концов стала на почву реального анализа, добывания конкретных, проверенных знаний.

С началом перестройки появилась возможность более или менее свободного обсуждения данной темы в СССР. 30 марта 1989 года два доктора исторических наук — Г.А. Арутюнов и Ф.Д. Волков — публикуют статью в «Московской правде», в которой приводят текст «ереминского документа». Основные выводы статей Волкова и Арутюнова еще какое-то время оставались предметом пропаганды их последовательницы З.П. Серебряковой.

Точку в научной дискуссии о подлинности документа поставила серия статей российских ученых-архивистов З.И. Перегудовой и Б.В. Каптелова. Их работа представляла собой образец высочайшего мастерства источниковедческого анализа, традиционно известного как «внутренняя» и «внешняя» критика исторического источника. Поразительно, что, вероятно, не зная полемики вокруг письма Еремина в западных средствах массовой информации, авторы статей шли в своих размышлениях как бы параллельно с теми, кто доказывал фальсифицированный характер этого документа на основании его определенных признаков. Но у них было еще и большое преимущество перед своими коллегами-предшественниками: они прекрасно знали документы Департамента полиции и потому могли пользоваться не воспоминаниями, не предположениями и домыслами, а всей совокупностью фактов, документально зафиксированных в архивных материалах.

Анализируя внешний вид и содержание данного документа, З.И. Перегудова и Б.В. Каптелов указывают на целый ряд ошибок: в 1913 году был Енисейский розыскной пункт, а не Енисейское охранное отделение; его заведующим был не Алексей Федорович Железняков, а Владимир Федорович; не соответствуют реалиям угловой штамп документа, штамп входящей документации, исходящий номер; поддельность подписи А.М. Еремина, начальника Особого отдела, который к тому же незадолго до отправки «письма» стал начальником финляндского жандармского управления и т.п.

Исследователи не только доказали подложность «документа», но и вычислили его возможного автора — ротмистра В.Н. Руссиянова, изготовившего фальшивку в эмиграции.

Ещё один аргумент о том, что иные документы, подтверждающие версию о том, что Сталин был агентом, были уничтожены в 20-е – 30-е годы по инициативе самого вождя, также не может быть признан состоятельным. З.И. Перегудова и Б.И. Каптелов, изучавшие полицейские материалы, касающиеся деятельностью Бакинской организации РСДРП, состав её секретной агентуры, пришли к выводу, что эти материалы сохранились в архиве полностью.

Кроме того, по словам доктора исторических наук, директора Государственного Архива РФ С. Мироненко в России из-за её бюрократического характера любые документы регистрируются, находятся в огромном количестве копий. Поэтому даже если была поставлена задача изъятия документов о сотрудничестве Сталина с охранкой, она нереализуема.

В 1990-е годы предпринимались попытки актуализировать данную тему, однако к настоящему времени можно сказать определенно, «письмо Еремина» утратило свою актуальность, окончательно перейдя из разряда подозрительных исторических источников в разряд фальсификаций.

В истории фальсификации исторических источников «ереминское письмо» является примером высокой техники подлога, начиная от легендирования его введения в общественный оборот и кончая приемами изготовления: бумага, шрифт, угловой штамп, штамп входящей корреспонденции, знание хронологии структурных и кадровых изменений в учреждениях охранного отделения.

Источники и литература

Арутюнов Г., Волков Ф. Перед судом истории // Московская правда. 1989, 30 марта. С. 3.

Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио. Подлоги письменных источников по российской истории в XX веке. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001.

Перегудова З.И. Политический сыск России. 1880-1917. М.: РОССПЭН, 2000. 432 с.

Серебрякова З.Л. Был ли Сталин агентом охранки? // Родина. 1989. №9.

Тайны истории. Век XX. Был ли Сталин агентом охранки? Сборник статей, материалов и документов. М., 1999.

Don-Levine Isaac. Stalin's great secret. New York, 1956.

Обложка: И.В. Джугашвили (Сталин). 1905-1906 гг.

Источник: https://www.hrono.ru