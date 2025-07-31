Сражение при Кагуле 1 августа 1770 года на реке Кагул на юге современной Молдавии русская армия под командованием Румянцева разгромила османское войско На чтение: 3 минуты

Одна из ключевых битв русско-турецкой войны 1768–1774 гг. 21 июля (1 августа) 1770 г. на реке Кагул, на юге современной Молдавии. Русская армия численностью не более 32 тыс. человек при 118 орудиях разгромила османскую армию из 150 тыс. человек при 140 орудиях.

«НА ПОЛЕВОЙ БАТАЛИИ ПРИ ОЗЕРЕ КАГУЛЕ»

В оном 770 году, уже под начальством графа Румянцева, в отдельном корпусе князя Николая Васильевича Репнина, наш полк находился в баталии июля 7-го в Молдавии и при взятии неприятельского ретраншемента и лагеря, а 21-го на полевой баталии при озере Кагуле; тут взяли также лагерь, обоз и пушки. Нас было не более 30 тысяч, регулярного и нерегулярная войска, а их около двух сот тысяч. После занятия ретраншемента и всего их доброго перешли мы и Троянову дорогу славную по древней истории. Многие дивизионные генералы просились с корпусами догнать и разбить остатки неприятеля, но граф им отвечал: “мы, батюшка, только их прогнали, а не побили, этому неприятелю нехудо и мост поставить”. При атаке силы Турецкой и при входе в ретраншемент потерпело много каре генерала-порутчика Племянникова; ибо паша с янычарами, вышедший вон из ретраншемента, с боку нечаянно на нас напал, что услышавши граф Румянцев велел тотчас туда бежать на помощь полку первому гранодерскому, и командовал сам: ступай, ступай, за что полк и назван именным повелением лейб-гранодерским, и чины всем даны были.

Мосолов С.И. Записки отставного генерал-майора Сергея Ивановича Мосолова. История Моей жизни. // Русский архив. М., 1905. Кн. I. http://wars175x.narod.ru/ltr_raan/mmr_msl01.html

КАГУЛЬСКОЕ ПОБОИЩЕ

Тем временем визирь Молдаванчи, задержанный разливом Дуная, смог переправиться (у Исакчи) лишь в половине июля. Его армия насчитывала 150000 бойцов (50000 отборной пехоты – главным образом янычар – и 100000 конницы), при 350 орудиях. Зная о слабости сил Румянцева, визирь был убежден, что раздавит русских одной своей многочисленностью. Войска, уверенные в победе, поклялись истребить русских.

У Румянцева оставалось в ружье всего 17000 (около половины войск, с которыми он выступил из-под Хотина два месяца назад), однако он был уверен в своих войсках и решил разбить визиря до того, как он соединится с татарами.

20-го июля турки, двигаясь вдоль речки Кагул, расположились лагерем у села Гречени, намереваясь на следующий день атаковать русских. 80000 татар стояло на Ялпухе в 20 верстах... Но Румянцев предупредил турок и на следующее утро 21-го июля сам атаковал их и одержал над ними блистательную Кагульскую победу, навсегда прославившую его имя. Визирь бежал, оставив в наших руках 200 пушек и весь лагерь, татарский хан последовал его примеру. Русская армия пошла на турок тремя дивизионными кареями и опрокинула их толпы. Внезапная контратака 10 тысяч янычар, набросившихся на дивизию генерала Племянникова, едва не имела успеха. Личный пример Румянцева, бросившегося в сечу, и его «стой, ребята!» спасли положение. Истреблением янычар закончилось поражение турецкой армии. Турки потеряли до 20000 убитыми и ранеными, свыше 2000 пленными, до 300 знамен и значков, 203 орудия. Наш урон – 960 человек. Преследование велось энергично: 23-го июля авангард Баура настиг турок на переправе через Дунай и под Карталом добил расстроенные полчища, захватив остальную артиллерию (150 орудий). Перебравшись за Дунай, Молдаванчи смог собрать из всей своей армии лишь 10000 человек...

Почти в один день с Кагульским побоищем турецкий флот был уничтожен Орловым при Чесме. Константинополь был сожжен пожаром, янычары бунтовали, требуя мира.

Керсновский А.А. История Русской армии. В 4 тт. М., 1992–1994. http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/04.html

ИСКУСНЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ

Искусный полководец блестяще выиграл сражение малыми силами. Спустя едва две недели на берегах р. Кагула у Троянова вала войско Румянцева, численностью около 20 тыс., имело сражение со 100-тысячным полчищем Холил-бея, обратив его в бегство. Противник потерял убитыми около 20 тыс. человек. Русские войска заняли Измаил, Килию, Аккерман. После долгого и упорного сопротивления турки осенью 1770 г . сдали Браилов и Бендеры.

Боханов А.Н., Горинов М.М. История России с начала XVIII до конца XIX века, М., 2001. Гл. 15. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII века § 2. Русско-турецкая война 1768—1774 гг . и первый раздел Польши http://kazez.net/book_98689_glava_91_%C2%A7_2._Russko_-_ture%D1%81kaja_vojj.html

ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ РУМЯНЦЕВ

Румянцев Петр Александрович (1725–1796 гг.) – русский полководец, генерал-фельдмаршал. Внебрачный сын Петра I . Его полководческий талант впервые проявился во время Семилетней войны 1756–1763 гг. С началом русско-турецкой войны 1768–1774 гг. командовал 1-й и 2-й армиями. Летом 1770 г. его войска разгромили турок на притоках р. Прут Ларге и Кагуле. В 1774 г. принудил турок к заключению Кючук-Кайнарджийского мира (1774 г.). За победы над турками в 1775 г. получил почетное добавление к фамилии - Задунайский. В начале русско-турецкой войны 1787–1791 гг. вошел в конфликт с главнокомандующим Г.А. Потемкиным и самоустранился от командования армией. В 1789 г. по этой причине был отозван с фронта. Является одним из организаторов русской регулярной армии, создателем новых форм ведения боя.

Битва при Кагуле // Русско-турецкая война 1768–1774 гг. http://www.cahul.net/next/1770.html

ИЗ ПЕРЕПИСКИ РУМЯНЦЕВА С ЕКАТЕРИНОЙ II

Узнавши о малочисленности ларгинских победителей, Халил-бей переправился через Дунай и шел к ним навстречу, в полной надежде, что своим стопятидесятитысячным войском задавит врага, у которого было не больше 17000. На берегах реки Кагула, у Траянова вала, 21 июля произошла встреча, и здесь повторилось явление, которое было известно из древней истории, из рассказов о борьбе греков с персами, о борьбе европейского качества с азиатским количеством. Была минута, когда многочисленные янычары смели русских солдат; но тут раздался голос самого главнокомандующего: "Ребята, стой!" – и бегущие остановились, окружили вождя, видя его в страшной опасности. Артиллерия и гренадерский штык решили дело. Турки побежали к Дунаю, бросив пушки и весь лагерь в добычу победителям; потеря их убитыми простиралась до 20000: у русских было убито 353 человека и ранено 550. Кагульская победа дала Румянцеву право припомнить Екатерине ее внушения насчет римлян. "Да позволено мне будет, – писал он ей, – настоящее дело уподобить делам древних римлян, коим ваше величество мне велели подражать: не так ли армия в. и. в. теперь поступает, когда не спрашивает, как велик неприятель, а ищет только, где он".

Восторг Екатерины выразился в письме к новому римлянину: "За первый долг я почла принесть Всемогущему Богу за бесчисленные его к нам милости и щедроты коленопреклоненное благодарение, что сего утра (2 августа) со всем народом при пушечной пальбе в церкви Казанской исполнено было, и весь город зело обрадован. Потом, возвратясь во дворец, сев за стол и вспомня подающего нам причины радости и веселия своим искусством, усердием и разумом, при пушечной пальбе пила я здоровье г. фельдмаршала графа Румянцева, с которым вам новопожалованным и весьма вам заслуженным чином вас поздравляю и должна вам засвидетельствовать, что у меня за столом не было человека, который бы не был тронут до слез от удовольствия, видя, что я справедливость показала их достойному согражданину. Несравненной армии моей успехи и победы кто с толиким удовольствием видеть может, как я? Но коль велика радость моя, сие легче чувствовать можно, нежели описать. Благодарю я вас и за то, что вы то самым делом исполняете, что про римлян говорят, и не спрашиваете, многочислен ли неприятель, но где он. Я уверена, что вы не оставите мне тех назвать, кои себя отличили, дабы я могла им воздать справедливость".

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