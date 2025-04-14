Спартанцы: правда и мифы
Пожалуй, нет такого человека, который не слышал бы о спартанцах. Первые ассоциации, которые возникают при упоминании государства Спарта, – это «великие воины», «сбрасывание нездоровых новорожденных детей в яму», «жестокое воспитание детей», «300 спартанцев». Отчасти это стереотипы, отчасти преувеличение, отчасти правда. Сегодня попробуем разобраться, что к чему. Спарта, или Лакедемон Названия «Спарта» и «спартанцы» появились благодаря римлянам и прижились. Самоназвание же их – лакедемоняне, то есть граждане полиса Лакедемон. Оттого на щитах их воинов изображалась греческая буква «Λ» (лямбда). Лаконичная речь – понятие, обозначающее немногословность, краткость, понятность изъяснения. Оно досталось нам также благодаря спартанцам, поскольку Лакедемон располагался в области Лакония (Греция,...
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Пожалуй, нет такого человека, который не слышал бы о спартанцах. Первые ассоциации, которые возникают при упоминании государства Спарта, – это «великие воины», «сбрасывание нездоровых новорожденных детей в яму», «жестокое воспитание детей», «300 спартанцев». Отчасти это стереотипы, отчасти преувеличение, отчасти правда. Сегодня попробуем разобраться, что к чему.
Спарта, или Лакедемон
Названия «Спарта» и «спартанцы» появились благодаря римлянам и прижились. Самоназвание же их – лакедемоняне, то есть граждане полиса Лакедемон. Оттого на щитах их воинов изображалась греческая буква «Λ» (лямбда). Лаконичная речь – понятие, обозначающее немногословность, краткость, понятность изъяснения. Оно досталось нам также благодаря спартанцам, поскольку Лакедемон располагался в области Лакония (Греция, юг полуострова Пелопоннес).
Убивали детей?
Существует укоренившийся миф, получивший распространение благодаря древнегреческому философу Плутарху (примерно 46–127 годы н. э.). Вот что он сообщает: «Отец был не вправе сам распорядиться воспитанием ребенка, он относил новорожденного на место, называемое лесхой, где сидели старейшие сородичи по филе. Они осматривали ребенка и, если находили его крепким и ладно сложенным, приказывали воспитывать, тут же назначив ему один из девяти тысяч наделов. Если же ребенок был тщедушным и безобразным, его отправляли к Апофетам (так назывался обрыв в горах Тайгет), считая, что его жизнь не нужна ни ему самому, ни государству, раз ему с самого начала отказано в здоровье и силе».
Однако существуют контраргументы против свидетельства Плутарха. Во-первых, Плутарх жил достаточно поздно, когда Греция уже входила в состав Римской империи около 200 лет, то есть философ мог толком и не знать всех обстоятельств жизни спартанцев в эпоху их расцвета. Тем более что сведения о таком жестоком отборе детей он сообщает нам в жизнеописании Ликурга (прибл. IX век до н. э.) – древнеспартанского законодателя, которому древние писатели приписывают знаменитое политическое устройство Спарты. Во-вторых, Плутарх, хотя и грек по происхождению, был подданным Рима. Древнегреческие историки имели свойство приукрашивать и преувеличивать действительность, что известно из сравнения греческих и римских письменных источников, повествующих об одних и тех же событиях. В-третьих, в Спарте существовало сословие гипомейонов («опустившиеся») – обедневшие или физически неполноценные неполноправные граждане Спарты. Наконец, археологические данные не позволяют подтвердить массовую и долговременную (речь идет о нескольких веках) практику убийства неполноценных новорожденных детей. Впрочем, ученые к единому мнению по этому вопросу не пришли. Добавим лишь, что в других областях Древней Греции также существовала практика инфантицида (умышленного детоубийства), вероятно, она касалась заметно больных и недоношенных детей.
Неравноправное общество
Спартанское общество имело весьма сложную структуру и вовсе не было примитивным, хотя не строилось на принципах свободы и справедливости. Очертим лишь общую его структуру. Первое сословие – те, кого условно можно назвать аристократией. Это гомеи («равные») – полноправные граждане, они же спартанцы или спартиаты. Второе сословие – условно называемое простым народом. В него входили уже упомянутые гипомейоны, мофаки (дети не гомеев, получившие полное спартанское воспитание и вероятное право на гражданство); неодамоды (бывшие илоты, получившие неполное гражданство); периэки (свободные неграждане). Третье сословие – зависимые земледельцы – илоты – греки, порабощенные спартанцами, пришедшими на их земли. Иногда илоты получали свободу, другие находились в разной степени несвободы. Некоторые из представителей второго и третьего сословий возникали в разное время в связи с различными историческими процессами. Именно от илотов исходила главная угроза Лакедемону. После сильного землетрясения, когда Спарта пошатнулась во всех смыслах этого слова, илоты восстали. Подавление восстания заняло десятилетия. С тех пор за ними пристально наблюдали, а за неповиновение убивали. В остальном Спарта жила по принципу «Лакедемон защищают не стены, а храбрые воины».
Суровое воспитание и армия
Спарта – это государство – военный лагерь. Чтению и письму детей спартиатов обучали настолько, насколько этого было достаточно для военной службы, все остальное воспитание сводилось к тренировкам на выносливость, к послушанию и военному искусству. Мальчиков-спартанцев кормили умышленно скудно, что, естественно, приводило к воровству – так воспитывалось умение самостоятельно выживать. Если мальчика ловили, то били.
Каждому воину ежемесячно выдавалось 3,5 ведра ячменя, около 5 литров вина, 2,5 кг сыра, чуть больше 1 кг фиников и совсем немного денег на покупку мяса и рыбы. Спартанские деньги представляли собой куски ржавого железа и служили для внутреннего товарооборота, чтобы не воспитывалась любовь к роскоши и обогащению.
Для спартанца принадлежность к отряду воинов была его положением в обществе. Мужчина без отряда – как солдат без армии. Жизнь в отряде была столь же сурова, как и спартанское воспитание. Один заезжий гость был так поражен скудостью спартанской пищи, что сказал: «Теперь я понимаю, почему они не боятся смерти». Убить или быть убитым. Вернуться со щитом или на щите. Более того, труса клеймили позором, его детям запрещалось вступать в брак и заводить детей, если только воину не удавалось оправдаться.
Примерно в 30 лет спартанский воин проходил последний этап становления, благодаря которому мог получить право покинуть казарму и вести частную жизнь. С этого момента он служил государству и войне, не мог торговать или заниматься земледелием (для этого были неполноправные свободные жители Лакедемона и илоты) и должен был обзавестись семьей, детьми. Холостяков и бездетных порицали.
Непобедимая армия?
Разумеется, спартанская армия была грозной силой и основным инструментом ведения внешней политики с соседями. Сами римляне восхищались силой армии Спарты. Однако спартанская армия, давшая миру такие понятия, как воинская дисциплина, лаконичная речь, построение войска фалангой, была малотехнологичной, не знала инженерного дела и толком не умела брать крепости врагов. В конце концов Лакедемон уступил натиску Рима и вошел в его состав в 146 году до н. э.
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