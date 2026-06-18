Создатель первой Конституции РСФСР
Яков Михайлович Свердлов – председатель комиссии, занимавшейся разработкой Конституции РСФСР 1918 года
Яков Михайлович (по другим данным Моисеевич) Свердлов входил в первую четвёрку пришедшего к власти в октябре 1917г большевистского руководства. Если Ленин был в партии безусловным "№1", а Троцкий "№2", то "№3" был именно Свердлов и лишь "№4" - Сталин.
Происходил Яша Свердлов из весьма небедной еврейской семьи: отец – Михаил (Моисей) Израилевич Свердлов был гравёром и владел печатной и типографской мастерскими. После смерти первой жены отец принял православие и стал Михаилом. Семья была многодетной – 6 детей и ещё 2 рождённых во втором браке с русской Марией Александровной Кормильцевой. Т.е. семья была хотя и еврейская, но вполне ассимилированная, а старший брат Зиновий даже был крестником Горького и принял его фамилию - Пешков. Яков очень неплохо учился в Нижегородской мужской гимназии (проявлял особые способности к математике), но со смертью матери и ухудшением материального положения семьи вместе с двумя старшими братьями вынужден был оставить учёбу и работал учеником аптекаря.
С 1901г ушёл в политику, вступив в РСДРП и с 1903г был профессиональным революционером. Вёл агитацию в ряде городов и в сентябре 1905г даже был направлен на Урал эмиссаром ЦК, где организовал актив из опытных подпольщиков, готовил и привозил в Москву боевиков, а в октябре 1905 года создал и возглавил Екатеринбургский Совет рабочих депутатов. Естественно, его периодически арестовывали, сажали в тюрьму и приговаривали к ссылке – из прожитых 34 лет Свердлов отсидел 12. После февральской революции 1917г тесно сошёлся с Лениным и с его подачи возглавил главный исполнительный орган ЦК РСДРП – Секретариат ЦК. Он лично курировал кадровые вопросы и дела в фабричных и заводских комитетах, посылая им опытных руководителей. Пока Ленин вынужденно скрывался в Разливе и Финляндии, именно Свердлов стал одной из центральных фигур по подготовке октябрьского переворота 1917г.
После прихода большевиков к власти, именно он, сменив на посту главы ВЦИК Льва Каменева, по сути являлся формальным главой государства и наряду с Лениным, Троцким и Сталиным фактически возглавлял страну и партию. Именно он на заседании ВЦИК 20 мая 1918 года провозгласил политику раскола деревни на два враждующих лагеря - бедняков и кулаков, а также являлся инициатором "расказачивания". После покушения на Ленина и фактического ухода его от активной деятельности именно Свердлов (как второй человек в большевистской иерархии) руководил страной и подписывал все документы. Именно он подписал 2 сентября обращение ВЦИК "о превращении советской республики в единый военный лагерь", а 3 дня спустя – постановление "О красном терроре".
Неудивительно поэтому, что именно Свердлов был председателем комиссии по выработке первой Конституции РСФСР. Конституция эта высшим органом государственной власти провозглашала Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, который мог принимать законы, бюджет, устанавливать налоги, ратифицировать международные договоры. Но Съезд не был постоянным органом и созывался дважды в год… решением возглавляемого Свердловым ВЦИК. Выборы на Съезд также не были всеобщими — от них отстранялись все "лица, живущие на нетрудовые доходы". Не были они ни равными (городские и сельские советы посылали разное число делегатов), ни прямыми — делегаты на Съезд избирались городскими советами и губернскими съездами советов. Главным же органом исполнительной власти – Правительством – являлся Совет Народных Комиссаров, который также образовывал ВЦИК. Данная политическая система, явно весьма далёкая от какой-либо реальной демократии, практически не была изменена и Конституцией РСФСР 1925г (принятой после образования Советского Союза) и действовала вплоть до принятия Конституции СССР в 1936г.
Умер Яков Свердлов согласно официальной версии, от гриппа ("испанка"), хотя были версии, что в Орле на митинге он был сильно избит недовольными его выступлением рабочими. Похоронен в Кремлёвской стене.
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