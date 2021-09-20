Создатель «кутузки» – кто он?
А вы знали откуда произошло это слово?
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Каждый человек, хотя бы втайне, мечтает запомниться только хорошими делами и красивыми поступками. Государственный деятель первой половины XIX века был родственником одного из величайших в нашей истории полководцев, отважно воевал в нескольких войнах, вершил судьбы самых отчаянных заговорщиков своего времени, щедро жертвовал на благотворительность…а в историю вошел как создатель «кутузок», или, как называют их сейчас, изоляторов временного содержания. Этого, на первый взгляд, не слишком везучего человека звали Павлом Голенищевым-Кутузовым.
Кавалергарда век недолог?
Племянник прославленного полководца Михаила Илларионовича Кутузова родился в 1772 году и происходил из новгородской ветви представителей легендарной фамилии. По примеру дяди, Павел Васильевич избрал военную карьеру и поступил на службу в Лейб-гвардии Конный полк. До флигель-адъютанта его прикажет повысить император Павел I, когда на очередном смотре заметит, как Голенищев-Кутузов лихо держится в седле. По иронии судьбы, офицер впоследствии примет участие в заговоре против своего благодетеля и будет искренне приветствовать на престоле нового молодого царя Александра I, с которым быстро заведет дружбу. Быть флигель-адъютантом Павлу Кутузову не нравилось, дело казалось ему скучным. Когда к власти пришел Александр I, Кутузова он назначил командиром Кавалергардского полка. Павел Васильевич с воодушевлением принял назначение, не смущала его даже известная поговорка «кавалергарда век недолог».
Опасность манила офицера, и вскоре ему представился шанс показать свои храбрость и отвагу на настоящей войне. Во время очередного конфликта с Турцией он участвовал в занятии Ясс, брал Бухарест и преследовал войска неприятеля до Журжи. Отличившись во время осады крепости Измаил, Павел Голенищев получил орден Святого Георгия III степени. Обратной стороной военного успеха стали ранения в руку и ногу, после которых ему пришлось долго восстанавливаться. Получив отставку по состоянию здоровья, Кутузов уехал в свое тверское имение, где, как он сам выражался, отдыхал от хождения под пулями. Отдых, впрочем, продлился недолго. Узнав о том, что границы Российской империи перешла наполеоновская армия, Павел Кутузов мигом подорвался с места, из тихого родового имения прибыв в штаб с требованием срочно направить его на самый проблемный участок. Получив задание собрать полк из ямщиков Тверской и Новгородской губерний, Кутузов за собственные деньги обмундировал и обучил 3747 человек.
После того как французы покинули Москву, отряд во главе с Павлом Голенищевым-Кутузовым объединился с казаками атамана Платова и нанес удар по силам Витгенштейна. На переправе через реку Вопь и возле города Духовщина русские разбили отряд противника, захватив немало пленных. Но звездный час Павла Кутузова был еще впереди. Когда русские войска вошли в Париж, именно он стал вестником победы, привезя в Петербург донесение о триумфе наших войск. Столичные купцы на радостях одарили его серебряной кружкой, в которую вложили четыре тысячи золотых червонцев. Деньги Кутузов пожертвовал «Обществу призрения разоренных от неприятеля жителей».
Дурная слава
Еще до Отечественной войны Павел Голенищев-Кутузов недолго занимал пост главного полицмейстера Петербурга. Именно тогда и появилась знаменитая «кутузка». Этим словом стали называть камеры при полицейских управах, куда временно помещали правонарушителей. В те годы оказаться в «кутузке» было нетрудно: распитие спиртного, громкое пение, торговля выпечкой в неположенном месте – вот лишь несколько поводов угодить за решетку. «Изобретение» главного полицмейстера возмутило народ. Так и повелось, что изоляторы стали «кутузками».
Другой неприятный эпизод из жизни Павла Голенищева-Кутузова связан с восстанием декабристов. 14 декабря 1825 года он был на Сенатской площади, раздавал приказы и поддерживал Николая I. С императором Кутузов был знаком давно – даже сопровождал его в путешествии по России и Европе в 1816-1817 годах, за что получил орден Св. Александра Невского. После того как восстание потерпело крах, начались аресты заговорщиков. Николай I назначил Павла Кутузова председателем следственной комиссии, а позднее – генерал-губернатором Петербурга (прошлый градоначальник Милорадович был убит на Сенатской площади декабристом Каховским). Ссыльные декабристы в мемуарах рассказывали, как во время допроса Кутузов вступил в словесную перепалку с главой Южного общества Павлом Пестелем. На вопрос, как можно было выступить против законного императора, последний недвусмысленно намекнул, что Павел Кутузов и сам грешил подобным – правда, более удачно, ведь последний дворцовый переворот произошел не без его участия. Когда пятерым декабристам вынесли смертный приговор, приведением его в исполнение командовал именно Павел Голенищев-Кутузов. Из его отчета стало известно, что во время повешения веревка трижды обрывалась, но, вопреки милосердному обычаю, генерал командовал: «Вешать снова!».
Градоначальник и благотворитель
Губернатором Санкт-Петербурга Павел Кутузов был пять лет. За это время он распорядился построить в столице здания Сената и Синода, Мариинской больницы, Александринского театра. Особую слабость градоначальник, видимо, питал к мостам: при нем соорудили Большой и Малый Конюшенные мосты через Мойку, Банковский и Львиный через Екатерининский канал, Египетский через Фонтанку. Еще до назначения он занимался благотворительностью, разработал устав Комитета о раненых – первого учреждения Российской империи, помогавшего солдатам с инвалидностью. Казна комитета регулярно пополнялась благодаря бурной деятельности, развернутой Кутузовым. Он предложил установить вычеты за ордена в размере 10% от стоимости награды. Вырученные деньги шли на поддержку раненых и их родных. Кроме того, все столичные театры обязались раз в сезон давать благотворительный спектакль, причем цены за билеты были в три раза выше обычных. Павел Голенищев-Кутузов горячо приветствовал идею о передаче восьмой части от продажи военных трофеев на благотворительность. За десять лет капитал Комитета о раненых достиг шести миллионов рублей.
Павел Кутузов снискал и уважение, и ненависть современников. Его почитали за военные подвиги и щедрость по отношению к нуждающимся, но порицали за жестокое отношение к декабристам и строгость к простым жителям Петербурга, из-за мелкой оплошности оказавшихся в «кутузках». Тем не менее спустя двести лет «детище» его живо, хоть и значительно видоизменилось.
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