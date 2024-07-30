Создание НАТО Организация Североатлантического договора (англ. North Atlantic Treaty Organization – сокращенно NATO) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран — США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. На чтение: 5 минут

ВАШИНГТОНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1949 Г. И ОБРАЗОВАНИЕ НАТО

Президентские выборы ноября 1948 г. в США и победа на них кандидата демократической партии Г.Трумэна, оставшегося президентом на второй срок (первый срок он исполнял обязанности президента после смерти в 1945 г. Ф.Д.Рузвельта как его вице-президент) и развязали руки американской администрации. Это позволяло осуществить рывок к закреплению американского преобладания в Западной Европе не только экономическими, но и военно-политическими методами. В новой администрации пост государственного секретаря занял Дин Ачесон, который придерживался более наступательных взглядов, чем заболевший и удалившийся от дел Дж. Маршалл. Он устремился к реализации самой революционной внешнеполитической идеи США со времен вильсоновской Лиги Наций – плану создания в Европе в мирное время и на постоянной основе военно-политического союза под главенством США. После принятия «резолюции Ванденберга» в 1948 г. реализовать такую идею было проще, так как резолюция создала правовую базу для отказа США от изоляционизма. Оставалось сломить колебания западноевропейских союзников.

Участником блока предполагалось сделать и Канаду, формально остававшуюся британским доминионом, но на деле давно ставшую независимой во внешней политике. В мае 1948 г., как уже отмечалось, американские дипломаты стали обсуждать практические аспекты возможных американских гарантий безопасности для стран Европы с представителями Франции и Британии. США, Канада и страны Брюссельского пакта начали переговоры о создании нового военно-политического блока.

14 января 1949 г. представители госдепартамента США впервые открыто заявили о существовании угрозы для безопасности стран Западной Европы и о неэффективности ООН из-за принципа единогласия постоянных членов Совета безопасности. 18 марта 1949 г. был опубликован проект Североатлантического договора, а уже 4 апреля в Вашингтоне собралась конференция с участием США, стран Западного союза, Канады, а также Дании, Исландии, Норвегии и Португалии. В Вашингтонской конференции приняла участие и Италия, которая впервые после окончания войны вернулась в семью западных стран, откуда она исключила себя, вступив перед войной в союз с Германией. В тот же день делегаты подписали Североатлантический договор. Термин НАТО и выражение «Организации Североатлантического договора» появились позже, впервые он был употреблен в конвенции, подписанной в развитие договора между его участниками в Оттаве 20 сентября 1951 г.

Несколько лет союз существовал как политико-правовой феномен, организации как таковой не было. Но в начале 50-х годов НАТО превратилась в систему политической и военной администрации во главе с генеральным секретарем. Возникло объединенное командование, в распоряжение которого были выделены контингенты различных родов войск, созданы военные полигоны, налажено совместное производство вооружений и проведена их стандартизация. В дальнейшем, в 1952 г. к НАТО присоединились Греция и Турция, в 1955 г. – ФРГ, в 1982 г. – Испания (она не входила в военную организацию НАТО до 1997 г.), в 1998 г. после распада СССР и Варшавского договора – Чехия, Венгрия и Польша.

По формулировкам Вашингтонский договор был сильным. Он содержал весьма жесткие военные обязательства. В его тексте (ст. 5) говорится: «...Вооруженное нападение на одну или более сторон в Европе или Северной Америке будет считаться вооруженным нападением на всех их вместе; ...и если такое вооруженное нападение произойдет, то каждая из сторон ... окажет помощь стороне или сторонам, подвергшимся нападению, посредством немедленного принятия индивидуально или совместно с другими сторонами мер, которые окажутся необходимыми, включая применение вооруженной силы...»

Такая формулировка означала, что страны-участницы должны оказывать друг другу военную помощь незамедлительно, как если бы нападению подверглись они сами. Между тем, как правило, союзные договоры, которые заключали США, предусматривали в случае нападения на одну из сторон или угрозы такого нападения проведение странами-участницами консультаций о принятии совместных мер защиты в соответствии с конституционными процедурами. Это означало, что прежде чем начать оказание практической помощи какой-либо стране администрация США должны была получить разрешение сената, что не было гарантированно и могло потребовать много времени.

Но в случае, если нападению подвергались сами Соединенные Штаты, президент США мог отдать приказ о применении силы немедленно, одновременно запросив у сената санкцию на решение, которое он принял. Сенат сохранял право согласиться или не согласиться с решением администрации. В случае несогласия сената администрация должна была отменить свое решение и в течение 30 дней вернуть американских военнослужащих в места постоянной дислокации. Согласно ст. 5 Североатлантического договора получалось, что президент США мог использовать американские вооруженные силы для защиты западноевропейских стран и Канады, действуя по упрощенной процедуре, как если бы нападению подверглись сами США.

Участники договора обязались развивать между собой военно-политическое и военно-техническое сотрудничество, на цели которого американский конгресс в августе 1949 г. выделил огромную по тем временам сумму в 4 млрд долл. Соединенные Штаты приняли на себя основную часть расходов по военному строительству в странах Западной Европы, что делало Североатлантический договор очень привлекательным для западноевропейских государств. Штаб-квартира НАТО была размещена в Париже.

Вашингтонский договор было знаком победы атлантического начала в обеспечении европейской безопасности.

История международных отношений (1918-2003) / под ред. А.Д. Богатурова.

http://www.diphis.ru/i_obrazovanie_nato-a871.html

ОБРАЗ НАТО В СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЕ

Зайчишка получил от Волка приглашенье

Пожаловать к нему с супругой на банкет.

Другой бы отписал: «…Примите уверенья…

Я нездоров… Мерси… Пардон… Привет…»

Но данный Волк, хоть не был гуманистом,

На зайцев не рычал, когда встречал,

Их не травил в лесу, не трогал в поле чистом,

На их поклон поклоном отвечал…

Вот почему, польщённый приглашеньем,

Сказав Зайчихе: «Причешись! Пойдём!»,

Придумав громкий тост, предвидя угощенье,

И, преисполненный почтенья,

Явился Заяц к Волку на приём.

Хозяин гостю рад: «Как долго не видались!

Да вы поправились!» —

«На целый килограмм!»

Пока в прихожей зайчики топтались,

Хозяин подмигнул зубастым поварам…

Я тот банкет описывать не буду.

Для полной ясности я лишь сказать могу,

Что повара к столу подали блюдо,

И это было… заячье рагу!

Сравнение моё, быть может, грубовато,

Но я имел в виду зайчат в системе НАТО.

С.Михалков. Волк-дипломат

http://pritchi.net/pritchi/basni/volkdiplomat-sergeja-mihalkova.html

СССР И НАТО ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА

После смерти И.В.Сталина во внешней политике Советского Союза произошли серьезные изменения. Успешные разработки СССР в области создания атомной и водородной бомб ликвидировали монополию США на обладание оружием массового уничтожения. В международных отношениях острая конфронтация с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции - в Берлинском кризисе и Корейской войне - сменилась некоторым потеплением.

В марте 1954 года советское правительство обратилось к правительствам США, Великобритании и Франции с предложением о создании системы коллективной безопасности в Европе - заключении Общеевропейского договора о коллективной безопасности в Европе и возможном вступлении СССР в НАТО. В мае Москва получила ноты западных держав, аналогичные по содержанию, с отрицательным ответом на свои предложения. В последующие месяцы 1954 года обмен мнениями продолжился: за нотой советской стороны от 24 июля последовали ноты трех держав от 10 сентября, на которые СССР, в свою очередь, откликнулся 23 октября.

(…)

Можно предположить, что, несмотря на публичные заявления с критикой угрожающих действий НАТО, отношение Москвы к этому блоку не было исключительно осуждающим. В статье Н.И.Егоровой приводится запись беседы И.В.Сталина с послом Франции Л.Жоксом 25 августа 1952 года. На свой вопрос о характере НАТО, с точки зрения Ш. де Го л ля, советский лидер услышал ответ о мирном характере союза и заключении его в рамках Устава ООН. "Сталин рассмеялся и спросил присутствовавшего на беседе Вышинского, не следует ли в таком случае СССР к нему присоединиться. Скорее всего, это была просто ирония, но не исключено, что... у Сталина имелись какие-то скрытые намерения", - пишет Егорова.

Вряд ли можно согласиться с этим тезисом об иронии Сталина; скорее, факты позволяют говорить о "скрытых намерениях" кремлевского лидера. На предварительном совещании в Париже заместителей министров иностранных дел СССР, США, Великобритании и Франции А.А.Громыко неоднократно (25 мая и 21 июня 1951 г.) заявлял: "Если бы этот пакт был направлен против возрождения немецкой агрессии, СССР сам бы присоединился "к НАТО. Примечательно, что основные положения вышеуказанных заявлений и директив содержались в записке Третьего Европейского отдела министру от 29 марта 1954 года. Кроме того, необходимо отметить, что вопрос о возможном присоединении СССР к НАТО поднимался даже до формального создания последнего. Например, в английском Парламенте с подачи представителей Компартии и независимых лейбористов в первые месяцы 1949 года велась дискуссия, направлять ли приглашение Советскому Союзу.

(…)

10 марта 1954 года А.А.Громыко направляет В.М.Молотову проект докладной записки в Президиум ЦК КПСС Г.М.Маленкову и Н.С.Хрущеву (подготовленный Г.М.Пушкиным, А.А.Соболевыми А.А.Солдатовым соответственно в Третьем Европейском отделе, Отделе стран Америки и Отделе по делам ООН). В нем в рамках работы по продвижению проекта основ Общеевропейского договора констатировалось: "В качестве главного аргумента против нашего предложения выдвигается тезис о том, что советский проект направлен на вытеснение США из Европы и на то, что СССР, заняв место США, стал бы доминирующей державой в Европе". В этой связи авторы документа считали целесообразным внести "изменения, предусматривающие равноправное участие США в Общеевропейском договоре".

(…)

Направляя записку в Инстанцию, МИД предложил не заявлять в ноте "прямо о готовности СССР присоединиться к Североатлантическому договору, а ограничиться выражением готовности рассмотреть совместно... вопрос об участии СССР" в договоре (в одном из рабочих проектов был заметно отличающийся вариант - "ограничиться лишь указанием на такую возможность, что не мешало бы Советскому Союзу в дальнейшем, в случае если вопрос о присоединении... не нашел бы положительного разрешения, продолжать борьбу против него, как агрессивного договора").

О значении, которое придавалось советским руководством данной инициативе, можно судить и по такому факту. При формировании подкомитета Комиссии ООН по разоружению в указаниях советскому представителю А.Я.Вышинскому в начале апреля 1954 года сообщалось: "Именно в данный момент мы не заинтересованы в развертывании работы Комиссии по разоружению... попытка оживления Комиссии... может быть использована для отвлечения внимания от нашей ноты 31 марта".

После получения ответных нот трех держав в МИД была развернута работа по подготовке новых дипломатических документов (были составлены План ответной ноты советского правительства на ноту правительства США от 7 мая 1954 года, Указания для печати и т.д.). Их содержание убедительно показывает, что главным направлением действий в условиях категорического неприятия Западом советских идей о системе коллективной безопасности в Европе становится пропаганда.

"Основной мыслью" новой ноты должно было стать обоснование "цели советских предложений - вместо создания противопоставленных друг другу военных группировок, что ведет к войне, создать систему коллективной безопасности в Европе, что ведет к упрочению мира". Предполагалось также "отвести довод трех держав об Атлантическом пакте как об организации "одинаково мыслящих стран", "показать возможность и необходимость сотрудничества в деле поддержания мира... государств с различным общественным строем". Один из пунктов проекта Указаний для печати определял, что "главный упор выступлений в печати и радио следует направлять на разоблачение расхождений между миролюбивыми словами и немиролюбивыми делами правящих кругов США". Вполне понятны и призывы, что "выступления в печати должны быть боевыми, наступательными". Пропагандистский уклон появился в положениях проекта ответной ноты СССР, где разъяснялся смысл "политики силы" США: "... во взаимоотношениях между государствами на первый план выдвигается не принцип сотрудничества между странами, а принцип диктата, причем переговоры между государствами все более и более пытаются заменить угрозами и ультиматумами".

В завершение уместно привести весьма красноречивое описание сложившейся ситуации, данное в одном из первых проектов ответа (от 16 мая 1954 г.) на ноту трех держав: "Можно было ожидать, что правительство США, а также правительства Англии и Франции, поскольку они заявляют о своем стремлении способствовать разрядке в международных отношениях и укреплению мира, положительно отнесутся к этой инициативе советского правительства. Однако на деле получилось иное".

Таким образом, сравнительный анализ архивных документов (в том числе проектов записок и прилагающихся к ним нот) позволяет сделать вывод о том, что во внешнеполитическом ведомстве, рассматривая перспективы реализации данной инициативы, не исключали категорически возможного вхождения в состав НАТО. В то же время при выработке дипломатических решений неизменным постулатом был агрессивный, наступательный характер блока.

Обложка: Карикатуры журнала "Крокодил". СССР. Рисунок Ю. Ганфа. «Как это было. Торжественное подписание Атлантического пакта».

Источник: https://cont.ws