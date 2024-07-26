Смерть С.А. Есенина Сергей Александрович Есенин - русский поэт. Писать стихи начал во второклассной учительской школе в Спас-Клепиках, куда поступил после окончания четырёхклассного училища в Константинове в сентябре 1909. С конца июля 1912 жил в Москве. Перепробовав множество стилистических манер, обрёл собственный поэтический стиль, сочетая народную «крестьянскую» образность с достижениями русского символизма. На чтение: 4 минуты

“ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ ДЕРЕВНИ”

Сергей Есенин родился 21 сентября (4 октября) 1895 в селе Константиново Рязанской губернии в семье крестьянина Александра Есенина. Мать будущего поэта, Татьяна Титова, была выдана замуж помимо своей воли, и вскоре вместе с трехлетним сыном ушла к родителям. Затем она отправилась на заработки в Рязань, а Есенин остался на попечении бабушки и дедушки, знатока церковных книг. Бабушка Есенина знала множество песен, сказок и частушек, и, по признанию самого поэта, именно она давала «толчки» к написанию им первых стихов.

В 1904 Есенина отдают на обучение в Константиновское земское училище, а затем – в церковно-учительскую школу в городке Спас-Клепики.

В 1910–1912 Есенин довольно много пишет, и среди стихов этих лет уже встречаются вполне сложившиеся, совершенные. Первый сборник Есенина Радуница вышел в 1916. Песенный склад стихов, вошедших в книгу, их бесхитростно-искренние интонации, мелодика, отсылающая к народным песням и частушкам, – свидетельство того, что пуповина, связывающая поэта с деревенским миром детства, была еще весьма прочна в период их написания.

После окончания Спасо-Клепиковского училища в 1912 Есенин вместе с отцом приезжают в Москву на заработки. В марте 1913 Есенин вновь отправляется в Москву. Здесь он устраивается помощником корректора в типографию И.Д.Сытина. В декабре 1914 Есенин бросает работу и, по словам той же Изрядновой, «отдается весь стихам. Пишет целыми днями. В январе печатаются его стихи в газете „Новь", „Парус", „Заря"…».

Тем временем Москва кажется Есенину тесной, по его мнению, все основные события литературной жизни происходят в Петербурге, и весной 1915 поэт решает перебраться туда.

Благодаря участию Блока и Городецкого Есенин стал вхож во все самые престижные литературные салоны и гостиные, где очень скоро стал желанным гостем. Стихи его говорили сами за себя – их особая простота в совокупности с «прожигающими» душу образами, трогательная непосредственность «деревенского паренька», а также обилие словечек из диалекта и древнерусского языка оказывали на многих вершителей литературной моды завораживающее действие.

В конце 1915 – начале 1917 годов стихи Есенина появляются на страницах многих столичных изданий. Довольно близко сходится в это время поэт и с Н.Клюевым, выходцем из крестьян-старообрядцев. Вместе с ним Есенин выступает в салонах под гармошку, одетый в сафьянные сапожки, голубую шелковую рубашку, препоясанную золотым шнурком. Роднило двух поэтов действительно многое – тоска по патриархальному деревенскому укладу, увлечение фольклором, древностью. Но при этом Клюев всегда сознательно отгораживался от современного мира, а мятущегося, устремленного в будущее Есенина раздражали наигранное смирение и нарочито-нравоучительная елейность своего «друга-врага».

Сначала в бурных революционных событиях Есенин прозревал надежду на скорые и глубокие преобразования всей прежней жизни. Казалось, преображенные земля и небо взывали к стране и человеку, и Есенин писал: О Русь, взмахни крылами, / Поставь иную крепь! / С иными временами / Встает иная степь… (1917).

Очень скоро Есенин понимает, что большевики – вовсе не те, за кого хотели бы себя выдавать. И вот настроение приподнятости и надежд сменяется у Есенина растерянностью, недоумением перед происходящим. Крестьянский быт разрушается, голод и разруха шествуют по стране, а на смену завсегдатаям бывших литературных салонов, многие из которых уже эмигрировали, приходит весьма разношерстная литературная и окололитературная публика.

В 1919 Есенин оказывается одним из организаторов и лидеров новой литературной группы – имажинистов. Их лозунги, казалось бы, совершенно чужды поэзии Есенина, его взглядам на природу поэтического творчества. Чего стоят, например, слова из Декларации имажинизма: «Искусство, построенное на содержании… должно было погибнуть от истерики». В имажинизме Есенина привлекало пристальное внимание к художественному образу, немалую роль в его участии в группе играла и общая бытовая неустроенность, попытки сообща делить тяготы революционного времени.

Осенью 1921 в Москву приехала знаменитая танцовщица Айседора Дункан, с которой вскоре Есенин сочетался браком. Супруги отправляются за границу, в Европу, затем в США. Поначалу европейские впечатления наводят Есенина на мысль о том, что он «разлюбил нищую Россию, но очень скоро и Запад, и индустриальная Америка начинают казаться ему царством мещанства и скуки.

Брак с Дункан вскоре распался, и Есенин вновь оказался в Москве, не находя себе места в новой большевистской России. По свидетельству современников, когда он впадал в запои, то мог страшно «крыть» советскую власть. Но его не трогали и, продержав некоторое время в милиции, вскоре отпускали – к тому времени Есенин был знаменит в обществе как народный, «крестьянский» поэт.

Несмотря на тяжелое физическое и моральное состояние, Есенин продолжает писать – еще трагичнее, еще глубже, еще совершенней. Среди лучших стихов его последних лет – Письмо к женщине, Персидские мотивы, небольшие поэмы Русь уходящая, Русь бесприютная, Возвращение на Родину, Письмо матери (Ты жива еще, моя старушка?..), Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать… И, наконец, стихотворение Отговорила роща золотая, в котором сочетаются и истинно народная песенная стихия, и мастерство зрелого, много пережившего поэта, и щемящая, чистая простота, за которую его так любили люди, вовсе далекие от «изящной словесности:

В 1925 Есенин пишет поэму Черный человек – страшную в своей горечи, отчаянии, неприятии собственной судьбы и страны, в которой он жил. В конце декабря 1925 Есенин приезжает из Москвы в Ленинград. 27 декабря пишет собственной кровью свое последнее, предсмертное стихотворение: До свиданья, друг мой, до свиданья, / Милый мой, ты у меня в груди... В этой жизни умирать не ново, / Но и жить, конечно, не новей. А в ночь с 27 на 28 декабря, по словам поэта В.Ходасевича, «он обернул вокруг своей шеи… веревку от чемодана, вывезенного из Европы, выбил из-под ног табуретку и повис лицом к синей ночи, смотря на Исаакиевскую площадь».

До середины 1950-х Есенина издавали редко. Многие его произведения распространялись в списках, ходили по рукам, на стихи Есенина создавали песни, которые были горячо любимы и хорошо известны в самых широких слоях общества.

Энциклопедия “Кругосвет”

http://krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/ESENIN_SERGE_ALEKSANDROVICH.html

ВЗГЛЯД ПОЭТА

Вы ушли,

как говорится,

в мир иной.

Пустота...

Летите,

в звезды врезываясь.

Ни тебе аванса,

ни пивной.

Трезвость.

Нет, Есенин,

это

не насмешка.

В горле

горе комом -

не смешок.

Вижу -

взрезанной рукой помешкав,

собственных

костей

качаете мешок.

- Прекратите!

Бросьте!

Вы в своем уме ли?

Дать,

чтоб щеки

заливал

смертельный мел?!

Вы ж

такое

загибать умели,

что другой

на свете

не умел.

(…)

Почему же

увеличивать

число самоубийств?

Лучше

увеличь

изготовление чернил!

Навсегда

теперь

язык

в зубах затворится.

Тяжело

и неуместно

разводить мистерии.

У народа,

у языкотворца,

умер

звонкий

забулдыга подмастерье.

Из стихотворения В.В. Маяковского “Сергею Есенину”

http://www.stihi-rus.ru/1/Mayakovskiy/42.htm

ВЕРСИЯ ОБ УБИЙСТВЕ

От комиссии Есенинского комитета Союза писателей по выяснению обстоятельств смерти С. А. Есенина

История

На притяжении последних лет в печати и других средствах массовой информации появилось большое количество материалов о Сергее Есенине и особенно о его смерти. При этом во многих публикациях выдвигались различного рода «версии» об убийстве поэта и даже в отдельных случаях назывались, чуть ли не безоговорочно, имена тех, кто якобы непосредственно был причастен к этому «злодеянию». Однако в суждениях авторов «версий» довольно часто эмоционально-публицистическое начало по сути дела явно преобладало над объективным научным исследованием, анализом всех ныне известных документов и фактов, касающихся смерти поэта. Зачастую авторам «версий» не хватало главного: отсутствовали познания в области судебной медицины и криминалистики. Не обладали также многие из них достаточно глубокими профессиональными литературоведческими знаниями, прежде всего касающимися творчества Есенина, научной биографии поэта.

К тому же в некоторых выступлениях, к сожалению, чувствовалось стремление к сенсационности, а то — и саморекламе. Подобные выступления по существу дезинформировали литературную общественность и вводили в заблуждение читателей.

Все это вместе взятое побудило Есенинский комитет Союза писателей еще в июле 1989 года создать Комиссию по выяснению обстоятельств смерти поэта. Помимо членов Есенинского комитета — известных поэтов, прозаиков, критиков, исследователей-есениноведов, родных и близких Есенина, научных сотрудников отдела рукописей и есенинской группы ИМЛИ им. Горького, Государственного литературного музея, Института русской литературы РАН в Санкт-Петербурге, а также авторов «версий» — к работе комиссии на разных этапах ее деятельности для проведения различного рода исследований, экспертиз, архивных изысканий, следственных экспериментов, с целью выяснения научной состоятельности и достоверности выдвигаемых «версий» были привлечены ведущие специалисты Научно-исследовательского института судебной медицины Минздрава России, Всероссийского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста России, Бюро Главной судебно-медицинской экспертизы Минздрава России, Экспертно-криминалистического центра МВД России, Бюро судебно-медицинской экспертизы Главного мед. управления Мосгорисполкома, кафедры судебной медицины Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова, Бюро судебно-медицинской экспертизы Главного управления здравоохранения Мособлисполкома, Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Управление по надзору за следствием и дознанием).

(…)

Весь ход обсуждения, все официальные документы, материалы, которыми в настоящее время располагает комиссия, с ещё большим основанием, чем это было ранее, позволяют прийти к следующим выводам и констатировать, что, во-первых, в настоящее время фактически нет объективных данных, которые позволили бы усомниться, прежде всего с позиции судебной медицины, в точности содержания акта вскрытия тела С.А. Есенина и опровергнуть вывод судебно-медицинского эксперта А. Гиляревского от 29 декабря 1925 года о причине смерти поэта (смерть С.А. Есенина «последовала от асфиксии, произведенной сдавлением дыхательных путей через повешение»); во-вторых, проведенные официальные научные экспертизы и исследования (посмертных масок, фотографий поэта, акта Гиляревского, документов предварительного дознания и др.) не дают каких-либо оснований для подтверждения «версий» об убийстве Есенина С.А.

Одновременно комиссия заявляет, что в случае обнаружения каких-либо новых документальных данных, связанных со смертью С.А. Есенина, они будут незамедлительно рассмотрены и изучены с сообщением об этом в печати.

Будем точными, осмотрительными, корректными и, конечно, — совестливыми, граждански ответственными, чтобы без сенсационного шума продолжить заветный путь к истине. Это относится ко всем, кто ныне обращается к светлому имени Сергея Есенина, его судьбе, включая печать и другие средства массовой информации. Комиссия благодарит всех, кто добровольно и бескорыстно принимал деятельное и плодотворное участие в ее работе, движимый одним чувством — любовью к великому поэту России.

Е.В. Черносвитов. Сергей Есенин: смерть после смерти.

http://chernosvitov.narod.ru/daftd.html

АКТ О САМОУБИЙСТВЕ

«Акт о самоубийстве Есенина. Сост[авил] участк[овый] надзиратель 2-го отделения Ленинградской милиции 28 декабря 1925 г. Рукой уч[асткового] надзирателя Н. Горбова.

АКТ

28 декабря 1925 года составлен настоящий акт мною уч[астковым] надзирателем 2-го отд. ЛГМ Н. Горбовым в присутствии управляющего Гостиницей Интернационал тов. Назарова и понятых. Согласно телефонного сообщения управляющего гостиницей граж[данина] Назарова В[асилия] Мих[айловича] о повесившимся гражданине в номере гостиницы. Прибыв на место мною был обнаружен висевший на трубе центрального отопления мужчина, в следующем виде, шея затянута была не мертвой петлей, а только одной правой стороной шеи, лицо было обращено к трубе, и кистью правой руки захватился за трубу, труп висел под самым потолком, и ноги от пола были около 1½ метров, около места где обнаруже[н] был повесившийся лежала опрокинутая тумба, а канделябр стоящий на ней лежал на полу. При снятии трупа с веревки и при осмотре его было обнаружено на правой рук[е] выше локтя с ладонной стороны порез, на левой рук[е] на кисти царапины, под левым глазом синяк, одет в серые брюки, ночную белую рубашку, черные носки и черные лакированные туфли. По предъявленным документам повесившийся оказался Есенин Сергей Александрович, пис[атель], приехавший из Москвы 24 декабря 1925 г.

Обложка: Сергей Александрович Есенин

Источник: http://esenin-lit.ru