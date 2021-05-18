Сигнал принят! Первая в мире радиограмма 12 марта 1896 года русскими учёными была передана первая в мире радиограмма. Кто из наших современников не знает, что такое радио? Оно так же, как телефон, телевидение, интернет, уверенно и надолго вошло в жизнь человечества. А ведь ещё не так давно, чуть более 120 лет назад, к этому изобретению русского учёного Александра Степановича Попова относились весьма скептически. Лучи Герца Начиналось всё с того, что замечательный немецкий учёный Генрих Герц открыл существование электромагнитных волн. Герц придумал первый излучатель электромагнитных волн, а улавливателем этих волн стал другой прибор – резонатор. Благодарные потомки стали называть их «лучами Герца». Популярная в то время латынь... На чтение: 1 минута

12 марта 1896 года русскими учёными была передана первая в мире радиограмма .

Кто из наших современников не знает, что такое радио? Оно так же, как телефон, телевидение, интернет, уверенно и надолго вошло в жизнь человечества. А ведь ещё не так давно, чуть более 120 лет назад, к этому изобретению русского учёного Александра Степановича Попова относились весьма скептически.

Лучи Герца

Начиналось всё с того, что замечательный немецкий учёный Генрих Герц открыл существование электромагнитных волн. Герц придумал первый излучатель электромагнитных волн, а улавливателем этих волн стал другой прибор – резонатор. Благодарные потомки стали называть их «лучами Герца». Популярная в то время латынь дала подсказку с названием: «луч» на языке древних римлян radius. Вот это слово и стало определяющим для всего этого направления новой техники – радио. Герц доказал, что можно передавать радиоволны без проводов, но его опыты проводились в лаборатории, а расстояние не превышало нескольких метров.

А.С. Попов демонстрирует прием первой в мире радиограммы. Источник: https://ria.ru

Этим физическим явлением заинтересовался и наш выдающийся учёный Александр Степанович Попов. Именно он увидел, что электромагнитные волны можно применить на практике. 7 мая 1895 года он презентовал своё изобретение на заседании Русского физико-химического общества. А мы с вами до сих пор отмечаем 7 мая День радио.

Гогландская победа

В 1895 году Попов также создал прибор, который регистрировал электромагнитные волны. В эти годы изобретатель работал на Минных курсах, где занимался с корабельными офицерами-электриками. Сначала прибор регистрировал только грозовые разряды, но 12 марта 1896 года его сигнал был передан на расстояние 200 метров. Вот эту дату и принято считать днём, когда впервые был произведён первый сеанс радиосвязи. Через год дальность радиосвязи увеличилась до 640 метров, а еще некоторое время спустя связь была осуществлена между двумя русскими кораблями на расстоянии 5 километров. Удар скептикам был нанесён осенью 1899 года. Броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» сел на камни возле острова Гогланд. Связи с кораблём не было, но решение было найдено: на берегу установили антенны, привезли аппаратуру и организовали связь. За время спасательных работ радиостанции обменялись 400 радиограммами. Операция по снятию броненосца с камней была проведена успешно, она получила название «Гогландская победа», после чего чиновники и адмиралы признали важность радиосвязи для флота. Во время этих спасательных работ произошёл случай, который дополнительно подтвердил важность этого открытия. 50 рыбаков были отнесены в море на оторвавшейся льдине. Своевременно отосланная радиограмма отправила ледокол «Ермак», который и спас несчастных.

Так выглядел первый в мире радиоприемник. Источник: https://www.kp.ru

Радио – на флот

В апреле 1900 года военно-морское ведомство распорядилось разместить радиостанции на боевых судах флота. Чертежи для первых радиостанций подготовил Попов, а изготовлены они были в Кронштадте. До Первой мировой войны последователи скончавшегося в начале 1906 года изобретателя радио создали первое радиотелеграфное депо (завод) морского ведомства в Петербурге. А в Кронштадте стали готовить радиоспециалистов.

Изобретение Попова и его коллег стало началом коренного переворота в жизни человечества. В ознаменование 100-летия великого изобретения в ЮНЕСКО объявили 1995 год Всемирным годом радио.

Источник: https://pinterest.com

Обложка: И.С. Сорокин. Изобретатель радио Попов. Источник: http://meandr.org