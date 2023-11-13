Шведский нейтралитет во Второй мировой войне В годы Второй мировой войны девять европейских стран официально придерживались политики нейтралитета: Ирландия, Швейцария, Португалия, Турция, Испания, Лихтенштейн, Монако, Ватикан и Швеция. Правда, в годы Второй мировой войны этот нейтралитет отличался таким своеобразием, что многие исследователи предпочитают брать это понятие в кавычки. На чтение: 3 минуты

Швеция и начало Второй мировой войны

Надвигающаяся буря новой мировой войны пугала Швецию не меньше, чем другие малые страны, и после начала боевых действий в сентябре 1939 года она тут же заявила о своём нейтралитете. В декабре 1939 года двухпартийное правительство социал-демократов и аграриев ушло в отставку, и его сменило правительство национального единства во главе с Пером Альбином Ханссоном. Новый кабинет предпринял энергичные шаги по недопущению втягивания Швеции в кровавую мясорубку и значительно увеличил военные расходы.

В отличие от властей Дании, занявших откровенно пораженческую позицию, и правительства Норвегии, до последнего не знавшего, что делать, шведы твёрдо намеревалось дать отпор вероятному агрессору, под которым подразумевалась Германия. Одновременно Швеция поспешно заключала договоры о торговле и судоходстве с лидерами противостоящих сторон – с Великобританией (7 декабря 1939 года) и Германией (22 декабря 1939 года).

Однако после начала советско-финской войны 1939–1940 гг. шведское правительство, несмотря на нейтральный статус, открыто заявило об ограниченной военной поддержке Финляндии. В рядах финской армии сражалось почти 8000 шведских добровольцев, Финляндии было передано вооружение и сопутствующие материалы на сумму, эквивалентную 1,47 млрд финских марок. При этом премьер-министр Ханссон категорически отверг англо-французское предложение о помощи финнам, боясь спровоцировать Германию.

Прекращение в марте 1940 года советско-финской войны улучшило отношения с СССР: Швеция де-факто признала прибалтийские страны частью Советского Союза и в мае 1941 года передала золотые запасы этих стран советскому правительству. Однако триумфальное вторжение вермахта в Данию и Норвегию в апреле 1940 года и боязнь оккупации собственных территорий заставили шведское правительство пойти на значительные уступки Третьему рейху. «Строжайший нейтралитет» приобрёл прогерманские оттенки.

Политическое сотрудничество с Германией

Швеция издавна находилась под культурным и научным влиянием «германского мира», поэтому неудивительно, что в 1940–1941 гг. значительная часть шведской политической элиты симпатизировала Германии. Премьер-министр Ханссон боялся хоть в чём-то раздражать могущественного немецкого соседа, проявляя чрезвычайную осторожность. Германия финансировала ряд крупных газет, включая популярную «Афтонбладет». Её передовицы несли такой заряд восхищения Германией, что читатели язвили: «Геббельс не смог бы написать лучше». По требованию Берлина только в феврале 1940 года из шведского проката изъяли 10 западноевропейских и американских фильмов, включая чаплинского «Диктатора».

Шведская служба безопасности тесно сотрудничала с гестапо, куда передавались чёрные списки «неблагонадёжных» шведов, информация о деятельности коммунистической партии Швеции и советского посольства. Штаб сухопутных войск Швеции в течение всей войны снабжал германского атташе в Стокгольме секретными сведениями. 28 октября 1941 года король Густав V отправил Адольфу Гитлеру письмо с одобрением «крестового похода» против большевизма.

Когда же в 1943 году произошёл коренной перелом в войне, шведское правительство скорректировало свои связи с Германией и стало искать «взаимопонимания» с антинацистской коалицией. Осенью 1943 года Швеция в качестве посредника приняла активное участие в тайных переговорах между СССР и Финляндией. В том же году Стокгольм разорвал соглашение о воинском транзите, и Швеция перестала конвоировать и охранять немецкие морские транспорты в своих водах. В 1944–1945 гг. шведы стали оказывать весомую поддержку норвежскому и датскому подполью, а миссия шведского дипломата Рауля Валленберга в Будапеште выдала шведские паспорта десяткам тысяч венгерских евреев.

Экономическое сотрудничество с Германией

Экономические и торговые связи Швеции и Германии во время Второй мировой войны процветали. 20 декабря 1941 года был заключён шведско-германский торговый договор, важнейшее место в котором занимала стратегическая военная продукция. Прежде всего, это касалось поставок высококачественной железной руды и знаменитых шарикоподшипников концерна SKF, а также станков, целлюлозы, электрооборудования, ферросплавов, лесоматериалов, продовольствия, зенитных пушек. К 1942 году 70% шведской внешней торговли приходилось на страны Оси, а к 1944 году – почти 80%.

Швеция поставила Третьему рейху 38 млн тонн железной руды. По подсчётам историков, в каждом немецком танке или орудии содержалось до 30% шведского металла. Десятки тонн награбленного нацистами золота из Европы оказались в шведских банках, и только часть его вернули бывшим владельцам после войны. Кроме того, пользуясь нейтральным статусом Швеции, немцы осуществляли через неё закупки кофе, вина, табака, нефтепродуктов для нужд вермахта, хотя суммарные объёмы этих поставок из-за военных действий и морской блокады оказались невелики.

Военное сотрудничество с Германией

Швеция не ограничилась исключительно экономическими связями с Германией. Политика уступок включала в себя и военное сотрудничество. Вопиющим нарушением нейтралитета стал пропуск через свою территорию 163-й немецкой пехотной дивизии генерала Эрвина Энгельбрехта в полном вооружении. С 25 июня по 12 июля 1941 года части этой дивизии передислоцировали из Норвегии в Финляндию для нападения на Советский Союз. Впоследствии десятки тысяч солдат вермахта уезжали через Швецию в отпуска из Норвегии в Германию и возвращались обратно, воздушное пространство королевства регулярно использовалось люфтваффе, через территориальные воды Швеции шли немецкие военные корабли.

Шведский военный флот обеспечивал безопасность немецких транспортов и фактически вёл необъявленную войну против военно-морского флота СССР. Более того, в июле 1941 года был сформирован шведский добровольческий батальон (Svenska Frivilligbataljonen) численностью около 800 человек, который в составе финской армии воевал против СССР. «Добровольцы» в октябре-ноябре 1941 года участвовали во взятии советской военно-морской базы Ханко, после чего вернулись на родину. Минимум 315 шведов воевали в войсках СС – в дивизиях «Нордланд», «Викинг», «Тотенкопф», «Гогенштауфен» и «Шарлемань». Особую известность получила шведская рота дивизии «Нордланд», которая сражалась против югославских партизан в Хорватии, против советских войск под Ленинградом, в Курляндии, Померании и Берлине.

Отношения Швеции и СССР в годы войны

По мере передвижения линии советско-германского фронта на запад эволюционировало и отношение шведского правительства и шведской прессы к СССР. Антибольшевистская риторика со временем сменилась взвешенным подходом в нейтральном ключе. В местных газетах стали появляться отрецензированные статьи А.Н. Толстого, И.Г. Эренбурга и других публицистов. Конечно, эти тиражи конфисковывались, но тенденция была очевидна. К концу 1942 года шведское общество разуверилось в победе Германии.

Советская дипломатия в 1941–1942 гг. действовала достаточно мягко, боясь окончательно подтолкнуть Швецию в объятия Гитлера, но после громких побед 1943 года значительно усилила нажим и все резче обвиняла шведов в пособничестве нацистам. Важную роль в выходе Финляндии из войны сыграло посредничество шведского министерства иностранных дел. Именно в Стокгольме проходили тайные переговоры финской и советской сторон, приведшие к перемирию 19 сентября 1944 года. После войны И.В. Сталин и В.М. Молотов «преодолели досаду» и не предъявили Швеции неприемлемых требований – например, о создании советских авиационных баз на её территории. Это связано, в первую очередь, с новым раскладом политических сил в Европе и началом Холодной войны. В 1945–1946 гг. шведские власти выдали СССР 2500 немецких и 160 прибалтийских военнослужащих вермахта.

Оценка шведского «нейтралитета» в шведской истории и шведском обществе

До 1990-х гг. в шведской исторической науке господствовал положительный взгляд на шведскую политику времён Второй мировой войны. Считалось, что в сложнейших условиях правительству удалось успешно лавировать между «молотом и наковальней» – Германией и антигитлеровским блоком. Данная патриотическая концепция получила название «малодержавного реализма». С конца XX века все острее начал ставиться вопрос о морально-этической составляющей.

Ключевым пунктом новой нравственной парадигмы стал холокост, в этом разрезе подвергся пересмотру возвышенный образ шведского нейтралитета. Насколько были оправданны уступки шведского правительства нацистам? Насколько допустимой была шведская внешняя торговля с Гитлером? Как следует оценивать миграционную политику Швеции и безразличие к судьбам родственных датского и норвежского народов? Данные вопросы и дискуссии вокруг них привели к пересмотру прежде безусловно положительного взгляда на шведский нейтралитет.

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