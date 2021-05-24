Школа русских подводников История первого в России учебного отряда подводного плавания На чтение: 3 минуты

История первого в России учебного отряда подводного плавания

Вплоть до 1939 года в составе советского ВМФ действовал всего один учебный отряд подводного плавания – дислоцированный в Ленинграде Учебный Краснознаменный отряд подводного плавания имени С.М. Кирова. В годы Великой Отечественной войны выпускники отряда служили на всех без исключения подводных лодках всех флотов и флотилий СССР. Свою историю это подразделение вело от первого в России учебного отряда подплава, созданного и приступившего к работе во второй половине весны 1906 года – года, судьбоносного для всего отечественного подводного флота.

Один транспорт и три подлодки

Впервые русские подводные лодки приняли участие в боевых действиях еще в 1904 году, выходя на защиту Владивостока от японских кораблей. Но как самостоятельный класс в структуре русского императорского флота подводные миноносцы, как их тогда называли, появились лишь 6 (19 по н. ст.) марта 1906 года, в память о чем и сегодня в России 19 марта празднуют День моряка-подводника. И только после этого сдвинулись с места многие другие инициативы, прямо связанные с развитием подводного флота в империи.

Среди этих инициатив было и предложение ветерана Русско-японской войны, бывшего командира броненосца «Ретвизан» капитана I ранга Эдуарда Щенсновича. По возвращении из японского плена опытного флотоводца произвели в контр-адмиралы и назначили заведующим подводным плаванием на флоте и председателем комиссии по испытанию и приемке новых подлодок. Прекрасно понимая, что построить субмарины — это только полдела, а нужно еще и научить тех, кто будет на них служить, Щенснович выдвинул идею создания учебного отряда подплава. Необходимость подготовки кадров для подводных лодок стала предметом отдельного разговора на заседании Главного морского штаба 1 сентября 1905 года, а уже 9 сентября там же обсуждались детали создания учебного отряда.

Еще через двадцать дней Главный морской штаб вынес решение: отряду учебного плавания быть, а финансироваться до выхода соответствующего положения об этой структуре он будет за счет резервов морского ведомства. Тем же решением новому отряду был выделен в качестве плавбазы транспорт «Хабаровск» и три учебные субмарины — «Белуга», «Лосось» и «Пескарь». Все три лодки были построены по американскому проекту инженера Джона Холланда и относились к типу «Сом». 1 ноября 1905 года отряд учебных судов под командованием контр-адмирала Эдуарда Щенсновича начал сбор на рейде Кронштадта, а 30 ноября все корабли своим ходом перешли в Либаву. Именно здесь в порту императора Александра III и предстояло разместиться первому специализированному учебному подразделению подводного плавания русского флота.

Кого берут служить на субмарины

Положение об учебном отряде подводного плавания было объявлено приказом по Морскому ведомству 3 июня 1906 года (император Николай II высочайше утвердил его 29 мая). К этому времени в Либаве уже вовсю шли занятия: учебные классы и для офицеров, и для рядового состава разместили на борту транспорта «Хабаровск». А первыми слушателями офицерского класса стали семеро командиров и помощников командиров подлодок, вошедших в состав либавского отряда. Помимо трех субмарин, включенных туда еще в 1905 году, в него также вошли подлодки «Стерлядь» и «Сиг».

Командир отряда Эдуард Щенснович предъявлял очень высокие требования к офицерам, которые стремились овладеть новой флотской специальностью. По воспоминаниям слушателей, особенно неохотно он принимал в отряд мичманов, справедливо полагая их еще слишком неопытными. Впрочем, тем из мичманов, кто смог доказать не только свои знания, но и свое горячее желание войти в число первых русских подводников, капитан I ранга Щенснович давал такой шанс, приговаривая: «Хотя вы и мичманы и вам следовало бы послужить вахтенными офицерами на больших кораблях, но можете подать рапорты о зачислении на отряд; с моей стороны препятствий не будет».

Офицеры, добившиеся зачисления, проводили в отряде по десять месяцев; матросы – от четырех до десяти, в зависимости от специальности. А готовили в отряде буквально всех: и мотористов, и электриков, и рулевых, и минных машинистов. Отдельно готовились машинисты самостоятельного управления, которые фактически заменяли на первых русских подводных лодках инженеров-механиков. По действующим тогда правилам, инженеры назначались на корабли с мощностью главных механизмов не меньше 500 л.с., тогда как самые мощные двигатели первых субмарин российского флота едва достигали 160 «лошадок».

Два класса за год

Первая пара лет ушла на то, чтобы сформировать преподавательский состав отряда (в который вошли многие из его первых слушателей), обкатать учебные планы и подобрать оптимальную систему обучения. Офицеры, которые поступали в отряд без всяких экзаменов, за десять месяцев обучения успевали пройти аж два учебных класса: младший и старший. Первый, обучение в котором длилось с 1 ноября по начало апреля, был сугубо теоретическим. За пять месяцев офицеры получали необходимую теоретическую подготовку во всех областях техники, с которыми так или иначе была связана служба на подводных лодках. В качестве практических пособий к их услугам были и сами субмарины, которые как раз в этот период проходили текущие ремонты в порту Либавы.

К середине весны лодки завершали ремонт, а офицеры-слушатели – младший класс. Теперь им предстояло как слушателям старшего класса получить практические знания, совершая регулярные выходы в море на учебных субмаринах отряда. Вместе с офицерами в эти походы отправлялись матросы и унтер-офицеры, тоже обучавшиеся в отряде. Примечательно, что в первые учебные выходы офицеры отправлялись, замещая должности простых моряков: рулевых, трюмных и так далее. Это не только давало им возможность на практике изучить все механизмы субмарин, но и на собственной шкуре испытать все, что чувствуют нижние чины на подлодке. На этом особенно настаивал контр-адмирал Щенснович, ставший к тому времени командиром Учебного минного отряда, составной частью которого был и Учебный отряд подводного плавания. Он считал, что без понимания особенностей службы всех членов экипажа подлодки ее командный состав не сможет в полной мере использовать предоставленные ему возможности.

Практическое обучение в старшем офицерском классе заканчивалось серией совместных учений подлодок и надводных кораблей. Это было еще одно новшество контр-адмирала Щенсновича. А финальную точку ставили в конце августа учебные атаки торпедами по транспорту «Хабаровск», игравшему роль неприятельского судна. Затем в начале октября окончившие обучение офицеры держали специальный выпускной экзамен перед комиссией Главного морского штаба. Те, кто успешно проходил это испытание, получали звание офицера подводного плавания. С 1909 года вместе с этим званием выпускникам учебного отряда вручался и специальный серебряный нагрудный знак с изображением субмарины на фоне якоря и в окружении якорной цепи.

В горниле войн

Любопытно, что вплоть до 1914 года в обязанности Учебного отряда подводного плавания входило освоение всех вновь построенных подводных лодок с одновременным формированием экипажей для них. И только после начала Первой Мировой войны, когда лодки начали строить более высокими темпами, а отряд в 1915 году пришлось эвакуировать из Либавы в Петроград, эта практика прекратилась. Тем не менее все подводники – и матросы, и унтер-офицеры, и офицеры – продолжали проходить подготовку в отряде, откуда их распределяли по флотам, в основном на Балтику и Черное море.

Любопытный факт: в составе учебного отряда подводного плавания была рота моряков переменного состава, в которую как раз и входили матросы и унтер-офицеры, проходившие обучение по разным подводным специальностям. Когда в 1915 году фронт докатился практически до Либавы, часть срочнослужащих из состава этой роты отправилась на передовую, принимала участие в боях под Мемелем и на других участках фронта, где воевало Морское ополчение. Остальные перешли на ускоренное обучение: экипажи уже воюющих подлодок и новых субмарин требовали пополнения.

Дальнейшая судьба отряда повторила судьбу всего русского флота. После Февральской и Октябрьской революций Учебный отряд подводного плавания практически прекратил свое существование: идеологически верно настроенные моряки требовались на сухопутных фронтах Гражданской войны. Лишь в 1925 году подразделение вновь начинает готовить специалистов-подводников и довольно быстро становится важнейшим элементом системы подготовки советских моряков. Достаточно сказать, что к началу Великой Отечественной войны ленинградский Учебный Краснознаменный отряд подводного плавания имени Кирова подготовил 14 тысяч офицеров-подводников, которые служили на всех флотах!