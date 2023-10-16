Серия книг «Собиратели Земли Русской» История России – летопись великого собирания земель. Имена тех, кто защищал и расширял просторы родной земли, навсегда вошли в историю нашей страны. Именно о них и рассказывает эта серия книг. Проект "Собиратели Земли Русской" реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке партии "Единая Россия". На чтение: 6 минут

История России – летопись великого собирания земель. Имена тех, кто защищал и расширял просторы родной земли, навсегда вошли в историю нашей страны. Именно о них и рассказывает эта серия книг.

Проект "Собиратели Земли Русской" реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке партии "Единая Россия".

Полная серия книг – в книжном клубе «Достоевский»

Имена тех, кто защищал и расширял просторы родной земли, навсегда вошли в историю нашей страны.

"Владимир Красное Cолнышко"

В русских былинах киевский князь Владимир зовется Красным Солнышком, а в историю он вошел как Владимир Святой: его выбор предопределил Крещение Руси. Нелегко далось князю введение новой веры в своих владениях – он столкнулся с непониманием соратников и кознями недругов. И многочисленные внешние враги не упустили случая воспользоваться смутой в киевских землях...Переиздание романа выдающегося советского и российского писателя Б.Л. Васильева сопровождается предисловием одного из крупнейших современных специалистов по истории Древней Руси В.В. Долгова, а также публикацией отрывков, посвященных Владимиру Святославичу, из трудов классиков отечественной исторической мысли С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. Текст романа сопровождают тематические иллюстрации художника К.В. Прокофьева.

"Александр Невский"

XIII век. Князья на Руси ведут бесконечные междоусобные войны, которые мешают объединению перед лицом внешнего врага. Их имена сейчас помнят только историки, а в памяти народа остался только один – Александр Ярославич.

Талантливый полководец и отважный воин, он сумел победить шведов в Невской битве, а через два года – разгромить грозное войско крестоносцев в сражении при Чудском озере. Искусный дипломат, он вел тонкую политику в отношениях с ордынскими ханами, что позволило Руси получить столь необходимую передышку после разорительных татарских набегов.

Переиздание романа выдающегося советского и российского писателя Б.Л. Васильева сопровождается публикацией отрывков, посвященных Александру Ярославичу, из летописей, трудов классиков отечественной исторической мысли С.М. Соловьева и В.О. Ключевского, а также предисловием одного из крупнейших современных специалистов по истории Древней Руси В.В. Долгова и его очерками о жизни и быте людей рассматриваемой в книге эпохи.

"Младший сын. Князь Даниил Александрович Московский"

Исторический роман Д.М. Балашова (1927–2000) «Младший сын», впервые опубликованный в 1975 г., посвящен эпохе Даниила Московского, младшего сына Александра Невского, ставшего родоначальником московских великих князей и царей.Он открывает знаменитый цикл «Государи Московские», который представляет собой уникальную историческую хронику-эпопею, охватывающую почти двухвековой период русской истории. Именно в нем впервые в отечественной литературе с уникальной степенью точности и полноты, исторической достоверности воссоздан мир русского Средневековья. Произведение Д.М. Балашова дополняют фрагменты из труда историка и публициста XIX столетия Д.И. Иловайского «История России».

"Иван Калита. Становление Московского княжества"

Книга ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН, доктора исторических наук К.А. Аверьянова рассказывает о начальной истории возвышения Москвы среди других русских княжеств. История первых "примыслов" московских князей XIV в. (так именовались их земельные приобретения) - Коломны, Звенигорода, Можайска, Переславля-Залесского - вызывает много споров у историков. Не меньшие дискуссии идут по вопросам: княжил ли Иван Калита в Киеве, был ли Великий Новгород боярской республикой?

«Дмитрий Донской. С иллюстрациями»

Московский князь Дмитрий Донской относится к тому типу исторических личностей, которых принято называть знаковыми. Большинству он известен как герой Куликовской битвы, положившей начало освобождению Руси от ордынской зависимости. Книга доктора исторических наук, профессора Н.С. Борисова проливает свет на разные аспекты тридцатилетнего правления Дмитрия Ивановича. Князь представлен в ней настоящим собирателем, устроителем и хранителем русских земель, глубоко верующим человеком, отважным воином и мудрым политиком.

Издание сопровождается публикацией произведения "Задонщина" XIV столетия, а также биографического очерка выдающегося русского историка В.О. Ключевского, посвященного основателю Троице-Сергиева монастыря святому Сергию Радонежскому.

«Василий I. Воля и власть. С иллюстрациями»

Роман Д.М. Балашова (1927–2000) «Воля и власть», увидевший свет после трагической гибели писателя, завершает его цикл «Государи Московские», ставший редким явлением в русской художественной литературе. Посвященный правлению великого князя Василия I, сына Дмитрия Донского, роман с поразительной достоверностью отражает основные исторические события, быт, характер и нравы людей Русского средневековья. Удивительная точность проникновения писателя в ту далекую эпоху стала возможной благодаря его блестящему знанию летописей и других исторических источников того времени.

"Иван III"

Иван III вошел в историю как первый государь всея Руси, правитель не только Московского княжества, но и тех обширных территорий, которые ему довелось собрать воедино за четыре десятка лет своего княжения. Политика Ивана III позволила Российскому государству избавиться от ордынской зависимости и обрести мощный импульс для дальнейшего развития. В книге доктора исторических наук, профессора Н.С. Борисова представлено подробное описание личности Ивана III и дана оценка той эпохи, которую князь формировал своими решениями, заслужив прозвище Великий. Монография сопровождается публикацией биографических очерков историка Н.И. Костомарова, посвященных Ивану III, Нилу Сорскому и Вассиану Патрикееву.

"Аннотация к книге "Василий III. История государства Российского. С иллюстрациями"

Личность великого князя Московского Василия III долгое время оставалась в тени фигур его предшественника Ивана III и наследника Ивана Грозного. Между тем именно Василий Иванович завершил собирание исконно русских земель вокруг Москвы, приняв в состав единого государства Рязанское, Смоленское и Псковское княжества. Василий III был первым князем, чье правление уже не было омрачено ордынской зависимостью. При нем формируется идеологическая и религиозная концепция «Москва – Третий Рим», озвученная игуменом Спасо-Елеазаровского монастыря Филофеем. Княжению Василия III посвящен седьмой том фундаментального труда Н.М. Карамзина «Истории государства Российского». Оценку, данную Василию III Н.М. Карамзиным, дополняют труды историков С.М. Соловьева и Н.И. Костомарова, а также заметки иностранных путешественников, посетивших Российское государство в конце XV – первой половине XVI столетия.

"Борис Годунов"

Читая историческую драму Александра Сергеевича Пушкина "Борис Годунов", следует видеть не один только литературный гений автора. Пушкин - плоть от плоти древней родовой знати русской. Для него восшествие Бориса Годунова на престол - это дело его сословия и, можно сказать, семейное дело. Пушкин пишет как потомок участников великой борьбы, относящейся ко временам правления Годунова.

Произведение А.С. Пушкина дополняют путевые заметки немецкого посланника Иоганна Брамбаха и английского купца Томаса Смита, посетивших Россию в начале XVII века. Научная оценка личности и политики Бориса Годунова дана в трудах Н.М. Карамзина и В.О. Ключевского.

Издание сопровождается научным предисловием Д.М. Володихина. В тексте драмы приводятся тематические иллюстрации выдающегося художника Б.В. Зворыкина.

"Двоевластие. Роман о временах царя Михаила Федоровича"

«Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего», – писал о Михаиле Романове историк В.О. Ключевский. Правитель, на плечи которого легла обязанность восстановления Российского государства после Смутного времени, в исторической ретроспективе часто незаслуженно теряется на фоне своих потомков: сына Алексея Михайловича и внука Петра Великого. Однако именно Михаилу Федоровичу как основателю трехсотлетней династии суждено было открыть новую страницу нашей истории и заложить основу для дальнейших великих достижений.

Исторический роман А.Е. Зарина «Двоевластие» рисует картину русского общества, его порядков и нравов в царствование Михаила Романова. Художественное осмысление этого периода дополнено историческим очерком В.О. Ключевского и воспоминаниями современника – немецкого географа и путешественника Адама Олеария, составившего «Описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию».Проект «Собиратели Земли Русской» реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке партии «Единая Россия».

"Царь Алексей Михайлович. Портрет на фоне эпохи"

«Веком устроения» назвал выдающийся русский историк С.Ф. Платонов XVII столетие. В это время произошли перемены, надолго определившие ход отечественной истории. Устроение — это присоединение к Российскому государству и начало освоения громадных территорий в Сибири и на Дальнем Востоке, до окраин которых надо было добираться годами. Кроме того, это изменения во власти и выдвижение на первые роли дворянства, тем самым приуготовлявшего свой «золотой век», а также новации в культуре и укладе жизни.

Большинство перемен XVII столетия пришлось на царствование Алексея Михайловича. Второй царь из династии Романовых был одним из творцов «века устроения», но и «век устроения» изменял его. Об этом и пойдет речь в настоящей книге, повествующей о человеке в истории и истории в человеке.В дополнение публикуется исторический очерк А.А. Кизеветтера «День царя Алексея Михайловича», повествующий о повседневных ритуалах и трудах русского царя.

"Петр I. Том 1"

Смерть молодого царя Федора Алексеевича могла привести Россию к повторению Смуты. Хотя династии Романовых пресечение не грозило, сторонники двух младших братьев покойного чуть было не развязали гражданскую вой ну, но в итоге пришли к отнюдь не бескровному компромиссу, при котором Иван V и Петр I заняли трон одновременно, а править за них стала их старшая сестра Софья.

Таков был пролог эпохи, которую Россия завершит великой державой, а Петр - императором. Читатели первого тома проследуют за юным царем от Красного крыльца Грановитой палаты, где многих из его близких погубил стрелецкий бунт 1682 года, до утра стрелецкой казни в 1698 году...

Переиздание неоконченного романа выдающегося русского и советского писателя А.Н. Толстого сопровождается обращением к читателям Д.А. Медведева - Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации и научным предисловием Н.И. Павленко - доктора исторических наук и, вероятно, лучшего биографа Петра I. Текст романа сопровождают тематические иллюстрации великого художника И.Я. Билибина.

"Петр I. Том 2"

Первые петровские реформы подготовили величие России, но возвести ее в число великих держав Европы могли только военные победы. Скрестить шпаги со Швецией - одним из передовых государств того времени - русский царь решился, лишь заручившись поддержкой союзников: Дании и Саксонии, правитель которой был одновременно и польским королем. Однако очень скоро стало понятно, что единственными верными союзниками России, как и во все прочие времена, являются ее армия и флот...

Читатели второго тома смогут пройти непростой путь вместе с Петром I, его друзьями, сподвижниками и русскими солдатами по полям сражений первого периода Великой Северной войны через поражение под Нарвой в 1700 году ко взятию Нарвы в 1704 году.Текст романа сопровождают тематические иллюстрации великого художника И.Я. Билибина.

"Петр I. Том 3"

Современники начали осознавать величие Петра I еще при его жизни и задолго до того, как ему было официально присвоено прозвание "Великий".

Классики исторической мысли по-разному оценивали первого российского императора, но никто из них не сомневался в масштабе его личности и судьбоносных последствиях его деяний.Французский аристократ герцог де Сен-Симон, датский посланник Юст Юль, бретонский дворянин Франсуа Гиймо де Вильбуа (он же русский вице-адмирал Никита Петрович Вильбоа) - всем им довелось лично знать Петра I, причем если первый из этого списка с русским царем даже толком не общался, но в мемуарах не скупился на восторги, то последнему доверили стать шафером на свадьбе Петра и Екатерины, но впоследствии он не постеснялся придать своему рассказу о смерти императора тон гнусного пасквиля.

Русские историки Н.И. Костомаров, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, М.Н. Покровский изучали Петровскую эпоху по большей части по одним и тем же документам, но парадоксальным образом приходили порой к диаметрально противоположным выводам.Читатели третьего тома получат уникальный шанс ознакомиться со всем спектром мнений и составить свое собственное.

"Анна Иоанновна"

Книга известного историка Николая Павленко посвящена десятилетнему правлению (1730-1740 гг.) императрицы Анны Иоанновны. Автор талантливо и скрупулезно описывает этот период "немецкого засилья" в России через биографии главных действующих лиц эпохи - Бирона, Остермана, Миниха, Волынского и других. Для более точного воссоздания образа императрицы и ее сподвижников историк привлекает большое количество документальных источников, включая архивные материалы, многие из которых приводятся впервые.На вопрос, была ли в России бироновщина, Н.И. Павленко дает положительный ответ. Не случайно современники называли Бирона "некоронованным правителем России".

В настоящее издание также включен полный текст романа И.И. Лажечникова "Ледяной дом" - классического произведения русской литературы, по которому многие поколения россиян составляли собственное представление об аннинской эпохе в отечественной истории.

Проект "Собиратели Земли Русской" реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке партии "Единая Россия".

Научное предисловие доктора исторических наук Т.В. Черниковой.

"Елизавета Петровна"

О русской императрице Елизавете Петровне (1709-1761), дочери Петра Первого, сложилось впечатление, навеянное известными строками А.К. Толстого: "Веселая царица была Елиcавет". Не оспаривая ее любвеобильности, страсти к нарядам и удовольствиям, предоставляемым троном, автор попытался усложнить этот образ, объяснить побудительные мотивы ее поступков и дополнить ее портрет штрихами, на которые не только историки, но иногда и современники обращали мало внимания.

Настоящее издание органично дополняют очерк "Русский двор в 1761 году" Ф. Лафермиера, одного из наставников и приближенных Павла I в бытность его наследником престола, а также главы, посвященные елизаветинской эпохе в русской истории, из сочинений классиков отечественной исторической мысли В.О. Ключевского и Н.И. Костомарова.

Проект "Собиратели Земли Русской" реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке партии "Единая Россия".

"Александр I"

Судьба императора Александра I полна противоречивых событий и роковых поворотов. Он - славный победитель Наполеона, но нерешительный реформатор; искусный и хитрый дипломат, но глубоко ранимый и тревожный человек; "властитель слабый и лукавый", но "сфинкс, не разгаданный до гроба". Роман Д.С. Мережковского "Александр I" рассказывает о последних месяцах правления императора, формировании тайных обществ и подготовке к будущему восстанию декабристов. На фоне драматичных событий в истории страны перед читателем предстают образы самого императора и его окружения: супруги, приближенных и придворных.

Произведение Д.С. Мережковского сопровождается публикацией мемуаров фрейлины императорского двора Софии Шуазель-Гуфье, а также избранных фрагментов из обширного труда историка Н.К. Шильдера.

"Екатерина Великая"

Екатерине Алексеевне явно не везло с оценкой ее царствования ни в дореволюционной, ни тем более в советской историографии. Еще в годы ее правления современники отмечали немало темных пятен, затмивших в их глазах то положительное, что было связано с ее именем. Во-первых, она была чистокровной немкой, и, видимо, национальная гордость не позволяла давать ее царствованию объективную оценку. Во-вторых, и это, пожалуй, еще важнее, она не имела никаких прав на престол и узурпировала корону у собственного супруга. В-третьих, на ее совести, если не прямо, то косвенно, лежит печать ответственности за смерть не только супруга, Петра III, но и свергнутого еще ее предшественницей императора Иоанна VI Антоновича. Наконец, нравственность императрицы не вызывала восторгов ни у современников, ни у историков.

И все же правление Екатерины прежде всего сопряжено с достоинствами и достижениями, позволяющими возвести ее в ранг выдающихся государственных деятелей дореволюционной России и поставить ее имя рядом с именем Петра Великого.Проект "Собиратели Земли Русской" реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке партии "Единая Россия". Научное предисловие доктора исторических наук Т.В. Черниковой.

"Николай I"

Полтора столетия минуло после кончины Николая I, но и по сей день на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга высится конная скульптура российского самодержца. Памятник работы Огюста Монферрана устоял и пережил советскую эпоху в первозданном виде. К сожалению, этого не скажешь о том образе, который доносит история в искаженных, почти что карикатурных описаниях императора и его времени.В книге выдающегося русского историка Александра Николаевича Боханова отражена историческая правда о личности и царствовании Николая Павловича, чье правление составило целых три десятилетия непростого, но во многом блистательного для России XIX века. "Александр II. История трех одиночеств" Стать реформатором Александра II вынудили обстоятельства. Человек противоречивый и неоднозначный как в личных отношениях, так и в манере управления государством, он обнаружил в себе достаточно политической воли для решения главного вопроса XIX столетия - отмены крепостного права. Благодаря Александру II дата 19 февраля 1861 года оказалась одной из ключевых в нашей истории, а сам император заслужил неофициальный титул Освободителя. Проведение Великих реформ дало импульс внешнеполитическим достижениям: к Российской империи были присоединены территории в Центральной Азии, на Кавказе и Дальнем Востоке, страна укрепила свой международный авторитет, оказывая помощь южнославянским народам в борьбе за независимость от Османской империи.

Книга кандидата исторических наук Л.М. Ляшенко дополнена фрагментами дневников фрейлины императорского двора А.Ф. Тютчевой, воспоминаний военного министра Д.А. Милютина, а также лекцией историка В.О. Ключевского.