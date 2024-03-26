Секретные комитеты императора Николая I Тридцатилетнее правление Николая I стало вершиной русского абсолютизма, апогеем самодержавия. Военно-бюрократическая машина достигла пределов своих возможностей и нуждалась в реформировании. На чтение: 6 минут

Тридцатилетнее правление Николая I стало вершиной русского абсолютизма, апогеем самодержавия. Военно-бюрократическая машина достигла пределов своих возможностей и нуждалась в реформировании. Самое удивительное, что император, часто изображаемый непреклонным солдафоном, отдавал себе отчет в недостатках системы, в порочности крепостничества, но методы, которые он избрал для их исправления, оказались малодейственными.

Восстание декабристов как импульс к реформированию государства

Николай Павлович вступил на престол в трагических обстоятельствах. 14 декабря 1825 года члены тайного Северного общества подняли восстание с намерением отменить монархию и провести кардинальные изменения в политическом устройстве государства. На великого князя Николая, который весь тот памятный день провел на Сенатской площади, выступление декабристов произвело неизгладимое впечатление. Он поразился охвату заговора, включавшего представителей знатнейших фамилий России, ужаснулся их радикализму и усвоил несколько уроков: смутьяны, как бы благородны ни были их намерения – большое зло, страна действительно нуждается в переменах, но продуманных и постепенных, а лучшим инструментом преобразований является честный генерал или чиновник.

Следствие над декабристами открыло Николаю I много горьких истин о положении дел в стране: о неэффективности государственного аппарата, воровстве и взяточничестве местных властей, вопиющем самоуправстве помещиков, бесправном положении крестьянства и т.д. Молодой император поручил главному делопроизводителю следствия А.Д. Боровкову составить для него памятную книжку с критическими замечаниями подсудимых и в дальнейшем пользовался ей как справочным пособием.

Причина секретности комитетов

То, что реформы назрели, не вызывало у Николая I никакого сомнения – вопрос стоял в их направлении и методах. Реформы, как считалось, должны были повысить благосостояние общества, облегчить участь обездоленных, укрепить самодержавие. По итогам французской революции и личному горькому опыту 14 декабря 1825 года император считал, что преобразования, ведущие к расширению прав, но в итоге подтачивающие власть, неприемлемы. Другим важным аспектом признавалось спокойствие общества: нельзя будоражить подданных напрасными надеждами – это чревато потрясениями в будущем. Нельзя раздражать дворянство – это грозит расшатыванием устоев. Таким образом, наилучшим способом подготовки реформ было признано создание секретных комитетов в составе наиболее подготовленных управленцев империи. Это, по мнению государя, давало верное направление, необходимое спокойствие, эффективный результат.

Секретные комитеты не являлись изобретением Николая I – например, знаменитый Негласный комитет его предшественника Александра I в 1801–1803 гг. тоже имел тайный характер. Конечно, при Александре действовала группа единомышленников, и ее действия носили неформальный, а не государственно-бюрократический характер. Тем не менее, некоторые мотивы совпадали. Александр тоже не хотел будоражить общество. Возможно, более подходящим примером может послужить деятельность секретного комитета для выработки общего плана освобождения крепостных крестьян под руководством министра финансов Д.А. Гурьева в 1818 году, но, к сожалению, нам почти не известны детали его деятельности.

Комитет 6 декабря 1826 года

Первым и одним из важнейших секретных комитетов, созданных при Николае I, стал комитет, образованный 6 декабря 1826 года. В отечественной историографии он обычно так и называется – по дате своего основания. Комитет возглавил граф В.П. Кочубей, тот самый либеральный сподвижник первых лет царствования Александра I. В разное время – а комитет существовал до 9 марта 1832 года – в его состав входили граф П.А. Толстой, князь А.Н. Голицын, фельдмаршал И.И. Дибич, граф И.В. Васильчиков, М.М. Сперанский. Последний был фактическим руководителем комитета и автором всех проектов. Делопроизводителями (секретарями) при комитете были граф Д.Н. Блудов, Д.В. Дашков и барон М.А. Корф.

Изначально комитету поручили разобрать деловые бумаги покойного Александра I и пересмотреть «Положение о высших государственных учреждениях». Чуть позже к этим задачам добавились другие поручения: о губернском и уездном управлении, об изменении прав и обязанностей сословий, об ограничении дробления крестьянских имений, о положении канцелярских служителей и др. Но главным и самым больным вопросом, рассматриваемым комитетом, стал вопрос о крепостной зависимости крестьянства.

Сперанский в своем блестящем стиле составил обширную записку о крепостном праве, в которой предлагал в качестве решения не отмену, а преобразование крепостного права, а именно запрещение продажи крестьян без земли и перевода их в дворовые. В качестве пресечения злоупотреблений помещиков предполагалось определить повинности крестьян особым договором. Процесс следовало проводить поэтапно, в течение несколько лет, а все реформы начать с казенных крестьян, сделав их положение образцом для помещиков. Идея о реформировании только казенных крестьян понравилась членам комитета: это сохраняло помещичьи интересы и уводило от радикальных ходов.

Для разработки проектов об управлении казенными крестьянами 20 апреля 1828 года возник отдельный секретный комитет во главе с князем А.Б. Куракиным. Однако по прошествии полугода его деятельность была прекращена, а дела передали в комитет 6 декабря.

Бурные события 1830 года – революции в Европе и польское восстание – произвели на Николая I удручающее впечатление. Он увидел всплеск революционных настроений, неуважение к институту монархии, желание республики. Беспокойство императора тут же отразилось на деятельности комитета. После 1830 года заседания стали редки, а в марте 1832 года секретный комитет 6 декабря прекратил свое существование.

Практическим результатом деятельности комитета стали указ о потомственных почетных гражданах, принятый в 1832 году, и проект изменения положений Табели о рангах. На основе этого проекта в 1845 году повысили класс предоставления потомственного дворянства с 8-го до 5-го гражданским чинам, и с 14-го до 6-го – военным.

Секретный комитет 1835 года и П.Д. Киселев

В 1835 году правительство решило вернуться к крестьянскому вопросу. На этот раз ведущую роль в комитете играл П.Д. Киселев – личность весьма примечательная для николаевского царствования. Павел Дмитриевич родился в 1788 году в Москве в семье небогатой, но с хорошими связями. Его отец поддерживал дружеские отношения с Ф.В. Ростопчиным, И.И. Дмитриевым, Н.М. Карамзиным. Мальчик получил домашнее образование, и с 17 лет поступил на военную службу. Он прошел через горнило наполеоновских войн, сражался при Бородине, служил адъютантом у знаменитого генерала М.А. Милорадовича. Как адъютант последнего, он приглянулся царю своей деловитостью и ясностью изложения докладов.

В апреле 1814 года Киселев стал флигель-адъютантом Александра, сопровождая государя на Венский конгресс и выполняя ответственные поручения. Его наблюдательность, пытливость ума, ответственность помогли высоко подняться по служебной лестнице. В 1821 году Киселева назначили начальником штаба 2-й армии. В царствование Николая I он отличился при осаде Шумлы в 1828 году и успешно управлял Дунайскими княжествами после войны. В 1834 году Киселева произвели в генералы от инфантерии и назначили членом Государственного совета по департаменту Государственной экономии. Николай I, как в свое время Александр I, высоко ценил Киселева за административные таланты, поэтому после личной встречи зимой 1835 года пригласил того войти в новый секретный комитет, возглавляемый И.В. Васильчиковым, для обсуждения крестьянского проекта министра финансов графа Е.Ф. Канкрина.

При рассмотрении проекта члены комитета столкнулись с той же проблемой, что и предшественники. При общем согласии о вреде и порочности крепостного права они не находили возможности осуществить его отмену без потрясений государственного устройства, и поэтому сосредотачивались на отдельных моментах, частных улучшениях. В итоге вновь вернулись к идее Сперанского, что в сложившихся обстоятельствах необходимо сосредоточить свое внимание на двух разрядах крестьян – дворовых и государственных (казенных). Первые считались самыми опасными для общественного спокойствия, вторые же, как наименее связанные с частными владельцами – самыми удобными для рационального переустройства.

В 1836 году государь обратился к Киселеву с просьбой уделить особое внимание решению вопроса крепостного состояния крестьянства – «порохового погреба под государством», по меткому выражению шефа III отделения А.Х. Бенкендорфа. Выбор Николая I в тех условиях был верным. Киселев – искренний противник крепостного права – обладал для осуществления реформ как желанием, так и квалификацией.

Реформа Киселева 1837–1841 гг.

Еще до назначения «начальником штаба по крестьянской части» Киселев начал собирать сведения о ходе и принципах освобождения крестьян в Австрии и Пруссии. Возглавив V отделение императорской канцелярии, он приступил к осуществлению реформы «государственной деревни». По восьмой ревизии 1833–1835 гг. под эту категорию попадало свыше 8 млн душ мужского пола, из них 5,1 млн составляли крестьяне, принадлежавшие казне, 1,2 млн – однодворцы, около 650 000 – крестьяне западных губерний, около 550 000 – малороссийские казаки, около 370 000 – войсковые обыватели, около 190 000 – крестьяне Крыма и Кавказа. Таким образом, реформа затрагивала примерно 1/3 крестьянского населения страны.

По заветам Сперанского, реформа предусматривала не отмену, а преобразование крепостного права. В главных чертах она сводилась к созданию правильной системы управления, упорядочению податей, устранению малоземелья, рациональному ведению хозяйства, созданию сельских школ, касс мелкого кредита, запасных хлебных магазинов и организации медицинской и ветеринарной помощи.

Управление государственными крестьянами теперь базировалось на четырехступенчатой системе «губерния – округ – волость – сельское общество». В зависимости от числа государственных крестьян, округ охватывал один или несколько уездов, волость составляла примерно 6000 душ мужского пола, а сельское общество, которое могло объединять несколько сел и деревень – около 1500 душ.

Вводились органы крестьянского самоуправления – волостной и сельский сходы, волостные и сельские судебные расправы. Общинное землепользование сохранялось, в западных губерниях отменялась барщина. Для справедливого распределения оброчных платежей предусматривалось составление кадастра, для устранения безземелья и малоземелья – наделение землей из госрезерва или переселение в малозаселенные губернии. Всего безземельным и малоземельным крестьянам было отведено 2,5 млн гектаров земли, а 170 000 душ мужского пола переселили на новые территории с предоставлением им 2,7 млн гектаров. Наибольшее недовольство крестьян вызвали обязательные квоты под посадки картофеля: в 1840–1843 гг. по Поволжью и Уралу прокатились картофельные бунты. Для подавления возмущений пришлось применить войска. Тысячи крестьян сослали в Сибирь, но обязательные посевы картофеля были отменены.

Несмотря на некоторые неудачи и незавершенность реформы, которая прошла в 24 из 35 губерний центральной России, ее проведение улучшило положение государственных крестьян, а опыт Киселева использовался при проведении крестьянской реформы 1861 года.

Секретный комитет 1839 года

В 1839 году по инициативе крепостников появился секретный комитет под председательством И.В. Васильчикова с целью отмены указа о вольных хлебопашцах, однако имевший полное доверие государя Киселев продолжил начатое дело. Вместо отмены вольных хлебопашцев, выкупавших землю у помещиков в собственность, Киселев способствовал появлению категории обязанных крестьян, т.е. освобожденных без земли, но получавших земельный надел от помещика в обмен на оброк или барщину.

Несмотря на скромные намерения, оглашение указа вызвало беспокойство среди помещиков, а среди крепостных поползли слухи о скором предоставлении воли. Пришлось вслед за указом слать циркуляры с разъяснениями, что «не следует подразумевать более того, что выражено самими словами указа». Результат указа об обязанных крестьянах от 2 апреля 1842 года, подводившего итог деятельности комитета 1839 года, оказался плачевным в сравнении с ожиданиями реформатора: за 15 лет в обязанные крестьяне было переведено только 27 000 человек.

Еще одним правительственным действием начала 1840-х гг., направленным на облегчение участи крестьян, стала инвентарная реформа, целью которой объявлялось пресечение злоупотреблений помещиков путем проверки и точного выявления всех крестьянских повинностей. Превышение нормы повинностей впервые давало крестьянам право жаловаться на своих помещиков. Реформа была инициирована П.Д. Киселевым и проведена Л.А. Перовским исключительно в западной (польско-литовской) части империи в 1844–1846 гг. Причиной этого стало нежелание Николая I лишний раз раздражать великорусских дворян.

Секретные комитеты 1840 и 1844 гг.

Секретные комитеты 1840 и 1844 гг., в которых вновь председательствовал князь И.В. Васильчиков, имели главной целью рассмотрение судьбу дворовых. Позиция Николая I по этому вопросу оказалась двойственной. Он соглашался, что у многих помещиков имеется излишек прислуги, что положение дворовых его озадачивает, и в то же время настаивал, что запрещение перевода крестьян во двор помещика решительно невозможно по причине нарушения прав, утвержденных необходимостью и старинным обычаем.

Хотя члены комитета 1844 года графы А.Х. Бенкендорф и В.В. Левашов ратовали за более решительные действия во избежание социального взрыва, возобладало мнение об употреблении мер «постепенных и невидимых». По закону от 12 июня 1844 года помещики получали право освобождать дворовых на особых условиях, прописанных местными властями. Но рекомендательный характер закона вовсе не побуждал помещиков расставаться со своей дворней.

Секретный комитет 1846 года

Основной целью секретного комитета 1846 года в составе откровенного крепостника графа А.Ф. Орлова, цесаревича Александра Николаевича и председателя князя И.В. Васильчикова стало обсуждение записки министра внутренних дел Л.А. Перовского «Об уничтожении крепостного состояния в России».

Вопреки громкому названию документа, меры, предлагаемые министром, оказались достаточно скромными: инвентарная реформа на всей территории России, признание за крестьянами права на движимую и недвижимую собственность, запрещение продажи крепостных без земли, запрещение передачи их в дворовые. Единственным решением комитета стало признание необходимости оформления законного права крепостных на движимую собственность. Однако, несмотря на положительную резолюцию императора, на практике эта мера реализована не была.

Секретные комитеты 1847, 1848 и 1849 гг.

Секретные комитеты 1847, 1848 и 1849 гг. стали последними, на которых рассматривался крестьянский вопрос. Первые два комитета возглавлял граф А.Ф. Орлов, последний – наследник престола великий князь Александр Николаевич. Среди членов комитетов были Ф.П. Вронченко, П.Д. Киселев, М.А. Корф, А.И. Чернышев, А.С. Меншиков, Л.А. Перовский, В.В. Левашов, В.Н. Панин, Д.Н. Блудов, принц П.Г. Ольденбургский. Все три комитета занимались одним и тем же – изучением возможности крепостным крестьянам выкупаться из неволи при продаже помещичьих имений за долги с публичных торгов.

С подачи комитета 1847 года появился указ от 8 ноября 1847 года, дающий крестьянам такое право. Несколько месяцев спустя комитет 1848 года почти в том же составе, что и предыдущий, высказал опасение, что изданный указ спровоцирует крестьян на сознательное разорение своих помещиков, поэтому комитет 1849 года подготовил проект нового указа, ограничивающий возможность крестьян выкупаться при вышеозначенных условиях согласием помещика.

Революционные события 1848–1849 гг., заставившие содрогнуться до основания всю монархическую Европу, настолько охладили стремление Николая I к пусть и ограниченным, но преобразованиям, что ни о каких дальнейших мерах по облегчению участи крестьян не могло быть и речи вплоть до нового царствования. Последний секретный комитет по крестьянскому вопросу появился в 1857 году. Из него возник официальный Главный комитет по крестьянскому делу, подготовивший переломную реформу 1861 года.

Другие секретные комитеты

Помимо секретных комитетов по крестьянскому вопросу, при Николае I функционировало как минимум шесть финансовых секретных комитетов в период с 1840 по 1843 гг., два цензурных секретных комитета, возникших один за другим в 1848 году, секретный комитет по делам церковной цензуры 1851 года, секретный комитет по делам евреев 1840 года, секретный комитет по делам раскольников, секретный комитет по делам греко-униатов, ряд региональных комитетов (по делам царства Польского, Западных губерний и др.).

Печальную известность в русской общественной жизни получил секретный цензурный комитет, созданный 2 апреля 1848 года, который по фамилии своего первого председателя графа Д.П. Бутурлина получил название «Бутурлинского». После европейских событий 1848–1849 гг. взгляды императора все больше склонялись на сторону открытых реакционеров и крайних консерваторов. Николай I выдал комитету право высшей цензуры с возможностью обращаться непосредственно к нему, если что-то привлечет подозрение в неподобающем строе мыслей. Новый комитет столь рьяно взялся за дело, что вынудил уйти в отставку министра просвещения графа С.С. Уварова, не видевшего возможности работать в таких условиях.

В 1850 году в российских университетах под запретом оказались кафедры философии, польза которых, по выражению нового министра просвещения П.А. Ширинского-Шихматова, была не доказана, а вот вред возможен. Крамолу искали всюду. Многие студенты пошли в солдаты, М.Е. Салтыкова-Щедрина сослали в Вятку, И.С. Тургенева посадили под арест, участникам славянофильского сборника 1852 года К.С. Аксакову, Ю.Ф. Самарину, И.С. Хомякову запретили печататься. Хуже всего обошлись с петрашевцами и членами кирилло-мефодиевского общества. К началу Крымской войны книгоиздательская и журналистская деятельность в России оказалась во многом парализована, но в декабре 1855 году комитет закрыли. Наступало новое время – эпоха великих реформ.

Источник обложки: https://russiangiant.ru/2023/04/14/14-aprelja-1848-goda-uchrezhden-cenzurnyj-komi/